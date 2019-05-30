EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  11296  196
Все про:ВР (4870) Зеленський (1495) звільнення (529) Клімкін (1396) Полторак (712) Грицак Василь (306)

 Зеленський вніс у Раду подання про звільнення глави СБУ, міністрів закордонних справ і оборони

Президент України Володимир Зеленський 30 травня вніс до Верховної Ради України подання про звільнення з посад двох міністрів і глави Служби безпеки України.

"Глава держави звернувся до парламенту щодо звільнення Павла Клімкіна з посади Міністра закордонних справ України, Степана Полторака - з посади Міністра оборони України. Третє подання стосується звільнення Василя Грицака з посади Голови Служби безпеки України", - йдеться в повідомленні прес-служби АП, передає Цензор.НЕТ.

В поданнях зазначається, що глава держави діє на підставі Конституції та відповідних законів України. Президент України наполягає на невідкладному розгляді парламентом цих питань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада відмовилася відправити Гройсмана у відставку. "За" проголосували 97 нардепів. ВIДЕО

Зазначимо, що відповідні проекти постанов про звільнення Полторака (№10344), Грицака (№10345) та Клімкіна (№10346) вже зареєстровано в Раді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129716
 
   
 Топ коментарі
 
и на Западе мы его достанем)
вова не понял КАК встрял...
Вове - ....решение. Иди к Петру Алексеевичу. Он на тебя зело зол...но выслушает точно. Уверен, что и поможет, Украина для него куда важней личного.
Вот прям садись на велик и езжай. Охрана пусть догоняет. Шлем и очки надень...и вперед. Только не звони предварительно...не доедешь.
Узнавай где он и крути педали на всю. Как только окажешься рядом с ним, ты в безопасности. Затаскивай его в какой кабинет...и руби правду. Всю. Его все равно не обманешь.
После разговора собирай журналистов...и говори, что это хохма была. Поверь, тебе простят...дров ты еще не наломал.
Дохрена неприятностей в первые дни будет....но Порох тебя прикроет. Железно прикроет, он это может. Главное- помни, в Его Стране ты будешь в безопасности. Абсолютной. Никто и ничего тебе не сделает, при такой крыше. И он тебя не кинет, он не Беня. Слово он держит.
Через месяц все устаканится и забудется. Популярность будет выше прежней. Да и жизнь куда как получше. Книгу напишешь...она мгновенно станет бестселлером. На постсоветском пространстве- так стопроцентно.))) Что -то и потеряешь конечно....но вполне поправимое.
Посему, взвесь...это лучший выход.
Есть и другие....они похуже. Причем во всех выходах, придется кого-то кинуть.
В первом случае - Беню, во втором - Страну...и себя. Свою жизнь ты сломаешь сильней жизни страны. И не только ее, а и память о себе. Еще много лет люди будут сплевывать при упоминании твоего имени. Об этом тоже подумай. Жизнь то одна, второго дубля не будет..не переснимешь.
(с)Roman Birin
 показати весь коментар
 
а новый "глава СБУ" тоже, как данилюк, будет ДЕВЯТЬ дней искать свой кабинет? или явится на работу пораньше.. на 8й день?))
 показати весь коментар
 
ну кАнечнА - Климкин отказался сопровождать Зе, вот он и обиделся Зеленский внес в Раду представления об увольнении главы СБУ, министров иностранных дел и обороны - Цензор.НЕТ 6434 как он лихо с обидчиками.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Особенно когда СВР отдадут бютовцу с медалькой от ФСБ
 показати весь коментар
 
будут срать пока выборы не пройдут.
стратегия барыг выбрана правильная ,они ж патриоты своей страны.
 показати весь коментар
 
 
Юзика в МИД! Лавруха мерин сивый от давления юзика сдохнет.
 показати весь коментар
 
 
давай Зе, выгоняй всех, "Весь мир разрушим мы до основанья, а затем......". А затем тебя вынесут!!!
 показати весь коментар
 
 
ты наверное забыл что были поданы заявления об отставки и остались только формальности ?
но петя не сдается и обосрет все вокруг.
 показати весь коментар
 
 
глава государства действует на основании Конституции

Это кто действует на основании конституции ?????
Зеленский ????????????? Зеленський вніс у Раду подання про звільнення глави СБУ, міністрів закордонних справ і оборони - Цензор.НЕТ 8280
 показати весь коментар
 
 
главы МИД, Министерства обороны и СБУ - по конституции Украины это квота президента...
 показати весь коментар
 
 
Это я в курсе
Где зеленский а где Конституция
Роспуск рады тоже по конституции ???
 показати весь коментар
 
 
А ты шо, не в курсе, что если нет коалиции в 226 голосов, а ее нет с 2016 года, то президент имеет право распустить ВР?
 показати весь коментар
 
 
если по бумажке так давай везде и во всем по бумажке..т .е по букве Закона ..официально когда перестала быть коалиция.. с обьявлением в Раде и прочими бумагами подписанными..а не по слухам..то то же.в мае... вот с мая не помню число 30 дней..а потом распускай если не наберут А так это нарушение и двойные стандарты!!!
 показати весь коментар
 
Какие там слухи и какие там объявления! Списочный состав фракций - на сайте ВР и в документах ЦИК! Официально о выходе из коалиции 3-х фракций было объявлено 3 года назад. Какие 30 дней, болезный?
 показати весь коментар
 
ст. 106

10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України;
№ 742-VII від 21.02.2014}
11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора;

учи матчасть
 показати весь коментар
 
 
Квота не означает безусловное согласие ВР. Может и прокатить.
 показати весь коментар
 
Согласно конституции президент подаёт эти кандидатуры на утверждение в ВР,...КОГДА У ЕГО ПАРТИИ ЕСТЬ КОАЛИЦИЯ в 226 голосов!!!!!!!А если в ВР Зе коалиции нет и ВР официально распушена...ТО НА КАКОМ ОСНОВАНИИ И КЕМ будут члены правительства назначаться и увольняться?????!!!!
 показати весь коментар
 
 
когда увольняют работника, не по собственному, обычно что-то пишут в приказе, типа, "не оправдал", "не справился", "систематически нарушал"... хотелось бы узнать формулировку для вышеуказанных.
 показати весь коментар
 
 
конечно, я же не, извините за выражение, полторак
 показати весь коментар
 
нет, мудак твой папа, ты все путаешь, второй раз тебя уже ловлю
 показати весь коментар
 
 
передавай привет своему папе и пшло отсюда
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ты такой дерзкий ибо уверен что Лахта далеко от Украины? Думаешь, поди, что если вдруг начнется, то тебя твое ***** не погонит на убой? А не рассматривал вариант, что если мордор усе, то вас всех пустят под нож как не нужных свидетелей? Ты бы не был так самоуверен, а то мало ли.
 показати весь коментар
 
 
Ты ещё хуже...бездельник и тунеядец и путинобот!!!
 показати весь коментар
 
Я рад.

Наконецто появится реальный патриот в СБУ, который будет паковать сепаров, террористои и подобную шваль.

Веря в Владимира, я не сомневаюсь, что он не будет покрывать пособницу террористов и коллаборантку Елену Зеленскую!

Владимир, мы с Вами!
 показати весь коментар
 
 
Невестка Порошенко - гражданка рашки и пособница террористов, должна быть ликвидирована? Зеленський вніс у Раду подання про звільнення глави СБУ, міністрів закордонних справ і оборони - Цензор.НЕТ 2837
 показати весь коментар
 
 
Возможно, но я не обладаю информацией о том, что она предлогала сдавать за деньги бойцов ВСУ. В то время когда подобная информация о Елене ЗЕ правдива и находится в общедоступных источниках информации. Да и зачем сравнивать продажного шоколадного барыгу, с честным! народным! Презедентом Владимиром!
 показати весь коментар
 
 
его Величество Владимир Ясное Солнышко
 показати весь коментар
 
 
Рада упрется чисто из принципа.
Гройсмана же не отдали
 показати весь коментар
 
 
Ну, Луценка розумію, Грицака, куди не йшло, але МЗС штормити?! Ну нахрена, питаться? І це при тому, що на заміну толкових НЕМА! Одна шваль криворізька.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Чел специализируется на аналитике в банковской сфере...
Всем советую его читать...
Сейчас это будет пипец как актуально....

Зеленський вніс у Раду подання про звільнення глави СБУ, міністрів закордонних справ і оборони - Цензор.НЕТ 8475 Адам Смит‏ @_Smithchenko 46 мин.46 минут назад
Межбанк сейчас 26,935-26,965.
Это уже не внутриквартальная коррекция. Это - паника. Пару лет стабильность висела буквально на волоске, и сейчас этот волосок ненароком порвали.
Разрыв с МВФ, "дефолт", наезды на НБУ, политический кризис, общая неопределенность и т.д.
 показати весь коментар
 
 
Ой, я вас прошу, ненада нагнетать. Паника всенепременно случится, но чуть папижже...
 показати весь коментар
 
 
Ой, наехали на рожкову, золотую, с привкусом платины. Ой, беда:наезд на нбу. Да. КабМин "чешит" пятки, сегодня и завтра всем министрикам. И это-не популизм. Просто, за горизонт смотрят. В микроскоп.
 показати весь коментар
 
 
73% сели в уходящий поезд, а 25% порохоботов остались ждать гиперпула....это всё что нужно знать!
 показати весь коментар
 
 
73% сіли - в багнюку і сидять на сраці рівно. На жаль, лише знання цього факту не досить: комусь доведеться все це зЄлене паскудство виправляти.
 показати весь коментар
 
 
поезд несётся в пропасть под названием " популизм"
 показати весь коментар
 
 
А этот уходящий поезд №73,случайно не на Москву поехал?!Больно уж много его пассажиров мастурбирует на россию!!!))))
 показати весь коментар
 
Досить інформаційного сміття, дайте новину про гривню! Що з курсом гривні товриться? Скільки ЗВР було злито за останні дні? Чому всі мовчать?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ukr_sks - потому что приказали журнаш-хам молчать....

Скоро все прозреют.....
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зеленський вніс у Раду подання про звільнення глави СБУ, міністрів закордонних справ і оборони - Цензор.НЕТ 4087Prior.Ivan proud to be 1 of 25%‏ @PriorIvan 25 мин.25 минут назад
Вчора помітив велику різницю між продажем та купівлею.
Також помітив деякі товари різко збільшились в ціні. ЗЕпідори зробили вдалий вибір. Не жилось їм, бажали злиднів та зубожіння. Ну шож, як кажуть: "будь обережний в бажаннях..."

Зеленський вніс у Раду подання про звільнення глави СБУ, міністрів закордонних справ і оборони - Цензор.НЕТ 5046 Адам Смит‏ @_Smithchenko 56 мин.56 минут назад
Межбанк сейчас 26,935-26,965. Это уже не внутриквартальная коррекция. Это - паника. Пару лет стабильность висела буквально на волоске, и сейчас этот волосок ненароком порвали. Разрыв с МВФ, "дефолт", наезды на НБУ, политический кризис, общая неопределенность и т.д.
 показати весь коментар
 
 
ПО КОНСТИТУЦИИ для тех кто "в курсе"
ст. 106
10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України;
№ 742-VII від 21.02.2014}
11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора;
 показати весь коментар
 
 
Розумні рішення Президента. СБУ довіри не визиває. Донбас, Крим... І просто чудо в лиці Патріотів України, що піднялися проти козломордого "раССєйскава міра", а не заслуга сбу, що Україна не втратила Харків, Запоріжжя, Одеси.
 показати весь коментар
 
 
Забагато зайвої балаканини: "...рішення Президента ... довіри не визиває викликає". Все.
 показати весь коментар
 
Блін, а долар то попер! Невже кінець епохи бідності?!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну нарколыги уже просрали за пару недель 1.5млрд из ЗРВ, вот и результат!

Правда не доллар растет, а гривна летит вниз, Зе-перемога!
 показати весь коментар
 
 
Пан мабуть спав з Січня 2015го і тут прокинувсь. Тоді мародер Порошенко з шахрайкой Гонтаревою гривню обісцінили в 5 разів, бо вкрали за раз 400 млрд. гр.
 показати весь коментар
 
 
Це ти певно спав. Кризу січня 2015-го все ж таки пережили, дефолту уникнули і мали після того постійне зростання ЗВР. А тепер знову розмови про дефолт, хоча об'єктивних причин немає, лише Бєніні забаганки злупити з країни пару лярдів і кинути міжнародних кредиторів. І взагалі причому тут Порошенко? Все, він пішов, забудьте. Тепер ЗекоМанда відповідає за те, що робиться останні тижні.
 показати весь коментар
 
 
Про дефолт - то розмови. Хоча обєктивних причин немає. Кризу пережили в 2015. Сам сказав. А зараз кризи немає, чому б не пережити і її відсутність. Зеленський не проїв в ресторані 1,5 млрд тому не панікуй заздалегідь.
 показати весь коментар
 
 
Тобто мародерська Рада, що відмовляється міняти міністрів по президентській квоті, ні до чого?
Порошенко треба під арешт. Куди дів всі сервери з секретною інформацією з ситуативної кімнати?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Цікаво, чи самі, власне, фігуранти подання - погодяться на відставку. Читав лише, що з перелічених лише один Клімкін хоче звільнитися і написав відповідну заяву. А Полторак з Грицаком?
У всяк випадку, проблему їхньої відставки мають розглянути профільні комітети ВР - з-за присутності об'єктів подання.

І ще. Подання на відставку Гкенпрокурора Ю.Луценка та Голови НБУ Я.Смолія - нема. Луценко, читав його, не хоче у відставку. Смолій, видать, також. Чи не говорить це, що зебіл подання на них не подаватиме?
 показати весь коментар
 
 
Ця мародерська Рада на 90% згнила. Тому до роспуску буде тільки порожній ляшковський піар. Навіть жодних сподівань на конструктивну роботу - нуль.
 показати весь коментар
 
 
Опа! Де був? Тут вже Порошенка скоро закриють, а пан все у відпустці.
 показати весь коментар
 
Еще не вся труппа разездного цирка-шапито получила высокие посты и не села на денежные потоки. Ленку с лысым на какой пост пристроят?
 показати весь коментар
 
 
старых пердунов не берут.. так шо не нервничай=))
 показати весь коментар
 
шота я под впечатлением группы Алиса з Моё покление.. еслии б все ******* так думали
 показати весь коментар
 
набери в гугле петя украл розетки.. ты удивишься=))
 показати весь коментар
 
Зе!бил реально валит страну..не знаю,насколько правда-но читал,что кацапы выделили бене 5 млрд.за развал.Зе!-пол-млрд,если страна рухнет.а потом-может валить куда хочет..похоже на правду
 показати весь коментар
 
 
первые же шаги зекоманды и доллар подорожал на 70 копеек , и это в самый глухой период на межбанке , период времени в году , когда курс доллара на минимуме. Чего ждать в августе - сентябре ?
 показати весь коментар
 
 
Картавого прокурора в этом списке нет - значит пошли опять договорняки
 показати весь коментар
 
Админы! низко кланяюсь и обращаюсь с просьбой: прикиньте соотношение "порохоботов" и "зебилов" в комментах. Что то я 25/75 не наблюдаю. Скорее , наоборот!
 показати весь коментар
 
А зачем нужны эти личности с сильно подмоченной репутацией + эффективность от пороховнявой команды будет в лучшем случае равна "0", в худшем - это реальный вред Украине.
 показати весь коментар
 
Помнится батько Карло ( Беня ) сказал , что уволить надо всех , кроме Авакова. И что мы лицезреем ? Про Авакова "ни пары з вуст " .
 показати весь коментар
 
ты смотри.
указы строчит не покладая рук.
ленин, б...ь!
 показати весь коментар
 
Кажуть ДБР вже взялось за стецьків. Ви хочаб встигніть скинути адрес стріму, коли почнуть в'язати. Цікаво буде на вас подивитись. А то все нікі, та ніки...
 показати весь коментар
 
Це очікувано.
Але з такими як ти працюють з 2014... і зовсім не державні установи. Зеленський вніс у Раду подання про звільнення глави СБУ, міністрів закордонних справ і оборони - Цензор.НЕТ 9479
Так що, звиняй.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський вніс у Раду подання про звільнення глави СБУ, міністрів закордонних справ і оборони
 
 
 
 
 
 вгору