EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  1366  39
Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1098) військовополонені (278) моряки (597) Росія (17284) Клімкін (1396)

 РФ не відповіла на ноту з вимогою назвати дату і місце звільнення українських військовополонених моряків, - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що Російська Федерація поки не дала відповіді на дипломатичну ноту України з вимогою назвати точну дату і місце звільнення захоплених українських моряків і суден.

Про це глава МЗС повідомив у коментарі УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

Клімкін зазначив, що МЗС передало Росії ноту з вимогою повідомити точний час і місце звільнення захоплених українських моряків і кораблів з метою повернення їх до України на підставі наказу Міжнародного трибуналу з морського права.

"Передали, звісно. Передали у перший день, а відповіді нема. Вони ж вдають, що для них рішення Трибуналу не є однозначною вказівкою як для всього світу, але, насправді, вони перебувають під тиском", - наголосив Клімкін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скоро РФ поверне наших моряків, не пов'язуючи це з рішенням трибуналу, - Зеркаль

"Ми зламали гру, оскільки вони хлопців хотіли використати просто як політичну розмінну монету. Вони це дуже добре розуміють зараз", - заявив Клімкін.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129690
 
 
 Топ коментарі
 
письков же сказал, что ложили они на ООН и на их трибунал.
 показати весь коментар
 
до сих пор не было ни единого случая невыполнения решения этого трибунала РФ не ответила на ноту с требованием назвать дату и место освобождения украинских военнопленных моряков, - Климкин - Цензор.НЕТ 283
будем посмотреть, как кацо-пропагандоны будут выкручиваться. спектакль обещает быть интересным.
 показати весь коментар
 
а что Зю?
Молчит?
Может инициировал собрание ООН, может призвал, осудил, заявил что то, анонсировал какие то свои шаги?
Кто в курсе?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
письков же сказал, что ложили они на ООН и на их трибунал.
 показати весь коментар
 
 
приговор суда есть. и кацапов ожидает сюрприз - куда не плыви везде закрыто. они на это не смогут положить. закрыть Босфор и Дарданеллы вернут как миленькие.
 показати весь коментар
 
до сих пор не было ни единого случая невыполнения решения этого трибунала РФ не ответила на ноту с требованием назвать дату и место освобождения украинских военнопленных моряков, - Климкин - Цензор.НЕТ 283
будем посмотреть, как кацо-пропагандоны будут выкручиваться. спектакль обещает быть интересным.
 показати весь коментар
 
 
Да ніяк. Всі відповіді уже дані.
Ніхто нікого відпускати не буде. піськов вже все прокоментував.
 показати весь коментар
 
всё не так просто. есть интересный прецедент.
 показати весь коментар
 
насправді "викрутитись" доволі "легко" - засудять-амністують й віддадуть...
 показати весь коментар
 
 
это считают наиболее вероятным вариантом. прецедент опять же
 показати весь коментар
 
А як не віддадуть то шо? Анкара ракети с400 не купить? Чи сєвєрний поток не добудують? Що б..ть такого зроблять параші за пару кораблів...що не зробили за Кримський півострів з 2 міліонами громадян...?

Ми бть тратим гроші на суди, осуди, пі...ж адвокатів... а витрачати гроші потрібно на армію...
Он приклад Польщі вони довели, що параша взірвала літак з Польською інтелегенцією... І що? Польща кричить осуджує засуджує? Нє... Польща дивізіони ракет патріот закупає... А ми засуджуєм...
 показати весь коментар
 
Польща і кричить, і засуджує, і вимогає повернути рештки літака. Придбання зброї разом з дипломатичним тиском - цілесна політика держави.
Доречі, що google dot com, не зумів перекласти "Сєверний поток"?
 показати весь коментар
 
 
Північ південь...
Друже, для мене Українська рідна, мовою агресора спілкуюсь лише в інтернеті...
Не уподоблюйся петру... в Україні доречі мільйони російськомовних...не потрібно в цьому місці "будку" розкачувати...
Дипломатичний тиск і тд... набір слів дармоїдів дипломатів... Результат якого 0 цілих 0 десятих.
 показати весь коментар
 
а что Зю?
Молчит?
Может инициировал собрание ООН, может призвал, осудил, заявил что то, анонсировал какие то свои шаги?
Кто в курсе?
 показати весь коментар
 
 
ломка у него. не издевайтесь над прюзюдентом РФ не ответила на ноту с требованием назвать дату и место освобождения украинских военнопленных моряков, - Климкин - Цензор.НЕТ 4295
 показати весь коментар
 
 
а у тебя от спермы ахметовской ломки нету ? или ты рошеновскую глотаешь ?
 показати весь коментар
 
 
ты мне уже отказывался отвечать на простенький вопросик по украинской грамматике?
 показати весь коментар
 
Нє. Просто дибілів, що будуть розмазувати гавно по сковорідці і так вистарчає...
Думаю і сам Зеленський розуміє, що вся європа оон америка англія разом з будапештськими меморандумами і їх засіданіями і озабочєностью за останні 5 років показали повну недієздатність і основне - вони нас кинули.
Що б не пи...ли на засіданнях про санкції і озабоченость...це все фуфел.
А правда: потік2 будується, зброя купляється і продається, санкції? Розкажіть про них генераторам сіменс в криму...
Призвал осуділ... читаю бть і нерви беруть... Вам закликів і осуждєній мало було?
 показати весь коментар
 
Скажут - ну вы же знаете как работает почта России!!!!!
Еще не дошло!
 показати весь коментар
 
 
От дурник.......... РФ не відповіла на ноту з вимогою назвати дату і місце звільнення українських військовополонених моряків, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9125
Росія ще і не казала що буде їх звільняти.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Вот меньше бы нот посылали и дразнили рашу, может и отпустили б, а так напрашивается мысль, что соевые делают это специально, мол, новый президент не может ничего.
 показати весь коментар
 
 
на простенький вопросик по грамматике украинского языка ответишь?
 показати весь коментар
 
с тобой всё ясно: вопросов по языку боишься, тезисы московской пропаганды ретранслируешь...
 показати весь коментар
 
"...но всё он мооожет, всё он мооожет,
Но вот этого, вот этого - никак..." (с) А.Пугачева.
Проклятые соевые... не дадут зелебобу развернуться...
 показати весь коментар
 
Ви хоч би трохи слідкували за ходом подій,то не писали б таку дурню.Все робиться вірно,і наших моряків звільнять.Якби люди читали новини не лише про Карлсона та зебеню,то не пропустили б дуже важливу подію-Американский сенатор-республиканец Лэнкфорд прибыл в Украину для проведения консультаций относительно освобождения украинских военнопленных моряков
В Одессе сенатор планирует принять участие в обсуждении дорожной карты по возвращению моряков, Источник: https://censor.net.ua/n3129208 Це значить,що наші дії правильні.А зебеню до цієї справи краще не дорускати,бо за хвилину все будуть знати ригівські "новиє ліца" ,а значить і пуйло.Піде це на користь справі,як думаєте?
 показати весь коментар
 
Климкину еще бутылку не прислали? Он знает что делать - русьге же))
 показати весь коментар
 
с чем бутылку-то? рюцьке в этом вопросе бАльшие...
 показати весь коментар
 
 
Сначала Россия будет их судить по своему законодательству а затем после оглашения им обвинительного приговора выдвинет их на обмен. Просто так их никто не вернет, вернуть их просто так для России будет означать признать свою не правоту, фактически оказаться слабой пойдя на уступки.
 показати весь коментар
 
Тут вы правы,какой-нибудь спектакль для своего плебоса пуйло разыграет,чтобы скрепы не пошатнулись и величие не обвалилось.Но моряков вернёт,никуда не денется
 показати весь коментар
 
Та ти шо....!!!! І що тепер???!!! Куди бігти, кому плакатись??? А кому ви нищеброди вороваті потрібні! Чи хто вас голожопих боїться? Це не образа. Це правда, яка повинна мотивувати. Та навряд чи ця критика досягне цілі......
 показати весь коментар
 
 
Выход один ! Создавать планетарную армию всех наций и насыпать ватанам в кратор !
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРФ не відповіла на ноту з вимогою назвати дату і місце звільнення українських військовополонених моряків, - Клімкін
 
 
 
 
 
 вгору