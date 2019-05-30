 Тимошенко стосовно пропозиції РФ почати переговори "із чистого аркуша": "Правильна стратегія". ВIДЕО

Про це вона розповіла журналістам у кулуарах Верховної Ради, коментуючи пропозицію спікера Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко почати відносини між Україною та Росією "із чистого аркуша", передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.Відео 112
"Під час президентської кампанії моя позиція була чіткою: Мінський процес не привів до миру і він не міг дати Україні бажаних результатів. Ми пропонували почати процес повернення миру з чистого аркуша. Пропонували повернутися до Будапештського меморандуму", - заявила Тимошенко.
За словами парламентарія, сьогодні потрібно змінити концепцію переговорів.
"Правильна стратегія - почати із чистого аркуша. Якщо не приймаються ідеї виконання Будапештського меморандуму, то потрібно шукати й інші шляхи відновлення миру і нашої території, але категорично не шляхом капітуляції", - пояснила Тимошенко.
Раніше голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко запропонувала Україні розпочати відносини "із чистого аркуша".
Возьмите на замаетку!!!
А бюджеті афігєнна сума на АП.
Починаючи з 1169 року, з часу пограбування і руйнуванням Києва Андрієм Боголюбським, між Україною і паРашею йде війна. Тому вести мову про мир, просто не коректно. Мир не залежить від України. Мир буде лише тоді, коли здохне паРаша.
Навіть коли х%йло вріже дуба, миру не буде, то може бути тимчасовий компроміс, поки паРаша знов набереться сил і почне пукать.
Тому споконвічне питання - "Що робити?" Україні, полягає в наступному - повна мілітаризація України і знищення корупції в нутрі України.
А пока мы с ними поторгуем - да ?
І взагалі баризі пора вже давно на смітник політиків.
Батьки за Москву і Варшаву,
І вам, синам, передали
Свої кайдани, свою славу!
Доборолась Україна
До самого краю.
Гірше ляха свої діти
Її розпинають.Т.Г ШЕВЧЕНКО І мертвим і живим. Юля йди на хрін.Мразь продажна.
Чистый лист - это значит убрать с него все каракули последних 5-ти лет. Это восстановление статус кво на 1 января 2014 г.
Фірташа, Рената, чи сам олігарх
Вот задумайся....
такое заявление от люли это её сущность.
Не то, чтобы я поддерживаю идею, но поражают комменты про возврат Крыма, про Донбасс, про тысячи убитых и так далее.
Такое ощущение, что "С чистого листа" имеет стопитсот вариантов толкования.
НЕТ - толкование ОДНО, в котором не обсуждается вчера, а обсуждается завтра и краем сегодня.
Какой смысл ставить свои условия, если они заведомо невыполнимы и уже не "с чистого листа" ?!
Молдавський варіант?
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває…" Т.Г Шевченко (Розрита могила.)
Надружились поколения на два.
судя по коментам - уже близко к созреванию.)))