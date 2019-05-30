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Все про:НАБУ (1980) Зеленський (1495) МЗС (1756)

 Зеленський доручив МЗС забезпечити НАБУ можливість міжнародного співробітництва

Міністерству закордонних справ доручено невідкладно проінформувати Раду Європи та ООН про законодавчі повноваження Національного антикорупційного бюро здійснювати міжнародне співробітництво і пряму комунікацію з антикорупційними органами іноземних держав.

Відповідне доручення видав президент України Володимир Зеленський, повідомляється на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"З метою виконання Національним бюро згаданих повноважень прошу невідкладно повідомити депозитаріїв міжнародних багатосторонніх договорів про визнання Україною з 25 січня 2015 року Національного бюро центральним органом (разом із Міністерством юстиції України та Генеральною прокуратурою України) у сфері міжнародно-правового співробітництва у кримінальних провадженнях, надіславши відповідні заяви до шести визначених міжнародних багатосторонніх договорів, учасником яких є Україна", – зазначається у дорученні президента.

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Згідно з повідомленням, Зеленський зазначив, що, відповідно до Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" та Кримінальним процесуальним кодексом, НАБУ наділено повноваженнями центрального органу з міжнародного співробітництва у розслідуванні кримінальних проваджень, тобто Бюро може напряму комунікувати з міжнародними партнерами щодо розслідування корупційних діянь, надсилати та отримувати запити про міжнародну правову допомогу.

"Однак через відсутність політичної волі з боку колишнього президента України (Петра Порошенка, - Ред.) і з метою перешкоджання роботі НАБУ реалізація повноважень Бюро здійснювати міжнародне співробітництво блокувалася", - йдеться в інформації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129683
 
   
 Топ коментарі
 
настрій Зе фанів (зебілів) через 10 днів після інавгурації Зеленский поручил МИД обеспечить НАБУ возможность международного сотрудничества - Цензор.НЕТ 5604 Зеленский поручил МИД обеспечить НАБУ возможность международного сотрудничества - Цензор.НЕТ 3328
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Просто Зе-беня и тут ерунду смолол. У НАБУ и с ФБР есть договор о сотрудничестве, уже давно подписанное и вообще на международном уровне они представлены приблизительно вот так https://nabu.gov.ua/novyny/mizhnarodne-spivrobitnyctvo
Куча страниц с новостями по этой тематике. Зеленський доручив МЗС забезпечити НАБУ можливість міжнародного співробітництва - Цензор.НЕТ 6409
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давай.., поручай МВС гениальный ты наш, депортировать Мишу в грузинскую колонию...
Мы же не будем ссориться с Грузией из за беглого уголовника, да?
Голова Вофка, нужна для того что бы думать, а не только для того что бы в нее есть...

Зеленський доручив МЗС забезпечити НАБУ можливість міжнародного співробітництва - Цензор.НЕТ 301 Еспресо‏ @EspresoTV 13 мин.13 минут назад
Депутати керівної партії Грузії вимагають екстрадиції Саакашвілі

https://t.co/O4I2BTmkQp

Зеленський доручив МЗС забезпечити НАБУ можливість міжнародного співробітництва - Цензор.НЕТ 9842
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прізвище міністра, який відповідальний за виконання "директиви" прєзіка - часом не вєрка сєрдючка? Зеленский поручил МИД обеспечить НАБУ возможность международного сотрудничества - Цензор.НЕТ 8786
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настрій Зе фанів (зебілів) через 10 днів після інавгурації Зеленский поручил МИД обеспечить НАБУ возможность международного сотрудничества - Цензор.НЕТ 3328
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вчера какое то существо от уЗЕленского на фамилию "геруз", оно уже при должности, по радио рассказало, что снижения тарифов не будет, что умные украинцы вместо этого выбирают постепенное повышение зарплат, до уровня европейских, и продолжение реформ начатых предыдущим руководством страны. (мне лично тарифы пох, но приятно за ЗЕбилов))))
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а как насчет повышения тарифов на электроэнергию? ))))
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хоть одна ахметовская сосалка покажет фото борода от Зе с обещанием снизить тарифы ?
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Ни одна, они либо начинают посылать, либо говорят сам ищи, уже пытался добиться от них информации где Зе обещал понижения тарифов, но видимо он обещал только порохоботам в частной беседе инкогнито, где то на мальдивах.
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це не буде така прям співпраця як в інтерполі. це буде більше піар і реклама для набу і ситника, ніж реальні справи
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вот это уже полный бред - опять виной всему попередник - так бывает когда своих достижений - НЕТ и в ближайшем будущем не будет
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почему, еще как будут, но только со знаком минус
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давай.., поручай МВС гениальный ты наш, депортировать Мишу в грузинскую колонию...
Мы же не будем ссориться с Грузией из за беглого уголовника, да?
Голова Вофка, нужна для того что бы думать, а не только для того что бы в нее есть...

Зеленський доручив МЗС забезпечити НАБУ можливість міжнародного співробітництва - Цензор.НЕТ 301 Еспресо‏ @EspresoTV 13 мин.13 минут назад
Депутати керівної партії Грузії вимагають екстрадиції Саакашвілі

https://t.co/O4I2BTmkQp

Зеленський доручив МЗС забезпечити НАБУ можливість міжнародного співробітництва - Цензор.НЕТ 9842
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Можно еще и выполнить решение грузинского суда в Украине.
Посидит тут или в Грузии - все равно.
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дык сам и озвучишь на очередном корпоративе в ЕС В сауне под аккомпанемент на пиано Клюква на торте
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Можно подумать им кто-то запрещал это делать.
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Просто Зе-беня и тут ерунду смолол. У НАБУ и с ФБР есть договор о сотрудничестве, уже давно подписанное и вообще на международном уровне они представлены приблизительно вот так https://nabu.gov.ua/novyny/mizhnarodne-spivrobitnyctvo
Куча страниц с новостями по этой тематике. Зеленський доручив МЗС забезпечити НАБУ можливість міжнародного співробітництва - Цензор.НЕТ 6409
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У меня складывается впечатление, что для ЗЕ и БЕ сейчас важно затоптать в грязь все сделанное ПЕРЕД ВЫБОРАМИ, . Потому ЗЕЛЕНЫЕ СОПЛИ будут размазывать до выборов. А после сразу начнут петь себе хвалебные оды- ЕСЛИ БЫ НЕ МЫ....
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У этой команды Бени действительно нет предела мерзостям.
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Пост советское общество слишком доверчиво.
Первый удар по доверию - была приватизация .
Второй удар по беспечности - ипотечный кризис
Сейчас будет третий удар по наивности людей.
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а мозгами они пользоваться не пробовали? Особенно если учесть, что многие родились уже после того, как совок благополучно развалился
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Спасибо за ответ.Хотя это был риторический вопрос.))
Зепрезидент со своей квартальной командой еще дров наломает,ввиду своей необразованности .В этом нет никаких сомнений.И это нихрена не смешно.(
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Однако из-за отсутствия политической воли со стороны бывшего президента Украины (Петра Порошенко, - Ред.) и с целью препятствования работе НАБУ реализация полномочий Бюро осуществлять международное сотрудничество блокировалась", - Источник: https://censor.net.ua/n3129683
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Очередной бред. Открываем страницу на сайте НАБУ и читаем. https://censor.net.ua/n3129683
вплоть до договора с ФБР. Врёт и не кашляет товарищ.
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Новость прочитать целиком вам устав БПП не велит?
Договоры есть, но их работа блокировалась
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Мне не велит другое. Конкретно ссылку на эпизод, когда и каким образом Порошенко мешал сотрудничеству НАБУ или если не будет, разрешите признать Вас врушкой. Такой же, как тот, кто является главным героем этой ветки.
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Деньги беглых рыгов
Ещё конкретнее будет позже и не тут
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Очень удивлюсь, если ещё остались наивные, которым про успехи НАБУ с борьбой коррупцией можно втюхать.
Но вы можете продолжать «ко-ко-ко, вы все врете» «ваши доказательства не доказательства»

Все средства Овощу и ко полностью возвращены, аресты со счётов сняты. Ни по делу бриллиантовых прокуроров, ни по делу Свинаручков, Кононенко и так далее - ничего нет до сих пор.
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Також 19 червня 2017 року детективами НАБУ за співпраці з Федеральним бюро розслідувань затримано 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.

Там же в тексте.
Крім того з лютого 2016 року у Національному антикорупційному бюро України постійно перебуває представник Федерального бюро розслідувань (США), який разом із детективами працює над виконанням міжнародних доручень та контролює їх проходження через компетентні органи США.
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Может Порошенко и работать должен был вместо Сытника? Ссылка на то, как Порошенко блокировал работу НАБУ в международном сотрудничестве будет? Или всё-таки врушка?
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закриті справи в набу проти друзів Порошенка, оце реальне блокуванння роботи набу, бо треба своїх прикрити
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Еще новость оттуда же
Детективи Національного антикорупційного бюро України НАБУ понад 400 разів зверталися до іноземних юрисдикцій по міжнародну правову допомогу. Отримані відповіді дозволили встановити кінцевих бенефеціарів причетних до української корупції компаній та відслідкувати рух коштів за кордоном. Підтримка від закордонних колег допомагає НАБУ знешкоджувати корупційні схеми. На цьому наголосив директор Львівського територіального управління Бюро Тарас Лопушанський під час навчального семінару для співробітників НАБУ, що відбувся 24-27 вересня 2018 року у Республіці Польща за підтримки Антикорупційної мережі ОЕСD.
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"понад 400 разів зверталися до іноземних юрисдикцій по міжнародну правову допомогу. Отримані відповіді дозволили встановити кінцевих бенефеціарів причетних до української корупції компаній та відслідкувати рух коштів за кордоном..."



"это крохи!!!"
И даже не спорьте! )))


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😁😁
Все эти социалистияеские лозунги не имеют ничего общего с реальностью
Нет результатов.

Подробнее как именно Порошенко блокировал работу Набу узнаем очень скоро 😊
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(((врушка - а шо,так и есть,если не хуже )))))))
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Ну уж нет. Утверждение сейчас и подробности на бочку - тоже сейчас. А фантазии врушек о каком-то там скоро - неинтересны.. Про результаты уже сказала. Сытнику меньше в политику играть надо было и собачиться со всеми, а работать.
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Где результаты деятельности НАБУ? Где аресты выведенных коррупционерами всех времён средств? Где взаимодействие с зарубежными коллегами по отлавливание этих средств?
Где деньги Овоща, Азирова и иже с ними?

Где все? Нет? Так это бездействие.

400 раз обращались и поймали пару воробушков. Ну-ну, втюхивайте дальше.
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Вопросы к Сытнику, почему он не взаимодействует с зарубежными коллегами. Касаемо денег овоща - https://www.rbc.ua/rus/news/dengi-okruzheniya-nukovicha-perechislili-1550840866.html
И это не заслуга НАБУ, а международного отдела ГПУ. Где доказательства того, что Порошенко мешал деятельности НАБУ на международной арене, врушка.?
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Доказательств масса. Начиная с препятствования Порошенко создания комиссии по офшорному скандалу. Заканчивая заявлениями зарубежных банков о том, почему сняли аресты с денег Овоща. Заявления бриллиантового прокурора. И так далее.

О том, как власть блокировала другие дела, скоро тоже будет озвучено. Все тайное становится постепенно явным.
Сможете и там покричать, что все неправда, клевета на отцанародов
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Мне не интересны скандалы. Конкретно - заявление зарубежных банков, что к этому причастен Порошенко. Что будет - то будет. Где то, что было?
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Цифра, взятая с потолка. Никто и нигде таких активов не нашёл.
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Зеленський доручив МЗС забезпечити НАБУ можливість міжнародного співробітництва - Цензор.НЕТ 8315Юрій Каракай‏ @karakay67 5 ч.5 часов назад
Що ви чули від Зеленського про Голодомор ?
Про Холодний Яр, визвольні змагання, героїв УПА, героїв Небесної сотні, кіборгів, нашу віру, мову, пісню,... ?
Пригадайте. Згадали?
А тепер скажіть, що ви не зрадили Україну !
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Вони знають. У нас за Зєлю голосували відкриті сєпари.
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это не про сепаров рассказ.... - это про полезных (сепарам) идиотов-патриотов....
Которые вместе с коррупцией готовы уничтожить и Украину...
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А бабушки в селах ждут смартфоны. И вайфай. Который должен работать с экрана Плюсов. Зеленський доручив МЗС забезпечити НАБУ можливість міжнародного співробітництва - Цензор.НЕТ 6435
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Понятно, что узеленского сам не смог бы ни понять ни догадаться, а тем более составить мало-мальски грамотный текст на эту тему, но респект тому, кто это сделал вместо него. Возможно, теперь что-то и измениться в лучшую сторону в работе НАБУ.
Но другой вопрос - кто будет там работать???
Интересная информация к размышлению:
"Товарищ Сытника Надейко, спонсировавший отдых директора НАБУ, судится о снятии судимости за разбойное нападение"
и
"ГБР расследует уголовные производства в отношении 23 нардепов и 44 детективов НАБУ, - Варченко".
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Люди Коломойского в НАБУ работать будут.
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Неа. Люди Бени РВУТСЯ К АРХИВАМ СБУ.
ЗЕ, А КОГДА наконец распечатают списки АГЕНТОВ КГБ?
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Можливо для того і є даний наказ. що б залучити закордоних детективів.
для відновлення роботи наших антикорупційних органів....
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не буде толку від тієї міжнародної співпраці. набу своїм непрофессіоналізмом будуть позорити нас по всьому світу
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Більшого позору ніж мародер - президент. бути вже неможе. було б бажання навчатися і працювати на користі держави. все інше здолаємо.
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И только через четыре года Совет Европы и ООН узнали о существовании в Украине НАБУ, и то только благодаря сданным "анализам" ЗЕблоида!
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Отличная новость
А то думали что повыводили деньги в зарубежные банки и все
Все только начинается
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Скоро мы МВФ будем одалживать, что бы они не разорились.
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вчера какое то существо от узеленского на фамилию "геруз" сказало, что снижения тарифов не будет, что украинцы вместо этого выбирают постепенное повышение зарплат, до уровня европейских, и продолжение реформ начатых предыдущим руководством страны. (мне лично тарифы пох, но приятно за ЗЕбилов))))
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>продолжение реформ начатых предыдущим руководством страны


Це ж зрада. Зеленський доручив МЗС забезпечити НАБУ можливість міжнародного співробітництва - Цензор.НЕТ 798
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Ну от з метою налагодження співпраці із Грузією - віддайте їм саакашвілі.
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Имитация бурной деятельности от чувака с ксивой презЕдента......

Чуваче...а программу на первые 100 дней когда опубликуешь...??? Или некогда....занят делами государевыми...где шаурмы пожрать..???
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Шаурма на Сокаре- явный заказ. РЫГОВСКУЮ азс обычно люди объезжают стороной. Есть всё-таки хорошие украинские - ОККО к примеру
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опубликует в 101-й день ))) как раз сценарий допишут
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Вовік як не копне мародерів, як не суне їм під дих, так віразу починається візги та лемент.
Майстер! Але головне не зупинятись. Нехай скавчать
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Переводя с дипломатического на нормальный, это означает - Петя мы тебя из подземли достанем и посадим.
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Беню тоже) И вообще, Сытника мы на должности оставляем, даже с учетом того, что он на оборонке погорел. такое человек нам выгоден
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Побольше прокуратур !

Только они приносят экономический рост и лекарства в аптеки.
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Читаем внимательно:

Стаття 3. Види міжнародних договорів України
1. Міжнародні договори України укладаються:
Президентом України або за його дорученням - від імені
України;
Кабінетом Міністрів України або за його дорученням - від
імені Уряду України;
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої
влади, державними органами - від імені міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, державних органів.
2. Від імені України укладаються міжнародні договори України:
а) політичні, мирні, територіальні і такі, що стосуються
державних кордонів, розмежування виключної (морської) економічної
зони і континентального шельфу України;
б) що стосуються прав, свобод та обов'язків людини і
громадянина;
в) про участь України в міждержавних союзах та інших
міждержавних об'єднаннях (організаціях), системах колективної
безпеки;
г) про військову допомогу та направлення підрозділів Збройних
Сил України до інших держав чи допуску підрозділів збройних сил
іноземних держав на територію України, умови їх тимчасового
перебування, включаючи терміни виведення, фінансово-економічні,
екологічні та інші наслідки і компенсації;
ґ) про використання території та природних ресурсів України;
д) яким за згодою сторін надається міждержавний характер.
3. Від імені Уряду України укладаються міжнародні договори
України з економічних, торговельних, науково-технічних,
гуманітарних та інших питань, віднесених до відання Кабінету
Міністрів України.
4. Міжвідомчими є міжнародні договори України з питань, що
належать до повноважень міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади та державних колегіальних органів.
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похоже свинячее воровское рыло с партнером мертветчуком рискует на зону перехать )
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