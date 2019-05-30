 РФ не відповіла на ноту з вимогою назвати дату і місце звільнення українських військовополонених моряків, - Клімкін

Про це глава МЗС повідомив у коментарі УНІАН, передає Цензор.НЕТ.
Клімкін зазначив, що МЗС передало Росії ноту з вимогою повідомити точний час і місце звільнення захоплених українських моряків і кораблів з метою повернення їх до України на підставі наказу Міжнародного трибуналу з морського права.
"Передали, звісно. Передали у перший день, а відповіді нема. Вони ж вдають, що для них рішення Трибуналу не є однозначною вказівкою як для всього світу, але, насправді, вони перебувають під тиском", - наголосив Клімкін.
"Ми зламали гру, оскільки вони хлопців хотіли використати просто як політичну розмінну монету. Вони це дуже добре розуміють зараз", - заявив Клімкін.
Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.
МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.
Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.
будем посмотреть, как кацо-пропагандоны будут выкручиваться. спектакль обещает быть интересным.
Ніхто нікого відпускати не буде. піськов вже все прокоментував.
Ми бть тратим гроші на суди, осуди, пі...ж адвокатів... а витрачати гроші потрібно на армію...
Он приклад Польщі вони довели, що параша взірвала літак з Польською інтелегенцією... І що? Польща кричить осуджує засуджує? Нє... Польща дивізіони ракет патріот закупає... А ми засуджуєм...
Доречі, що google dot com, не зумів перекласти "Сєверний поток"?
Друже, для мене Українська рідна, мовою агресора спілкуюсь лише в інтернеті...
Не уподоблюйся петру... в Україні доречі мільйони російськомовних...не потрібно в цьому місці "будку" розкачувати...
Дипломатичний тиск і тд... набір слів дармоїдів дипломатів... Результат якого 0 цілих 0 десятих.
Молчит?
Может инициировал собрание ООН, может призвал, осудил, заявил что то, анонсировал какие то свои шаги?
Кто в курсе?
Думаю і сам Зеленський розуміє, що вся європа оон америка англія разом з будапештськими меморандумами і їх засіданіями і озабочєностью за останні 5 років показали повну недієздатність і основне - вони нас кинули.
Що б не пи...ли на засіданнях про санкції і озабоченость...це все фуфел.
А правда: потік2 будується, зброя купляється і продається, санкції? Розкажіть про них генераторам сіменс в криму...
Призвал осуділ... читаю бть і нерви беруть... Вам закликів і осуждєній мало було?
Еще не дошло!
Росія ще і не казала що буде їх звільняти.
Но вот этого, вот этого - никак..." (с) А.Пугачева.
Проклятые соевые... не дадут зелебобу развернуться...
В Одессе сенатор планирует принять участие в обсуждении дорожной карты по возвращению моряков, Источник: https://censor.net.ua/n3129208 Це значить,що наші дії правильні.А зебеню до цієї справи краще не дорускати,бо за хвилину все будуть знати ригівські "новиє ліца" ,а значить і пуйло.Піде це на користь справі,як думаєте?
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это по-каковски?
https://youtu.be/sD2iUu-9paA
https://youtu.be/***********