 Керувати штабом буду, але в списках партії - ні, - Березенко про "Європейську солідарність"

Про це він сказав виданню "Українська правда", передає Цензор.НЕТ.
"Прокоментую вам так: Сергій Березенко дійсно керуватиме виборчим штабом "Європейської солідарності". Але в списку мого прізвища не буде. Вважаю, що в списках "Європейської солідарності" має бути якомога більше нових осіб, які будуть працювати на благо нашої держави", - сказав політик.
Березенко каже, що зараз концентрується на роботі з виборчої кампанії.
"З політики не йду і працюватиму на розвиток нашої партії", - зазначив він.
Хто це?
...........
4. Зеленский обещает, что выборы в Раду будут проходить по открытым спискам, а "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" будут автоматическим основанием для лишения депутатского мандата. При этом он не уточняет, как именно должно происходить такое лишение мандата.
Законопроект Зеленского с изменениями к закону о выборах Рады предусматривает пропорциональную систему с закрытыми списками и снижение барьера до 3%
Так, текст законопроекта авторства президента Украины Владимира Зеленского (№10319), обнародованного на сайте Рады, предусматривает пропорциональную систему выборов в раду с 3-процентным барьером и закрытыми списками.Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, "соглашаясь с необходимостью внедрения на выборах народных депутатов Украины пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками, к переходу на которую призвали общественные активисты и эксперты, а также фракции большинства в Верховной Раде Украины текущего созыва, стоит отметить, что досрочное прекращение полномочий Верховной Рады Украины и 60 дневный срок для избрания нового состава парламента не оставляет шансов на внедрение этой системы на внеочередных выборах народных депутатов Украины".
Ще й бувало на одному окрузі зразу двом клієнтам і ті там чубилися між собою. Зараз ше не доплачують кандидатам шоб від бпп балотувались?)
З вересня 2005 року працював на посаді генерального директора ТОВ «Українська бурова компанія».
Племінник Анатолія Матвієнка
замішаний в роздачі грошей і гречки.
Реезюме: із свинорилих