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 Рада відмовилася відправити Гройсмана у відставку. "За" проголосували 97 нардепів. ВIДЕО

Верховна Рада, розглянувши заяву прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про звільнення за власним бажанням, не змогла відправити його у відставку.

За відповідне рішення проголосувало лише 97 нардепів за 226 необхідних, передає Цензор.НЕТ.

Верховна Рада сьогодні розглянула проект Постанови про відставку Прем'єр-міністра України Гройсмана (№10341). Однак не змогла його ухвалити через відсутність достатньої кількості голосів.

Таким чином, Кабмін на чолі з Володимиром Гройсманом продовжує виконувати свої обов'язки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Народний фронт" не підтримає відставку Гройсмана, - Сюмар

Як повідомлялося, під час інавгураційної промови президент Зеленський заявив про те, що уряд має скласти свої повноваження, і оголосив про розпуск Верховної Ради VIII скликання. Після цього прем'єр Гройсман заявив про намір подати у відставку після засідання Кабінету Міністрів 22 травня. 23 травня заяву Гройсмана про відставку було зареєстровано у Верховній Раді.

29 травня парламентський комітет з питань правової політики і правосуддя рекомендував Верховній Раді визначитися шляхом голосування із заявою про відставку прем'єр-міністра Гройсмана.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129692
 
   
 Топ коментарі
 
Для ЗЕ это непостижимо. Ведь ему сказали, что за него 173%
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Бугога, а Коломойский это не система?
Желторотые птенчики думают что они борются с системой Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку - Цензор.НЕТ 3005
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Та ні, це доказ, що там насправді досить притомні люди - на відміну від "73%"
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шо там по борьбе с коррупцией от зекоманды ? Глухо как в танке . Весна прошла , кого посадили или хоть вынесли подозрение ? Аваков на месте по приказу Бени. Кто мешает , сказочники ?
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Ага, айайяйяййййяаййй Петя, ты зачем наделил депутатов неприкосновенностью, ты зачем отменил закон, ты зачем развел коррупцию, которой никогда в Украине никогда отродясь не было?
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100% ,да ещё послал ВСУ в Донбасс на войну , а Томос зачем ??? А безвиз ??? А ассоциацию с ЕС зачем подписать заставлял ? Продал украинцев в проклятый ЕС , жили без них хорошо . Еще в НАТО пытался загнать , да не успел , слава богу.
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Ожидаемо, вполне. Ну ничего, это барыжная и подбарыжная шобла своё получит в полной мере.
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Такой большой, а в зесказки продолжаешь верить. Рада відмовилася відправити Гройсмана у відставку. "За" проголосували 97 нардепів - Цензор.НЕТ 6090
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Тепер приймайте закон про імпічмент та гоніть зе с коломойским з України,поки не наробив лиха. Рада відмовилася відправити Гройсмана у відставку. "За" проголосували 97 нардепів - Цензор.НЕТ 4904
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Депутаты понимают , что Грося и его команда полезно работают и поэтому послали зекоманду на три буквы.
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Грося - молодец! Только бы ему не свалиться в политику......
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на мацковии Грося давно бы уже в Лефортово сидел по приказу сцаря как Улюкаев непослушный
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всё ж было расписано, переобуто и узгоджено))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРада відмовилася відправити Гройсмана у відставку. "За" проголосували 97 нардепів. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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