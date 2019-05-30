 Партія Ляшка та "Опоблок" заявили, що підтримають відставку Гройсмана

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко з трибуни Верховної Ради під час розгляду питання про відставку Гройсмана в четвер.
"Наша команда голосує за відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана", - заявив Олег Ляшко.
Політик зазначив, що таке рішення фракція ухвалила через незадовільні показники економіки України.
Як повідомляє видання, народний депутат із фракції "Опозиційного блоку" Наталія Королевська заявила, що її фракція також проголосує за відставку Гройсмана.
"Рішення може бути лише одне - відправити у відставку цей уряд", - заявила вона.
Сьогодні, 30 травня, Рада має розглянути відставку Гройсмана.
Фракція "Блоку Петра Порошенка" заявила, що не підтримає відставку Гройсмана. Також не голосуватиме за відставку прем'єр-міністра "Народний фронт".
І, виходить, якщо зебіли за відставку, то і зебіли, виходить - ті ж самі риги.
Голосування покаже чи многоходовочка Ахметов-Гройсман успішна.
Борщ вже зварений.
І Гройсман відібрав в Ахметова Укртелеком! І не тільки. Наприклад, обмежено було верхні ціни на еклектренергію (до цього часу).
Да ну на... Я всю дорогу думав, що все навпаки.
Тобто платіжки за комунальні в 50-100 доларів в місяць це таки перемога?) Я знав, що я сєпар постійно проклинаючи владу при оплаті комуналки...
Цікаві для Ахметова...
Грося думав, що розгрібати це лайно будуть наступники... А голосування може показати, що він не вгадав...
"Завод Коломойського вимагає обмежити права НАБУ: держава може втратити 7 мільярдів
"Запорізький завод феросплавів" домагається визнання неконституційним права Національного антикорупційного бюро через суди визнавати сумнівні угоди недійсними.
Про це йдеться в повідомленні Конституційного суду.
Відзначається, що на закритій частині пленарного засідання суд продовжив розгляд справи за конституційною скаргою Запорізького заводу феросплавів щодо конституційності положень пункту 13 частини першої статті 17 закону "Про Національне антикорупційне бюро України".
"Розгляд справи буде продовжено на одному з наступних пленарних засідань Другого сенату Конституційного суду", - йдеться в повідомленні суду.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод феросплавів" входить до умовної групи "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.
Завод Коломойського оскаржує повноваження НАБУ звертатися до суду з цивільними позовами про визнання недійсними угод фігурантів корупційних розслідувань.
За чотири роки роботи НАБУ подало 42 позови, за якими недійсними були визнані 92 угоди.
Як пише "Центр протидії корупції", за таким принципом в суді за позовом НАБУ був визнаний недійсним договір між "Запоріжжяобленерго" та "Енергомережа" на суму понад 112 мільйонів гривень.
В цілому, якщо суд ухвалить рішення на користь заводу, це позбавить Національне антикорупційне бюро права через суд визнавати недійсними угоди у корупційних справах.
У такому випадку держава може втратити 7 мільярдів гривень - на таку суму обчислюються вже розірвані з ініціативи детективів через суди угоди, порахували в "Центрі протидії корупції".
Зараз ви апелюєте до мене і приводите як аргумент справу яка розглядається в суді... По якій нема рішення ... Подивіться засідання уряду за останні два тижня і рішення ...
І як вони стосуються ахметова...
І зрозумієте різницю між доконаним фактом і вашим якщо в роті б росли гриби...
Це десятки мільярдів доларів... І якщо припустити, що Коломойський дійсно стоїть за цією грою, то виходить що і борги (десятки мільярдів яких він не брав) прийдеться повертати...з грошей бюджету, які на жаргоні можна було б грубо кажучи поділити (використати на соціальні проекти школи там лікарні), ще грубіше кажучи його гроші.
хто більше втрачає в кінцевому результаті?)
Ці угоди були укладені або за хабарі, або під тиском. коли президентом був "гнусний шикаладний барига" Іцик клопомойський сидів тихо, як миша, а тепер "ті хлопці і дівчата, що прийшли зараз до влади" дозволяють йому все, чого б він не забажав і безкінця брешуть!
Ви продовжуєте вірити ЗєКоМанді?
Про те закон про імпічмент в раді...звичайно більше 170 статтей це трошки забагато...
Про те петро за 5 років і цього не зробив .. і не зробив би ніколи.
Але вам розповіли що він нічого не робить і оскільки такі як ви не здатні думати самостійно, то ви увірували у брехню Коломойського та Мураєва з Рабиновичем.
Народ не повірив.
Вони прийшли на хвилі великого медіа-експерименту.
Брехню тисячу разів видали за правду.
Біле тисячу разів назвали чорним.
Темряву - світлом.
І навпаки.
І більшість звикла грати в цю гру.
Це зручно. В кожній людині темне завжди прагне переважити світле.
Помінявши полюси, тобі не потрібно боротися з внутрішнім лайном. Воно перетворюється в квіти, і ти починаєш вірити в цей запах.
Ніяких зусиль. Потурай собі - і ти будеш здаватися собі прекрасним лицарем.
Тому що будь-яка твоя розпуста буде здаватися тобі доблестю.
Наприклад Смешко і умний і красівий (маєте готовий чесний кандидат) і що? Його рейтинг 6%...цій державі не потрібні чесні і справедливі...вимога інша: хліба і видовищ!!!
Ви часом з глузду не з'їхали?
І саме головне помню меседж посланий людям: необхідний один тур...так от розробка цього меседжу, вживлення в маси через змі... Це злочин...
І зробив висновки. Тому про чесність мені не розповідайте. Як у вас там: є біле і чорне так? Тіки от відтінків тисячі....
Він колишній кдбшник і що? Знаю десятки саме колишніх і саме з тих часів... Знаєте, що їх всіх об'єднує?)
Всі грамотні... І в них жага наживи вимкнута... нема інстинкту самозбагачення до абсурдних меж...
Навіть тут, ваше біле - чорне.
Утекай в подворотне нас ждет маньяк
Хочет нас посадить на крючок ... (с)
зебилы, Ляшко и жопоблок - предатели Украины!
будет болтаться как говно в проруби - к какому берегу не прибьет... лучше б прибило )))))