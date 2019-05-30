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Все про:Брюссель (169) візит (645) Зеленський (1495) Клімкін (1396)

 Клімкін не супроводжуватиме Зеленського в рамках першого закордонного візиту до Брюсселя

Водночас у МЗС допомагають президенту підготуватися до візиту.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що не супроводжуватиме президента України Володимира Зеленського в рамках першого закордонного візиту глави держави до Брюсселя, який відбудеться 4-5 червня. Про це міністр сказав у коментарі УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

"Ні, не планую. Чому?", - сказав Клімкін, відповідаючи на запитання про те, чи планує він разом із Зеленським їхати до Брюсселя в рамках першого закордонного візиту президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голови МЗС Польщі, Швеції, Франції та ФРН цього тижня відвідають Україну і зустрінуться із Зеленським, - Клімкін

При цьому міністр зауважив, що МЗС допомагає з підготовкою цього візиту.

"Ми готуємо все це", - сказав Клімкін.

Як повідомлялося, Зеленський 4-5 червня відвідає Брюссель для зустрічей з керівництвом Європейського Союзу і НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129685
 
   
 Топ коментарі
 
Не хватало еще Климкину позориться с Зе билом Климкин не будет сопровождать Зеленского в рамках первого зарубежного визита в Брюссель - Цензор.НЕТ 5442
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Все правильно...пусть там мычит самостоятельно..... Климкин не будет сопровождать Зеленского в рамках первого зарубежного визита в Брюссель - Цензор.НЕТ 5413
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есть лучше кадры - друзья моторол)
Зеленский сделал главой УГО Оцерклевича, жавшего руку Мотороле под ДАП, - кадры и подробности. Зеленский назначил главой Управления государственной охраны Украины Алексея Оцерклевича. Последний публично называл войну на Донбассе "братоубийственной".
https://www.dialog.ua/ukraine/179957_1559152178
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не понятно с какой целью Климкин будет в эскорте, у него нет лысины для засосов играть на пианино не умеет не участвовал в телешоу рассмеши гомика. Чужой. А это всё таки первый корпоративчик в самой большой сауне Брюсселя.
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Целовать лысого в череп - это зашквар. Клімкін не супроводжуватиме Зеленського в рамках першого закордонного візиту до Брюсселя - Цензор.НЕТ 9130
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Все правильно...пусть там мычит самостоятельно.....
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и опозорит страну на весь мир "акакэтобудетпоанглийски"?
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ну тогда позор и сдача нац.интересов неизбежны.... - если он туда поедет один с бениной командой...
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Наша пісня гарна, нова, починаймо її знову Клімкін не супроводжуватиме Зеленського в рамках першого закордонного візиту до Брюсселя - Цензор.НЕТ 2737
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Не хватало еще Климкину позориться с Зе билом Климкин не будет сопровождать Зеленского в рамках первого зарубежного визита в Брюссель - Цензор.НЕТ 5442
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ПАРАБЕЛЛУМ 777 - очень важно не дать зе- сопле подписывать какие нибудь документы...

Хоть какой то контроль кроме Бэни там над ним будет?
Если нет..., то дело швах....
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Все подписанные им документы, будут проходить через ВР. Там и посмотрим, что понадписывал.
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Там разговор о кредитах пойдет.
Пусть подписывает, пока предлагают.
Если вообще предложат.
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кроме бени может наблюдать его представитель типа богдана )
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73% вибрали зе білів,"бачили очі,що купували тепер їжте хоч повилазьте"Клімкін не супроводжуватиме Зеленського в рамках першого закордонного візиту до Брюсселя - Цензор.НЕТ 2492
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Да , ума у вас хватает только на детские подколы . Как собираешься не дать что то подписать ? Ручку отберёшь ? Или вместо Фемен сиськи показывать будешь ? Иди возьми конфетку и беги гуляй пока каникулы
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Полтавську ОДА може очолити Сергій Корявченков - двоюрідний брат «Юзіка» з «95 Кварталу»

Климкин не будет сопровождать Зеленского в рамках первого зарубежного визита в Брюссель - Цензор.НЕТ 7140
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да и Кивалов - к вазелину пристраивается.. помогать выборы проводить. КИВАЛОВ в команде зеленского «ПоЗеленел» еще один близкий соратник Януковича. https://youtu.be/CnCAnV9F8FU
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Какие-то у меня возникают подозрения насчёт целования в то место, которое голое как...
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не логично...
ФСБ должно бы тогда настаивать...
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Нет.
Владимир Александрович такое сморозить может, что лучше при этом не присутствовать, чтобы, не приведи господи, не замараться.
Вот человек ссылку дал, Вы послушайте, что Владимир Александрович журналистке говорит, и каким тоном и как он ей это говорит.
Так разговаривает мелкая уголовная гопота.
Ничего не поделаешь, у Владимира Александровича стаж:

https://twitter.com/herooftheday10/status/1133812096381202432
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Не надейтесь, Лукашенко тоже не раз что-то отмораживал, но зелекторат и это схавал, да ещё и как победу выдал.
Извините, описка, следовало написать - лукашисты, а не зелекторат, хотя... разницы нет...
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Так ответственность придется нести за "отморозки' Владимира Александровича на международном уровне. Кто знает, что "*********"(С) в Брюсселе отчебучит, люди то сильно креативные. Ладно бы на рояле, но могут и войну США объявить невзначай, не понявши.
Так что пусть "*********"(С) за все отвечают сами, без ансамбля, одни.
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Не сабоьаж ли это？ та и госизменой тут засмердело.
Тогда нахрен ты нужен зять кацапский？
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А назначая Разумкова главой партии ничем тебе не попахивает? Непомню чтобы Пороха везде Климкин сопровождал, у Зевовы там своей свиты вагон он и в туалет сам наверно сходить не может.
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Госизмена это когда своему государству изменяют, а не комедианту.
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Предложите помощь Владимиру Александровичу, езжайте с ним в Брюссель.
И по французски за него побалакаете, и объясните тонкости получения кредитов, и носовой платок вместо скатерти подсунете (чтобы высморкаться за столом), и на рояле сыграете креативно.
На худой конец, Вы всегда можете сдать Ваш золотой зуб или Вашу почку на 2 миллиарда баксов для Владимира Александровича Бени.
Вы помогите материально.
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Не позвали с собой, вот и не едет
И правильно что не позвали
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Зачем он нужен на секретных переговорах? Нет ему доверия )
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это не спасет от утечки. там иная сторона не совсем порядочна. за моряков наших они обязаны были заблокировать на вечно Северный поток - 2. но увы...
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Думаю что отношения с Западом ожидает перезагрузка
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помочь Зе? ну, опозориться он может самостоятельно, а вести себя соответственно уровню и принимать адекватные решения - тут ему никто не поможет
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принцип пр и кпу чем хуже - тем лучше, вреден. сидим в дырявой лодке черпаем воду, а эти сверлят дыры.
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Клим Чугункин:"Я на 16 аршинах здесь сидел и сидеть буду!" (с)
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отработанный соевый материал.. а кто бы хотел есть просроченный шоколад?
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Существует дипломатический протокол. По нему в официальных визитах Президента должен сопровождать либо министр иностранных дел, либо его зам.
Если его там нет значит Брюссель не считает этот визит официальным
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Лысый справится. Опыт игры в министра ИД у него есть. А ума не надо. Как и 73% населения.
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Более того, глава МИД по протоколу прилетает раньше.
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Совершенно верно Приятно удивлен что на цензоре есть люди знающие дип. протокол
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Клімкін не супроводжуватиме Зеленського в рамках першого закордонного візиту до Брюсселя - Цензор.НЕТ 3804
зря
кто то еще в миде умеет так трезуба делать?
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Він показує як одягати зекуклу на руку. Клімкін не супроводжуватиме Зеленського в рамках першого закордонного візиту до Брюсселя - Цензор.НЕТ 672
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от так ему петро алексеич делал?)
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Танунах, в прошлый раз Зе воот такую шаурму съел и после этого никто из сопровождавших его людей туалетом пользоваться не мог.
Клімкін не супроводжуватиме Зеленського в рамках першого закордонного візиту до Брюсселя - Цензор.НЕТ 8509
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Що ви тут гімном один на одного кидаєтесь?! Правильно було б сказати і робити карикатури, що 73% і 25% це абсолютно однакові дибіли! А значить більшість. А значить безнадійні всі! А вже так гарно вивчив наших людей, що мене вивертає від такої тупості і безнадійності!
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клімкінд, не треба із себе корчити великого дипломата.
Іди вже за своїм хазяїном та не мозоль очи!
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Хто знає, як реально зараз можна звернутися до Зеленського, щоб він почув?
Що в нас за народ! От як би підісрати , підставити, оббрехати один одного. Ті хто уходить робить вс,е щоб тим хто приходить було не солодко, а той хто приходить валить все на тих хто пішов. І так по замкнутому колу. А страждає від цього кожен і держава вцілому!
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И что ты тут г размазываешь?
Может про порноактриссу, эбонитовые палочки и повстанцев "порохоботы" придумали?
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Оце шепеляве кацапське шопопало давно треба звільнити. Є ж чудова кандидатура - Зеркаль.
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Только Зеркаль ЗеДебила послала с его предложением...
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Дипломатия - это язык жестов. Там слова мало значат.
Классический пример. Официальный релиз штаб-квартиры ЕС или НАТО
"Президент Украины Зеленский посетил штаб-квартиру НАТО и встретился с секретарем НАТО" Перевод - бродят тут всякие от дел отрывают.
"Президент Украины Зеленский встретился с секретарем НАТО в штаб-квартире НАТО "

Перевод - заходи дорогой, гостем будешь.
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А кто это картавое, жирное чмо туда звал?
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в Брюселі не заблукає---там покажуть дорогу Клімкін не супроводжуватиме Зеленського в рамках першого закордонного візиту до Брюсселя - Цензор.НЕТ 5465
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Уже взрослий хлопчик. Та й буде хтось ,щоб сопельки підтирать.
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Не забудьте дать Владимиру Александровичу книжку по этикету (чтобы не сморкался в скатерть и не сплевывал кости в тарелку).
Судя по манере общения Владимира Александровича (так разговаривает уголовная гопота)
https://twitter.com/herooftheday10/status/1133812096381202432

либо родители уделяли недостаточно внимания его воспитанию, либо "засосала его опасная трясина" (С).
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Узеленского похерит все, что наработали Климкин и Порошенко.
Потом не расхлебаемся...
Но для зебилов это или не понятно или равнобедренно, что будет с нашей внешней политикой...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКлімкін не супроводжуватиме Зеленського в рамках першого закордонного візиту до Брюсселя
 
 
 
 
 
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