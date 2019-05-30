 Голосів за відставку Гройсмана не назбирається. БПП триматиме його заручником ситуації, - Острікова

Про це вона розповіла журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"БПП не хоче, щоб відповідальність лежала тільки на Порошенку. Вони триматимуть Гройсмана заручником ситуації, тим самим вгамовуючи його амбіції. Тому що, перебуваючи на посаді прем'єра, Гройсман не зможе весь час приділяти виборчій кампанії", - зазначила Острікова.
На запитання, чи буде "Самопоміч" голосувати за відставку Гройсмана, парламентарій сказала, що депутати насамперед вимагатимуть звіту прем'єр-міністра.
"Вчора ми отримали звіт Рахункової палати. Наприклад, про виконання бюджету за 2018 рік. Там прожитковий мінімум не відповідає тому, що насправді є в Україні. Доходи в бюджет не виконано в повній мірі. Є величезні ресурси для детінізації - це ті кошти, які не потрапляють до бюджету. Зокрема, це обіг палива. На митниці ми теж не бачимо успіхів, тому ми не бачимо і якісної медицини, оскільки будь-яка реформа вимагає фінансування...
Ми мусимо визнати його роботу незадовільною, тоді Гройсман піде не за власним бажанням, маючи змогу стартувати у виборчому процесі, а піде через те, що парламент визнав його роботу незадовільною", - пояснила Острікова.
это вам не мелочь по карманам тырить )))
это вам не мелочь по карманам тырить )))
Секретарь СНБО не знает, где его кабинет на ДЕВЯТЫЙ день после назначения!
Служба безопасности водит вована по боевым позициям в светлой рубашке...
Гидрант по дороге к месту трагедии фотографируется с шаурмой и улыбкой на лице, а потом берёт на "слабо" журналистку телеканала и открыто "быкует" в присутствии мамы погибшего шахтёра...
если он все равно будет рулить до тех пор пока
новая каолиция не представит парламенту нового премьера?
нет бы новый виборчий кодекс проголосовать
а они яйца лижут
А их в ВРУ хоть отбавляй))))
Почему я в 10-ке в хроме не могу лайкануть (Мне нравится) коммент посетителя? Пропала эта менюшка. Дайте подзатыльник тестерам и программерам дабы исправили. Только не сильно, что бы не было сотрясения, а то наделают еще хуже. )))
вічко.
60% бюджету дає митниця... А решту 40%вся Україна...
А боремось ми з митницею... А знаєте чому?
Бо митниця здачі дати не може... Покажете мені хоть одного митника в верховній раді, (калєтнік не рахується він не митник, він синок депутата котрий прийшов на митницю начальником) уряді, можливо олігархів знаєте митників?)
Паплюжити митників і митницю це тренд і таня острікова в тренді...
Но виноват Порошенко.
Проголосують за відставку чи не проголосують - ситуація не зміниться аж до формування нового уряду після виборів!
йорикгросик!