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Все про:ВР (4870) відпустка (35) усиновлення (10)

 Рада ухвалила закон про відпустку для усиновителів

Верховна Рада 30 травня ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект №6350 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновителям під час усиновлення дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування".

За відповідне рішення проголосували 248 нардепів, передає Цензор.НЕТ.

"Законом стаття 182 "Відпустка працівникам, які усиновили дитину (дітей)" Кодексу законів про працю України викладена в новій редакції, згідно з якою "працівникам, які усиновили дитину з-поміж дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів – у разі усиновлення двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набуття чинності рішенням суду про усиновлення дитини. Така відпустка надається за умови, що заява про надання відпустки надійшла не пізніше трьох місяців з дня набуття чинності рішенням суду про усиновлення дитини", - йдеться в законі.

У пояснювальній записці зазначається, що ухвалення цього закону дозволить привести Кодекс законів про працю України та закон України "Про відпустки" у відповідність до вимог Сімейного кодексу України щодо усиновлення дітей від двох місяців, що "сприятиме забезпеченню рівних прав на отримання одноразової оплачуваної відпустки у зв'язку з усиновленням дитини для всіх усиновителів".

Також читайте: Іноземці усиновили за 2018 рік майже 12 000 дітей з України, - МЗС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129730
 
   
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Черговий доказ наявності ситуативної коаліції у Верховній Раді: прийнято внесений Кабміном Закон.
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Отпуск хорошо, но денежное ежемесячное пособие в размере того, что выделяется на ребенка в дет. доме или интернате сделало бы большее для семей и сирот.
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Да, одним словом так - показуха.
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типовий пи..больский закон, ні про що, не думаю, що це те, чого чекає народ в першу чергу.
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Так. В першу чергу народ чекає закон про кінець епохи бідності і великі гроші і пєнсії
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правильный закон. Это видно по высерам ольгинцев и зебилов.
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В отношении усыновителей я не судья, но если ты усыновляешь, то становишься мамой , то какой тогда нафиг отпуск?
Нужно изыскать средства и инициировать закон о том, чтобы при рождении ребёнка на его счёт падало минимум 500 000 грн, млн - лучше. Чтоб эти деньги можно было тратить целенаправленно - на обучение или на приобретение жилья . Решились бы многие вопросы.
Конечно, детдомов вообще не должно быть. В идеале. Это позорище, которое не свойственно и чуждо украинцам.
Если бы усыновление не было таким коррумпированным и стало бы более доступным, я бы, например, тоже усыновила бы ребёнка или лучше двоих.
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