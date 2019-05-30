 "Особливі хохли, та все одно хохли", - терорист Прилєпін розповів про своє ставлення до жителів Донбасу

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Царьград", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Звичайно ж, коли ми, росіяни, заїжджали, вони дивилися на нас, здавалося, як на напівбогів. А потім, коли я там вже два, три, чотири роки пробув, то зрозумів, що у нас всі основні системи світорозуміння розрізняються на 200 відсотків. Вони одні - ми інші. Але водночас вони не київські хохли, вони не львівські хохли. Вони особливі хохли. Вони хочуть бути в Росії, звичайно ж, хочуть. Але вони все одно хохли. Так, хохли, вони просто хохли - і все. Хохли", - зазначив Прилєпін.
Водночас свою характеристику терорист не вважає образливою, стверджуючи, що це знак його особистого захоплення.
"Я ними захоплювався. Вони прекрасні, чарівні, дивовижні, пристрасні, яскраві люди. Але вони хохли. Вони просто реально на нас не схожі, вони просто інші. Інші. І не знаю, як вам це пояснити. Інші", - додав він.
Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці -
Де той рік, де той місяць,той проклятий тиждень і день,
Коли ми перестали гордиться, що ми - українці?
І що в нас є душа, повна власних чеснот і щедрот,
І що є у нас дума, яка ще од Байди нам в'ється,
І що ми на Вкраїні - таки український народ,
А не просто населення, як це у звітах дається.
І що хміль наш - у пісні, а не у барилах вина,
І що щедрість - у серці, а не в магазинних вітринах.
І що є у нас мова, і що українська вона,
Без якої наш край - територія, а не Вкраїна.
Я до себе кажу і до кожного з вас: - Говори!
Говорімо усі, хоч ми й добре навчились мовчати!
Запитаймо у себе: відколи, з якої пори
Почали українці себе у собі забувати?
Запитаймо й про те, як ми дружно дійшли до буття,
У якому свідомості нашій збагнути незмога,
Чом солодшим од меду нам видався чад забуття
Рідних слів, і пісень, і джерел, і стежок від порога?
Українці мої! То вкраїнці ми з вами - чи як?
Чи в «моголах» і вмерти судила нам доля пихата?
Чи в могили забрати судилось нам наш переляк,
Що розцвів нам у душах смиренністю «меншого брата»?
Українці мої! Як гірчать мені власні слова…
Добрезнаю, що й вам вони теж - не солодкі гостинці.
Але мушу казати, бо серце, мов свічка, сплива,
Коли бачу, як люто себе зневажають вкраїнці.
І тоді в мені ниє крамоли осколок тупий,
Мене думка одна обсідає і душить на славу:
Ради кого Шевченкові йти було в Орські степи?
Ради кого ховати свій біль за солдатську халяву?
Тож хіба не впаде, не закотиться наша зоря
І хіба не зотліє на тлін українство між нами,
Коли навіть на згарищі долі й зорі Кобзаря
Ми ще й досі спокійно себе почуваєм хохлами!
Українці мої! Дай вам Боже і щастя, і сил.
Можна жити й хохлом - і не згіркне від того хлібина.
Тільки хто ж колись небо нахилить до ваших могил,
Як не зраджена вами, зневажена вами Вкраїна?..
Особенно ватные жители востока Украины любят говорить, что они похожи на русских, а не на западных украинцев. А для кацапа - все хохлы одинаковые. Но наши малороссы все равно лезут со своей "дружбой".
Малороссам нужно смотреть это видео неделями, чтоб дошло кто их предки и где их корни: https://www.youtube.com/watch?v=GGTsuc0yHAo
"В России не любят об этом говорить, но крепостное право у нас существовало вплоть до конца XIX века, оно наложило значимый отпечаток на менталитет большой части населения. Прошло всего 150 лет с момента отмены крепостного права. Это очень мало на самом деле. А что касается Украины, то большая ее часть почти не знала крепостного права. И это создало менталитет более свободный. Это было заметно и в XVII веке, ну и заметно, я думаю, сейчас", - сказала Таирова-Яковлева.
Она отметила, что самые распространенные мифы об Украине в России - это то, что Украина появилась чуть ли не в конце XIX века, что у нее никогда не было государственности, что казачество - это нечто необузданное, необразованное, неорганизованное.
По ее словам, эти мифы складывались еще со времен Российской империи и потом плавно и удобно перекочевали в Советский Союз. Многие из них - о едином братском народе, воссоединении России и Украины - используются определенными кругами до сих пор.
Один в один.