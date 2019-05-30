 Матеріали про звільнення Луценка з посади Генпрокурора в процесі підготовки, - АП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу АП.
"В Адміністрації Президента України готуються матеріали щодо звільнення Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України", - йдеться в повідомленні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу АП.
"В Адміністрації Президента України готуються матеріали щодо звільнення Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України", - йдеться в повідомленні.
Хватит, натерпелись уже по горло этой реальностью !
Дайте пожить в вымышленном мире
А оно не собирается
работа такая ?
Треба залякати військових, тому посадять найактивніших, готових повстати проти банди Коломойського, а інші будуть трястися і виконувати будь-які, навіть злочинні накази.
А в те, що після захоплення ГПУ цією зеленою коростою станеться саме так, я не просто вірю,
я впевнений в цьому.
несмотря на то, что понятия не имеет, как устроено государство и что ему нужно делать.
Вцепился, как клещ и рушит всё вокруг, лишь бы его никто не скинул за шкирку с этого кресла.
"Завод Коломойського вимагає обмежити права НАБУ: держава може втратити 7 мільярдів
"Запорізький завод феросплавів" домагається визнання неконституційним права Національного антикорупційного бюро через суди визнавати сумнівні угоди недійсними.
Про це йдеться в повідомленні Конституційного суду.
Відзначається, що на закритій частині пленарного засідання суд продовжив розгляд справи за конституційною скаргою Запорізького заводу феросплавів щодо конституційності положень пункту 13 частини першої статті 17 закону "Про Національне антикорупційне бюро України".
"Розгляд справи буде продовжено на одному з наступних пленарних засідань Другого сенату Конституційного суду", - йдеться в повідомленні суду.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод феросплавів" входить до умовної групи "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.
Завод Коломойського оскаржує повноваження НАБУ звертатися до суду з цивільними позовами про визнання недійсними угод фігурантів корупційних розслідувань.
За чотири роки роботи НАБУ подало 42 позови, за якими недійсними були визнані 92 угоди.
Як пише "Центр протидії корупції", за таким принципом в суді за позовом НАБУ був визнаний недійсним договір між "Запоріжжяобленерго" та "Енергомережа" на суму понад 112 мільйонів гривень.
В цілому, якщо суд ухвалить рішення на користь заводу, це позбавить Національне антикорупційне бюро права через суд визнавати недійсними угоди у корупційних справах.
У такому випадку держава може втратити 7 мільярдів гривень - на таку суму обчислюються вже розірвані з ініціативи детективів через суди угоди, порахували в "Центрі протидії корупції".
Ти саме для цього обрав президентом обрізану мавпочку Клопомойського?
Если Рада распущена то отставку никого не принимает по-закону.
А если вова требует чтоб принимала значит считает что она не распущена.
В старом парке тает снег,
И веселые качели
Начинают свой разбег.
Позабыто все на свете,
Сердце замерло в груди:
Только небо, только ветер,
Только радость впереди!
Только небо, только ветер,
Только радость впереди.
Взмывая выше ели,
Не ведая преград
Крылатые качели
Летят, летят, летят!
Крылатые качели
Летят, летят, летят.
В час когда утро встает над Невой !