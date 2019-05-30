 Турчинов: Скорочення населення - один із головних чинників, що загрожує національній безпеці

Про це сказав Олександр Турчинов під час VIII Національного молитовного сніданку України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві відбувся VIII Національний молитовний сніданок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)







За його словами, проблему скорочення населення треба шукати не тільки в зовнішній агресії, "або у високому рівні життя в країнах Європи, куди прагнуть виїжджати наші співвітчизники". "Проблему треба шукати всередині нашої країни", - зазначив Олександр Турчинов, пояснивши, що головна проблема - це зневіра і розпач, що панують в Україні, "токсична атмосфера тотальної недовіри та агресивності".









Він наголосив, що щороку в нашій країні зростає смертність та зменшується народжуваність.

"Реальних показників кількості людей, що зловживають алкоголем та вживають наркотики, офіційна статистика навіть не здатна навести", - сказав Олександр Турчинов.

Окрім того він додав, що до 9 мільйонів українців щороку виїжджають на заробітки за кордон, а 3,2 мільйона - вже постійно працюють за межами країни, "більшість із них не планує повертатися додому".

"У результаті в рейтингах країн з найстрімкішим скороченням працездатного населення Україна посіла перше місце, а за показниками старіння - 29 місце у світі", - підкреслив Олександр Турчинов.

На його думку, для збереження країни і нашого народу від руйнування, деморалізації, аморального розкладу, "необхідно будувати країну на вічних євангельських цінностях".

"Тільки цей шлях є єдиним можливим до величі і процвітання! В основі цього фундаменту мають бути віра, відповідальність і благословенна Богом сім’я", - сказав Олександр Турчинов, наголосивши, що розвиток і захист інституту сім’ї має стати пріоритетом державної політики та ключовою складовою стратегії національної безпеки України.

"На превеликий жаль, зараз в Україні відсутня державна інституція, яка б офіційно опікувалася питаннями сім’ї", - сказав Олександр Турчинов. За його словами, створення такої установи - вимога Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, "це вимога часу!".

"Бог, Україна, родина - це не просто гасло, це чіткі пріоритети, що здатні забезпечити виживання та розвиток нашої держави як сильної, європейської та незалежної країни", - резюмував він.