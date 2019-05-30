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Все про:ВР (4870) Пласт (12)

 Рада ухвалила закон про держпідтримку "Пласту"

Верховна Рада 30 травня ухвалила за основу та в цілому з техніко-юридичними правками законопроект №10184 "Про державне визнання і підтримку "Пласту" - Національної скаутської організації України".

За відповідне рішення проголосували 228 нардепів, передає Цензор.НЕТ.

Закон регулює порядок державної підтримки "Пласту" - Національної скаутської організації України і визнає історичний внесок "Пласту" в громадянську освіту дітей та молоді, отримання і становлення української державності, шанує сотні пластунів і пластунок, загиблих у боротьбі за здобуття незалежності України в XX столітті і під час агресії Російської Федерації на сході України, починаючи з 2014 року, підтримує більш ніж столітню безперервну традицію "Пласту", який виховав десятки тисяч активних громадян - педагогів і науковців, підприємців, лікарів, журналістів, церковних діячів, військових, створює основи державної політики щодо підтримки "Пласту" як українського пластового (скаутського) руху в Україні та світі.

Законом України вносяться зміни до Закону України "Про культуру" і Закону України "Про позашкільну освіту" з метою визначення формату державної підтримки "Пласту".

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"Державне визнання і підтримка "Пласту" сприятимуть не лише більш динамічному розвитку організації в Україні та світі, формуванню десятків і сотень тисяч ціннісно-орієнтованих українських громадян-патріотів, а й поліпшенню соціально-економічного становища в Україні. Адже кожен юнак і дівчина, підготовлені в "Пласті", ще до досягнення 18-річчя володіють набором компетенцій, які дають змогу керувати відділом або департаментом, планувати і реалізовувати ефективні рішення тощо. Тобто саме тими компетенціями, яких так бракує для політичного та економічного розвитку України", - йдеться в пояснювальній записці до закону.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129706
 
   
 Топ коментарі
 
Им по Плюсам такого не рассказывают. Откуда им знать, что Парубий в 17 лет был лидером национального движения и был организатором первых в Украине пикетов, еще при совке.
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ща кремльблядские шавки завоют, что готовят бандеровские зондеркоманды Зырим
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владимир антихуйло - прямым...

Парубий крутой Чел на самом деле...
https://www.depo.ua/rus/politics/zyavilosya-foto-yak-po-parubiyu-krokuyut-skauti-20190524967921

Появилось фото, как по Парубию шагают пластуны

Рада приняла закон о господдержке "Пласта" - Цензор.НЕТ 6570

Рада приняла закон о господдержке "Пласта" - Цензор.НЕТ 5052
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владимир антихуйло - прямым...

Парубий крутой Чел на самом деле...
https://www.depo.ua/rus/politics/zyavilosya-foto-yak-po-parubiyu-krokuyut-skauti-20190524967921

Появилось фото, как по Парубию шагают пластуны

Рада приняла закон о господдержке "Пласта" - Цензор.НЕТ 6570

Рада приняла закон о господдержке "Пласта" - Цензор.НЕТ 5052
 показати весь коментар
 
 
Им по Плюсам такого не рассказывают. Откуда им знать, что Парубий в 17 лет был лидером национального движения и был организатором первых в Украине пикетов, еще при совке.
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Нет, это просто характеризует его как человека. А не тем, кого тут шакалы пытаются из него сделать. В какой индульгенции он нуждается?
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А как же! Как и всем пьяным АТОшникам, которые по синьке набедокурили. Как и всем майдановцам и волонтерам, которые на волне возомнили из себя бог знает кого и позволяли себе нарушать закон. Всем индульгенцию!
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Irada - по плюсам им показывают никчемных хохлов в шароварах, которые только и делают что едят сало, пьют горилку, коверкают своей придуманной Австрией мовой великий и могучий руський изык...., и смешат высокоразвитых москвичей...
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К сожалению это так и есть. Наши ТВ каналы превратились в помойку.
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Irada А коли потрапив в ВР, то виносив по 20 разів законопроекти на голосування, грубо порушуючи регламент, та Закон. Та ще й із його супроводом підозрілих чоловіків, із збройовими кофрами, потрібно розібратись.
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Пусть разбираются с его сопровождением ГБР. А то, что добивал Раду голосованиями - правильно делал. Иначе бы эта свора не приняла ни одного закона. Так в какой индульгенции и от кого он нуждается? От проституток-депутатов за то, что работать заставил?
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не знав, не знав..хоч щось корисне з нього в цьому житті
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ща ************** шавки завоют, что готовят бандеровские зондеркоманды Зырим
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Чем больше будут выть, тем лучше. Рада ухвалила закон про держпідтримку "Пласту" - Цензор.НЕТ 6032 Надеюсь найдутся люди, которые еще и протянут мостик от пластунов до скаутов по всему миру.
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Совпадение? Только на днях думал вот бы ребенка в Пласт определить, но как видно по их сайту в Днепре нет скаутской организации "Пласт"
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