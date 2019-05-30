 Турчинов: Скорочення населення - один із головних чинників, що загрожує національній безпеці

Про це сказав Олександр Турчинов під час VIII Національного молитовного сніданку України, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, проблему скорочення населення треба шукати не тільки в зовнішній агресії, "або у високому рівні життя в країнах Європи, куди прагнуть виїжджати наші співвітчизники". "Проблему треба шукати всередині нашої країни", - зазначив Олександр Турчинов, пояснивши, що головна проблема - це зневіра і розпач, що панують в Україні, "токсична атмосфера тотальної недовіри та агресивності".
Він наголосив, що щороку в нашій країні зростає смертність та зменшується народжуваність.
"Реальних показників кількості людей, що зловживають алкоголем та вживають наркотики, офіційна статистика навіть не здатна навести", - сказав Олександр Турчинов.
Окрім того він додав, що до 9 мільйонів українців щороку виїжджають на заробітки за кордон, а 3,2 мільйона - вже постійно працюють за межами країни, "більшість із них не планує повертатися додому".
"У результаті в рейтингах країн з найстрімкішим скороченням працездатного населення Україна посіла перше місце, а за показниками старіння - 29 місце у світі", - підкреслив Олександр Турчинов.
На його думку, для збереження країни і нашого народу від руйнування, деморалізації, аморального розкладу, "необхідно будувати країну на вічних євангельських цінностях".
"Тільки цей шлях є єдиним можливим до величі і процвітання! В основі цього фундаменту мають бути віра, відповідальність і благословенна Богом сім’я", - сказав Олександр Турчинов, наголосивши, що розвиток і захист інституту сім’ї має стати пріоритетом державної політики та ключовою складовою стратегії національної безпеки України.
"На превеликий жаль, зараз в Україні відсутня державна інституція, яка б офіційно опікувалася питаннями сім’ї", - сказав Олександр Турчинов. За його словами, створення такої установи - вимога Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, "це вимога часу!".
"Бог, Україна, родина - це не просто гасло, це чіткі пріоритети, що здатні забезпечити виживання та розвиток нашої держави як сильної, європейської та незалежної країни", - резюмував він.
а вы думали, что мы, порохоботы, желаем увеличения количества идиотов ?
с чего бы ?
Украина - без украинцев - цель мародёра Порошенко. его власти и порохоботов.
про тех, которые во время войны главнокомандующим по приколу выбрали клоуна ?
да этим укрАинцам Украина и нахрен не впёрлась.
Им коммуналку на шару дай, а какой флаг над пенсионным фондом висит, им глубоко насрать
Бывал в разных бедных, нищих, убогих странах и там улыбок и радости гораздо чаще увидишь чем у нас...
Радуются они здесь и сейчас...
https://youtu.be/RtkmO9sui1U
Ти мені нагадуєш героя анекдота - нарика. Це ж зараз актуальна тема, нє?
Сидить нарик посеред порожньої квартири. Раптом хтось стукає у двері.
Нарикувімкнув залишки мізків і сказав "Хтооооо.... таааам....?"
- Хутчіш відчиняй! Це я!
- .... хтооооо? Я-а-а-а-а?
"Через місяць зізнатися що голосував за зе буде дорівнювати зізнанню що трахав козу. Через пвіроку - що цапа (казла). А через рік - що казьол тебе" (знайшов на просторах Інета).
Особенно на фоне того, как почти все отреклись от голосования за Хряка в 2014. ))
Так же миллионы выехали на заработки за границу. Многие забирают семьи и не планируют возвращаться.
Основная причина - мародёрство власти Порошенко, из которой работающий человек не в состоянии прокормить себя и семью.
Средняя зарплата, согласно тому же Укрстат, сейчас достигла 10200 грн. (в предедущие годы правления Порошенко была меньше.
Минус налоги, значит на руки - 8 тысяч гривень (это 250 евро).
Берём среднестатистическую семью - муж, жена, ребёнок.
Согласно статистике, доход такой семьи (двое работают) - 16 тысяч грн.
16 тысяч минус 3-4 тысячи на коммунальные тарифы, то останется 12-13 тысяч.
Этих денег хватит только на еду, на средства гигиены, возможно на одну покупку одежды на одного члена семьи в месяц... и и всё!
Про отдых где нибудь на море с ребёнокм, или лечение в больнице, если заболеешь, итд... речи не идёт...
Поэтому, исходя даже из официальной статистики, мародёрская власть создала не возможные условия для проживания граждан в Украине.
Отсюда и сокращение населения. НЕ рожают, вымирают и выезжают
"Завод Коломойського вимагає обмежити права НАБУ: держава може втратити 7 мільярдів
"Запорізький завод феросплавів" домагається визнання неконституційним права Національного антикорупційного бюро через суди визнавати сумнівні угоди недійсними.
Про це йдеться в повідомленні Конституційного суду.
Відзначається, що на закритій частині пленарного засідання суд продовжив розгляд справи за конституційною скаргою Запорізького заводу феросплавів щодо конституційності положень пункту 13 частини першої статті 17 закону "Про Національне антикорупційне бюро України".
"Розгляд справи буде продовжено на одному з наступних пленарних засідань Другого сенату Конституційного суду", - йдеться в повідомленні суду.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод феросплавів" входить до умовної групи "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.
Завод Коломойського оскаржує повноваження НАБУ звертатися до суду з цивільними позовами про визнання недійсними угод фігурантів корупційних розслідувань.
За чотири роки роботи НАБУ подало 42 позови, за якими недійсними були визнані 92 угоди.
Як пише "Центр протидії корупції", за таким принципом в суді за позовом НАБУ був визнаний недійсним договір між "Запоріжжяобленерго" та "Енергомережа" на суму понад 112 мільйонів гривень.
В цілому, якщо суд ухвалить рішення на користь заводу, це позбавить Національне антикорупційне бюро права через суд визнавати недійсними угоди у корупційних справах.
У такому випадку держава може втратити 7 мільярдів гривень - на таку суму обчислюються вже розірвані з ініціативи детективів через суди угоди, порахували в "Центрі протидії корупції".
73% ! Это не 10, не 20. Это 73 - три из четырех жителей.
Не понимаю порохоботов, продолжающих высказывать недовольство. Никому тут европейская украина не нужна! Надо коммуналка дешевая и колбасы по 2.20 У порошенка был шанс изменить страну, но вместо этого было решено тырить. То не надо тут волать про великого реформатора. Место украины в таежном союзе и три четверти голосов это подтвердило.
У другому турі до них долучилися "ображені" (типу "гриць чи бойко пролетіли, проголосую назло пороху") та інші лузери-аутисти. 13 541 528 тушок - це не 3/4 України.
Саме такий контингент ще у 2014 політологи дуже влучно назвали "електоральне сміття".
Так эта причина пять лет в провластных кабинетах находилась. Хотя нет, неверие ещё при "лыгытымном" зародилось, а после "заката его эры" проявилось и всё остальное.
Теперь Вы с "**********" (С) об обороне "думайте".
Пойчему спрашиваю: сдается мне, что вас на лахту из одной колонии на работу вербуют.
Більшовики в своїх колоніальних володіннях формували, так званий, актив з тубільної публіки, яка повинна була їх влаштовувати за ступенем своєї дебільності і недорозвинутості. Тим самим вони полегшували собі процес адміністрування цих територій і знищували саму можливість зародження національних еліт.
Саме така публіка і опинилася біля керма країни після розвалу совєтскої імперії і вже майже три десятиліття цією країною, якщо можна так виразитися, править.
Якщо до 2050 року у світовому океані, і справді, пластику буде більше ніж риби то у Природи буде повід і для радості і для смутку.
Тішить тільки те, що Вічність все вилікує.
Вот до чего довели страну за пять лет еврофашистские ценности, даже Турчинов этого не скрывает.
Тем более глупо играть по одним правилам с намного более сильным партнером, таким как ЕС, Украина в таких условиях просто обречена.
Еще пять лет таких евроценностей и Украине придет конец.
В 2013 году в Сербии почти не было новоприехавших украинцев, в 14-15 их стало быть, но немного, а вот в 17-18 как прорвало - десятки новых семей, иногда на площадке стало слышно украинскую речь (до этого в основном по-русски говорили).
И все едут с семьями, с детьми. Причина простая: спокойная мирная жизнь и легализация в Европе за 200 евро в месяц.