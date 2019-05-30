 Суд закрив ГПУ доступ до телефону журналістки "НВ" Бердинських

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сама журналістка повідомила в Facebook.
"9 місяців боротьби нарешті закінчилися перемогою! Ура, ура, ура!!!!", - написала Бердинських.
Вона зазначила, що рішення є остаточним і його не можна оскаржити.
І додала, що на засідання не прийшов слідчий ГПУ - "сподіваюся, йому, як і генпрокурору Юрію Луценку, соромно, тому що вони так і не відкликали це безглузде клопотання".
Нагадаємо, що ГПУ отримала доступ до дзвінків, SMS і даних про місцезнаходження головного редактора "Схем" Седлецької за 17 місяців. Правоохоронці пояснили це тим, що дані з телефону журналістки Седлецької потрібні в рамках розслідування можливого розголошення закритої інформації керівником НАБУ Ситником. Колектив "Схем" заявив, що вважає цей факт "тиском на незалежного журналіста". Аналогічне рішення суд виніс і про доступ до даних телефону журналістки "Нового времени" Крістіни Бердинських
Але Головнокомандувач у нас сам Зеленський, а не Начальник Генштабу Хомчак...... зебилизм вована...
на жаль минули часи адекватних порохоботів....
Вышинского с Коцабой?
В общем на настоящий момент стало более понятным почему у нас так всё бестолково. Страна не создана для европейских ценностей и последний политический выбор говорит о том, что Украина не только не Россия, но и не Европа. Надо пройти через всё это и наступить на абсолютно все грабли, чтобы тут что-то начало меняться в головах населения.