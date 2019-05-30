EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  33291  464
Матеріали за темою:
Все про:Будапештська угода (55) перемовини (1314) Росія (17284) Тимошенко (2455) Матвієнко Валентина (25)

 Тимошенко стосовно пропозиції РФ почати переговори "із чистого аркуша": "Правильна стратегія". ВIДЕО

Під час президентської кампанії Юлія Тимошенко пропонувала почати процес повернення миру "із чистого аркуша".

Про це вона розповіла журналістам у кулуарах Верховної Ради, коментуючи пропозицію спікера Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко почати відносини між Україною та Росією "із чистого аркуша", передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео 112

"Під час президентської кампанії моя позиція була чіткою: Мінський процес не привів до миру і він не міг дати Україні бажаних результатів. Ми пропонували почати процес повернення миру з чистого аркуша. Пропонували повернутися до Будапештського меморандуму", - заявила Тимошенко.

За словами парламентарія, сьогодні потрібно змінити концепцію переговорів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Із чистого аркуша": в Росії запропонували Україні почати відносини спочатку

"Правильна стратегія - почати із чистого аркуша. Якщо не приймаються ідеї виконання Будапештського меморандуму, то потрібно шукати й інші шляхи відновлення миру і нашої території, але категорично не шляхом капітуляції", - пояснила Тимошенко.

Раніше голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко запропонувала Україні розпочати відносини "із чистого аркуша".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129701
 
   
 Топ коментарі
 
Тимошенко о предложении РФ начать переговоры "с чистого листа": "Правильная стратегия" - Цензор.НЕТ 9646 Volodymyr Ogrysko@Ogrysko

5 кроків Росії,щоб почати з "чистого листа":
1.Геть з Криму
2.Геть з Донбасу.
3. Компенсація за завдані фізичні, матеріальні і моральні збитки.
4.Воєнних злочинців - до суду в Гаазі
5.Всіх полонених українців-додому.
От тоді почнемо про щось говорити.Але і тоді він не буде "чистим"
 показати весь коментар
 
А более 10000 погибших баба Йуля каким образом воскресить собралась..?? Или о них надо забыть...??
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 5 з 5
<<<1 2 3 4 5
 
Формат переговорів потрібно змінювати однозначно. Мінські домовленості зайшли в тупік. Тимошенко завжди пропонували Будапешт+. І він однозначно краще.
 показати весь коментар
 
Как это прекрасно! С Матвиенко в унисон! Вот она,мечта путина-хихикающая бабушка с признаками бенюшки! С "чистого листа": Тимошенко предлагает начать переговоры с Россией
 показати весь коментар
 
 
Переговоры только после смены всей власти в РФ!!! - Это единственное решение!!!
Возьмите на замаетку!!!
 показати весь коментар
 
А документів чомусь нема, що Пєтік фінансував АП.
А бюджеті афігєнна сума на АП.
 показати весь коментар
 
А ви я так розумію вже в курсі всіх платіжок та маєте доступ до бухгалтерії АП.
 показати весь коментар
 
 
Потрібно всім українцям зрозуміти одну звичайну і дуже просту річ.
Починаючи з 1169 року, з часу пограбування і руйнуванням Києва Андрієм Боголюбським, між Україною і паРашею йде війна. Тому вести мову про мир, просто не коректно. Мир не залежить від України. Мир буде лише тоді, коли здохне паРаша.
Навіть коли х%йло вріже дуба, миру не буде, то може бути тимчасовий компроміс, поки паРаша знов набереться сил і почне пукать.
Тому споконвічне питання - "Що робити?" Україні, полягає в наступному - повна мілітаризація України і знищення корупції в нутрі України.
 показати весь коментар
 
 
Тому вести мову про мир, просто не коректно. Мир не залежить від України. Мир буде лише тоді, коли здохне паРаша.

А пока мы с ними поторгуем - да ?
 показати весь коментар
 
 
можете заменить ядерное топливо для АЭС Украины на некасапское ? Можете сразу найти миллионы тонн угля антрацитовой группы для металлургии Украины и доставить к местам потребления некасапского пр -ва ? А сжиженный газ , соляру и т.д. ? Вы тут только гадости строчите . Почему ?
 показати весь коментар
 
""Правильная стратегия - начать с чистого листа. Если не принимаются идеи выполнения Будапештского меморандума, то нужно искать и другие пути восстановления мира и нашей территории, но Kатегорически HE путем капитуляции", - пояснила Тимошенко."
 показати весь коментар
 
так же как с газом в 2009 . никакой капитуляции путин не объявит..)))
 показати весь коментар
 
Хлопці і дівчата, які поклали свої голови у боротьбі з ворогом, вибачте нас за те, що відбувається зараз з Україною. Ті хто живий - тримаймося, боротьба триває!!
 показати весь коментар
 
 
Меня терзают смутные сомнения: В. Матвиенко вещает о перезагрузке отношений с Украиной с "чистого листа", и юля. В одном кабинете писалось?
 показати весь коментар
 
 
Це ти про сліпі офшори Пєтіка, тоді зрозуміло , щ9о ти прахабот
 показати весь коментар
 
 
ЗЕ-командування ЗСУ тепер буде складатися з лузерів-невдах та свідомих саботажників реформування армії. Тож далеко зайдемо з такими "новими" обличчями в армії.(
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зате Пєтік не буде піаритися на військових.
І взагалі баризі пора вже давно на смітник політиків.
 показати весь коментар
 
 
Зеля очень наглый и самоуверенный человек. Его кредо - это наглые вопросы на вопрос !! Хам и БОЛЬШОЙ ЛЮБИТЕЛЬ ОГРЫЗАТЬСЯ !! ОГРЫЗАТЬСЯ когда затронут он сам !! НЕ ЗРЯ мама Ритта сказала, "НЕЛЬЗЯ ЕМУ В АРМИЮ ИДТИ , ОН ТАМ НЕ УЖИВЕТСЯ" !! "УЖИЛСЯ" БЫ !!! После месяца НА ПАРАШЕ !!!
 показати весь коментар
 
 
Вам сеча в очах не дає можливості бачити що відбувається, чи відсутність мозку? Довбойоби.
 показати весь коментар
 
 
Тупизна якась , тому що не дятл , а дятел . Кацапе вчи мову .
 показати весь коментар
 
 
он просто хамло с детства не умеющее вести себя в приличном обществе
 показати весь коментар
 
 
Отношения с чистого листа, это значит, в первую очередь, вернуть Украине все что забрали.
 показати весь коментар
 
 
не "забрали" а окупували. Бо "забрали" не потрапляє під міжнародні нормативні акти.
 показати весь коментар
 
Так от як кров свою лили
Батьки за Москву і Варшаву,
І вам, синам, передали
Свої кайдани, свою славу!
Доборолась Україна
До самого краю.
Гірше ляха свої діти
Її розпинають.Т.Г ШЕВЧЕНКО І мертвим і живим. Юля йди на хрін.Мразь продажна.
 показати весь коментар
 
 
Дорогая Юля!
Чистый лист - это значит убрать с него все каракули последних 5-ти лет. Это восстановление статус кво на 1 января 2014 г.
 показати весь коментар
 
 
Юлька очень хитрая. Она пытается держать нос по ветру. Она не только прически и одежки меняет для лучшего зомбирования людей. Но и думает что бы такого сказать чтобы на крючок уцепилсь как можно больше избирателей. Но всем следует понимать, что суть ее никак не изменилась.. А ее сутью есть, то что она всегда была и есть частью окружения олигарха Коломойского, который не есть классическим бизнесменом, а есть Остапом Бендером.
 показати весь коментар
 
 
Оооо..., а Пєтік частина якого олігарха?
Фірташа, Рената, чи сам олігарх
 показати весь коментар
 
 
Ой баба циля я тебя прошу не заливай.... , вот серьезно даже если тебя заберут марсиане чтоб ты там "порядок им навела" , люди реально на второй день не вспомнят тебя даже...
Вот задумайся....
 показати весь коментар
 
...Пєтік стирив розкладачку-ліжко у ВАНА, на смітнику політиків буде розслаблятися.
 показати весь коментар
 
с чистого листа после возврата Крыма и Донбасса. и начнем с контрибуций.
 показати весь коментар
 
и не удивительно.
такое заявление от люли это её сущность.
 показати весь коментар
 
Читаешь комменты и диву даешься.
Не то, чтобы я поддерживаю идею, но поражают комменты про возврат Крыма, про Донбасс, про тысячи убитых и так далее.
Такое ощущение, что "С чистого листа" имеет стопитсот вариантов толкования.
НЕТ - толкование ОДНО, в котором не обсуждается вчера, а обсуждается завтра и краем сегодня.
Какой смысл ставить свои условия, если они заведомо невыполнимы и уже не "с чистого листа" ?!
 показати весь коментар
 
 
Мінськ не працює. Крапка!!! Потрібно шукати інші варіанти. Юлія Тимошенко завжди пропонувала "Будапешт плюс". Це хороший варіант.
 показати весь коментар
 
для Украины Минск как раз працює , без этих переговоров касапы были бы уже по линии реки Днепр минимум.
 показати весь коментар
 
 
Украiна з чистим аркушем. Московiти хай читають все, що написали: Матвieнко винесла в госдуру питання про введення вiйськ i почали нас вбивати. Перелiк злодiянь неймовiрний з боку московiтiв. Хай читають та виправляють.
 показати весь коментар
 
 
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває…" Т.Г Шевченко (Розрита могила.)
 показати весь коментар
 
Какой еще"чистый лист" от Вона и иже с ней?А тысячи погибших и покалеченных украинцев и разрушение целого промышленного региона тож списать? Будапештским меморандумом пусть подотрутся его подписавшие.Ненька пять лет назад выстояла фактически без армии на одних добровольцах и теперича идти на попятную с рашистами не с лица ей..
 показати весь коментар
 
 
юля за газом собралась? ЫСЧО Адин кабальный договор решила нарисовать.??? неужели без отката?
 показати весь коментар
 
 
У нее будет второй шанс повторить, если не дай Бог Зе ее премьером назначит.
 показати весь коментар
 
И на сколько листов , хватит нашего государства?
Надружились поколения на два.
 показати весь коментар
 
беня проверяет готовность зебенят к капитуляции?
судя по коментам - уже близко к созреванию.)))
 показати весь коментар
 
 
З початку чистий лист треба почати без юлі.У ВР не має бути баби з косою.Дурна приміта.
 показати весь коментар
 
Сама гарна дівчина на росії. Пропоную після розпаду росії росіянок жінок відділити від росіян чоловіків... Їх мають оплодотворяти виключно українці. Так ми асимелюєм і влємо правильні гени в дику орду і знищему російське варварство... https://www.youtube.com/watch?v=eGDEeksj99g
 показати весь коментар
 
 
Соломон теж так вважав. Нiчого не вийшло. Тiльки себе занапастив.
 показати весь коментар
Сторінка 5 з 5
<<<1 2 3 4 5
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТимошенко стосовно пропозиції РФ почати переговори "із чистого аркуша": "Правильна стратегія". ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору