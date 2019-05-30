 "Не можна допустити хаосу в економіці", - Бурбак про неголосування НФ за відставку Гройсмана

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу НФ, виступаючи з трибуни парламенту, керівник фракції Максим Бурбак наголосив, що не можна допускати хаосу в економіці та у виконавчій гілці влади, відправляючи керівника Уряду у відставку. Він також зауважив, що кандидатури нового Прем’єр-міністра до парламенту не внесено.

"Прем'єр-міністр Володимир Гройсман подав у відставку після заяви і звернення Президента. Новий Президент не подав кандидатури на нового Прем’єр-міністра, адже Рада розпущена. Тому вважаємо, що Прем'єр-міністр Володимир Гройсман має далі працювати, адже не можна допускати хаосу в економіці та у виконавчій гілці влади. "Народний фронт" не підтримує відставку Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана", - заявив Максим Бурбак перед голосуванням.

У свою чергу Голова Верховної Ради, один з лідерів "Народного фронту" Андрій Парубій наголосив, що потрібно не допустити хаосу в країні.

"У ці важкі для країни часи нам вкрай необхідно зберігати стабільність і у Верховній Раді, і в Уряді, поки хтось робить експерименти над країною", - наголосив він.

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"Я вважаю, що в цей період великих економічних викликів Уряд має працювати, і Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман має працювати, аби не допустити економічного колапсу. Працювати для того, аби був стабільний розвиток української держави та економіки. Щоб усі люди твердо знали, що країна стабільна, що економіка працює", - підкреслив Андрій Парубій.

Парламент не підтримав відставку Уряду Володимира Гройсмана, "за" проголосували лише 97 народних депутатів.

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