EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, За кордоном
  621  22
Все про:Німеччина (1207) Франція (726) Ле Дріан Жан-Ів (7) Гайко Маас (71)

 Німеччина і Франція не зменшують свою прихильність до України, - глава МЗС Маас

Люди в Україні покладають великі надії на нового президента Володимира Зеленського, і Німеччина з Францією хочуть запропонувати підтримку Зеленському "в реалізації цих надій".

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас 30 травня перед відльотом до Києва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Для мене разом з моїм французьким колегою було важливо поїхати до Києва відразу після того, як президент Зеленський вступив на посаду, щоб дати зрозуміти, що Німеччина і Франція не зменшують свою прихильність до України, а навпаки. Люди в країні покладають великі надії на нового президента. Ми хочемо запропонувати нашу підтримку президенту Зеленському в реалізації цих надій. Це зажадає подальших реформ, особливо в боротьбі з корупцією", - заявив глава німецького МЗС.

Він додав, що жителі сходу України "нарешті потребують миру".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 30 травня глави МЗС Німеччини та Франції Маас і Ле Дріан відвідають Україну зі спільним візитом, - Пристайко

"Імпульс цих виборів може дати можливість вийти з глухого кута і, нарешті, втілити в життя мирний план Мінських угод. Німеччина і Франція хочуть зробити все можливе, щоб допомогти. Ми також будемо вимагати конструктивного внеску з боку Росії", - сказав Маас.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129727
 
   
 Топ коментарі
 
Те кого Ти называешь "пиндосы" спасают Украину и помогают как могут. Шваль ты Ольгинская.
 показати весь коментар
 
щодо підтримки України - брешуть ,як сивий Порошенко.
 показати весь коментар
 
немецко -французские проститутки кремлевского сутенера ,слившие часть Украины по велению куйла,под создание територий,подконтрольных кремлевскому сутенеру...нагнувшие еаропейские страны ,что бы дали разрешение на строительство газового потока,которым рашист будет гнать газ в Европу ,которая будет ему платить монеты на содержание подконтрольных рашисту оккупированых украинских територий...и поддержания кровопролития...в Украине...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Найліпше було б якби піндоси з підпіндосниками і кацапи не втручались у справи України.
 показати весь коментар
 
Те кого Ти называешь "пиндосы" спасают Украину и помогают как могут. Шваль ты Ольгинская.
 показати весь коментар
 
 
не як можуть , а на "від'.бись".В кацапію вони вклали набагато більше грошей , ніж в Україну .Заводи Форд ,Рено ,GM , фольксваген збудовані на кацапії ,а не в Україні - вони просто захищають свої інвестиції .Купив їх ***** , ще й недорого.
 показати весь коментар
 
О, зелеботи погнали нові методички - вєсь врєд от Амєрікі)
І чо я не здивований Германия и Франция не уменьшают свою приверженность Украине, - глава МИД Маас - Цензор.НЕТ 5932
 показати весь коментар
 
 
Заводы построенные ещё до Майдана. Это раз. Список компаний которые ушли из Рашки из за санкций, привести?
 показати весь коментар
 
про північний потік нам не цікаво , адже слова підтримки такі солодкі ....
 показати весь коментар
 
щодо підтримки України - брешуть ,як сивий Порошенко.
 показати весь коментар
 
 
немецко -французские проститутки кремлевского сутенера ,слившие часть Украины по велению куйла,под создание територий,подконтрольных кремлевскому сутенеру...нагнувшие еаропейские страны ,что бы дали разрешение на строительство газового потока,которым рашист будет гнать газ в Европу ,которая будет ему платить монеты на содержание подконтрольных рашисту оккупированых украинских територий...и поддержания кровопролития...в Украине...
 показати весь коментар
 
 
фантазии в том чего нет,,,,то что есть реальность...не фантазируй,Територий нет,там рашист "народ паспортиной метит" ежедневные обстрелы кровопролитие, и газопровод рашист строит...где фантазии?
 показати весь коментар
 
 
Ничего нового........очередное «дежурное» заявление........
 показати весь коментар
 
 
Люди в Украине возлагают большие надежды на нового президента Владимира Зеленского, и Германия с Францией хотят предложить поддержку Зеленскому "в реализации этих надежд".
Каким образом поддержать, взять Украину в НАТО, чтобы в Украине не было больше катаклизмов, или продолжить еврогеноцид в Украине, как это происходило пять лет?
 показати весь коментар
 
ну майже

вийти з глухого кута і, нарешті, втілити в життя мирний план Мінських угод.Джерело:https://censor.net.ua/ua/n3129727
 показати весь коментар
 
ПУСТАЯ всепоглощающая БОЛТОВНЯ, а мы без транзита, и северный и турецкие потоки к вам это же ***** просто бизнес... и мы одни без ядерного оружия, которое вы забрали, идите нахер беззубые вас один гитлер всех захватил почти без боя !
 показати весь коментар
 
 
Ну да, они не устают выражать озабоченность и вылизывать задницу Путлеру.
 показати весь коментар
 
 
Делами.. а не словами.. Закройте Северный поток 2.. тогда поверим
 показати весь коментар
 
Германия и Франция не уменьшают свою приверженность Украине. Эта их сильная приверженность, а как она может ускорить освобождение нашей родной но временно оккупированной кремлёвскими фашистами )(уйла суверенной украинской земли Крыма и Донбасса. И как реагирует на эту их невб.нную приверженность, на неё лютый кровавый враг не только Украинской державы но и Европы ...кровавый фашист )(уйло ? И какая реальная и не на бумаге, практическая помощь ( усиления санкций, поставки летального оружия... от этой приверженности Украине? Украинский народ тоже увеличивает свою приверженность святому делу освобождения своих временно оккупированных территорий. Добьём кровавых кремлёвских фашистов )(уйла усилением только одной грозной приверженностью к борьбе против фашисткой паРаши..
 показати весь коментар
 
 
Минские договоренности это: 1) амнистия ВСЕМ российским боевикам и солдатам. 2) Автономия ОРДЛО с правом вето на всю Украину а это управление всей Украиной! 3) Отвод Украинской Армии и Милиции. 4) ОРДЛО имеет право создать народную милицию ( читай российская армия ) и свою (российскую) прокуратуру которая начнет ловить украинских солдат, журналистов, активистов волонтеров и просто украинцев за проукраинский пост в интернете по ВСЕЙ Украине, везти в Донецк и там судить, их будут пытать российские силовики, а потом они будут пропадать без вести. Чечня покажется раем. И это лишь НЕБОЛЬШАЯ ЧАСТЬ МИНСКИХ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ, по факту ЭТО КАПИТУЛЯЦИЯ УКРАИНЫ. Подписанты Минских Договоренностей Германия, Франция по делам их на российской стороне (!!!). Россия в Минских Договоренностей НЕ участник Войны а наблюдатель и миротворец как и Франция и Германия. Ну и наконец Минские договоренности - Капитуляцию подписали лишь : "Со стороны России Протокол подписал Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации на Украине Михаил Зурабов, со стороны Украины - бывший президент Леонид Кучма, который имел мандат от руководства страны[1][2], со стороны ОБСЕ - швейцарский дипломат Хайди Тальявини, со стороны Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики - их главы Игорь Плотницкий и Александр Захарченко, соответственно." Никакие Президенты это не подписывали и это незаконная бумага.
 показати весь коментар
 
...не уменьшат свою приверженость....*. Ну вчитайтесь ещё раз---я чманею например. Как излагают, ромашками клевером понесло, тихо всё, спокойно, жрать не охота, вечереет---да я в раю! Во повезло нам. И хватает же терпения всем нам уже кстати и на 5 лет это слушать, а ещё с 2005 г запросто! Сколько тех саммитов было-перебыло? Всякой трепотни официальной. Ну вот вдруг как влупить что ЯО воссоздаём сами и уже есть чем пульнуть в океан по учебной цели----вот забегают черти драповые!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНімеччина і Франція не зменшують свою прихильність до України, - глава МЗС Маас
 
 
 
 
 
 вгору