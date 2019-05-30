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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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 Голосів за відставку Гройсмана не назбирається. БПП триматиме його заручником ситуації, - Острікова

Народний депутат від "Самопомочі" Тетяна Острікова прогнозує, що сьогодні у Верховній Раді не назбирається голосів за відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, тому що це вигідно "Блоку Петра Порошенка".

Про це вона розповіла журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"БПП не хоче, щоб відповідальність лежала тільки на Порошенку. Вони триматимуть Гройсмана заручником ситуації, тим самим вгамовуючи його амбіції. Тому що, перебуваючи на посаді прем'єра, Гройсман не зможе весь час приділяти виборчій кампанії", - зазначила Острікова.

На запитання, чи буде "Самопоміч" голосувати за відставку Гройсмана, парламентарій сказала, що депутати насамперед вимагатимуть звіту прем'єр-міністра.

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"Вчора ми отримали звіт Рахункової палати. Наприклад, про виконання бюджету за 2018 рік. Там прожитковий мінімум не відповідає тому, що насправді є в Україні. Доходи в бюджет не виконано в повній мірі. Є величезні ресурси для детінізації - це ті кошти, які не потрапляють до бюджету. Зокрема, це обіг палива. На митниці ми теж не бачимо успіхів, тому ми не бачимо і якісної медицини, оскільки будь-яка реформа вимагає фінансування...

Ми мусимо визнати його роботу незадовільною, тоді Гройсман піде не за власним бажанням, маючи змогу стартувати у виборчому процесі, а піде через те, що парламент визнав його роботу незадовільною", - пояснила Острікова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129696
 
 
 Топ коментарі
 
шо это за депутат и шо она сделала для Украины за 5 лет? вопрос очень простой - может кто знает?
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гнойного его подельники хотят подставить мазу за все соевое кодло тянуть.
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объясните мне нах нужна эта отставка
если он все равно будет рулить до тех пор пока
новая каолиция не представит парламенту нового премьера?
нет бы новый виборчий кодекс проголосовать
а они яйца лижут
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https://www.youtube.com/watch?v=HN6hnV2cDfo

это вам не мелочь по карманам тырить )))
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https://www.youtube.com/watch?v=HN6hnV2cDfo

это вам не мелочь по карманам тырить )))
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Начальник Генерального штаба не знает, как надеть бронежилет...
Секретарь СНБО не знает, где его кабинет на ДЕВЯТЫЙ день после назначения!
Служба безопасности водит вована по боевым позициям в светлой рубашке...
Гидрант по дороге к месту трагедии фотографируется с шаурмой и улыбкой на лице, а потом берёт на "слабо" журналистку телеканала и открыто "быкует" в присутствии мамы погибшего шахтёра...
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объясните мне нах нужна эта отставка
если он все равно будет рулить до тех пор пока
новая каолиция не представит парламенту нового премьера?
нет бы новый виборчий кодекс проголосовать
а они яйца лижут
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Тхор, та это бред полный, до выборов, все будет как есть. Проголосует ббп, не проголосует, рояли не меняет.
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А на кой депутатам новое законодательство о выборах? А в предвыборных программа что им по твоему лохторату обещать? Эта тема уже обкатана и стопроцентно прокатит в обещаниях!
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Так, а нужно ж как то бурную деятельность показывать и пиариться на будущие выборы...
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гнойного его подельники хотят подставить мазу за все соевое кодло тянуть.
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вы наверное главный избиратель зеленки?
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шо это за депутат и шо она сделала для Украины за 5 лет? вопрос очень простой - может кто знает?
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Ну если ты такой осведомлённый, то за какие заслуги она там и что сделала полезного для нас обывателей? Ну кроме того, чтобы озвучить закулисье и попиариться?
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Острики...это глисты
А их в ВРУ хоть отбавляй))))
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Арештувати його прямо в сесійному залі!
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АДМИН!!
Почему я в 10-ке в хроме не могу лайкануть (Мне нравится) коммент посетителя? Пропала эта менюшка. Дайте подзатыльник тестерам и программерам дабы исправили. Только не сильно, что бы не было сотрясения, а то наделают еще хуже. )))
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Нет при включенном АБР в браузере функция лайкнуть и ответить не работает, проверно...
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пора понять что шоколадная ПАРАША не зря зовётся парашей, это как-бы предупреждение людям от высших сил - всё к чему прикасается параша деградирует и превращается в пристанище ублюдков и гнид, поэтому строить планы Зеленскому нужно исходя из того, что шокопараша будет гадить по максимуму везде где дотянутся его липкие вороватые пальчики.
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на простенький вопросик по грамматике украинского языка ответишь?
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Так, із задоволенням відсилаю порохонюха (яким ти є) в шоколадну дупу, у саме її чоколятне
вічко.
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предсказуемо: кто ретранслирует тезисы московской пропаганды, тот вопросов по украинскому языку боится.
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Под словом ПАРАША ты имеешь ввиду кацапсячий мордор?
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Ясно, що вона не бачить успіхів...
60% бюджету дає митниця... А решту 40%вся Україна...
А боремось ми з митницею... А знаєте чому?
Бо митниця здачі дати не може... Покажете мені хоть одного митника в верховній раді, (калєтнік не рахується він не митник, він синок депутата котрий прийшов на митницю начальником) уряді, можливо олігархів знаєте митників?)

Паплюжити митників і митницю це тренд і таня острікова в тренді...
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отпускать его нельзя, кто же схемы теневые прикрывать будет
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Це ж "державники", вони ну дуже "переймаються" долею країни, ще трішки не вистачає їм часу подерибанити країну...
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Предателей не любят даже те, кому они сослужили службу.
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На вопрос, будет ли "Самлопомич" голосовать за отставку Гройсмана, парламентарий сказала, что депутаты, в первую очередь, будут требовать отчета премьер-министра.

Но виноват Порошенко. Голосів за відставку Гройсмана не назбирається. БПП триматиме його заручником ситуації, - Острікова - Цензор.НЕТ 6124
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Емм, а вона в курсі, що навіть після відставки Гройсман і всі міністри лишаються в. о.?

Проголосують за відставку чи не проголосують - ситуація не зміниться аж до формування нового уряду після виборів!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГолосів за відставку Гройсмана не назбирається. БПП триматиме його заручником ситуації, - Острікова
 
 
 
 
 
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