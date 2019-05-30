 Зеленський вніс у Раду подання про звільнення глави СБУ, міністрів закордонних справ і оборони

"Глава держави звернувся до парламенту щодо звільнення Павла Клімкіна з посади Міністра закордонних справ України, Степана Полторака - з посади Міністра оборони України. Третє подання стосується звільнення Василя Грицака з посади Голови Служби безпеки України", - йдеться в повідомленні прес-служби АП, передає Цензор.НЕТ.
В поданнях зазначається, що глава держави діє на підставі Конституції та відповідних законів України. Президент України наполягає на невідкладному розгляді парламентом цих питань.
Зазначимо, що відповідні проекти постанов про звільнення Полторака (№10344), Грицака (№10345) та Клімкіна (№10346) вже зареєстровано в Раді.
стратегия барыг выбрана правильная ,они ж патриоты своей страны.
но петя не сдается и обосрет все вокруг.
Это кто действует на основании конституции ?????
Зеленский ?????????????
Где зеленский а где Конституция
Роспуск рады тоже по конституции ???
10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України;
№ 742-VII від 21.02.2014}
11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора;
учи матчасть
Наконецто появится реальный патриот в СБУ, который будет паковать сепаров, террористои и подобную шваль.
Веря в Владимира, я не сомневаюсь, что он не будет покрывать пособницу террористов и коллаборантку Елену Зеленскую!
Владимир, мы с Вами!
Гройсмана же не отдали
Всем советую его читать...
Сейчас это будет пипец как актуально....
Адам Смит @_Smithchenko 46 мин.46 минут назад
Межбанк сейчас 26,935-26,965.
Это уже не внутриквартальная коррекция. Это - паника. Пару лет стабильность висела буквально на волоске, и сейчас этот волосок ненароком порвали.
Разрыв с МВФ, "дефолт", наезды на НБУ, политический кризис, общая неопределенность и т.д.
Скоро все прозреют.....
Вчора помітив велику різницю між продажем та купівлею.
Також помітив деякі товари різко збільшились в ціні. ЗЕпідори зробили вдалий вибір. Не жилось їм, бажали злиднів та зубожіння. Ну шож, як кажуть: "будь обережний в бажаннях..."
Адам Смит @_Smithchenko 56 мин.56 минут назад
Межбанк сейчас 26,935-26,965. Это уже не внутриквартальная коррекция. Это - паника. Пару лет стабильность висела буквально на волоске, и сейчас этот волосок ненароком порвали. Разрыв с МВФ, "дефолт", наезды на НБУ, политический кризис, общая неопределенность и т.д.
ст. 106
10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України;
№ 742-VII від 21.02.2014}
11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора;
визиваєвикликає". Все.
Правда не доллар растет, а гривна летит вниз, Зе-перемога!
Порошенко треба під арешт. Куди дів всі сервери з секретною інформацією з ситуативної кімнати?
У всяк випадку, проблему їхньої відставки мають розглянути профільні комітети ВР - з-за присутності об'єктів подання.
І ще. Подання на відставку Гкенпрокурора Ю.Луценка та Голови НБУ Я.Смолія - нема. Луценко, читав його, не хоче у відставку. Смолій, видать, також. Чи не говорить це, що зебіл подання на них не подаватиме?
указы строчит не покладая рук.
ленин, б...ь!
Але з такими як ти працюють з 2014... і зовсім не державні установи.
Так що, звиняй.