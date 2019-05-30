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Все про:ГПУ (2995) журналістика (799) суд (5156)

 Суд закрив ГПУ доступ до телефону журналістки "НВ" Бердинських

Печерський суд Києва вирішив відмовити в задоволенні клопотання Генеральної прокуратури, яка просила отримати доступ до даних телефону журналістки видання "Новое время" Крістіни Бердинських.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сама журналістка повідомила в Facebook.

"9 місяців боротьби нарешті закінчилися перемогою! Ура, ура, ура!!!!", - написала Бердинських.

Вона зазначила, що рішення є остаточним і його не можна оскаржити.

І додала, що на засідання не прийшов слідчий ГПУ - "сподіваюся, йому, як і генпрокурору Юрію Луценку, соромно, тому що вони так і не відкликали це безглузде клопотання".

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Суд закрив ГПУ доступ до телефону журналістки НВ Бердинських 01

Нагадаємо, що ГПУ отримала доступ до дзвінків, SMS і даних про місцезнаходження головного редактора "Схем" Седлецької за 17 місяців. Правоохоронці пояснили це тим, що дані з телефону журналістки Седлецької потрібні в рамках розслідування можливого розголошення закритої інформації керівником НАБУ Ситником. Колектив "Схем" заявив, що вважає цей факт "тиском на незалежного журналіста". Аналогічне рішення суд виніс і про доступ до даних телефону журналістки "Нового времени" Крістіни Бердинських

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129686
 
 
 Топ коментарі
 
Эпохе политических репрессий давно пора положить конец
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Я бы назвал решения наших судов безответственными, если бы они не были политически мотивированными.
В общем на настоящий момент стало более понятным почему у нас так всё бестолково. Страна не создана для европейских ценностей и последний политический выбор говорит о том, что Украина не только не Россия, но и не Европа. Надо пройти через всё это и наступить на абсолютно все грабли, чтобы тут что-то начало меняться в головах населения.
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Слухейте, а у нас серед журнашлюшок не євреї ще є?
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Эпохе политических репрессий давно пора положить конец
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Сумна звістка. Суд закрив ГПУ доступ до телефону журналістки "НВ" Бердинських - Цензор.НЕТ 2734
Але Головнокомандувач у нас сам Зеленський, а не Начальник Генштабу Хомчак...... зебилизм вована...
Суд закрив ГПУ доступ до телефону журналістки "НВ" Бердинських - Цензор.НЕТ 9383
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но вова сможет снова по дороге купить шаурмы и ржать, селфясь..
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Нача́льник Генера́льного шта́бу Збройних сил України - воєначальник, керівник Генерального штабу Збройних сил України, якого призначає Верховний Головнокомандувач ЗСУ - Президент України. Начальник Генерального Штабу за посадою є Головнокомандувачем Збройних сил України.

на жаль минули часи адекватних порохоботів....
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Да уж... Какие нашлись гадить за копейки, такие и гадят. Это как в самой древней профессии: есть элитные проститутки, а есть шалавы, отдающиеся за сигарету или батончик сои.
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ну сьогодні він за "дякую"...а мож й штрафануть)))
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Сам придумал? С какого перепугу начштаба стал главнокомандующим?
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А кого репрессировали?
Вышинского с Коцабой?
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А как положить конец лживым фейкам продажных журнализдафф?
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Я бы назвал решения наших судов безответственными, если бы они не были политически мотивированными.
В общем на настоящий момент стало более понятным почему у нас так всё бестолково. Страна не создана для европейских ценностей и последний политический выбор говорит о том, что Украина не только не Россия, но и не Европа. Надо пройти через всё это и наступить на абсолютно все грабли, чтобы тут что-то начало меняться в головах населения.
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Слухейте, а у нас серед журнашлюшок не євреї ще є?
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Є, але вони всі зараз кинулися прислуговувати кошерним.
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Ни когда не видел евреев с рабочими специальностями, они или невероятно гениальные или неизлечимо больные.
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Где вы могли видеть евреев? У себя в рязани? "Никогда", кстати, вместе пишется. А евреев поедьте в Израиль посмотрите, расскажите им про "невероятно гениальных или больных". Там больницы хорошие, но переломы обычно долго срастаются....
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Речь не об израильских евреях. Там они даже с оружием в руках родину защищают, а не косят от повесток в военкомат как, например, Зеля-президент.
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Уклонение от службы в армии БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЫ является уголовно наказуемым преступлением в Украине. У вас есть доказательства закоса Зеленского от армии по неуважительным причинам? Пишите заявление в полицию! И заодно подскажите - где служил Гройсман?
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Я не знаю ничего о Гройсмане, но о Зеленском это неоднократно упоминалось в прессе. И никаких опровержений от гражданина Зеленского не поступало.
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Во всём виновата ... кружка! Это она тянет очкастого алкаша-белогорячечника назад, в самую глубокую и вонючую камеру!
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