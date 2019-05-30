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Все про:Газпром (418) Нафтогаз (537)

 У Нідерландах відбудеться суд щодо стягнення майже $2,8 млд з Газпрому на користь Нафтогазу в кінці 2019 року, - Газпром

У грудні 2019 року відбудеться засідання суду в Нідерландах щодо виконання на території країни рішення Стокгольмського арбітражу і стягнення з Газпрому на користь Нафтогазу майже 2,8 мільярда доларів.

Про це йдеться в річній фінансовій звітності Газпрому, опублікованій 30 травня, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначають, що відповідний позов Нафтогаз подав у нідерландський суд у вересні 2018 року, відтак розглядати справу нідерландський суд почне більш ніж через рік після отримання відповідного позову.

Також Газпром подав апеляцію на рішення суду в Люксембурзі щодо стягнення на користь Нафтогазу 2,8 мільярда доларів в цій країні.

Читайте також: Росія вкрала вже 9,2 млрд кубометрів газу в українських родовищах в окупованому Криму, - Нафтогаз

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129698
 
   
 Топ коментарі
 
зачем.. Беня назначит своих в Нафтогаз и суд отменят. Беня получит от рашки откупные 20..30% ..
У Нідерландах відбудеться суд щодо стягнення майже $2,8 млд з Газпрому на користь Нафтогазу в кінці 2019 року, - Газпром - Цензор.НЕТ 5459
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И по сбитому гражданскому самолету неплохо бы сделать процесс открытый
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То все добре, але що з гривнею? Чому всі мовчать? Здається пісні про дефолт не лунали даремно, і наша гривня понеслась в прірву
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Надо провести референдум... Понять и простить.
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зачем.. Беня назначит своих в Нафтогаз и суд отменят. Беня получит от рашки откупные 20..30% ..
У Нідерландах відбудеться суд щодо стягнення майже $2,8 млд з Газпрому на користь Нафтогазу в кінці 2019 року, - Газпром - Цензор.НЕТ 5459
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Єто новоЄ ліцо влади... У Нідерландах відбудеться суд щодо стягнення майже $2,8 млд з Газпрому на користь Нафтогазу в кінці 2019 року, - Газпром - Цензор.НЕТ 6696 Вони ж казали Шо будуть одні нові ліца... У Нідерландах відбудеться суд щодо стягнення майже $2,8 млд з Газпрому на користь Нафтогазу в кінці 2019 року, - Газпром - Цензор.НЕТ 6696
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Коломойський розрулить. Жірік ясно сказав - з Коломойскім ми дагаварімся!
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Та Жирик и с Зелей договорится. Зеля ж юрист, совсем как папа Жирика. У Нідерландах відбудеться суд щодо стягнення майже $2,8 млд з Газпрому на користь Нафтогазу в кінці 2019 року, - Газпром - Цензор.НЕТ 1717
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Коболев потирает руки, обратно премию себе віпишет размером с пенсию всей области.
Денег по решению как нет так и никогда не будет, зато повод урвать себе с бюджета отличная.
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Беня назначит своих в Нафтогаз и суд отменят. Беня получит от рашки откупные 20..30% ..зебилы будут биться в экстазе - "как мы их сделали!"
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Ваши прогнозы не стоят ничего, т.к. все предыдущее, были банальным враньем:
-Все соцопросы продажны, реальный соцопрос порошенко 68% Зеленский 24%
-Зеленского президента ЕС и США не примут, только порошенка.
-Если Зеленский выирает выборы доллар сразу будет по 100 грн
-Армия взбунтуется не станет подчинятся Зеленскому.
-Волкер отговаривал Зеленского от назначения Богдана.
и т.д.

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Мене також це насторожує. накрайняк. виплати премій мали б бути з повернених коштів.
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И по сбитому гражданскому самолету неплохо бы сделать процесс открытый
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Ливию когда так наказали, шо у них был голод . Ничего у них не покупали - никакой нефти и газа
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с кацапским быкованием надо что-то решать. думаю міжнародна спільнота впорається
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То все добре, але що з гривнею? Чому всі мовчать? Здається пісні про дефолт не лунали даремно, і наша гривня понеслась в прірву
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Не знаю, чи то правда чи фейк, поки першоджерело не знайшов. Пишуть, що 1,2 ярда ЗВР злили на утримання курсу гривні за останні кілька днів, а вона все рівно падає!
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаУ Нідерландах відбудеться суд щодо стягнення майже $2,8 млд з Газпрому на користь Нафтогазу в кінці 2019 року, - Газпром
 
 
 
 
 
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