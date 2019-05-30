 Рада ухвалила закон про держпідтримку "Пласту"

За відповідне рішення проголосували 228 нардепів, передає Цензор.НЕТ.

Закон регулює порядок державної підтримки "Пласту" - Національної скаутської організації України і визнає історичний внесок "Пласту" в громадянську освіту дітей та молоді, отримання і становлення української державності, шанує сотні пластунів і пластунок, загиблих у боротьбі за здобуття незалежності України в XX столітті і під час агресії Російської Федерації на сході України, починаючи з 2014 року, підтримує більш ніж столітню безперервну традицію "Пласту", який виховав десятки тисяч активних громадян - педагогів і науковців, підприємців, лікарів, журналістів, церковних діячів, військових, створює основи державної політики щодо підтримки "Пласту" як українського пластового (скаутського) руху в Україні та світі.

Законом України вносяться зміни до Закону України "Про культуру" і Закону України "Про позашкільну освіту" з метою визначення формату державної підтримки "Пласту".

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"Державне визнання і підтримка "Пласту" сприятимуть не лише більш динамічному розвитку організації в Україні та світі, формуванню десятків і сотень тисяч ціннісно-орієнтованих українських громадян-патріотів, а й поліпшенню соціально-економічного становища в Україні. Адже кожен юнак і дівчина, підготовлені в "Пласті", ще до досягнення 18-річчя володіють набором компетенцій, які дають змогу керувати відділом або департаментом, планувати і реалізовувати ефективні рішення тощо. Тобто саме тими компетенціями, яких так бракує для політичного та економічного розвитку України", - йдеться в пояснювальній записці до закону.