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Все про:Донбас (12002) Прилєпін (26)

 "Особливі хохли, та все одно хохли", - терорист Прилєпін розповів про своє ставлення до жителів Донбасу

Російський письменник і терорист "ДНР" Захар Прилєпін заявив, що сприймає жителів Донбасу, як "особливих хохлів", які хочуть бути в Росії.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Царьград", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звичайно ж, коли ми, росіяни, заїжджали, вони дивилися на нас, здавалося, як на напівбогів. А потім, коли я там вже два, три, чотири роки пробув, то зрозумів, що у нас всі основні системи світорозуміння розрізняються на 200 відсотків. Вони одні - ми інші. Але водночас вони не київські хохли, вони не львівські хохли. Вони особливі хохли. Вони хочуть бути в Росії, звичайно ж, хочуть. Але вони все одно хохли. Так, хохли, вони просто хохли - і все. Хохли", - зазначив Прилєпін.

Водночас свою характеристику терорист не вважає образливою, стверджуючи, що це знак його особистого захоплення.

"Я ними захоплювався. Вони прекрасні, чарівні, дивовижні, пристрасні, яскраві люди. Але вони хохли. Вони просто реально на нас не схожі, вони просто інші. Інші. І не знаю, як вам це пояснити. Інші", - додав він.

Читайте також: 30 тис. осіб приїхали з Росії на Донбас зі зброєю, щоб убивати. З точки зору закону нас усіх можна посадити, - терорист Прилєпін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129704
 
   
 Топ коментарі
 
в 2014 многие уехали с Украины (Донбасса и Крыма) в РФ
это повлияло на то что средний IQ в Украине и РФ увеличился
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интересно, сепарской вате понятно, что как бы они не лобзали парашу, для кацапов они всегда будут хохлами? "Особые хохлы, но все равно хохлы", - террорист Прилепин рассказал о своем отношении к жителям Донбасса - Цензор.НЕТ 5160
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Ну ему с кадыровской бутылки виднее, конечно.
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Україна - не Росія! Это стало понятно не только Кучме, а и любителям "руССкого мира". Те, кто считал себя (по дурости) "русскими" и имел глупость переехать жить из национальных республик бывшей совковой империи на "мачиху-русь", потом с "круглыми глазами" и ужасом в голосе рассказывали о своем необдуманном поступке и "привычках аборигенов", потому что их ожидания, не то что бы не оправдались, а и не могли приснится в страшном кошмаре. Я знаю о чем пишу, ибо лично имею таких знакомых (инфа из первых уст)!
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Він навіть не кацап. Він просто ублюдок. Тепер в Росії такі письменники. Толстой з Достоєвським крутяться в трунах як дзиги.
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ну все правильно сказал ,хохлы -малоросы ,это как полусвинособаки ,пенсию кацапскую но жрать абрикосы с дерева в Украине .
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Не понял я, этот в писатель в сортире выступает против призыва Путина освобождать русских на Донбассе? Приехал Прилепин на Донбасс освобождать, а освобождать, оказывается, некого - одни хохлы. То есть он хохлов от хохлов защищал. За такой "базар" придётся перед Путиным отвечать.
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Этой ссыкливой твари уже давно пора сдохнуть и сгнить,а оно всё сказки рассказывает.
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Я запитую в себе, питаю у вас, у людей,
Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці -
Де той рік, де той місяць,той проклятий тиждень і день,
Коли ми перестали гордиться, що ми - українці?
І що в нас є душа, повна власних чеснот і щедрот,
І що є у нас дума, яка ще од Байди нам в'ється,
І що ми на Вкраїні - таки український народ,
А не просто населення, як це у звітах дається.
І що хміль наш - у пісні, а не у барилах вина,
І що щедрість - у серці, а не в магазинних вітринах.
І що є у нас мова, і що українська вона,
Без якої наш край - територія, а не Вкраїна.
Я до себе кажу і до кожного з вас: - Говори!
Говорімо усі, хоч ми й добре навчились мовчати!
Запитаймо у себе: відколи, з якої пори
Почали українці себе у собі забувати?
Запитаймо й про те, як ми дружно дійшли до буття,
У якому свідомості нашій збагнути незмога,
Чом солодшим од меду нам видався чад забуття
Рідних слів, і пісень, і джерел, і стежок від порога?
Українці мої! То вкраїнці ми з вами - чи як?
Чи в «моголах» і вмерти судила нам доля пихата?
Чи в могили забрати судилось нам наш переляк,
Що розцвів нам у душах смиренністю «меншого брата»?
Українці мої! Як гірчать мені власні слова…
Добрезнаю, що й вам вони теж - не солодкі гостинці.
Але мушу казати, бо серце, мов свічка, сплива,
Коли бачу, як люто себе зневажають вкраїнці.
І тоді в мені ниє крамоли осколок тупий,
Мене думка одна обсідає і душить на славу:
Ради кого Шевченкові йти було в Орські степи?
Ради кого ховати свій біль за солдатську халяву?
Тож хіба не впаде, не закотиться наша зоря
І хіба не зотліє на тлін українство між нами,
Коли навіть на згарищі долі й зорі Кобзаря
Ми ще й досі спокійно себе почуваєм хохлами!
Українці мої! Дай вам Боже і щастя, і сил.
Можна жити й хохлом - і не згіркне від того хлібина.
Тільки хто ж колись небо нахилить до ваших могил,
Як не зраджена вами, зневажена вами Вкраїна?..
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К сожалению, данубасской вате на это наплевать. ну и что что "хохлы". Лишь бы путин/стабильность/ымперия и без вот этих вот бЭндеровцев.
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Даже Прилепин видит, что мы разные народы. А миллионы малороссов утверждают, что мы с кацапами - один нарот.
Особенно ватные жители востока Украины любят говорить, что они похожи на русских, а не на западных украинцев. А для кацапа - все хохлы одинаковые. Но наши малороссы все равно лезут со своей "дружбой".
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"Даже Прилепин видит, что мы разные народы. А миллионы малороссов утверждают, что мы с кацапами - один нарот."

Малороссам нужно смотреть это видео неделями, чтоб дошло кто их предки и где их корни: https://www.youtube.com/watch?v=GGTsuc0yHAo
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российский специалист по истории Украины Татьяна Таирова-Яковлева, которая возглавляет Центр по изучению истории Украины Санкт-Петербургского государственного университета.
"В России не любят об этом говорить, но крепостное право у нас существовало вплоть до конца XIX века, оно наложило значимый отпечаток на менталитет большой части населения. Прошло всего 150 лет с момента отмены крепостного права. Это очень мало на самом деле. А что касается Украины, то большая ее часть почти не знала крепостного права. И это создало менталитет более свободный. Это было заметно и в XVII веке, ну и заметно, я думаю, сейчас", - сказала Таирова-Яковлева.
Она отметила, что самые распространенные мифы об Украине в России - это то, что Украина появилась чуть ли не в конце XIX века, что у нее никогда не было государственности, что казачество - это нечто необузданное, необразованное, неорганизованное.
По ее словам, эти мифы складывались еще со времен Российской империи и потом плавно и удобно перекочевали в Советский Союз. Многие из них - о едином братском народе, воссоединении России и Украины - используются определенными кругами до сих пор.
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я завжди казав, що кацапи перхоть **********. а тут вони во всей красе.
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Кацап є дикою людиною не схожою ні на кого, "Особливі хохли, та все одно хохли", - терорист Прилєпін розповів про своє ставлення до жителів Донбасу - Цензор.НЕТ 5340
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Господи, хватит пропагандировать этого фашиста, какой сайт не открой прилепин, что больше не о чем написать.
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один, особо упоротый", докзывал, что он ""хахлятского языка" не любит, и в школе его не учил... Я емк сказал - "Езжай в Россию, поживи... Тебя иначе, как, "хахлом, называть, не будут... Уехал в 2014-м. Вернулся в 2015-м... С матюками в адрес России...
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Таже история была с моим знакомым - один в один! "Особливі хохли, та все одно хохли", - терорист Прилєпін розповів про своє ставлення до жителів Донбасу - Цензор.НЕТ 6915
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Молодей Прилепин. Только если хорошо отмыть то, что они называют россиянином, там будет целый букет народов. Россиянин - это не нация, а русский - это принадлежность. Кацап или хохол - это диагноз.
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Гордись быдло,считающее украинцев и русских одним братским народом,вас назвали хохлами.Гордитесь зедебилы,считающие что войну нужно срочно заканчивать по любому,вам показали ваше место.
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Не богатый словарный запас у этого "писателя"😁
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Фашист - он и в России и в Африкке фашист
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Зате ти нiякий не особливий i нiякий не інший,ти просто кацап, просто тупий кацап . Втім навіть не треба додавати ТУПИЙ кацап або доBбоьоп кацап, це все вже є усередині цього визначення - КАЦАП !. І це не означає що я тебе ображаю Прілепін, нi, я просто констатую факт ,я просто тебе називаю тим ким ти є по своїй генетиці, за своєю суттю, по своєму корінню .
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Дык, мы аналогично к мацкалям относимся.
Один в один.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Особливі хохли, та все одно хохли", - терорист Прилєпін розповів про своє ставлення до жителів Донбасу
 
 
 
 
 
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