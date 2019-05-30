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 "Скільки можна плодити ненависть?" - Гройсман після голосування Ради закликав усіх об'єднатися

Після голосування у Верховній Раді слово дали главі Кабінету Міністрів Володимиру Гройсману, який зберіг свою посаду.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Прем'єр-міністр, якого Рада відмовилася відправити у відставку, сказав, що ніколи не скидав із себе відповідальності і закликав усіх об'єднатися.

"Скільки можна плодити ненависть? Ви хочете на камеру здатися краще, ніж ви є. Хтось уже багато років у політиці, і сьогодні після вас я вигрібаю те, що ви привели до того, що ми втратили території", - сказав Гройсман.

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"Для вас важливий депутатський значок. А мені важлива Україна та українці", - зауважив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129713
 
   
 Топ коментарі
 
Якщо риги за відставку діючого уряду, Кабміну Прем'єра Гройсмана - значить, уряд робить все правильно.
І, виходить, якщо зебіли за відставку, то і зебіли, виходить - ті ж самі риги.
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Гройсман молодец, достоен уважения..
Жаль зебилы это не поняли, теперь будут огребать
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Грося - молодец! Настоящий лидер должен плевать на завывания плебса!
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