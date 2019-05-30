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 Турчинов: Скорочення населення - один із головних чинників, що загрожує національній безпеці

Швидке скорочення населення стає для нашої країни одним із головних чинників, що загрожує не просто національній безпеці, а й самому існуванню нашої нації.

Про це сказав Олександр Турчинов під час VIII Національного молитовного сніданку України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві відбувся VIII Національний молитовний сніданок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Турчинов: Скорочення населення - один із головних чинників, що загрожує національній безпеці 01
Турчинов: Скорочення населення - один із головних чинників, що загрожує національній безпеці 02
Турчинов: Скорочення населення - один із головних чинників, що загрожує національній безпеці 03

За його словами, проблему скорочення населення треба шукати не тільки в зовнішній агресії, "або у високому рівні життя в країнах Європи, куди прагнуть виїжджати наші співвітчизники". "Проблему треба шукати всередині нашої країни", - зазначив Олександр Турчинов, пояснивши, що головна проблема - це зневіра і розпач, що панують в Україні, "токсична атмосфера тотальної недовіри та агресивності".

Турчинов: Скорочення населення - один із головних чинників, що загрожує національній безпеці 04
Турчинов: Скорочення населення - один із головних чинників, що загрожує національній безпеці 05
Турчинов: Скорочення населення - один із головних чинників, що загрожує національній безпеці 06
Турчинов: Скорочення населення - один із головних чинників, що загрожує національній безпеці 07

Він наголосив, що щороку в нашій країні зростає смертність та зменшується народжуваність.

"Реальних показників кількості людей, що зловживають алкоголем та вживають наркотики, офіційна статистика навіть не здатна навести", - сказав Олександр Турчинов.

Окрім того він додав, що до 9 мільйонів українців щороку виїжджають на заробітки за кордон, а 3,2 мільйона - вже постійно працюють за межами країни, "більшість із них не планує повертатися додому".

"У результаті в рейтингах країн з найстрімкішим скороченням працездатного населення Україна посіла перше місце, а за показниками старіння - 29 місце у світі", - підкреслив Олександр Турчинов.

На його думку, для збереження країни і нашого народу від руйнування, деморалізації, аморального розкладу, "необхідно будувати країну на вічних євангельських цінностях".

"Тільки цей шлях є єдиним можливим до величі і процвітання! В основі цього фундаменту мають бути віра, відповідальність і благословенна Богом сім’я", - сказав Олександр Турчинов, наголосивши, що розвиток і захист інституту сім’ї має стати пріоритетом державної політики та ключовою складовою стратегії національної безпеки України.

"На превеликий жаль, зараз в Україні відсутня державна інституція, яка б офіційно опікувалася питаннями сім’ї", - сказав Олександр Турчинов. За його словами, створення такої установи - вимога Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, "це вимога часу!".

"Бог, Україна, родина - це не просто гасло, це чіткі пріоритети, що здатні забезпечити виживання та розвиток нашої держави як сильної, європейської та незалежної країни", - резюмував він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129702
 
 
 Топ коментарі
 
вы же ублюдки сами и истребляете нацию
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Сокращение населения - это не фактор. Это производная, результат от фактора преступной политики предидущей власти - топтание на месте в военных вопросах, разрушение финансовой системы, системы здравоохранения.
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Хорошо что порохоботы продолжают топить себя и своего шефа, который разделив украинцев - разгромно проиграл президентские выборы, а вскоре просрется и на парламентских.
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вы же ублюдки сами и истребляете нацию
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Скоро не буде рабів обслуговувати цих панів *******.
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Смешно. Вы гробите свою страну, свою жизнь и будущее ваших детей, даже не понимая этого. Идиоты. Нация смешных идиотов, дрочащиих на несмешных клоунов. Что ж, туда вам и дорога. Не жалко.
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А ты какой нации кацапчик-порохобот ольгинско-лахтинский?😡
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это даже хорошо, что сократится такое население
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Хорошо что порохоботы продолжают топить себя и своего шефа, который разделив украинцев - разгромно проиграл президентские выборы, а вскоре просрется и на парламентских.
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Відмітився, невгамовний лахтинцю? Ми, порохоботи, дамо собі раду, а щодо зебільчиків - подивимося. Зараз підприємці-порохоботи вже розписують етапність скорочення робочих місць. і хто у першу чергу вилетить на вулиці? Правильно, ті хто в робочий час з робочих айпі бігав на сайти зеко-манди і патякав зайве у курилках.
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именно.

а вы думали, что мы, порохоботы, желаем увеличения количества идиотов ?

с чего бы ?
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Порохоботы, находящиеся на зарплате от минстець, уже открыто заявляют, что они союзники пуйла по уничтожению украинцев и сокращению числа украинцев...
Украина - без украинцев - цель мародёра Порошенко. его власти и порохоботов.
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про каких, нафиг, украинцев ты плетёшь ?

про тех, которые во время войны главнокомандующим по приколу выбрали клоуна ?

да этим укрАинцам Украина и нахрен не впёрлась.

Им коммуналку на шару дай, а какой флаг над пенсионным фондом висит, им глубоко насрать
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Ви дiйсно "патрiот". сталiн теж так в 32 роцi казав. Дайте вгадаю - ви мабуть за пана Петра голосували?
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Все верно говорит! Поскольку теперь у него больше свободного времени стало - пусть решает с Ляшко демографическую проблему А вдруг у них получится?
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Сокращение населения - это не фактор. Это производная, результат от фактора преступной политики предидущей власти - топтание на месте в военных вопросах, разрушение финансовой системы, системы здравоохранения.
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Здравстуйте, Ира. Оч рада Вас всегда здесь читать. Я не ошиблась? Тузик порвал грелку. Это Вы?
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Причина еще и в высокой смертности, в стрессах. В нашем подъезде половина поумирала за последние годы. От инсультов и инфарктов в основном. Турчинов: Сокращение населения - один из главных факторов, угрожающих национальной безопасности - Цензор.НЕТ 2940
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Скромный Кролик - это свойственно нашему народу - депресняк...

Бывал в разных бедных, нищих, убогих странах и там улыбок и радости гораздо чаще увидишь чем у нас...
Радуются они здесь и сейчас...
https://youtu.be/RtkmO9sui1U
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Посмотрите сколько вокруг кашляет. А эта штука и сосуды разрушает. Так Вы говорите инфаркты и инсульты. Только Супрун Вам не правду скажет, а расскажет байку о том, что люди пьют антибиотики от нечего делать.
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Дурчинов хорошо постарался в деле сокращения населения.
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Да нет, плохо постарался - такие гниды как ты еще чавкают.
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Да нет, с гнидами сраный пастор точно на пятерочку отработал. Целые сайты вами забиты.
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>>Целые сайты вами забиты.<<
Ти мені нагадуєш героя анекдота - нарика. Це ж зараз актуальна тема, нє?
Сидить нарик посеред порожньої квартири. Раптом хтось стукає у двері.
Нарикувімкнув залишки мізків і сказав "Хтооооо.... таааам....?"
- Хутчіш відчиняй! Це я!
- .... хтооооо? Я-а-а-а-а?
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Смачного, лахто!
"Через місяць зізнатися що голосував за зе буде дорівнювати зізнанню що трахав козу. Через пвіроку - що цапа (казла). А через рік - що казьол тебе" (знайшов на просторах Інета).
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Мечты свиноботов о том, как все непременно отрекутся от голосования за Зе - такие мечты.
Особенно на фоне того, как почти все отреклись от голосования за Хряка в 2014. ))
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Ти про що, убоге? Чому відступив від методички? Якщо не розумієш нашу мову, поклич старшого троля. А краще прямуй Nach Osten.
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Ну так маріонеточний режим кровавого бариги зробив все щоб люди виїзджали з України за кордон.
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А ты еще повысь в 7 раз цену на газ и в 3 раза тарифы и увишь как много населения побежит отседова еще быстрее не взирая на всех твоих богов!!
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хоть кто-то про людей вспомнил, а то в основном про страну, как територию, про веру, про мову, а кому оно надо без людей
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За 2.5 года в 3 раза повысили мин. зарплату-это что мало?
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И на это можно жить? И население увеличивать, на твои 3 раза за 2.5 года?
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Государство увеличило мин. зарплату настолько насколько имело ресурсов для этого. Другое дело,что это увеличение было принято в штыки именно олигархами и теми,кто тянул потом КЛОУНА за уши на нашу голову. Любыми путями людям занижали зарплату и это происходило и происходит в массовом порядке. А кто виноват? Ну конечно же Порошенко.
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Я хочу пример из жизни привести.Если бы дворникам полностью платили бы нынешнюю мин. зарплату (4173 грн.), то проблем бы с дворниками не было бы. Но "хитроумные" дельцы реально им платят меньше 2000грн. В результате в городе огромных дефицит дворников, никто не хочет за такие деньги работать, даже инвалиды. И так везде.
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так плати больше налогов, тогда сможем пенсионеров озолотить
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Доллар уронил Янукович и Путин, развязавший войну против Украины в 2014г. Если бы не Яценюк,то гривна упала бы в 10-15 раз и это была бы настоящая катастрофа.
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Те кто создал условия для этого должны сесть за решётку!
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я так понимаю,мусульмане,евреи и все кто не принимает полностью "евангельских ценностей" могут и дальше спокойно валить из Украины?
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Даже согласно госуправлению Украстат, население Украины официально сократилось при Порошенко на 1 миллион человек... Реально, конечно больше сократилось.
Так же миллионы выехали на заработки за границу. Многие забирают семьи и не планируют возвращаться.

Основная причина - мародёрство власти Порошенко, из которой работающий человек не в состоянии прокормить себя и семью.
Средняя зарплата, согласно тому же Укрстат, сейчас достигла 10200 грн. (в предедущие годы правления Порошенко была меньше.
Минус налоги, значит на руки - 8 тысяч гривень (это 250 евро).
Берём среднестатистическую семью - муж, жена, ребёнок.
Согласно статистике, доход такой семьи (двое работают) - 16 тысяч грн.
16 тысяч минус 3-4 тысячи на коммунальные тарифы, то останется 12-13 тысяч.
Этих денег хватит только на еду, на средства гигиены, возможно на одну покупку одежды на одного члена семьи в месяц... и и всё!
Про отдых где нибудь на море с ребёнокм, или лечение в больнице, если заболеешь, итд... речи не идёт...
Поэтому, исходя даже из официальной статистики, мародёрская власть создала не возможные условия для проживания граждан в Украине.
Отсюда и сокращение населения. НЕ рожают, вымирают и выезжают
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Как просрать все: людей, территории, промышленность, сельское хозяйство и делать вид, что ты озабочен и ни при чем. Мастер-класс от комсомольца- пастора, приспешника Лазаренко и Юльки, великий политик современности.
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был же заведующим отдела агитации и пропаганды ))
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Не может быть! Вот это сюрприз. Еще недавно это была не проблема... Даже говорили, что это хорошо....
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Порохоботи так де ваше покращення життя при баризі, чи ви живете в окремому світі? 25% це еліта проплачених імбецилів.мозгив немає одні методички
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За последние 27 лет только официальные демографические потери Украины 10 миллионов человек. РФ и Венгрия имеющее те же проблемы например уже давно используют Украину как сырьевой придаток в демаграфической сфере.
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Смачного вам, ЗєБіли!. Їжте гавно ложкою і дивіться не обляпайтеся!
"Завод Коломойського вимагає обмежити права НАБУ: держава може втратити 7 мільярдів

"Запорізький завод феросплавів" домагається визнання неконституційним права Національного антикорупційного бюро через суди визнавати сумнівні угоди недійсними.
Про це йдеться в повідомленні Конституційного суду.
Відзначається, що на закритій частині пленарного засідання суд продовжив розгляд справи за конституційною скаргою Запорізького заводу феросплавів щодо конституційності положень пункту 13 частини першої статті 17 закону "Про Національне антикорупційне бюро України".
"Розгляд справи буде продовжено на одному з наступних пленарних засідань Другого сенату Конституційного суду", - йдеться в повідомленні суду.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод феросплавів" входить до умовної групи "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.
Завод Коломойського оскаржує повноваження НАБУ звертатися до суду з цивільними позовами про визнання недійсними угод фігурантів корупційних розслідувань.
За чотири роки роботи НАБУ подало 42 позови, за якими недійсними були визнані 92 угоди.
Як пише "Центр протидії корупції", за таким принципом в суді за позовом НАБУ був визнаний недійсним договір між "Запоріжжяобленерго" та "Енергомережа" на суму понад 112 мільйонів гривень.
В цілому, якщо суд ухвалить рішення на користь заводу, це позбавить Національне антикорупційне бюро права через суд визнавати недійсними угоди у корупційних справах.
У такому випадку держава може втратити 7 мільярдів гривень - на таку суму обчислюються вже розірвані з ініціативи детективів через суди угоди, порахували в "Центрі протидії корупції".
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Ваш ЗЕбил уже осенью устроит ,как они говорят "оздоровительный" дефолт для Украины и тогда еще будете вспоминать Порошенко, да поздно будет. Настоящих чудес,тем более от клоунов, не бывает. У них все чудеса фиговые, как они сами.
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Ну и что тут плохого? Разве не этого хотели зебилы на выборах?

73% ! Это не 10, не 20. Это 73 - три из четырех жителей.

Не понимаю порохоботов, продолжающих высказывать недовольство. Никому тут европейская украина не нужна! Надо коммуналка дешевая и колбасы по 2.20 У порошенка был шанс изменить страну, но вместо этого было решено тырить. То не надо тут волать про великого реформатора. Место украины в таежном союзе и три четверти голосов это подтвердило.
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Насчет "тырить". Никаких фактических доказательств воровства так никто не предъявил, даже по делу Гладковского младшего. Он кажется уже и в Верховный суд обращался, чтобы наконец то предъявили доказательства его вины,но уже 3 месяца прошло и ничего не предъявлено. Ясно одно почти все по делу высосано из пальца,чтобы обмануть лохов.
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"Конкретних" зебілів 5 714 034 тушок (1 тур). Це приколісти, олігофрени та реваншисти.
У другому турі до них долучилися "ображені" (типу "гриць чи бойко пролетіли, проголосую назло пороху") та інші лузери-аутисти. 13 541 528 тушок - це не 3/4 України.
Саме такий контингент ще у 2014 політологи дуже влучно назвали "електоральне сміття".
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"Проблему надо искать внутри нашей страны", - отметил Александр Турчинов, объяснив, что главная проблема - это неверие и отчаяние, царящие в Украине, "токсическая атмосфера тотального недоверия и агрессивности".

Так эта причина пять лет в провластных кабинетах находилась. Хотя нет, неверие ещё при "лыгытымном" зародилось, а после "заката его эры" проявилось и всё остальное.
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А пять лет этого всего не замечал турчинов? Наверное некогда ему было думать.
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Он был главой СНБО.
Теперь Вы с "**********" (С) об обороне "думайте".
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А *********, это кликуха самки кенгуру, которую ты юзаеш?
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Лахинский, в какой колонии срок отмотал?
Пойчему спрашиваю: сдается мне, что вас на лахту из одной колонии на работу вербуют.
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Ты окуда такой нарисовался ? Не от ***** ли сбежал к диким кенгуру?
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Помогу Турчинову, немножко недоговаривает) Главный фактор угрожающий национальной безопасности это распределение материальных благ по схеме ахмету-рошенко-медведчуку деньги, гражданам Украины нищета, война, работа за границей. А вот сокращение населения это просто просто следствие главного фактора)
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Не ожидал от Турчинова таких примитивных рассуждений о пагубности сокращения населения. Не читал он, видимо, трудов академика Вернадского про необходимость соблюдать гармонию между человеком и природой. В Украине согласно теории этого великого учёного должно жить не более 25 млн. человек. Для войны сегодня нужны не люди, а роботы. Как в Южной Корее, например. Есть нации,например Венгрия, Болгария, Чехия, Эстония и много других, которые по численности не превышают 15 млн. человек, а живут много столетий намного лучше украинцев. Так что, господин Турчинов, бросьте эти совковые штучки насчёт вырождения украинцев как нации. Нашёл о чём беспокоиться!
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Пф, у нас кожаных роботов 73% : жрут, срут, ходят на работу отбывать часы.
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Зробити Україну цивілізованою розвинутою країною - це надто складне завдання, вирішувати яке вже нема кому. Справа в тому, що корупція вбила все, в тому числі, і освіту, також. Є, звичайно, люди, які мають здатність розвинути свій інтелект при будь-якій системі освіти і ступені її корумпованості та дефективності, але було б дуже наївно думати, що вони все ще залишаються в Україні для того, щоб слухати маячню якогось напівграмотного керманича, що виводиться зі стада совєтскої селекції.
Більшовики в своїх колоніальних володіннях формували, так званий, актив з тубільної публіки, яка повинна була їх влаштовувати за ступенем своєї дебільності і недорозвинутості. Тим самим вони полегшували собі процес адміністрування цих територій і знищували саму можливість зародження національних еліт.
Саме така публіка і опинилася біля керма країни після розвалу совєтскої імперії і вже майже три десятиліття цією країною, якщо можна так виразитися, править.
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Гармонія між людиною і природою базується в першу чергу на культурі і раціональному відношенні людей до природи, а не на факторі кількості людей в природі. Кількість людей в природі Природа сама відрегулює. Залишається тільки цікаве питання - в який спосіб вона це зробить - додасть їм розуму чи епідемічно скоротить їх популяцію.
Якщо до 2050 року у світовому океані, і справді, пластику буде більше ніж риби то у Природи буде повід і для радості і для смутку.
Тішить тільки те, що Вічність все вилікує.
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… Кляни свою звезду!Пусть черт, которому служил тыдо сих пор,Тебе поведает, что был МакдуфИз чрева матери до срока извлечен. (с)
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Быстрое сокращение населения становится для нашей страны одним из главных факторов, угрожающих не просто национальной безопасности, но и самому существованию нашей нации.

Вот до чего довели страну за пять лет еврофашистские ценности, даже Турчинов этого не скрывает.

Тем более глупо играть по одним правилам с намного более сильным партнером, таким как ЕС, Украина в таких условиях просто обречена.

Еще пять лет таких евроценностей и Украине придет конец.
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Коефіцієнт смертності не змінюється вже більше 10 років і становить 14,7%, дитяча смертність трохи знизилась до 7,4%, 2018р внаслідок надзвичайних ситуацій загинуло 168 осіб (з них 40 дітей) https://www.dsns.gov.ua/files/2019/1/18/321/. Так що бариги ні при чому, просто зменшується народжуваність, і жодні гроші тут не допоможуть: в Україні 10.9 , в Японії 8.5
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а как называется быстрое сокращение населения страны , пастор не говорит...
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Хех.

В 2013 году в Сербии почти не было новоприехавших украинцев, в 14-15 их стало быть, но немного, а вот в 17-18 как прорвало - десятки новых семей, иногда на площадке стало слышно украинскую речь (до этого в основном по-русски говорили).

И все едут с семьями, с детьми. Причина простая: спокойная мирная жизнь и легализация в Европе за 200 евро в месяц.
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Чувак,тут тебе не Индия,где плебс с забитыми религией мозгами плодится в антисанитарии,ради содержания Касты избранных,и молятся корове по праздникам. Турчинов: Скорочення населення - один із головних чинників, що загрожує національній безпеці - Цензор.НЕТ 6014
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Сократить надо все эти зажравшиеся рожи и население повысится...
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