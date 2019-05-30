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Все про:Адміністрація_Президента (445) ГПУ (2995) Луценко (2397) звільнення (529)

 Матеріали про звільнення Луценка з посади Генпрокурора в процесі підготовки, - АП

В Адміністрації Президента готуються матеріали щодо звільнення Юрія Луценка з посади Генерального прокурора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу АП.

"В Адміністрації Президента України готуються матеріали щодо звільнення Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс у Раду подання про звільнення глави СБУ, міністрів закордонних справ і оборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129718
 
   
 Топ коментарі
 
поставте там охорону перед ГПУ, щоб не повиносили усе.
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А кто-то ещё сомневается что эти выборы - третий Майдан )
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Там не только Югика выносить надо будет Матеріали про звільнення Луценка з посади Генпрокурора в процесі підготовки, - АП - Цензор.НЕТ 1002
Матеріали про звільнення Луценка з посади Генпрокурора в процесі підготовки, - АП - Цензор.НЕТ 867
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Там не только Югика выносить надо будет Матеріали про звільнення Луценка з посади Генпрокурора в процесі підготовки, - АП - Цензор.НЕТ 1002
Матеріали про звільнення Луценка з посади Генпрокурора в процесі підготовки, - АП - Цензор.НЕТ 867
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поставте там охорону перед ГПУ, щоб не повиносили усе.
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хорошо вам говорить...что...все бутылки врагам отдать?
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ну к чему эти экивоки в сторону логики ?

Хватит, натерпелись уже по горло этой реальностью !

Дайте пожить в вымышленном мире
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Можно через НАБУ, САП, ГБР, да и суд, новый, может отличиться, АНТИКОРУПЦИОННЫЙ. И на х........ я та ВРУ.
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Треба нормально обмити "останню зарплату".
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А кто-то ещё сомневается что эти выборы - третий Майдан )
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Да это они свой антимайдан собрать пытаются
А оно не собирается
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Ну таки не понятно . по всему интернету идёт . что эксперты ГПУ признали незаконность применения ВСУ в АТО и теперь можно судить любого военнослужащего воевавшего с сепарами .
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зачем ты кацапическую дезу разносишь по украинским сайтам ?

работа такая ?
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Це не деза, це станеться набагато раніше, ніж ви собі думаєте. Деза в тому, що приплели міфічних "єкспертів ГПУ", а так це саме те, що збираються робити ЗєКоМанда.
Треба залякати військових, тому посадять найактивніших, готових повстати проти банди Коломойського, а інші будуть трястися і виконувати будь-які, навіть злочинні накази.
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Це деза. Саме тому, що приплели "експертів ГПУ". Щоб люди потихеньку звикали, що таке може бути.

А в те, що після захоплення ГПУ цією зеленою коростою станеться саме так, я не просто вірю,

я впевнений в цьому.
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То есть пресс-конференции в Киеве на которой адвокат Замана сказал . что есть такое заключение экспертов которое принято судом в качестве законного документа не было ? Может это у тебя работа такая не замечать . что говорят и куда ведут страну ?
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Если рада откажется увольнять грицака, полторака, климкина и это чучело, то Зеленскому даже лучше. До выборов его прямые направления ответственности будут брутально заблокированы политическими банкротами, на которых можно будет дальше пинять. Походу БПП и НФ хотят ему рейтинг 50%+ набить по пропорциональной части.
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ВРУ занимается антиукраинским саботажем,пытаясь создать очередную Руину.Однако Зе спокойно будет работать с поморщью указов и директив СНБО.ВРУ на международной арене- банда гангстеров -лузеров.Недееспособная.И сейчас в зале -пусто.Они не смогут за 2 месяца принять ни одного закона.Дармоеды-захребетники.Сегодняшнее СНБО покажет,кто в доме хозяин. Нужны выборы всех и вся через каждые 2 года,чтобы больше никогда не было Майданов.Ибо мы- демократическая страна и все проблемы должны решаться через выборы.В Израиле Нетаниягу после выборов 9 мая не смог создать коалицию и в сентябре новые выборы кнессета.А у нас бандюки зубами в кресла вцепились.Уже можно ещё несколько выборов провести.Для наших властей демократические выборы-личная катастрофа.Даже в Богом проклятой Орде апробируют электронное голосование.
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Так у нас и президент новоизбранній зубами в кресло вцепился
несмотря на то, что понятия не имеет, как устроено государство и что ему нужно делать.

Вцепился, как клещ и рушит всё вокруг, лишь бы его никто не скинул за шкирку с этого кресла.
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А почему ты не президент , ты ж лучше всех знаешь что и как ?
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10 дней всего .не успел создакть котлов и похоронить майдановцев в них.Не успел подписать позорнейшие для Украины Мински.Зе ещё не подписал амнистии, когда из пораженковских Гулагов выйдут десятки тысяч невинных воинов и волонтёров.
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І що, ви вважаєте, що після обрання нового складу Ради нам стане жить краще і менше українців житимуть за рискою бідності?)) Я особисто так не думаю - прийдуть такі самі або навіть ті ж самі!
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Смачного вам, ЗєБіли!. Їжте гавно ложкою і дивіться не обляпайтеся!
"Завод Коломойського вимагає обмежити права НАБУ: держава може втратити 7 мільярдів
"Запорізький завод феросплавів" домагається визнання неконституційним права Національного антикорупційного бюро через суди визнавати сумнівні угоди недійсними.
Про це йдеться в повідомленні Конституційного суду.
Відзначається, що на закритій частині пленарного засідання суд продовжив розгляд справи за конституційною скаргою Запорізького заводу феросплавів щодо конституційності положень пункту 13 частини першої статті 17 закону "Про Національне антикорупційне бюро України".
"Розгляд справи буде продовжено на одному з наступних пленарних засідань Другого сенату Конституційного суду", - йдеться в повідомленні суду.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод феросплавів" входить до умовної групи "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.
Завод Коломойського оскаржує повноваження НАБУ звертатися до суду з цивільними позовами про визнання недійсними угод фігурантів корупційних розслідувань.
За чотири роки роботи НАБУ подало 42 позови, за якими недійсними були визнані 92 угоди.
Як пише "Центр протидії корупції", за таким принципом в суді за позовом НАБУ був визнаний недійсним договір між "Запоріжжяобленерго" та "Енергомережа" на суму понад 112 мільйонів гривень.
В цілому, якщо суд ухвалить рішення на користь заводу, це позбавить Національне антикорупційне бюро права через суд визнавати недійсними угоди у корупційних справах.
У такому випадку держава може втратити 7 мільярдів гривень - на таку суму обчислюються вже розірвані з ініціативи детективів через суди угоди, порахували в "Центрі протидії корупції".
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стецьку скоро пєндєля дадуть.. чи не здогадуєшься? =)
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Ти згоден подарувати Іцику Клопомойському 7 мільярдыв гривень?
Ти саме для цього обрав президентом обрізану мавпочку Клопомойського?
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я не згоден.. з чого таки висновки? хоча шо я питая в некрофіла.. як це любити мертвого.. розкажи)
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А для чого ти Клопомойського президентом обрав?
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а зачем зелемойский хочет присвоить купленные порошенко стулья ?
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ну так якщо вр не дасть згоди то луцик сидітиме аж до нової кааліції
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луцик за будь-яких розкладів - сидітиме.
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в Рівному його комуняка папаня на головному кладовищі на центральній алеї захоронений.. династія уродів
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вдома, питиме елітний коньяк та шарудітиме папочками з компроматом та відкритими справами. на одного бєню там стоси
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хіба кулик підсидить. зря шолі він в ізраїль до бєні літав, та відкривав заднім числом справи на гонтарєву,філатова і ін.
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Припизент Вова троха зарапортовался.
Если Рада распущена то отставку никого не принимает по-закону.
А если вова требует чтоб принимала значит считает что она не распущена. Матеріали про звільнення Луценка з посади Генпрокурора в процесі підготовки, - АП - Цензор.НЕТ 7394
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добре шо Зеленський про це не знає і зробе по своєму
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Надіюсь скоро в тебе зеленські відіжмуть авто так як не знатимуть що воно твоє)
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підіть до церкви, поставте свічку і вас попустить.. ваш Бох - Парашенка Матеріали про звільнення Луценка з посади Генпрокурора в процесі підготовки, - АП - Цензор.НЕТ 750
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В юном месяце апреле
В старом парке тает снег,
И веселые качели
Начинают свой разбег.
Позабыто все на свете,
Сердце замерло в груди:
Только небо, только ветер,
Только радость впереди!
Только небо, только ветер,
Только радость впереди.
Взмывая выше ели,
Не ведая преград
Крылатые качели
Летят, летят, летят!
Крылатые качели
Летят, летят, летят.
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у вас хоть сейчас в Питере снег уже сошел? лето будет холодным пишут
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та не выполненное обещание одно в Питере осталось - одного чела обещал в Фонтанке притопить - а ваше фсбе против моего приезда - не любят они по чему то индейцев и все - плохи они очень - не дружелюбные )))))
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давай лей зелёнку на волосы.. индейцы как пострадавшие от репрессий Линкольна должны в первую очередь шота предьявлять
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я питерскую алису с песней моё поколение уважаю.. потом скисли.. но ведь пели)
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слухай Candlemass 2019 свічку не тра буде ставити=)
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Что тебе сниться, крейсер "Аврора" Матеріали про звільнення Луценка з посади Генпрокурора в процесі підготовки, - АП - Цензор.НЕТ 6823?
В час когда утро встает над Невой Матеріали про звільнення Луценка з посади Генпрокурора в процесі підготовки, - АП - Цензор.НЕТ 203!
Матеріали про звільнення Луценка з посади Генпрокурора в процесі підготовки, - АП - Цензор.НЕТ 2662
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я старий гівнюк.. але це падло ностальгія.. я лєнін всєгда живой співаю.. бо подобається
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Такого гарненького пасажика-підсрачничка і в... цугундер! Ось там його постійне місце перебування, до скону! А щоби не так було тоскно, то й "жінку третього тисячоліття" до нього, в камеру навпроти, разом із гвалтівниками, так, лише для надання якоїсь розважальної доцільності!
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І паралельно потрібно готовити документи про притягнення до кримінальної відповідальності. А також звільнити камеру, де він сидів, оскільки скоро вона буде потрібна.
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Колесо истории невозможно повернуть взад.Приходит новое, креативное поколение украинских политиков, Которое будет иметь КОНСТИТУЦИОННОЕ большинство после выборов 21 июля,и тем более- 27 октября.Изменения конституции в течение 3 месяцев -полная реальность.Где не будет места стремящимся к Руине.Все лукавые берутся на карандаш.
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у соевых обед с 13 до 14.. если шо... имеют право=)))
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Я просто тут фото нагадаю, щоб всі зрозуміли, що Луцика "звільнять" приблизно так само, як сьогодні Гройсмана
Матеріали про звільнення Луценка з посади Генпрокурора в процесі підготовки, - АП - Цензор.НЕТ 1679
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Якщо "готовятся", то Юрій Віталійович послав зебілів з їхньою пропозицією добровільно піти у відставку. Тепер зрозуміло.
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Не отмазывайтесь... так долго бумажку готовите...за идиотов держите или такие тугодумы... так можете не успеть... все вынесут...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМатеріали про звільнення Луценка з посади Генпрокурора в процесі підготовки, - АП
 
 
 
 
 
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