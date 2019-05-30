 Клімкін не супроводжуватиме Зеленського в рамках першого закордонного візиту до Брюсселя

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що не супроводжуватиме президента України Володимира Зеленського в рамках першого закордонного візиту глави держави до Брюсселя, який відбудеться 4-5 червня. Про це міністр сказав у коментарі УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

"Ні, не планую. Чому?", - сказав Клімкін, відповідаючи на запитання про те, чи планує він разом із Зеленським їхати до Брюсселя в рамках першого закордонного візиту президента.

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При цьому міністр зауважив, що МЗС допомагає з підготовкою цього візиту.

"Ми готуємо все це", - сказав Клімкін.



Як повідомлялося, Зеленський 4-5 червня відвідає Брюссель для зустрічей з керівництвом Європейського Союзу і НАТО.