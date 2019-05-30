EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Економіка
  902  15
Все про:енергетика (323) Міненерговугілля (122)

 На відміну від Насалика експерти Мiненерго радять перенести запуск енергоринку

На сьогодні особиста політична позиція міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика полягає в тому, щоб просувати запуск нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року, хоча старт реформи впирається в низку проблем і потребує більш детального вивчення наслідків такого кроку для енергетичного сектору країни, учасників ринку і споживачів.

Тобто доцільніше було б перенести запуск енергоринку. На засіданні Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу конфлікт у Міненерговугілля через перенесення дати запуску ринку став ще більш явним. Водночас, нагадаємо, реформа енергоринку була вимогою Євросоюзу. Однак навіть ЄС виступив за перенесення запуску ринку е/е через неготовність України. Інші міжнародні партнери України такі, як ЄБРР, ЄІБ, Світовий банк та інші у своїх заявах теж порадили Києву відстрочити запровадження реформи й усунути важливі системні нестиковки.

Як заявила керівник Директорату енергетичних ринків Міненерговугілля України Ольга Буславець на засіданні комітету, міністр Насалик свою політичну позицію щодо запровадження ринку висловив на попередньому засіданні круглого столу в Комітеті і вона залишається незмінною - глава Міненерговугілля наполягає на запуск ринку.

"Що стосується моєї особистої позиції, дійсно для того, щоб прогнозовано і плавно увійти в ринок, то я підтримую позицію, яка виражена в законопроекті (№10318 про відстрочення введення нового ринку електричної енергії на три місяці до 1 жовтня 2019 року. - Ред.), який ми маємо розглянути. Тому що, думаю, що на сьогодні необхідно провести додаткові тестові операції, зробити дійсно обґрунтований аналіз того процесу, який відбувається на платформах, на рівнях обміну інформацією та готовності всіх учасників ринку, і в дійсності усвідомлюючи подальші наслідки від запуску ринку", - повідомила вона.

За словами Буславець, як політичне обличчя, міністр "підтримує свою позицію, яку він висловив щодо впровадження ринку з 1 липня поточного року, як передбачено чинним законом, і це позиція міністра... він озвучив позицію міністерства".

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підтримує перенесення запуску ринку е/е на більш пізній термін, а СБУ в свою чергу вже висловило застереження про загрози для нацбезпеки в разі запуску енергоринку з 1 липня.

Як відомо, раніше Євросоюз рекомендував відкласти запуск відкритого оптового ринку електроенергії в Україні з огляду на те, що підготовка до його імплементації поки не закінчена.

"Представництво Європейського Союзу та Представництво Європейського Інвестиційного Банку в Україні рекомендують відкласти впровадження нового ринку електричної енергії на обмежений період часу через те, що важливі регуляторні норми та IT-системи ще не готові", - йдеться у відповідній заяві ЄС.

У документі також наголошується, що запуск нового ринку з 1 липня може привести до його неправильного функціонування, а значить, бути контрпродуктивним щодо інтересів українських споживачів та учасників ринку.

Разом з тим, раніше активно за введення нового ринку з 1 липня виступала компанія ДТЕК Ріната Ахметова, яка контролює 22,7% енергетики країни, і згодом буде одним з основних вигодонабувачів під час запуску енергоринку без створення конкуренції на ньому.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129687
 
 
 Топ коментарі
 
Його не просто "перенести" треба, а взагалі у тому вигляді що є (у редакції "спеціалістів" ДТЕКу) скасувати потрібно!
 показати весь коментар
 
все нестыковки за ранее предусмотрели. это новая афера рыжей скотины в спейсе с бывшей властью. Роттердам плюс видимо устарел и мало дает и поэтому схему меняют.
 показати весь коментар
 
Суки ненажерливі, щоб ви вдавилися!!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
не получится на последок свиносое пореформить по карманам у населения. Да еще и хитрый хинкальщик вчера приехал.
 показати весь коментар
 
 
Його не просто "перенести" треба, а взагалі у тому вигляді що є (у редакції "спеціалістів" ДТЕКу) скасувати потрібно!
 показати весь коментар
 
 
Его переносят дабы в зиму мы вошли с неразберихой и народу поотключали свет и тепло в морозы и получить народное возмущение. Если ввести сейчас, то к зиме все урегулируют и как же тогда дискредитировать ЗЕ.
 показати весь коментар
 
все нестыковки за ранее предусмотрели. это новая афера рыжей скотины в спейсе с бывшей властью. Роттердам плюс видимо устарел и мало дает и поэтому схему меняют.
 показати весь коментар
 
 
кто раз обманул тот обманет и второй... что ахметка дружбан? или ты сам в доле? Европа говорит - рано.
 показати весь коментар
 
Короче не будет энергорынка как этого хотел медведчук и все регыаналы...
 показати весь коментар
 
Бабушка Кончита против. Как и баба Яга. Вот только их мнение никого не интересует. Есть закон и он 1 июля вступает в действие. И отменить его невозможно завыванием из подворотни
 показати весь коментар
 
 
Та да....Бене с его ферросплавами энергорынок как серпом по йайцам.....
 показати весь коментар
 
 
Насалик даже со словом "эксперт" рядом не стояло!
Поназначал петя диб-в!
 показати весь коментар
 
 
Европейский союз поддерживает Украину в сфере энергетики и рассчитывает, что реформы будут идти быстрее. Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли на круглом столе Европейской бизнес-ассоциации "Future simple or future indefinite", который состоялся 15 мая.
"Много реформ было сделано в сфере энергетики. Особенно это касается секторов нефтегаза и электроэнергии. Мы хотим, чтобы дальнейшее продвижение реформ в этих сферах шло быстрее. Завтра у нас будет видео-конференция с Министром энергетики на тему анбандлинга Нафтогаза и переговоров с Газпромом для подписания нового контракта по транзиту газа до конца этого года. Поэтому да, мы очень поддерживаем Украину в сфере реформы энергетики", - отметил Мингарелли.
Ранее представители ЕС, ****, Европейского энергетического сообщества, Европейского инвестиционного банка и USAID в Украине заявили, что обеспокоены торможением запуска нового рынка электроэнергии
Напомним, 15 мая в комитете Верховной Раде по ТЭК, ядерной политике и ядерной безопасности состоялся круглый стол, на котором рассматривался вопрос реформы рынка электроэнергии. Участники проголосовали за открытие оптового рынка электроэнергии с 1 июля, как это предусмотрено Законом Украины "О рынке электроэнергии"
А Беня перетопчется .
 показати весь коментар
 
 
Что значит рынок? если на нем отсутствует основной продавец - Энергоатом... песочница для ДТЭКа. За такие "рынки" садить нужно.
 показати весь коментар
 
 
Перенести, бо Ахметов, ще не все монополізував, На відміну від Насалика експерти Мiненерго радять перенести запуск енергоринку - Цензор.НЕТ 4398
 показати весь коментар
 
Ото Петька насрал так насрал! Заокн о незаконном обогащении отменил, так еще и своему подельнику Ахметову энерго рынок передал. И после этого еще какие-то сабаки находятся и топят за него!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономікаНа відміну від Насалика експерти Мiненерго радять перенести запуск енергоринку
 
 
 
 
 
 вгору