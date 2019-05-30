 Опубліковано кадри з місця катастрофи вертольота Мі-8. ДБР розслідує обставини аварії. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює військова прокуратура Рівненського гарнізону.

"За попередньою інформацією, у військовій частині А2595 (16-та окрема бригада армійської авіації Командування Сухопутних військ, місце розташування – м. Броди Львівської області) відбувалися планові льотні навчання "День-Ніч". Під час польоту поблизу с. Сестрятин Рівненської області на відстані близько 3 км від зазначеного населеного пункту гелікоптер з невідомих поки причин впав. Унаслідок падіння загинув екіпаж у складі 4 осіб, у тому числі командир військової частини А2595. На цей час слідчі ДБР працюють на місці події та з’ясовують обставини авіакатастрофи", - йдеться в повідомленні.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Оприлюднено імена українських військових, які загинули в катастрофі вертольота Мі-8

Кримінальне провадження розслідується за ст. 416 Кримінального кодексу України (Порушення правил польотів).

Як повідомлялося раніше, пізно ввечері в середу, 29 травня, о 23:27 під час навчально-тренувального польоту було втрачено зв'язок із вертольотом Мі-8 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди" в/ч 2595 (м. Броди Львівської області ) Збройних сил України. Армійський вертоліт здійснив аварійну посадку біля с. Сестрятин Радивилівського району (Рівненська обл.), після чого загорівся. Унаслідок катастрофи загинули чотири члени екіпажу разом із командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України полковником Мазепою.