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Все про:авіакатастрофа (295) гелікоптер (189) Рівненщина (419) ЗСУ (274) ДБР (274)

 Опубліковано кадри з місця катастрофи вертольота Мі-8. ДБР розслідує обставини аварії. ФОТОрепортаж

Слідчі теруправління ДБР, розташованого в місті Хмельницькому, розслідують обставини падіння вертольота Мі-8 у Рівненській області. Вертоліт зазнав аварії в ніч на 30 травня 2019 р.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює військова прокуратура Рівненського гарнізону.

Опубліковано кадри з місця катастрофи вертольота Мі-8. ДБР розслідує обставини аварії 01

"За попередньою інформацією, у військовій частині А2595 (16-та окрема бригада армійської авіації Командування Сухопутних військ, місце розташування – м. Броди Львівської області) відбувалися планові льотні навчання "День-Ніч". Під час польоту поблизу с. Сестрятин Рівненської області на відстані близько 3 км від зазначеного населеного пункту гелікоптер з невідомих поки причин впав. Унаслідок падіння загинув екіпаж у складі 4 осіб, у тому числі командир військової частини А2595. На цей час слідчі ДБР працюють на місці події та з’ясовують обставини авіакатастрофи", - йдеться в повідомленні.

Опубліковано кадри з місця катастрофи вертольота Мі-8. ДБР розслідує обставини аварії 02
Опубліковано кадри з місця катастрофи вертольота Мі-8. ДБР розслідує обставини аварії 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оприлюднено імена українських військових, які загинули в катастрофі вертольота Мі-8

Кримінальне провадження розслідується за ст. 416 Кримінального кодексу України (Порушення правил польотів).

Опубліковано кадри з місця катастрофи вертольота Мі-8. ДБР розслідує обставини аварії 04

Опубліковано кадри з місця катастрофи вертольота Мі-8. ДБР розслідує обставини аварії 05

Як повідомлялося раніше, пізно ввечері в середу, 29 травня, о 23:27 під час навчально-тренувального польоту було втрачено зв'язок із вертольотом Мі-8 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди" в/ч 2595 (м. Броди Львівської області ) Збройних сил України. Армійський вертоліт здійснив аварійну посадку біля с. Сестрятин Радивилівського району (Рівненська обл.), після чого загорівся. Унаслідок катастрофи загинули чотири члени екіпажу разом із командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України полковником Мазепою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129682
 
 
 Топ коментарі
 
Співчуття родинам загиблих пілотів..
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Дебил ты Бойко. Хоть в этой теме не сри... Погибли люди, а ты и сюда плетешь политсрачь.....
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На учения со всеми командир отдельной бригады летал? Или так совпало?
Думаю, без рашки не обошлось
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Я теж вважаю, що це диверсія. 1. Львів голосував проти Узеленського. 2. Радник клоуна казав, що у армії великі фонди. 3. Аварія з досвідченими спеціалістами... Співпадіння?
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Дебил ты Бойко. Хоть в этой теме не сри... Погибли люди, а ты и сюда плетешь политсрачь.....
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Дебил ты, ****** Педров. Я глубоко сочувствую родственникам погибших, но это не отменяет приведенных фактов.
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И мешок риса в Китае тоже упал! Параноичка
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Вчора надвечір спостерігав за польотами штурмовиків і гелікоптерів на півдні України.. Мабуть, по всій території України вчора літали..
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Або стара рухлядь, або диверсія. Рашкованські агенти є всюди. Їми кишить Україна. Не виключено, що такий агент працює у в/ч. Підклав взривчатку, знаючи, який вертоліт полетить і з ким. Або щось намудохав у пальне.

Ясно, що впав не просто так.
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тай Чорнобиль бахнув "не просто так". і всі техногенки в совку - "не просто так". просто інколи руки із деякого місця(не про цей випадок, так як не знаю що там сталось)
і без агентів багато чого трапляється
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А ви впевнені, що аварію в Чорнобилі не було заплановано ще з початку вибору місця його будови?
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у випадку з совком - впевненим у чомусь може бути тільки лох. бо ніколи не знаєш що красножопа скотина може вчудити. як М.ясник жюков на полігоні м.ясо проганяв через радіацію. а потом - гний собі, "родіна" вичавила і залишила.
так що не знаю - можливо й запланували.
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У Андрія Ломачинського (військовий лікар і за сумісництвом письменник на медичні теми) є оповідання, зараз знайду... Ага, ось він. Про те, як солдати отруїлися (дехто насмерть) "учебными ОВ"...
СОЛИДОЛ МАРШАЛА ЖУКОВА

"Всю роту из казармы тут же перевели в спортзал, куда натаскали кроватей и устроили изолятор. Тяжёлых оставили в медпункте, откуда бесцеремонно выпихнули остальных больных. По ротам передали приказ, чтоб немедленно посылали к врачу всех, у кого хоть что-нибудь покраснеет. Закрыли выход в город, отменили отпуска и увольнения. К вечеру из округа приехала специальная бригада инфекционистов и эпидемиологов. Однако картина оспы подготовила для них свой сюрприз. Мелкие пузырьки начали сливаться. Как будто солдаты мыли руки в кипятке, только самой картины ожога нет. Ещё через день пузыри на коже достигли просто гигантских размеров, вздулись, словно резиновые, заполненные внутри янтарной жидкостью. Потом жидкость побелела и стала мутной, а ещё через день пузыри начли лопаться, обнажая глубокие язвы. Теперь острая слабость и температура были у каждого бойца.
Однако хуже всех обстояло дело с пятёркой, что госпитализировали в первый же день якобы с отравлением. Самый тяжелый на четвёртый день умер. Потом в конце второй недели умерло ещё двое, а двое оставшихся пошли на поправку, правда медленно. Причина смерти - обширнейшие изъязвления желудочно-кишечного тракта, общий упадок сил, сильное истощение.
Из той троицы, что в бочки заглядывало, умер только один. И то не сразу, неделю ещё лежал в медбате. Пневмония у него была ужасная - от непонятной причины лёгкие словно выгнили целыми кусками. Так как официальный, якобы инфекционный карантин не отменили, то в госпиталь их не отвезти. Долго продолжалось и непонятное заболевание глаз, конъюнктивит прошёл только к концу второй недели. Потом исчезли хрипы, правда слабость оставалась ещё долго. И вообще организм стал какой-то вялый - вроде потерял способность бороться с инфекциями. Из-за инфекционных осложнений даже самые маленькие язвочки заживали неделями, крупные же язвы заживали по полгода.
Понятно, что комиссия полгода не ждала. Уже на следующий день специальная команда прибыла на злополучные склады. Подняли документацию. По документам там действительно одни бочки со смазкой. Подожди, а это что? Некий "СИУС3 %/солидол", "АИУС3 %/солидол". Что за солидол такой? Никогда о таком не слышали. Странно, ни завода изготовителя, ни записей предыдущего хранения. Из всех документов только акт передачи. Почему-то за подписью офицера химзащиты. Стоп, что-то тут не чисто! Ещё интересно, откуда же этот солидол передали. Из Буньково. Печать какого-то 282-го Межвидового Учебного Центра. Ага, это где-то в Московской области. Позвонили в отдел связи штаба, узнали телефон. Потом позвонили в Буньково, спросили зампотыла части. Вот и он на проводе. Вопрос один, что такое "сиус или аиус-три-процента-дробь-солидол"? Что-оо? Что!!! Сернистый/азотистый ИПРИТ УЧЕБНЫЙ трёхпроцентный на солидоле?! Не шутите, разве может быть иприт учебным? Это ж как учебная ядерная бомба!
Оказывается, может. И проводились такие учения при верховодстве маршала Жукове не где-нибудь в центре пустыни Каракумы, а в Подмосковье. Это вам не знаменитая хлорпикриновая палатка, где кашляющих солдат учат правильно пользоваться противогазом, тут ошибка запросто жизнь оборвёт. Убедились в правильности содержимого просто - тут же на складе взяли знаменитый ВПХР и проверили бочки на зараженность ипритом. Точно заражено, да в каких сумасшедших концентрациях! Хоть и "учебный три процента", а и на поле боя столько дряни не найти. По горячим следам узнали сколько же бочек такого «солидола» покатило в обычных незащищённых вагонах по Союзу. И куда? Оказалось много - в город Горный под Саратовом, в Запорожье, Павлодар, Вольск… Всего 1856 бочек. Вот это учения можно было провести! НАТО бы обзавидовалось.
Честь врачей спасло то, что причину узнали раньше, чем пузырьки в здоровые волдыри слились и дали классическую картину поражения боевыми отравляющими веществами кожно-нарывного действия"
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вночі низько на вертольоті краще не літати
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Але варто було б звернути увагу на вчорашній прогноз погоди. приблизно
саме в цей час були сильні грозві спалахи і погані погодні умови.
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Да, щось забагато на 10 днів: абсолютно безглуздий полон 8 військлвих, вибух в шахті з 2 загиблими, аварія вертольота з 4 загиблими, заказний бунт в колонії, кілька вибухів банкоматів Привату, суд відмовляється розглядати позов про призначення на високу держ.посаду люстрованого дружба на ЗЕ !!!!!! Совпадєніє ? Зовсім ні, просто ЗЕ демократичний преЗЕдент, він грає роль, і всі пішли на розслабон, відчуття безкарності, безвідповідальності та вседозволеності. ДИКТАТУРА ж ЗАКІНЧИЛАСЬ, всі закони проти людей ! Військові забили на правила, в шахті забили на ТБ, урки страх втратили, суд їх виправдає, он за мільярди виправдовують
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Спивчуваю. и маю надию що цйого бильше не будэ.
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Чем больше летают, тем больше будут биться - от этого никуда не уйдешь...
Да и техника не новая совсем... Хотя даже на новой будут биться, за небо надо платить кровью...
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Співчуваю родинам загиблих воїнів.
Техніка завжди може дати збій, таке життя.
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Загинули хлопці, їх вже не повернути, на жаль. А от техніку треба міняти на *******. Не вистачало, щоб наші воїни ще на навчаннях гинули.
Світла пам'ять загиблим.
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Судя по целым лопостям и всего одному слабо-подрубленному стволу дерева - садился без движка, на свободной ротации. Если бы не деревья сели бы без проблем. Жалко пацанов
RIP
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Хотя, как-то непонятно, у мишки два движка, что-то другое...
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смотрите последнее фото, он пикировал и по дороге кучу деревьев порубал.
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Ви крайнє фото бачили. там ціла просіка з повалених дерев під кутом.
він не сідав. таке враження що летів до самого зіткнення з деревами..
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Если бы не фамилия командира, ещё были бы какие-то сомнения.

*********, вас по-прежнему волнуют мониторы в АП и "дело Свинарчуков" ?
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Волнует порядок. Надеюсь они не за водкой летали.
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когда есть возможность производить конвертопланы вместо устаревших и мало безопасных вертолетов (отрыжки прошлого, прожорливо пожирающих топливо) целесообразней,безопаснее и экономичнее наладить серийный выпуск конверто-экранопланов амфибий (+ с воздушной подушкой) и грузо-пассажирские дирижабли - это полностью бы заменило нишу допотопных вертолетов!
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Ага, ещё один эксперд выискался. Опубліковано кадри з місця катастрофи вертольота Мі-8. ДБР розслідує обставини аварії - Цензор.НЕТ 2506 А то весь мир не знает, что им строить. Единственный серийный конвертоплан Bell V-22 Osprey был разработан 30 лет назад и до сих пор остается рекордсменом по количеству аварий. Используется только Корпусом морской пехоты США.
"9 ноября 2017 года - генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга потребовал от США обеспечение надлежащего уровня безопасности используемых американской морской пехотой конвертопланов «Оспри» на фоне данных о том, что они отличаются высокой аварийностью."

"V-22 отлично смотрится… когда не простаивает в ремонте" сенатор Джон Маккейн (с)
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Цензор.НЕТНовиниПодіїОпубліковано кадри з місця катастрофи вертольота Мі-8. ДБР розслідує обставини аварії. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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