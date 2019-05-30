 "Народний фронт" не підтримає відставку Гройсмана, - Сюмар

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомила член фракції Вікторія Сюмар.
За її словами, уряд має продовжувати працювати, щоб не підривати співпрацю з МВФ.
"Вирішили не підтримувати цю заяву Володимира Гройсмана, оскільки сьогодні парламент фактично завис, є складні переговори з Міжнародним валютним фондом ... це може привести до серйозної фінансової кризи. Тому хоча б якась стабільна організація в країні мусить залишатися", - сказала Сюмар.
Також раніше стало відомо, що відставку не підтримає фракція "Блок Петра Порошенка".
Сьогодні, 30 травня, Рада має розглянути відставку Гройсмана.
Или ты как чувак с ксивой презЕдента мысли в слова складывешь с трудом..??
Ну объясни нам...каким образом отставка...или не отставка Гроси.... влияет на то...сколько времени депутаты от фракций БПП и НФ будут депутатами..??
кроліча) партія хоче вляпатись в історію, замість тихеньно)
розчинитися в пороховатьському лайні!
а все інше ок!
Теперь можно и на выборы идти.
5-04-2019, 09:24
«Если у людей есть потребность - а эта потребность, конечно, есть - узнать, какая программа и конкретный план действий у Владимира Зеленского, у его команды, кто есть те люди, которые будут претворять этот план действий, то, конечно, эта информация у людей будет, и она будет еще до второго тура», - заявил Рябошапка
12.05.19 08:52
Программа новоизбранного президента Владимира Зеленского на первые 100 дней на его посту практически готова
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью Liga.net советник Зеленского, экс-министр финансов Владимир Данилюк.Источник: https://censor.net.ua/n312642230.05.19 11:11
Программа на первые 100 дней?? Какая программа..?? Я вам ничего не должен....
НаФ
душили, душили. Душили, душили, душили, душили.
Это о еврофашиках(МВФ, Народный фронт, Гройсман) с одной стороны и украинцах с другой.
Так что теперь, страна должна жить без власти до сентября, только потому что Бене надо срочно распустить Раду и протянуть своих людей?
Особенно веса за время на должности недобрал, киллограм надцать всё ещё не хватает, и ряшка "маленькая".
Мне тут подсказали, что надо было бы не только компьютеры с мониторами забрать, на свои деньги купленные, но и лампочки из патронов вывернуть, и розетки из стен , если были приобретены за свои "кровные".
Но я подумала, что можно уйти и так, как я уходила, оставив и настольную лампу, и словарь, и рабочие тетради. Пусть разбираются на доброе здоровье, входят в курс дел, за пару лет управятся. Наверное.
И в это время суды "возвращают" Бене Приват, Беня спокойно получает миллиарды из казны, пока сформируется новая команда, с бюджетом Украины будет покончено и привет, дефолт.
Или кабмина не будет, или деньги из казны!
Кто Бене платежки подпишет, если в бюджете эти средства не предусмотрены?!!!!!
Ну ты и ТУПЭ!
Они подтерлись Конституцией не знаю, сколько уже раз, они будут брать разрешение на разграбление страны?
Ну да, ну да.
Какой то БРЕД несете!
Но, возможно, просто решили (судя по манере общения Владимира Александровича), что БЕЗ ПРИСМОТРА его оставлять просто нельзя, сам "подорветься", и всю страну с собой "подорвет".
Вот человек ссылку дал на ролик, демонстрирующий манеру общения Владимира Александровича. Это он с журналисткой разговаривает, когда обсуждает погибших шахтеров. Мелкий уголовник со стажем, по манере общения:
https://twitter.com/herooftheday10/status/1133812096381202432
А там еще его фирмы левые подтянутся которым Приват "должен" и еще пару-тройку миллиардов отсудят.
Теперь мы знаем цену Новороссии, ведь именно за столько ее продал Беня запоребрик.
Продешевил, деньги, видно, нужно срочно.
До конца 100 дней, к концу августа, Беня должен вернуть спонсорам 2 миллиарда минимум (это первоначальный взнос).
К концу августа ждем подвижек в сторону дефолта.
С фонтаном то креативнее.
"В Калининграде утром в четверг фонтан у монумента "Мать-Россия" начал бить струями ярко зеленого цвета":
https://www.mk.ru/social/2019/05/30/fontan-v-kaliningrade-zabil-zelenym-antifrizom.html
не підривати співпрацю з МВФ.
HE ЗРИВАТИ "СХЕМИ".
НАПРИКЛАД пана Бурбака з конрабанди лісу кругляка під виглядом дров