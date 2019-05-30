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Все про:Березенко (73) Європейська Солідарність (1)

 Керувати штабом буду, але в списках партії - ні, - Березенко про "Європейську солідарність"

Керівник виборчого штабу оновленої партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" Сергій Березенко заявляє, що очолить виборчий штаб політсили, але не буде в її списку.

Про це він сказав виданню "Українська правда", передає Цензор.НЕТ.

"Прокоментую вам так: Сергій Березенко дійсно керуватиме виборчим штабом "Європейської солідарності". Але в списку мого прізвища не буде. Вважаю, що в списках "Європейської солідарності" має бути якомога більше нових осіб, які будуть працювати на благо нашої держави", - сказав політик.

Березенко каже, що зараз концентрується на роботі з виборчої кампанії.

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"З політики не йду і працюватиму на розвиток нашої партії", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129709
 
 
 Топ коментарі
 
В третьем лице о себе же - как это по порохоботски.Тьфу.
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Всех самых токсичных подсвинков Свыня убирает из списков Будки и ховает по мажоритарным округам
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Сомневаюсь в его эффективности. Я так и не обнаружил у себя в городе штаб Пороха. А искать я умею не хуже полицейской ищейки.
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Березаенко,дураленко,сладковенко
Хто це?
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Березенко це той рибак, який закинув "сітки" перед виборами презедента . Виловив мало, але ці сітки тепер на парламентських виборах знов будуть ловити рибку.... При цьому ЕС тепер буде "чистим". Браконьера Березенко у них в списках немає.
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Понимает свою токсичность для списка, как и Конь-ноненко.
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В третьем лице о себе же - как это по порохоботски.Тьфу.
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Во имидж себе наработали за 5 лет! Некого и в список взять на следующих выборах, чтоб его неиспортить!😁
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Березенко очень удивлялся:как так, что за порошенко, те кто пришли выбирать, всего лишь- 24,45 процента, а не 80. Как не назвать порошенковскую кодлу, европейской солидарностью, или другая солидарность.вы, очнитесь, в теме о выборах.Коалиция, которой net.
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Петя избрал тактику уберу уродов,пролезу и подтащу их потом .......................................
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Всех самых токсичных подсвинков Свыня убирает из списков Будки и ховает по мажоритарным округам
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зеленский же так решил - вот он гад такой и обманщик - правда ? - ему все - открытие списка ,кодекс избирательный - а он - нет и все - я сказал ))))))
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Свыня пообещала открытые списки, завела в Раду табун свиней и кролей, которые за пять лет не удосужились выполнить свинячую обицянкы, а виноват Клован, неделю назад вступивший в должность. Эгеж, порохобот?
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НВ публикует главные обещания из предвыборной программы шоумена, актера и соучредителя студии Квартал 95 Владимира Зеленского.
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4. Зеленский обещает, что выборы в Раду будут проходить по открытым спискам, а "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" будут автоматическим основанием для лишения депутатского мандата. При этом он не уточняет, как именно должно происходить такое лишение мандата.
Законопроект Зеленского с изменениями к закону о выборах Рады предусматривает пропорциональную систему с закрытыми списками и снижение барьера до 3%

Так, текст законопроекта авторства президента Украины Владимира Зеленского (№10319), обнародованного на сайте Рады, предусматривает пропорциональную систему выборов в раду с 3-процентным барьером и закрытыми списками.Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, "соглашаясь с необходимостью внедрения на выборах народных депутатов Украины пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками, к переходу на которую призвали общественные активисты и эксперты, а также фракции большинства в Верховной Раде Украины текущего созыва, стоит отметить, что досрочное прекращение полномочий Верховной Рады Украины и 60 дневный срок для избрания нового состава парламента не оставляет шансов на внедрение этой системы на внеочередных выборах народных депутатов Украины".
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ОБЕЩАНИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ - ОБМАН ПОЛНЫЙ
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А на минулих виборах місця в списках бпп продавали.
Ще й бувало на одному окрузі зразу двом клієнтам і ті там чубилися між собою. Зараз ше не доплачують кандидатам шоб від бпп балотувались?)
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Сергі́й Іва́нович Березе́нко (нар. 11 квітня 1984, м. Вінниця)

З вересня 2005 року працював на посаді генерального директора ТОВ «Українська бурова компанія».

Племінник Анатолія Матвієнка

замішаний в роздачі грошей і гречки.
Реезюме: із свинорилих
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКерувати штабом буду, але в списках партії - ні, - Березенко про "Європейську солідарність"
 
 
 
 
 
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