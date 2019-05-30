 Опубліковано кадри з місця катастрофи вертольота Мі-8. ДБР розслідує обставини аварії. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює військова прокуратура Рівненського гарнізону.
"За попередньою інформацією, у військовій частині А2595 (16-та окрема бригада армійської авіації Командування Сухопутних військ, місце розташування – м. Броди Львівської області) відбувалися планові льотні навчання "День-Ніч". Під час польоту поблизу с. Сестрятин Рівненської області на відстані близько 3 км від зазначеного населеного пункту гелікоптер з невідомих поки причин впав. Унаслідок падіння загинув екіпаж у складі 4 осіб, у тому числі командир військової частини А2595. На цей час слідчі ДБР працюють на місці події та з’ясовують обставини авіакатастрофи", - йдеться в повідомленні.
Кримінальне провадження розслідується за ст. 416 Кримінального кодексу України (Порушення правил польотів).
Як повідомлялося раніше, пізно ввечері в середу, 29 травня, о 23:27 під час навчально-тренувального польоту було втрачено зв'язок із вертольотом Мі-8 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди" в/ч 2595 (м. Броди Львівської області ) Збройних сил України. Армійський вертоліт здійснив аварійну посадку біля с. Сестрятин Радивилівського району (Рівненська обл.), після чого загорівся. Унаслідок катастрофи загинули чотири члени екіпажу разом із командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України полковником Мазепою.
Думаю, без рашки не обошлось
Ясно, що впав не просто так.
і без агентів багато чого трапляється
так що не знаю - можливо й запланували.
СОЛИДОЛ МАРШАЛА ЖУКОВА
"Всю роту из казармы тут же перевели в спортзал, куда натаскали кроватей и устроили изолятор. Тяжёлых оставили в медпункте, откуда бесцеремонно выпихнули остальных больных. По ротам передали приказ, чтоб немедленно посылали к врачу всех, у кого хоть что-нибудь покраснеет. Закрыли выход в город, отменили отпуска и увольнения. К вечеру из округа приехала специальная бригада инфекционистов и эпидемиологов. Однако картина оспы подготовила для них свой сюрприз. Мелкие пузырьки начали сливаться. Как будто солдаты мыли руки в кипятке, только самой картины ожога нет. Ещё через день пузыри на коже достигли просто гигантских размеров, вздулись, словно резиновые, заполненные внутри янтарной жидкостью. Потом жидкость побелела и стала мутной, а ещё через день пузыри начли лопаться, обнажая глубокие язвы. Теперь острая слабость и температура были у каждого бойца.
Однако хуже всех обстояло дело с пятёркой, что госпитализировали в первый же день якобы с отравлением. Самый тяжелый на четвёртый день умер. Потом в конце второй недели умерло ещё двое, а двое оставшихся пошли на поправку, правда медленно. Причина смерти - обширнейшие изъязвления желудочно-кишечного тракта, общий упадок сил, сильное истощение.
Из той троицы, что в бочки заглядывало, умер только один. И то не сразу, неделю ещё лежал в медбате. Пневмония у него была ужасная - от непонятной причины лёгкие словно выгнили целыми кусками. Так как официальный, якобы инфекционный карантин не отменили, то в госпиталь их не отвезти. Долго продолжалось и непонятное заболевание глаз, конъюнктивит прошёл только к концу второй недели. Потом исчезли хрипы, правда слабость оставалась ещё долго. И вообще организм стал какой-то вялый - вроде потерял способность бороться с инфекциями. Из-за инфекционных осложнений даже самые маленькие язвочки заживали неделями, крупные же язвы заживали по полгода.
Понятно, что комиссия полгода не ждала. Уже на следующий день специальная команда прибыла на злополучные склады. Подняли документацию. По документам там действительно одни бочки со смазкой. Подожди, а это что? Некий "СИУС3 %/солидол", "АИУС3 %/солидол". Что за солидол такой? Никогда о таком не слышали. Странно, ни завода изготовителя, ни записей предыдущего хранения. Из всех документов только акт передачи. Почему-то за подписью офицера химзащиты. Стоп, что-то тут не чисто! Ещё интересно, откуда же этот солидол передали. Из Буньково. Печать какого-то 282-го Межвидового Учебного Центра. Ага, это где-то в Московской области. Позвонили в отдел связи штаба, узнали телефон. Потом позвонили в Буньково, спросили зампотыла части. Вот и он на проводе. Вопрос один, что такое "сиус или аиус-три-процента-дробь-солидол"? Что-оо? Что!!! Сернистый/азотистый ИПРИТ УЧЕБНЫЙ трёхпроцентный на солидоле?! Не шутите, разве может быть иприт учебным? Это ж как учебная ядерная бомба!
Оказывается, может. И проводились такие учения при верховодстве маршала Жукове не где-нибудь в центре пустыни Каракумы, а в Подмосковье. Это вам не знаменитая хлорпикриновая палатка, где кашляющих солдат учат правильно пользоваться противогазом, тут ошибка запросто жизнь оборвёт. Убедились в правильности содержимого просто - тут же на складе взяли знаменитый ВПХР и проверили бочки на зараженность ипритом. Точно заражено, да в каких сумасшедших концентрациях! Хоть и "учебный три процента", а и на поле боя столько дряни не найти. По горячим следам узнали сколько же бочек такого «солидола» покатило в обычных незащищённых вагонах по Союзу. И куда? Оказалось много - в город Горный под Саратовом, в Запорожье, Павлодар, Вольск… Всего 1856 бочек. Вот это учения можно было провести! НАТО бы обзавидовалось.
Честь врачей спасло то, что причину узнали раньше, чем пузырьки в здоровые волдыри слились и дали классическую картину поражения боевыми отравляющими веществами кожно-нарывного действия"
саме в цей час були сильні грозві спалахи і погані погодні умови.
Да и техника не новая совсем... Хотя даже на новой будут биться, за небо надо платить кровью...
Техніка завжди може дати збій, таке життя.
Світла пам'ять загиблим.
RIP
він не сідав. таке враження що летів до самого зіткнення з деревами..
*********, вас по-прежнему волнуют мониторы в АП и "дело Свинарчуков" ?
"9 ноября 2017 года - генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга потребовал от США обеспечение надлежащего уровня безопасности используемых американской морской пехотой конвертопланов «Оспри» на фоне данных о том, что они отличаются высокой аварийностью."
"V-22 отлично смотрится… когда не простаивает в ремонте" сенатор Джон Маккейн (с)
Вічна Пам'ять