 На Мураєва не працюю із січня 2018 і активно його критикую, - новий керівник "Межигір'я" Вороненко

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Є чинне законодавство і процедура за конкурсом керуючого "Межигір'я"... Ми витримали букву закону від і до. Наголошую, все в рамках чинного Закону України!" - зазначив Вороненко.
Він також обурився "галасом" навколо його попередньої роботи помічником нардепа Євгена Мураєва.
"Помічник, це що ключова фігура? Чи це посада рівня глави Адміністрації Президента України? Хай би був помічником, але з січня 2018 року таким не є", - написав Вороненко, додавши, що активно критикував Мураєва за те, що "його позиція стала з роками все більше деструктивною і неповноцінною".
Він пообіцяв, що не буде судитися з журналістами, проте попросив "не писати брехню".
Директор фірми-управителя також прокоментував позицію Громадської ради при АРМА, яка закликала провести новий конкурс.
"Громадська рада є консультативним органом при будь-якій державній структурі і не йому рекомендувати порушувати закон (цього в принципі ніхто не може робити)", - зазначив Вороненко.
Нагадаємо, Агентство по розшуку і менеджменту активів довгий час не могло знайти для "Межигір'я" керуючого. Термін подачі документів на конкурс з управління резиденцією неодноразово продовжувався.
В АРМА зазначали, що потенційних керівників відлякують борги "Межигір'я".
Нагадаємо, 30 листопада 2017 року резиденція екс-президента "Межигір'я" перейшла у власність держави. Суд визнав недійсним договір про передачу Межигір'я в приватну власність.
З 29 травня 2018 суд передав арештоване майно і резиденцію "Межигір'я" в управління АРМА.
Дмитрий Разумков: «Нашеукраинцы» используют имя моего отца
10.03.2006, 18:40
Сегодня Центр Разумкова - это известная общественная организация, которая проводит исследования в таких основных сферах, как внутренняя и внешняя политика Украины, социально-экономическое развитие страны, энергетика, национальная безопасность и во многих других. Что всегда отличало данную организацию, так это то, что данный Центр всегда строил свою работу на принципах реализма и прагматизма, политической незаангажеванности.
Создан Центр был ещё в 1994 году, а в 2000 году решением Совета основателей Украинскому центру экономических и политических исследований было присвоено имя Александра Разумкова. Эксперты, которые работали с Александром Васильевичем и сегодня говорят о его высокой порядочности, системности и стратегичности мышления, о его инициативе и кипучей энергии.
Сегодня во время пресс-конференции, в которой принял участие как один из лидеров молодежного крыла Партии регионов Дмитрий Разумков, вспоминая о Центре своего отца отметил, - «Александр Разумков, когда ушел с должности помощника президента Украины, начал создавать Украинский Центр экономических исследований. Причем, создавал он этот, теперь уже всемирно известный исследовательский Центр, не для одной политической силы, а для всех, которые работают на «теренах» Украины, независимо от их политической направленности».
На вопрос, не стыдно бы было за него его отцу, Дмитрий сказал, что именем отца Центр был назван после его смерти, поэтому если «нашеукраинцы» используют его имя сейчас, это не значит, что будь он жив, поддерживал бы их политическую силу. «Отец был больше пророссийски настроенным политиком, поэтому я уверен, - сказал Дмитрий, - что поддержал бы меня на все сто процентов».
Почему именно Партия регионов? Дмитрий сказал, что Партия регионов - это команда единомышленников, в которой много молодых и талантливых людей. «Они не на словах, а на деле доказывают, если хотите, свою состоятельность, работоспособность, любовь к Родине… Я разделяю ее идеи», - резюмировал Дмитрий Разумков.
Информационный сервер Партии регионов
Там харашо і путі атхода налажені)
Простіше було би там все демонтувати, а територію засадити сосновим лісом.
Як починає пити віскі, то критика пре із усіх боків
від і до чого?!
хай би був помічником, але з січня 2018 року таким не є", - Джерело:https://censor.net.ua/ua/n3129732
цензор, де ви берете таких полуграмотних модерів?!