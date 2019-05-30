 Рада ухвалила в першому читанні законопроект про повну загальну середню освіту

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, за це рішення проголосували 229 із 342 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Як зазначається в пояснювальній записці, цей законопроект врегульовує питання доступності та забезпечення рівного доступу дітей до повної загальної середньої освіти, зокрема, доступності для осіб з особливими освітніми потребами, а також територіальної доступності закладів загальної середньої освіти, обов’язку органів влади забезпечувати відповідну доступність; забезпечення якості повної загальної середньої освіти та забезпечення академічної доброчесності у сфері загальної середньої освіти.
Також законопроектом врегульовує питання мови освіти в закладах загальної середньої освіти; сертифікації педагогічних працівників; ресурсного (інформаційного, науково-методичного, матеріально-технічного) забезпечення закладів; засад здійснення інституційного аудиту; самоврядування в закладі освіти, зокрема учнівського та батьківського; прав та обов’язків учасників освітнього процесу; розмежування повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері загальної середньої освіти тощо.
Потом пусть лайкают очередную фотку улыбающегося президента, который едет к очередной катастрофе, вызваной элементарным отсутствием знаний.
Бюджет міносвіти 2019 року - 242 млрд грн
В нас війна ніби йде, зброї немає, волонтери досі воду возять підрозділам! Може ми обмежимо право лоботрясів просиджувати державні гроші в державній школі тільки вісім'ю роками?
Представляючи проект бюджету в Кабміні Володимир Гройсман сказав, що загальні видатки держави на освіту складуть 242,1 млрд грн, або 6,1% ВВП
Ресурсы были потрачены на удержание курса гривны на фоне заявления Бени о дефолте Украины.
Несмотря на попытки НБУ стабилизировать курс - гривна продолжает снижаться, так Курс доллара на межбанке в продаже вырос на 22 копейки - до 26,74 грн/долл, курс в покупке поднялся на 21 копейку - до 26,70 грн/долл.
А если он возьмётся за этих олухов всерьёз ? Он их последние трусы на Привозе продаст.
Так весело, коли людина публічно демонструє свою необізнаність))
народный депутат казак Михаил Гаврилюк уверен, что новорожденные украинцы будут получать один миллион
гривен на свой банковский счет.
ВАУ!
Учиться должны только нормальные.
Слава Украине!
Мешает другим играться - значит будет мешать учиться.
В Австрии, например, таких переводят на домашнее обучение, а в Украине ходят почему-то со всеми.
Не станет, просто хулиганство станет серьёзнее.
А щодо відкритих списків - я ОБОМА РУКАМИ ЗА! Але навіть якщо їх зараз приймуть, то на дострокові вибори цей закон вже не поширюватиметься, бо указ Зеленський-то видав, а закон не має зворотньої сили в часі.
Коротше, догралися депутати і Зеленський, що лишили мажоритарку... Той подав закриті списки, а ці 450 (чи скільки їх у нас зараз) не розглядали кодекс із відкритими списками, який вони вже прийняли в 1 читанні півроку тому ще! Ідіотизм!
Первая идёт дальше в гимназию, вторая в ПТУ!
После ПТУ в вузы не принимают.
Всеобщее среднее образование получают все, но отстающие не мешают учиться нормальным детям.
Нагадаю слова Бісмарка: "Хто економить на школах - буде будувати тюрми"
Ото цирк буде...
Нужно многоступенчатое образование (а не "среднее"):
1) с 6 до 12 лет (6 лет) - БАЗОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ и бесплатное;
с 12 лет - возраст частичной юридической дееспособности, право работать на полставки с половиной нормой выработки и половиной рабочего дня, на личную половую жизнь с согласия родителей или опекунов, без права на брак и деторождение!
2) с 12 до 15 лет (3 года) - ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (технической или гуманитарное по выбору) НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ, но бесплатное;
с 15 лет - сделать возрастом полной юридической дееспособности, правом нам полноценную работу и личную и половую жизнь (в том числе обзаводится семьей и детьми);
3) с 15 до 18 лет (3 года)- СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (по профилю определенной группы профессий) НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ и на 50% платное;
4) 3 года после специального образования ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ (по конкретной специальности) НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ и на 50% платное;
5) 3 года после профессионального образования ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ на 100% платное;
Источники финансирования учебы:
а) личные средства и деньги спонсоров (в том числе родителей и близких);
б) гранты государственные и частные;
в) долгосрочный образовательный кредит на льготных условиях из спецгосфонда.
Сертификацию и аттестацию знаний проводить в специальных независимых государственных центрах аттестации (вне стен учебных заведений, едиными тестами и обязательными экзаменами)!