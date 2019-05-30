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 Рада закликала ООН і парламенти іноземних держав засудити порушення прав корінних народів у РФ

Верховна Рада звернулася до ООН, парламентських асамблей Ради Європи, НАТО, ОБСЄ, а також національних парламентів держав світу із закликом засудити порушення прав корінних народів у Російській Федерації.

За таку постанову на ранковому пленарному засіданні Ради у четвер проголосували 234 народні депутати, передає Цензор.НЕТ.

Верховна Рада України затвердила Звернення до Організації Об'єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, національних парламентів держав світу щодо засудження порушення прав корінних народів у Російській Федерації та на тимчасово окупованих нею територіях України.

Голові Верховної Ради України доручено невідкладно направити текст Звернення в ООН, парламенти іноземних держав і парламентські асамблеї міжнародних організацій.

Також читайте: У день виборів омбудсмен прийматиме звернення громадян про порушення виборчих прав, - Денісова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129705
 
   
 Топ коментарі
 
на простенький вопрос по грамматике украинского языка ответишь?
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Рада призвала ООН и парламенты иностранных государств осудить нарушение прав коренных народов в РФ - Цензор.НЕТ 677Рада призвала ООН и парламенты иностранных государств осудить нарушение прав коренных народов в РФ - Цензор.НЕТ 2569Столыпин предлагал царю Николаю 2 создать Приуральскую республику,так как народы розняться от Московии и могут быть недовольства центральной властью. Рада призвала ООН и парламенты иностранных государств осудить нарушение прав коренных народов в РФ - Цензор.НЕТ 7762
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да...быстрей бы Зелечка разогнал ту ВР а то ишь че удумали - расеюшку зобижать...
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совсем больше некуй вр?
за бурятов переживают Рада призвала ООН и парламенты иностранных государств осудить нарушение прав коренных народов в РФ - Цензор.НЕТ 4283
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да...быстрей бы Зелечка разогнал ту ВР а то ишь че удумали - расеюшку зобижать...
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Спочатку самі відмініть дискримінаційний "мовний закон".
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на простенький вопрос по грамматике украинского языка ответишь?
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гугл переводчик позволяет мгновенно выявить свинособоку Ща оно тебе пробэбэкает шо сам дурак
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обычно даже до этого не доходит - просто замолкают
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А ведь он прав, и выглядит этот Закон как попытка заглушить реакцию на Закон который запрещает говорить на других языках кроме украинского. Даже в Израиле такого нет. Подождем что скажет Венецианская комиссия.
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на простенький вопрос по грамматике украинского языка ответишь?
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Вопросы будет в выводах Венецианской комиссии, придется тебе самому читать.
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Прийдеться вчити мову, як би ту щелепу не корчило Рада закликала ООН і парламенти іноземних держав засудити порушення прав корінних народів у РФ - Цензор.НЕТ 2065
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тебе ображають, маленький?
ні дают па-рузгє разґаварівать?
ехе-хе...
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Evgen Zotov - да ну?

Хохлы вздумали у себя дома в Украине украинский язык насаждать, да?
И (о Боже) хотят что бы и другие его знали, раз в Украине живут, да?
И (о Боже еще раз) хотят что бы в гос.учереждениях им отвечали на украинском, да?...
Это пипец....
Хохлы зрения лишают.... Рада закликала ООН і парламенти іноземних держав засудити порушення прав корінних народів у РФ - Цензор.НЕТ 2356
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працівная рада мішаіт правадіть палітіку "чістава ліста"
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Причем сделала это как обычно с пятого раза. Не парламент, а хз что.
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Рада призвала ООН и парламенты иностранных государств осудить нарушение прав коренных народов в РФ - Цензор.НЕТ 9501
удивительно как этот борец с коррупцией не успел крым татарам задарить?
чемодан так и не занесли?
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Рада призвала ООН и парламенты иностранных государств осудить нарушение прав коренных народов в РФ - Цензор.НЕТ 677Рада призвала ООН и парламенты иностранных государств осудить нарушение прав коренных народов в РФ - Цензор.НЕТ 2569Столыпин предлагал царю Николаю 2 создать Приуральскую республику,так как народы розняться от Московии и могут быть недовольства центральной властью. Рада призвала ООН и парламенты иностранных государств осудить нарушение прав коренных народов в РФ - Цензор.НЕТ 7762
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Столыпина убили в Киеве ещё в 1911 году. Подучите историю, пока каникулы. Рада закликала ООН і парламенти іноземних держав засудити порушення прав корінних народів у РФ - Цензор.НЕТ 1239
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Столыпин предлагал создать Приуральскую республику до покушения 1908- 1909гг, Царь Николай 2 ему отказал. А то что его грохнули в Киеве то это только говорит о том что московитов и раньше не любили,потому что навязывали свой язык,веру и мордовскую культуру.
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В 1909 г. Столыпин представил царю законопроект о децентрализации. Предполагалось разделить Россию на 11 областей. Во главе предлагалось поставить областное земское собрание и областное правительственное управление. Земские собрания, образуемые на общих основаниях, принятых для земских выборов, получали широкое право местного законодательства по всем вопросам, не имевшим общегосударственного значения. Также предполагалось «привлечение к управлению окраинами местных специалистов».
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о чем вы? у московитов есть культура? они даже свои символические валенки, матрешек и самовары сперлм!
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В Руанде тоже нарушаются права коренных народов тутси и хуту.
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