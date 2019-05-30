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Все про:ВР (4870) Ляшко (646) відставка (492) Гройсман (3382)

 Партія Ляшка та "Опоблок" заявили, що підтримають відставку Гройсмана

Парламентські фракції Радикальної партії Олега Ляшка та "Опозиційного блоку" заявили, що проголосують за відставку Володимира Гройсмана з посади прем'єр-міністра України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко з трибуни Верховної Ради під час розгляду питання про відставку Гройсмана в четвер.

"Наша команда голосує за відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана", - заявив Олег Ляшко.

Політик зазначив, що таке рішення фракція ухвалила через незадовільні показники економіки України.

Як повідомляє видання, народний депутат із фракції "Опозиційного блоку" Наталія Королевська заявила, що її фракція також проголосує за відставку Гройсмана.

"Рішення може бути лише одне - відправити у відставку цей уряд", - заявила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голосів за відставку Гройсмана не назбирається. БПП триматиме його заручником ситуації, - Острікова

Сьогодні, 30 травня, Рада має розглянути відставку Гройсмана.

Фракція "Блоку Петра Порошенка" заявила, що не підтримає відставку Гройсмана. Також не голосуватиме за відставку прем'єр-міністра "Народний фронт".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129710
 
 
 Топ коментарі
 
Якщо риги за відставку діючого уряду, Кабміну Прем'єра Гройсмана - значить, уряд робить все правильно.
І, виходить, якщо зебіли за відставку, то і зебіли, виходить - ті ж самі риги.
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Смачного вам, ЗєБіли!. Їжте гавно ложкою і дивіться не обляпайтеся!
"Завод Коломойського вимагає обмежити права НАБУ: держава може втратити 7 мільярдів
"Запорізький завод феросплавів" домагається визнання неконституційним права Національного антикорупційного бюро через суди визнавати сумнівні угоди недійсними.
Про це йдеться в повідомленні Конституційного суду.
Відзначається, що на закритій частині пленарного засідання суд продовжив розгляд справи за конституційною скаргою Запорізького заводу феросплавів щодо конституційності положень пункту 13 частини першої статті 17 закону "Про Національне антикорупційне бюро України".
"Розгляд справи буде продовжено на одному з наступних пленарних засідань Другого сенату Конституційного суду", - йдеться в повідомленні суду.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод феросплавів" входить до умовної групи "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.
Завод Коломойського оскаржує повноваження НАБУ звертатися до суду з цивільними позовами про визнання недійсними угод фігурантів корупційних розслідувань.
За чотири роки роботи НАБУ подало 42 позови, за якими недійсними були визнані 92 угоди.
Як пише "Центр протидії корупції", за таким принципом в суді за позовом НАБУ був визнаний недійсним договір між "Запоріжжяобленерго" та "Енергомережа" на суму понад 112 мільйонів гривень.
В цілому, якщо суд ухвалить рішення на користь заводу, це позбавить Національне антикорупційне бюро права через суд визнавати недійсними угоди у корупційних справах.
У такому випадку держава може втратити 7 мільярдів гривень - на таку суму обчислюються вже розірвані з ініціативи детективів через суди угоди, порахували в "Центрі протидії корупції".
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Знаєте, чому я не чекаю нічого доброго від від тих, хто прийшов, називаючи себе "новими"?
Вони прийшли на хвилі великого медіа-експерименту.
Брехню тисячу разів видали за правду.
Біле тисячу разів назвали чорним.
Темряву - світлом.
І навпаки.
І більшість звикла грати в цю гру.
Це зручно. В кожній людині темне завжди прагне переважити світле.
Помінявши полюси, тобі не потрібно боротися з внутрішнім лайном. Воно перетворюється в квіти, і ти починаєш вірити в цей запах.
Ніяких зусиль. Потурай собі - і ти будеш здаватися собі прекрасним лицарем.
Тому що будь-яка твоя розпуста буде здаватися тобі доблестю.
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Якщо риги за відставку діючого уряду, Кабміну Прем'єра Гройсмана - значить, уряд робить все правильно.
І, виходить, якщо зебіли за відставку, то і зебіли, виходить - ті ж самі риги.
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Е ні... Ляшко проект Ахметова... І в данному випадку це подяка Гройсману від Ахметова. За рішення уряду цікаві...
Голосування покаже чи многоходовочка Ахметов-Гройсман успішна.
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Так Ахметов - це ж риг!
І Гройсман відібрав в Ахметова Укртелеком! І не тільки. Наприклад, обмежено було верхні ціни на еклектренергію (до цього часу).
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Гройсман (в данному конкретному реченні уособлюєДержаву Україна) відібрав у ахметова укртелеком?)
Да ну на... Я всю дорогу думав, що все навпаки.

Тобто платіжки за комунальні в 50-100 доларів в місяць це таки перемога?) Я знав, що я сєпар постійно проклинаючи владу при оплаті комуналки...
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Цікаві рішення прийняв уряд на минулому тижні...
Цікаві для Ахметова...
Грося думав, що розгрібати це лайно будуть наступники... А голосування може показати, що він не вгадав...
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Смачного вам, ЗєБіли!. Їжте гавно ложкою і дивіться не обляпайтеся!
"Завод Коломойського вимагає обмежити права НАБУ: держава може втратити 7 мільярдів
"Запорізький завод феросплавів" домагається визнання неконституційним права Національного антикорупційного бюро через суди визнавати сумнівні угоди недійсними.
Про це йдеться в повідомленні Конституційного суду.
Відзначається, що на закритій частині пленарного засідання суд продовжив розгляд справи за конституційною скаргою Запорізького заводу феросплавів щодо конституційності положень пункту 13 частини першої статті 17 закону "Про Національне антикорупційне бюро України".
"Розгляд справи буде продовжено на одному з наступних пленарних засідань Другого сенату Конституційного суду", - йдеться в повідомленні суду.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод феросплавів" входить до умовної групи "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.
Завод Коломойського оскаржує повноваження НАБУ звертатися до суду з цивільними позовами про визнання недійсними угод фігурантів корупційних розслідувань.
За чотири роки роботи НАБУ подало 42 позови, за якими недійсними були визнані 92 угоди.
Як пише "Центр протидії корупції", за таким принципом в суді за позовом НАБУ був визнаний недійсним договір між "Запоріжжяобленерго" та "Енергомережа" на суму понад 112 мільйонів гривень.
В цілому, якщо суд ухвалить рішення на користь заводу, це позбавить Національне антикорупційне бюро права через суд визнавати недійсними угоди у корупційних справах.
У такому випадку держава може втратити 7 мільярдів гривень - на таку суму обчислюються вже розірвані з ініціативи детективів через суди угоди, порахували в "Центрі протидії корупції".
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Я думаю що слова: вишивата, укроп, хохол, зебіл придумали в московії і запустили в оборот саме там...
Зараз ви апелюєте до мене і приводите як аргумент справу яка розглядається в суді... По якій нема рішення ... Подивіться засідання уряду за останні два тижня і рішення ...
І як вони стосуються ахметова...
І зрозумієте різницю між доконаним фактом і вашим якщо в роті б росли гриби...
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У вас є сумніви що ця справа вирішиться на колисть Клопомойського?
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Я знаю... Що в України страшнючий зовнішній борг і ті хлопці і дівчата, що прийшли зараз до влади знають про пікові виплати в 2019-2020роках.
Це десятки мільярдів доларів... І якщо припустити, що Коломойський дійсно стоїть за цією грою, то виходить що і борги (десятки мільярдів яких він не брав) прийдеться повертати...з грошей бюджету, які на жаргоні можна було б грубо кажучи поділити (використати на соціальні проекти школи там лікарні), ще грубіше кажучи його гроші.
хто більше втрачає в кінцевому результаті?)
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Йдеться про явно збиткові угоди з державною компанією, які були скасовані за позовом НАБУ.
Ці угоди були укладені або за хабарі, або під тиском. коли президентом був "гнусний шикаладний барига" Іцик клопомойський сидів тихо, як миша, а тепер "ті хлопці і дівчата, що прийшли зараз до влади" дозволяють йому все, чого б він не забажав і безкінця брешуть!
Ви продовжуєте вірити ЗєКоМанді?
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Про якісь хоча б примарні результати говорити рано.
Про те закон про імпічмент в раді...звичайно більше 170 статтей це трошки забагато...
Про те петро за 5 років і цього не зробив .. і не зробив би ніколи.
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Він зробив за 5 років стільки, скільни не зробили разом всі хто був до нього.
Але вам розповіли що він нічого не робить і оскільки такі як ви не здатні думати самостійно, то ви увірували у брехню Коломойського та Мураєва з Рабиновичем.
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Знаєте в чому проблема? минула влада дійсно повірила, що щось робить для народу...
Народ не повірив.
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Знаєте, чому я не чекаю нічого доброго від від тих, хто прийшов, називаючи себе "новими"?
Вони прийшли на хвилі великого медіа-експерименту.
Брехню тисячу разів видали за правду.
Біле тисячу разів назвали чорним.
Темряву - світлом.
І навпаки.
І більшість звикла грати в цю гру.
Це зручно. В кожній людині темне завжди прагне переважити світле.
Помінявши полюси, тобі не потрібно боротися з внутрішнім лайном. Воно перетворюється в квіти, і ти починаєш вірити в цей запах.
Ніяких зусиль. Потурай собі - і ти будеш здаватися собі прекрасним лицарем.
Тому що будь-яка твоя розпуста буде здаватися тобі доблестю.
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Але є одна поправка... Інакшим шляхом до влади не прийдеш...
Наприклад Смешко і умний і красівий (маєте готовий чесний кандидат) і що? Його рейтинг 6%...цій державі не потрібні чесні і справедливі...вимога інша: хліба і видовищ!!!
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Тобто, чесні приходять до влади за допомогою брехні??? Які ж вони тоді чесні?
Ви часом з глузду не з'їхали? Партія Ляшка та "Опоблок" заявили, що підтримають відставку Гройсмана - Цензор.НЕТ 7473
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Ні. Чесним шляхом до влади в Україні прийти неможливо.
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Порох у 2014 прийшов до влади чесно. Зєєєля - на брехні та хуцпі.
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Да ну. Не потрібно, був і бачив... І трактор пам'ятаю...і як кличко порошенко і яценюк майданівців по домам розганяли після консультацій з овочом. А саме головне памятаю як майдан зжерли за літо 2014 року в змі... Тупо і нагло брехали всі канали підряд про бомжів пияків наркоманів люмпенів і как он Києву мешают вот ети все палатки...
І саме головне помню меседж посланий людям: необхідний один тур...так от розробка цього меседжу, вживлення в маси через змі... Це злочин...
І зробив висновки. Тому про чесність мені не розповідайте. Як у вас там: є біле і чорне так? Тіки от відтінків тисячі....
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А Смєшко КДБшник. а колишній КДБшників не буває! Говорити ж красиві та розумні фрази можна навчити навіть папугу.
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Е нє... ви батінька тепле з мягким не путайте...
Він колишній кдбшник і що? Знаю десятки саме колишніх і саме з тих часів... Знаєте, що їх всіх об'єднує?)
Всі грамотні... І в них жага наживи вимкнута... нема інстинкту самозбагачення до абсурдних меж...
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Ібо у них є Царство Небесне...

Навіть тут, ваше біле - чорне.
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Отправить правительство в отставку необходимо ввиду его чрезвычайно высокой эффективности. Лишнее это перед выборами в ВР. Не нужно мешать олигофренам резвится на поле с граблями
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Ляшко заявив, що його партія підтримає відставку Гройсмана - Цензор.НЕТ 6137
Утекай в подворотне нас ждет маньяк
Хочет нас посадить на крючок ... (с)
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Этот козлодоев явно сам себя закапывает к выборам! Не иначе. Бабла вилами нагрёб, женился, прекрасно понимает что пришли другие, тут уже коров водить по городу смысла нет. Бабло под него уже никто не даст на очередную каденцию, там другие поспели. Ковырнуть счета поглубже, сверить----думаю вылезет сюрприз лихой.
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жеріть себе павучки.. і вам весело і людям радість
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Да вообще уже пофиг кто там за шо и как проголосовал, слетайте клоуны толпой на мальдивы отдохните лучше, бессмысленные наши
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Ляшко і опоблок. От і вималювались зрадники України. На палю.
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поправлю:

зебилы, Ляшко и жопоблок - предатели Украины!
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Ляшко і опоблок. От і вималювались зрадники України. На палю.
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от скотыняка...
будет болтаться как говно в проруби - к какому берегу не прибьет... лучше б прибило )))))
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Ляшко скорее всего рассчитывал быть вечным депутатом ВР,на манер Жирика.Но не учел того,что Украина не россия.Иесть большая вероятность того,что он может не пройти 5% -й барьер.Одним словом до игрался"йух на скрипке".Ничего кроме лозунгов и дешевого популизма,а за ними Ляшко -миллионер,удачливый лотерейщик и позер.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПартія Ляшка та "Опоблок" заявили, що підтримають відставку Гройсмана
 
 
 
 
 
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