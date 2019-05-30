 Клімкін не супроводжуватиме Зеленського в рамках першого закордонного візиту до Брюсселя

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що не супроводжуватиме президента України Володимира Зеленського в рамках першого закордонного візиту глави держави до Брюсселя, який відбудеться 4-5 червня. Про це міністр сказав у коментарі УНІАН, передає Цензор.НЕТ.
"Ні, не планую. Чому?", - сказав Клімкін, відповідаючи на запитання про те, чи планує він разом із Зеленським їхати до Брюсселя в рамках першого закордонного візиту президента.
При цьому міністр зауважив, що МЗС допомагає з підготовкою цього візиту.
"Ми готуємо все це", - сказав Клімкін.
Як повідомлялося, Зеленський 4-5 червня відвідає Брюссель для зустрічей з керівництвом Європейського Союзу і НАТО.
Зеленский сделал главой УГО Оцерклевича, жавшего руку Мотороле под ДАП, - кадры и подробности. Зеленский назначил главой Управления государственной охраны Украины Алексея Оцерклевича. Последний публично называл войну на Донбассе "братоубийственной".
https://www.dialog.ua/ukraine/179957_1559152178
Наша пісня гарна, нова, починаймо її знову
Хоть какой то контроль кроме Бэни там над ним будет?
Если нет..., то дело швах....
Пусть подписывает, пока предлагают.
Если вообще предложат.
ФСБ должно бы тогда настаивать...
Владимир Александрович такое сморозить может, что лучше при этом не присутствовать, чтобы, не приведи господи, не замараться.
Вот человек ссылку дал, Вы послушайте, что Владимир Александрович журналистке говорит, и каким тоном и как он ей это говорит.
Так разговаривает мелкая уголовная гопота.
Ничего не поделаешь, у Владимира Александровича стаж:
https://twitter.com/herooftheday10/status/1133812096381202432
Извините, описка, следовало написать - лукашисты, а не зелекторат, хотя... разницы нет...
Так что пусть "*********"(С) за все отвечают сами, без ансамбля, одни.
Тогда нахрен ты нужен зять кацапский？
И по французски за него побалакаете, и объясните тонкости получения кредитов, и носовой платок вместо скатерти подсунете (чтобы высморкаться за столом), и на рояле сыграете креативно.
На худой конец, Вы всегда можете сдать Ваш золотой зуб или Вашу почку на 2 миллиарда баксов для
Владимира АлександровичаБени.
Вы помогите материально.
И правильно что не позвали
Если его там нет значит Брюссель не считает этот визит официальным
зря
кто то еще в миде умеет так трезуба делать?
Іди вже за своїм хазяїном та не мозоль очи!
Що в нас за народ! От як би підісрати , підставити, оббрехати один одного. Ті хто уходить робить вс,е щоб тим хто приходить було не солодко, а той хто приходить валить все на тих хто пішов. І так по замкнутому колу. А страждає від цього кожен і держава вцілому!
Может про порноактриссу, эбонитовые палочки и повстанцев "порохоботы" придумали?
Классический пример. Официальный релиз штаб-квартиры ЕС или НАТО
"Президент Украины Зеленский посетил штаб-квартиру НАТО и встретился с секретарем НАТО" Перевод - бродят тут всякие от дел отрывают.
"Президент Украины Зеленский встретился с секретарем НАТО в штаб-квартире НАТО "
Перевод - заходи дорогой, гостем будешь.
Судя по манере общения Владимира Александровича (так разговаривает уголовная гопота)
https://twitter.com/herooftheday10/status/1133812096381202432
либо родители уделяли недостаточно внимания его воспитанию, либо "засосала его опасная трясина" (С).
Потом не расхлебаемся...
Но для зебилов это или не понятно или равнобедренно, что будет с нашей внешней политикой...