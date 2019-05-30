 У Нідерландах відбудеться суд щодо стягнення майже $2,8 млд з Газпрому на користь Нафтогазу в кінці 2019 року, - Газпром

Про це йдеться в річній фінансовій звітності Газпрому, опублікованій 30 травня, передає Цензор.НЕТ.
Там зазначають, що відповідний позов Нафтогаз подав у нідерландський суд у вересні 2018 року, відтак розглядати справу нідерландський суд почне більш ніж через рік після отримання відповідного позову.
Також Газпром подав апеляцію на рішення суду в Люксембурзі щодо стягнення на користь Нафтогазу 2,8 мільярда доларів в цій країні.
Денег по решению как нет так и никогда не будет, зато повод урвать себе с бюджета отличная.
-Все соцопросы продажны, реальный соцопрос порошенко 68% Зеленский 24%
-Зеленского президента ЕС и США не примут, только порошенка.
-Если Зеленский выирает выборы доллар сразу будет по 100 грн
-Армия взбунтуется не станет подчинятся Зеленскому.
-Волкер отговаривал Зеленского от назначения Богдана.
и т.д.
Маме заслали уже?