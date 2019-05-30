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Все про:ВР (4870) законопроект (665) освіта (585) Міносвіти (460)

 Рада ухвалила в першому читанні законопроект про повну загальну середню освіту

Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий проект закону про повну загальну середню освіту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, за це рішення проголосували 229 із 342 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначається в пояснювальній записці, цей законопроект врегульовує питання доступності та забезпечення рівного доступу дітей до повної загальної середньої освіти, зокрема, доступності для осіб з особливими освітніми потребами, а також територіальної доступності закладів загальної середньої освіти, обов’язку органів влади забезпечувати відповідну доступність; забезпечення якості повної загальної середньої освіти та забезпечення академічної доброчесності у сфері загальної середньої освіти.

Також законопроектом врегульовує питання мови освіти в закладах загальної середньої освіти; сертифікації педагогічних працівників; ресурсного (інформаційного, науково-методичного, матеріально-технічного) забезпечення закладів; засад здійснення інституційного аудиту; самоврядування в закладі освіти, зокрема учнівського та батьківського; прав та обов’язків учасників освітнього процесу; розмежування повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері загальної середньої освіти тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законом про мову Рада продовжила до 2023 року перехідний період імплементації мовної статті в законі про освіту

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129707
 
 
 Топ коментарі
 
Сейчас прибегут коземандовцы и объяснят всем что Рада нажилась классно на этом проекте.
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с моей точки зрения напрасно Нет смысла тратить деньги на потенциальных клоунов. Вот проф ориентация, как в Голландии, начиная с пятого класса не помешает Если признают нецелесообразным дальнейшее обучение то выше 8 класса не подняться и не поступить в ВУЗ даже на платной основе.
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Сейчас прибегут ************ и объяснят всем что Рада нажилась классно на этом проекте.
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Бюджет міносвіти 217 млрд грн, це в два рази більше ніж бюджет міноборони, його потрібно скорочувати, тому безкоштовна повна вища освіта нам зараз не по кишені. Достатньо обмежитись 8 класами загальної освіти, а далі хай вчаться за гроші. Все одно вони в школі нічого не роблять і витрачають час та державні гроші. Безкоштовно навчатись після 8 класу мають тільки пільговики, діти військових та найкращі учні.
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10 лет, как в СССР. В вуз на инженерно-технические и научные специальности - бесплатно (это стратегически важнейший приоритет). Остальное - можно и за бабки.
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согласна - а то развелось у нас юристов-бухгалтеров-менеджеров, будто какая-то стратегическая важность. Причем сразу им зарплату подайте на уровне работника со стажем 15+
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В інститути на бюджет мають потрапляти тільки пільговики, колишні військові та найкращі випускники коледжів та шкіл - всі інші за гроші!
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думаю, директори невеличких шкіл (села, міста до райцентрів включно) радо підтримають вашу думку, і легко дадуть необхідну кількість найкращих випускників.
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Там де немає урбаністично-споживацького тиску на заклади освіти, там вчителі та учні показують найкращі результати спільної роботи! Потрібно відмінити загальну середню школу, досить вчити ідіотів до 12 класу! Якщо не хочеш вчитись, йди працюй вантажником, двірником, уборщиком! Потрібна селекція вже після перших 8 років навчання.
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ну, ми нічого нового не вигадаємо, все вже таке обговорювалось, і не один раз. і не новий аргумент, що у того ж ломоносова не було б ні одного шансу стати вченим при такому підході.
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Так Ломоносов і не був видатним вченим, якщо на те пішло, він був просто першим російським науковим працівником, який щось там робив, тіпа якісь дослідження, але ніякого визначного внеску в науку Ломоносов не зробив. Краще б було замість Ломоносова направити в Німеччину більш здібних учнів, які б могли досягнути кращих результатів і розвити науку в післяпетровській росії. На жаль наука в росії це був і є лише антураж для влади, щоб створювати вигляд цивілізованої країни! Немає науки в росії, не було і не буде, були окремі науковці, а системи немає!
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а я считаю, что именно одаренные дети должны УЧИТЬСЯ и не важно, кто их родители. Если речь идет о приобретении диплома не знаниями, а за деньги, то им вообще нечего делать в ВУЗах. Какой толк с того, кто и за деньги учиться не хочет?
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Для того щоб дитина хотіла вчитись, потрібен реальний дедлайн - 8 клас і конкурс на бюджет для продовження освіти, це зробить школу більш змістовною, учні, батьки та вчителі почнуть краще ставитись до навчання і результат навчання не потрібно буде чекати довгі 12 років!
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про реформу школы даже спорить не собираюсь, это однозначно надо, но по поводу дедлайна в 14-15 лет не соглашусь. На примере собственного сына. В школе ему было неинтересно, учился через пень-колоду, после 9-го класса поступил в колледж на бюджет и вот только на 2-м курсе до него дошло - учиться надо. Результат - до красного диплома в колледже не хватило пары баллов (за счет предметов первого курса), поступил на бюджет в универ (не самый плохой по меркам Киева) и успешно закончил 2-й курс (сессию сдал досрочно, потому что уже третий год работает параллельно учебе). Всему свое время
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Я проти щоб Ваш син як і інші учні за гроші держави валяли дурня 12 років! Вам як батькам це подобається, а мені як платнику податків - не подобається! За гроші батьків з 9 по 12 клас - хай вчаться, але кожен рік буде іспит і ті хто не здав "на другий рік" в державній школі лишатись не будуть! Чіткий та жорсткий відбір з 9 класу! Дійде до 12 класу в державній школі тільки той хто має реальні знання!
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мой сын был поставлен перед фактом, что в 10-й класс он не идет, т.к. толку от хождения в школу как в офис нет. Но тут еще и ситуация сильно поменялась и сложилось так, как сложилось
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Правильно Игореха, научить их как попасть на страницу Зеленского в Фейсбуке и хорош).
Потом пусть лайкают очередную фотку улыбающегося президента, который едет к очередной катастрофе, вызваной элементарным отсутствием знаний.
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вот от того, что у нас слабый уровень образования, потому и нашлось в стране 75% зебилов... всё ж от умственной отсталости.. народ который умеет думать и анализировать, за него не голосовали.. поэтому власти выгодно иметь население - быдло, которое легко обмануть.. ну всё как в рашке вообщем
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кроме того, они не хотят выходить из зоны комфорта. Верните им доллар по 8, а еще лучше по 5, а еще лучше совок с его ходжением на работу с 8 до 17 и не трогайте больше - им не до анализов и умственных потуг
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Бюджет міноборони 2019 року - 108 млрд грн.
Бюджет міносвіти 2019 року - 242 млрд грн
В нас війна ніби йде, зброї немає, волонтери досі воду возять підрозділам! Може ми обмежимо право лоботрясів просиджувати державні гроші в державній школі тільки вісім'ю роками?

Представляючи проект бюджету в Кабміні Володимир Гройсман сказав, що загальні видатки держави на освіту складуть 242,1 млрд грн, або 6,1% ВВП
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ЗВР Украины за неделю "правления" вазелина упал на 1.2 млрд.долларов..
Ресурсы были потрачены на удержание курса гривны на фоне заявления Бени о дефолте Украины.
Несмотря на попытки НБУ стабилизировать курс - гривна продолжает снижаться, так Курс доллара на межбанке в продаже вырос на 22 копейки - до 26,74 грн/долл, курс в покупке поднялся на 21 копейку - до 26,70 грн/долл.
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Taкое счастье привалило зебилам, а они не оценили ! Царь всего лишь пошутил, и вот пожалуйста - ЗВР вниз поехал...

А если он возьмётся за этих олухов всерьёз ? Он их последние трусы на Привозе продаст.
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Тут ще фактор дострокових виборів. Я ще в день інавгурації писав - дострокові вибори ОБОВ'ЯЗКОВО приведуть до росту бакса. Так ЗАВЖДИ було!
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А я так думаю что пустые холодильники быстро отучат население мечтать о наказании для свинарчуков.
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Це ще якщо свинарчуки взагалі не перебіжать до нової влади, як один чесний журналіст з великою квартирою в центрі Києва))
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ну, не скажите - я помню то время, когда народ ходил на работу по нескольку лет даже после того, как им перестали давать 2 булки хлеба в неделю. Про зарплату уже давно забыли к тому времени. Думаю, пустой холодильник не сразу их вразумит
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Тут вот какое дело: население привыкло к определённому уровню комфорта при правлении Петра Алексеевича. Они будут сравнивать свою жизнь именно с периодом Порошенко.
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причем они и не заметят, как ловко эти трусы были с них сняты
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Да ! Такие талантливые бизнесмены - это редкость на данной грешной планете. Надо ценить. Рада ухвалила законопроект про повну загальну середню освіту - Цензор.НЕТ 7103
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вот это настоящая ПЕРЕМОГА! Никто не додумался за 25 лет!
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У нас огромный новый микрорайон не имеет школы, потому что на том месте, где по генплату должна быть школа, самозахватом выстроили церковь. И небыло закона, который бы заставил власти чухаться и решать вопрос.
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с моей точки зрения напрасно Нет смысла тратить деньги на потенциальных клоунов. Вот проф ориентация, как в Голландии, начиная с пятого класса не помешает Если признают нецелесообразным дальнейшее обучение то выше 8 класса не подняться и не поступить в ВУЗ даже на платной основе.
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А ні чо, що і до цього закон був? Його просто замінили на новий...

Так весело, коли людина публічно демонструє свою необізнаність))
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Правильный закон, а то зебилы появляются и прут во власть!!!!!
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Рада приняла законопроект о полном общем среднем образовании - Цензор.НЕТ 1523
народный депутат казак Михаил Гаврилюк уверен, что новорожденные украинцы будут получать один миллион
гривен на свой банковский счет.

ВАУ!
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Вообще не понимаю зачем обязательное среднее образование.
Учиться должны только нормальные.
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тем более в раду и без среднего берут
Слава Украине!
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Не понимаю зачем тебе СРЕДНЕЕ ухо. Только не говори что у тебя его нет Рада ухвалила законопроект про повну загальну середню освіту - Цензор.НЕТ 4940
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а как определить нормальность ребенка 7-8 лет, к примеру? и что такое в принципе нормальность?
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Вообще-то нормальность ребёнка можно еще раньше определить.
Мешает другим играться - значит будет мешать учиться.
В Австрии, например, таких переводят на домашнее обучение, а в Украине ходят почему-то со всеми.
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то есть, если мой 3-х летний ребенок забрал у вашего машинку поиграться, значит, мой ребенок ненормальный и его надо изолировать? любопытная у вас позиция, клиникой попахивает
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Спешу вас расстроить, но если ребёнок в 3 года еще не знает, что забирать чужие вещи нельзя, то вы многое упустили.
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та вы прямо педагог )))) знать это одно, но вот у маленького ребенка Хочу перевешивает Модно или Нельзя. Изучите методики, не только совковые, но и мировые, разных стран и воспитателей. Если есть дети - будет поучительно. Еще ознакомьтесь с дошкольной психологией, психологией детей школьного возраста. Ну так, если любопытно. Психологию и педагогику, в т.ч. и учебный процесс, разделять нельзя
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Но вас спасает то, что в Украине, как в отсталой стране, у хулиганов пока свобода.
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Клиника - это считать, что в 3 года он забирает машинки, но вот в 4-5 вдруг станет самовоспитается и станет вести себя нормально.
Не станет, просто хулиганство станет серьёзнее.
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простите, а для чего у него родители, для галочки? Это если о ребенке гипотетически. Моего сына (если что) прошу не касаться - он растет достойным человеком. И дай Бог, чтоб у всех родителей был такой сын (или дочь). Особенно если учесть нашу ситуацию, но то такое...
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ПрикидаЄтеся, немає (разом), освіти, а не образованія...
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Что это они вдруг спохватились. Подозрительно... Рада ухвалила законопроект про повну загальну середню освіту - Цензор.НЕТ 2528
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А ты вспомни Пэтра в последнюю неделю президентства и изданную им кипу указов. Рада ухвалила законопроект про повну загальну середню освіту - Цензор.НЕТ 5790
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Вот молодцы! В начале половину школ "оптимизировали" по селам и в городах половину школ сделали девятилетками (за что сами грызли Табачника, желавшего подобное сделать) , а теперь приняли большой пук о полном общем среднем образовании!
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Стопудово, если бы Президентом был мародер, пороходрочеры верещали бы, что это заслуга пэдры. Сейчас вопят, что вопреки Зеленскому. Ущербные Рада ухвалила законопроект про повну загальну середню освіту - Цензор.НЕТ 1568
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Вумнег, так кто по селам школы "оптимизировал", а в городах школы поделал девятилетками?
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Ну про оптимізацію сіл чув, але які 9-річки???? В нас в Києві жодної 9-річки не знаю! Можна детальніше?
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Приклад: Кропивницький. Була така ЗОШ №22 - теперь девятирічка. А дітей не зменшилось в класах. І це не єдина школа по місту, яку зробили девятирічкою.
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А навіщо таку дурню робити? Ну все рівно в ПТУ після 9 класу дуже мало дітей іде, буде просто навантаження на 11-річні ЗОШ.
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Вместо того,чтоб принять закон об открытых списках в ВР и другие законы, связанные с экономикой...принимают Закон об образовании...хорошие приоритеты у депутатов...
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От при всій моїй нелюбові до Ради цей пріорітет зараз правильний, бо освіта молоді кульгає на обидві ноги. І не тільки молоді - подивіться, як "грамотно" тут в коментах пишуть!

А щодо відкритих списків - я ОБОМА РУКАМИ ЗА! Але навіть якщо їх зараз приймуть, то на дострокові вибори цей закон вже не поширюватиметься, бо указ Зеленський-то видав, а закон не має зворотньої сили в часі.

Коротше, догралися депутати і Зеленський, що лишили мажоритарку... Той подав закриті списки, а ці 450 (чи скільки їх у нас зараз) не розглядали кодекс із відкритими списками, який вони вже прийняли в 1 читанні півроку тому ще! Ідіотизм!
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В германии уже после третьего класса производят дифференциацию школьников на две категории.
Первая идёт дальше в гимназию, вторая в ПТУ!
После ПТУ в вузы не принимают.
Всеобщее среднее образование получают все, но отстающие не мешают учиться нормальным детям.
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Напринимали всякой херни и радуются.Когда неприкосновенность снимите, уроды?
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Толку когда после 40 детей в классах, и после реформы ты по факту не можеш выбрать школу. Даже в гимназию можно ропасть только если ты живеш в приписанном районе. Школа где должен быть отбор по знанию а не как в совке по месту жительства.
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Умных деток засунули в гадюшники с гопотой а тех кто просто не тянет усиленную программу наоборот в гимназии. Браво.
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Закончи сам школу, для начала.200 ошибок в нескольких предложениях.
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Нужны возрастные ограничения для преподавателей особенно в специализированных классах. Грош цена вашим законам, если в специализиванный математический класс набирают умненьких детей и дают 70-летнего учителя, который уже ничего не хочет и не может а думает быстрее бы прийти домой и "протянуть ноги" на диване. И в этоже время в районо очередь из учителей, ожидающих свободные ставки в школах.
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Але з іншого боку - у нас в педінститути поступають ажніяк не найрозумніші, тому тут палка з двома кінцями. Бо є і старі вчителі професійні, і молоді тупаки. Тут доцільно було б проводити регулярні перевірки кваліфікації вчителів, незалежно від їх віку.
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Я, якщо чесно, дивуюся тим, хто пише, що закон про освіту нам не дуже потрібен... Освіта - це одна із ключових сфер і на неї в нас роками забивали! У нас от чимало топ-політиків вже не орієнтуються в елементарних речах зі шкільної програми! І ми ще скаржимося, чому у владі стільки ідіотів?

Нагадаю слова Бісмарка: "Хто економить на школах - буде будувати тюрми"
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Тепер Зе має здати ЗНО з української мови. І неодмінно на стадіоні.
Ото цирк буде...
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Про ЗНО з історії України можна й не згадувати))
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Які всі виродки там "правильні" зненацька стали. П'ять років українців гнобили і обкрадали, а за місяць до виборів, ти диви які "працелюбні".... БРЕХУНИ... Геть всіх. Кого в тюрму, а кого в московію, паразитів і ледащо...
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Хай перед цим хоч трохи побудуть "правильними" і "працелюбними". Бо за цей час вони вже прийняли більше толкових законів, ніж за рік до того - про мову, про освіту тощо...
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Дурной закон совкового менталитета:
Нужно многоступенчатое образование (а не "среднее"):
1) с 6 до 12 лет (6 лет) - БАЗОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ и бесплатное;
с 12 лет - возраст частичной юридической дееспособности, право работать на полставки с половиной нормой выработки и половиной рабочего дня, на личную половую жизнь с согласия родителей или опекунов, без права на брак и деторождение!
2) с 12 до 15 лет (3 года) - ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (технической или гуманитарное по выбору) НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ, но бесплатное;
с 15 лет - сделать возрастом полной юридической дееспособности, правом нам полноценную работу и личную и половую жизнь (в том числе обзаводится семьей и детьми);
3) с 15 до 18 лет (3 года)- СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (по профилю определенной группы профессий) НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ и на 50% платное;
4) 3 года после специального образования ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ (по конкретной специальности) НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ и на 50% платное;
5) 3 года после профессионального образования ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ на 100% платное;



Источники финансирования учебы:
а) личные средства и деньги спонсоров (в том числе родителей и близких);
б) гранты государственные и частные;
в) долгосрочный образовательный кредит на льготных условиях из спецгосфонда.

Сертификацию и аттестацию знаний проводить в специальных независимых государственных центрах аттестации (вне стен учебных заведений, едиными тестами и обязательными экзаменами)!
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о, коз .ак гаврилюк , тепер зобов'язаний піти до школи.
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