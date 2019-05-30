 Зеленський доручив МЗС забезпечити НАБУ можливість міжнародного співробітництва

Відповідне доручення видав президент України Володимир Зеленський, повідомляється на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"З метою виконання Національним бюро згаданих повноважень прошу невідкладно повідомити депозитаріїв міжнародних багатосторонніх договорів про визнання Україною з 25 січня 2015 року Національного бюро центральним органом (разом із Міністерством юстиції України та Генеральною прокуратурою України) у сфері міжнародно-правового співробітництва у кримінальних провадженнях, надіславши відповідні заяви до шести визначених міжнародних багатосторонніх договорів, учасником яких є Україна", – зазначається у дорученні президента.

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Згідно з повідомленням, Зеленський зазначив, що, відповідно до Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" та Кримінальним процесуальним кодексом, НАБУ наділено повноваженнями центрального органу з міжнародного співробітництва у розслідуванні кримінальних проваджень, тобто Бюро може напряму комунікувати з міжнародними партнерами щодо розслідування корупційних діянь, надсилати та отримувати запити про міжнародну правову допомогу.

"Однак через відсутність політичної волі з боку колишнього президента України (Петра Порошенка, - Ред.) і з метою перешкоджання роботі НАБУ реалізація повноважень Бюро здійснювати міжнародне співробітництво блокувалася", - йдеться в інформації.