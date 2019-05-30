 Суд закрив ГПУ доступ до телефону журналістки "НВ" Бердинських

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сама журналістка повідомила в Facebook.

"9 місяців боротьби нарешті закінчилися перемогою! Ура, ура, ура!!!!", - написала Бердинських.

Вона зазначила, що рішення є остаточним і його не можна оскаржити.

І додала, що на засідання не прийшов слідчий ГПУ - "сподіваюся, йому, як і генпрокурору Юрію Луценку, соромно, тому що вони так і не відкликали це безглузде клопотання".

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Нагадаємо, що ГПУ отримала доступ до дзвінків, SMS і даних про місцезнаходження головного редактора "Схем" Седлецької за 17 місяців. Правоохоронці пояснили це тим, що дані з телефону журналістки Седлецької потрібні в рамках розслідування можливого розголошення закритої інформації керівником НАБУ Ситником. Колектив "Схем" заявив, що вважає цей факт "тиском на незалежного журналіста". Аналогічне рішення суд виніс і про доступ до даних телефону журналістки "Нового времени" Крістіни Бердинських