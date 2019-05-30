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 Несправність, неякісне пальне і неякісна підготовка, - військова прокуратура про версії катастрофи вертольота Мі-8 на Рівненщині

Начальник управління військової прокуратури Західного регіону України Юрій Табака повідомив, що слідчі розглядають кілька версій катастрофи вертольота Мі-8 Сухопутних військ Збройних сил України в Рівненській області, що призвела до загибелі чотирьох військовослужбовців - членів екіпажу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Серед них і технічна несправність, неякісне пальне, неякісна підготовка до проведення польотів. Усі ці версії відпрацьовуються під час досудового розслідування", - розповів він під час брифінгу у Львові в четвер.

Табака зазначив, що слідство відпрацьовуватиме всі версії, і кожній із них буде надано правову оцінку.

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Як повідомлялося раніше, пізно ввечері в середу, 29 травня, о 23:27 під час навчально-тренувального польоту було втрачено зв'язок із вертольотом Мі-8 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди" в/ч 2595 (м. Броди Львівської області ) Збройних сил України. Армійський вертоліт здійснив аварійну посадку біля с. Сестрятин Радивилівського району (Рівненська обл.), після чого загорівся. Унаслідок катастрофи загинули чотири члени екіпажу разом із командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України полковником Мазепою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129715
 
 
 Топ коментарі
 
огромное небо - одно....на четверых
соболезнование семьям
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Мне как бывшему специалисту по ГСМ можете не втирать про не качественное топливо . Если топливо не пройдет лабораторные тесты то его даже под угрозой расстрела не зальет не один техник самолета или вертолета. Есть три типа топлива РТ , ТС-1 и ТС-2 последние не используется. На авиационной технике есть соответствующий переключатель положений топлива на пример стоял в положении РТ , а залили ТС-1 тогда вся вина бортмеха.
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Согласен с вами, какое топливо? Ночь, предельно малая высота, что то цепанули и все...
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огромное небо - одно....на четверых
соболезнование семьям
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некачественная подготовка Они шо? Первый раз за штурвалом?
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им сложнее летать чем самандриком там рычаги всякие и пропеллер на крыше
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Пусть покоятся с миром.........
Соболезнования родным и близким.
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"В том числе и техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов. Все эти версии отрабатываются во время досудебного расследования", - рассказал он во время брифинга во Львове в четверг. Источник: https://censor.net.ua/n3129715

А чому пропущено варант диверсії?
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Какие, нафиг, некачественное топливо, и уж тем более некачественная подготовка! У кого плохая подготовка - у комбрига, ***?! Да и диверсия - фигня. А ЛЭП в лесу каким боком? Скорее всего, как обычно, человеческий фактор. Ночь. Лес. Наверное, или верхушки деревьев в темноте зацепили, или ещё что-нибудь... Вечная память пацанам...
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Соглашусь, но только не с ЛЭП в лесу. Или ты в лесу ЛЭП никогда не видел?
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Возле "атомок" и пр. таких ЛЭПов много. В лесу. Сам видел))
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Есть ещё одна версия---к сожалению массовая вообще. Да год бы выпуска вертоля сказали! И сколько капиталок рошёл, и сколько просто стоял. Это даже сапёрных лопаток касается. Армию мы убили---уже давно---как с Варшавского договора попёрли технику назад, а потом лет 10 хрен кто подходил, а потом что хоть как то работала перекрасили продали. Теперь людей теряем. Так там экипажи от 45 лет возраст. Через 5 лет летать будет некому. И учить тоже. техника окончательно отработает все допустимые допуски. Одно радует за все эти 27 лет. Ну хоть пива налупились до уссыку и окорочков от пуза умяли. Зло берёт сильное---так всё прсрать. Не к месту. Но вот уже многие хрущёбы строенные в 1964-70гг уже за полтиник тянут с гаком. Я помню как гнали тогда к датам. Каркать не охота---но валить пенсам надо оттуда----вот куда? Половина любого дома древние и алканы полные, проводка алюминиевая, газ в 4 конфорки, кухня малая, легкий даже взрыв сфокусирует волну на несущую наружную стену---и пошёл карточный домик.
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Другими словами - потужна реформа армии Порошенко-Муженко-Полторака!
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Для особо отупленных: вот тут как раз вышеупомянутые не при чем. Так что зря ел и срал.
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Какую версию не возьми, везде людской фактор.
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Во время войны такие наивные версии Наверняка на каждом военном аэродроме механики или другая обслуга есть кацапами завербованная То самолёт без причины во время учений с амерами разбился то вертолёт Ищите среди обслуги А то так без самолётов останемся с вашими расследованиями
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та шо кукарекать вертолет не велосипед тем более старый такой 60х годов..
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Мне как бывшему специалисту по ГСМ можете не втирать про не качественное топливо . Если топливо не пройдет лабораторные тесты то его даже под угрозой расстрела не зальет не один техник самолета или вертолета. Есть три типа топлива РТ , ТС-1 и ТС-2 последние не используется. На авиационной технике есть соответствующий переключатель положений топлива на пример стоял в положении РТ , а залили ТС-1 тогда вся вина бортмеха.
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Согласен с вами, какое топливо? Ночь, предельно малая высота, что то цепанули и все...
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Их полёты, особенно в сельской местности, кто то в обще контролирует хоть как? Они же над полями летают так, что трактора еле от них уворачиваются...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНесправність, неякісне пальне і неякісна підготовка, - військова прокуратура про версії катастрофи вертольота Мі-8 на Рівненщині
 
 
 
 
 
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