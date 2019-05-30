 Рада відмовилася відправити Гройсмана у відставку. "За" проголосували 97 нардепів. ВIДЕО

За відповідне рішення проголосувало лише 97 нардепів за 226 необхідних, передає Цензор.НЕТ.

Верховна Рада сьогодні розглянула проект Постанови про відставку Прем'єр-міністра України Гройсмана (№10341). Однак не змогла його ухвалити через відсутність достатньої кількості голосів.

Таким чином, Кабмін на чолі з Володимиром Гройсманом продовжує виконувати свої обов'язки.

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Як повідомлялося, під час інавгураційної промови президент Зеленський заявив про те, що уряд має скласти свої повноваження, і оголосив про розпуск Верховної Ради VIII скликання. Після цього прем'єр Гройсман заявив про намір подати у відставку після засідання Кабінету Міністрів 22 травня. 23 травня заяву Гройсмана про відставку було зареєстровано у Верховній Раді.

29 травня парламентський комітет з питань правової політики і правосуддя рекомендував Верховній Раді визначитися шляхом голосування із заявою про відставку прем'єр-міністра Гройсмана.