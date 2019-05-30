 У Нідерландах відбудеться суд щодо стягнення майже $2,8 млд з Газпрому на користь Нафтогазу в кінці 2019 року, - Газпром

Про це йдеться в річній фінансовій звітності Газпрому, опублікованій 30 травня, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначають, що відповідний позов Нафтогаз подав у нідерландський суд у вересні 2018 року, відтак розглядати справу нідерландський суд почне більш ніж через рік після отримання відповідного позову.

Також Газпром подав апеляцію на рішення суду в Люксембурзі щодо стягнення на користь Нафтогазу 2,8 мільярда доларів в цій країні.

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