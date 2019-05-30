 Керувати штабом буду, але в списках партії - ні, - Березенко про "Європейську солідарність"

Про це він сказав виданню "Українська правда", передає Цензор.НЕТ.

"Прокоментую вам так: Сергій Березенко дійсно керуватиме виборчим штабом "Європейської солідарності". Але в списку мого прізвища не буде. Вважаю, що в списках "Європейської солідарності" має бути якомога більше нових осіб, які будуть працювати на благо нашої держави", - сказав політик.

Березенко каже, що зараз концентрується на роботі з виборчої кампанії.

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"З політики не йду і працюватиму на розвиток нашої партії", - зазначив він.