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Все про:відставка (492) Гройсман (3382) Бурбак (254) Народний фронт (549)

 "Не можна допустити хаосу в економіці", - Бурбак про неголосування НФ за відставку Гройсмана

Фракція "Народний фронт" не підтримала відставку Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана під час розгляду і голосування цього питання у Верховній Раді.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу НФ, виступаючи з трибуни парламенту, керівник фракції Максим Бурбак наголосив, що не можна допускати хаосу в економіці та у виконавчій гілці влади, відправляючи керівника Уряду у відставку. Він також зауважив, що кандидатури нового Прем’єр-міністра до парламенту не внесено.

"Прем'єр-міністр Володимир Гройсман подав у відставку після заяви і звернення Президента. Новий Президент не подав кандидатури на нового Прем’єр-міністра, адже Рада розпущена. Тому вважаємо, що Прем'єр-міністр Володимир Гройсман має далі працювати, адже не можна допускати хаосу в економіці та у виконавчій гілці влади. "Народний фронт" не підтримує відставку Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана", - заявив Максим Бурбак перед голосуванням.

У свою чергу Голова Верховної Ради, один з лідерів "Народного фронту" Андрій Парубій наголосив, що потрібно не допустити хаосу в країні.

"У ці важкі для країни часи нам вкрай необхідно зберігати стабільність і у Верховній Раді, і в Уряді, поки хтось робить експерименти над країною", - наголосив він.

Також читайте: Голосів за відставку Гройсмана не назбирається. БПП триматиме його заручником ситуації, - Острікова

"Я вважаю, що в цей період великих економічних викликів Уряд має працювати, і Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман має працювати, аби не допустити економічного колапсу. Працювати для того, аби був стабільний розвиток української держави та економіки. Щоб усі люди твердо знали, що країна стабільна, що економіка працює", - підкреслив Андрій Парубій.

Парламент не підтримав відставку Уряду Володимира Гройсмана, "за" проголосували лише 97 народних депутатів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129723
 
   
 Топ коментарі
 
"Красти, красти і ще раз красти.
Щоб путєн не напав".
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С каких пор Гройсман стал для страны гарантом стабильности и развития?)))
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Канцлерский суд штата Делавер рассматривающий иск "Приват-Банка" к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, в ходе предварительного слушания сторон назначил на 3 мая первое заседания для принятия ходатайств сторон.
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"Красти, красти і ще раз красти.
Щоб путєн не напав".
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А зараз у нас процвітання і високі темпи офшорного розвитку.
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Твари -- хрен за вас буду голосовать !!! Придумали что бы небыло хаоса -- нихрена неделают только деньги мои прожирают
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Глянул вокруг... одни незаменимые профессионалы. Ущипните меня - я в Сингапуре?
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Партия НФ - антинародна и себя уже показала в полной красе и продолжает вредить Украине.
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Щас, нужен именно хаос, разруха и дефолт, чтоб 73% почувствовали разницу, как в крымнаша и ордынцы. Камни с неба, самый лучший дохтур
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Спамлять петроколорасти аж гай шумить.
"Не можна допустити хаосу в економіці", - Бурбак про неголосування НФ за відставку Гройсмана - Цензор.НЕТ 5450 Василь Довганенко 7230397a

А зараз у нас процвітання і високі темпи офшорного розвитку.
30.05.2019 14:25
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Канцлерский суд штата Делавер рассматривающий иск "Приват-Банка" к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, в ходе предварительного слушания сторон назначил на 3 мая первое заседания для принятия ходатайств сторон.
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Надеемся что США эту гнойную мафию на место поставят. Молимся. Всё буде Україна !
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"Нельзя допустить хаоса в экономике",(с)

3,14 до раси, сер! (Грося буде й надалі нищити економіку Уераїни, а вся 25%-ва порошенко-свинарчуківська шобла буде скавчати "Винний ЗЕ!!!") (Дуже "гарний" хід мальдівського бариги) "Нельзя допустить хаоса в экономике", - Бурбак о неголосовании НФ за отставку Гройсмана - Цензор.НЕТ 8819
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ГЕ нівчом нівіноват(с) Акт перший. Дія перша. "Нельзя допустить хаоса в экономике", - Бурбак о неголосовании НФ за отставку Гройсмана - Цензор.НЕТ 6223
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Хаос - это более высокий уровень, больше порядка, сейчас в экономике полный пи здец. Но Бурбак об этом не знает. На то он и бурбак. Гы.
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С каких пор Гройсман стал для страны гарантом стабильности и развития?)))
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Якщо виснаженому дистрофіку раптово дати смачну висококалорійну їжу, йому може стати погано. А Гройсаман - видатний дієтолог для простого люду.
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С тех пор как гривна показала не просто стабильность, а даже дефляцию; с тех пор как наметился экономический рост
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Фракция "Народный фронт", руководителем которой является народный депутат Бурбак, могла бы поместиться в задекларированные им 22 автомобиля....
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Кстати, данылюк уже нашел свой кабинет и приступил к работе?
Ему проставляют восьмёрки в табеле рабочего времени или ставят прогулы?
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Кстати, Порошенко уже вернул сворованные им телевизоры, мониторы, компы из кабинета?
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Изберите меня вместо сопли и я тоже принесу из дому пару своих нотбуков.
Народные деньги тратить не буду.
А шо, беня не даёт сопле денег на технику?
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А вы выслали списки инвентарных номеров? Рассказать что это такое?
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ХАОС, ХАОС и еще раз ХАОС. Грося повторил слова - Я БУДУ РОБЫТЬ, ЩОБ НАРОД НЭ ПЛАКАВ, А СМИЯВСЯ, Клоунада продолжается.
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Працівники СБУ з'явились на контрольних пунктах митниці як вершники Апокаліпсису.Митники перелякані,"наЛапу"не беруть,фури з контрабандою зупинили рух.Кількість фур, які з'їхали на узбіччя,збільшується з кожною годиною.Зара у ПОП/вово*Г почнеться істерика.Слідкуйте за новинами.
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Коли вже плутаєш економіку з вирубкою лісу.
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Прям таки, без напівазіатського торгаша з Вінниці уся економіка завалиться.
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Голубая мечта соевых идиотов - аналог путинской рассеи с несменяемой властью и "стабильностью" в экономике, а заодно и войной - чтобы пугать колеблющихся.
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Як я вже писав раніше:

Добре, що не відправили, була б біда. За останні кілька днів на утримання курсу гривні злили понад 1 000 000 000 ЗВР, а вона далі падає, і зупинити падіння не можуть.

Може ну його ті серіали, бо так і без штанів залишимось
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ЗВР до выборов хватит, а там глядишь и полезный дефолт наступит и доллар, наконец то сравняется с рейтингом 75, если 25 не устраивает. "Не можна допустити хаосу в економіці", - Бурбак про неголосування НФ за відставку Гройсмана - Цензор.НЕТ 9364
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Хтось влучно пожартував, що то не рейтинг президентів, то курс гривні при Порошенко і при Зеленському "Не можна допустити хаосу в економіці", - Бурбак про неголосування НФ за відставку Гройсмана - Цензор.НЕТ 4735
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До речі, ЗВР може і не вистачити до виборів. Крім Коломойського багато «нахлебников» повернулось, та й Курченко зі своєю грузинською братвою також хоче шмат.

Короче, дупа наближається
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О, Бурбак заговорил... тот, который украинский лес вырубывает. Эту тварь к двум березам привязать и отпустить.
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Рано ще, ось коли курс дійде до сотки, тоді прийде прозріння у 73%!
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агония хаоса...с ротердамами плюсовыми и тарифами на газ в три раза дороже европейских...
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методичку подтяни свежую..газ в Европе-160 монет портретами американских презов... "Не можна допустити хаосу в економіці", - Бурбак про неголосування НФ за відставку Гройсмана - Цензор.НЕТ 3274
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Не знаю, за доллары в Европе газ не покупал.
А вот Польше за газ платил на наши деньги по 14 грн за куб.
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14 грн за куб - это в 3 раза дешевле чем в Украине исходя из мозгового выхлопа некого Безфамильного с канадским ВПН.
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от я таки до конца не вкурю - ну ладно, проголосовали и пошел Грося в отставку, следом автоматом весь кабмин.. А дальше? Остаются В.О. до нового парламента? и нафига такие танцы? или нафиг за поребрик весь кабмин и виду его отсутствия срочно берем всю исполнительную власть в честные президентские руки, а так как она там не помещается делимся ею в ручном режиме?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Не можна допустити хаосу в економіці", - Бурбак про неголосування НФ за відставку Гройсмана
 
 
 
 
 
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