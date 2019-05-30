 Тимошенко стосовно пропозиції РФ почати переговори "із чистого аркуша": "Правильна стратегія". ВIДЕО

Про це вона розповіла журналістам у кулуарах Верховної Ради, коментуючи пропозицію спікера Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко почати відносини між Україною та Росією "із чистого аркуша", передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Під час президентської кампанії моя позиція була чіткою: Мінський процес не привів до миру і він не міг дати Україні бажаних результатів. Ми пропонували почати процес повернення миру з чистого аркуша. Пропонували повернутися до Будапештського меморандуму", - заявила Тимошенко.

За словами парламентарія, сьогодні потрібно змінити концепцію переговорів.

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"Правильна стратегія - почати із чистого аркуша. Якщо не приймаються ідеї виконання Будапештського меморандуму, то потрібно шукати й інші шляхи відновлення миру і нашої території, але категорично не шляхом капітуляції", - пояснила Тимошенко.

Раніше голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко запропонувала Україні розпочати відносини "із чистого аркуша".