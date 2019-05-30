 "Скільки можна плодити ненависть?" - Гройсман після голосування Ради закликав усіх об'єднатися

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Прем'єр-міністр, якого Рада відмовилася відправити у відставку, сказав, що ніколи не скидав із себе відповідальності і закликав усіх об'єднатися.

"Скільки можна плодити ненависть? Ви хочете на камеру здатися краще, ніж ви є. Хтось уже багато років у політиці, і сьогодні після вас я вигрібаю те, що ви привели до того, що ми втратили території", - сказав Гройсман.

Також читайте: Партія Ляшка та "Опоблок" заявили, що підтримають відставку Гройсмана

"Для вас важливий депутатський значок. А мені важлива Україна та українці", - зауважив він.