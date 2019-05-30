 Матеріали про звільнення Луценка з посади Генпрокурора в процесі підготовки, - АП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу АП.

"В Адміністрації Президента України готуються матеріали щодо звільнення Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України", - йдеться в повідомленні.

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