 "Народний фронт" не підтримає відставку Гройсмана, - Сюмар

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомила член фракції Вікторія Сюмар.

За її словами, уряд має продовжувати працювати, щоб не підривати співпрацю з МВФ.

"Вирішили не підтримувати цю заяву Володимира Гройсмана, оскільки сьогодні парламент фактично завис, є складні переговори з Міжнародним валютним фондом ... це може привести до серйозної фінансової кризи. Тому хоча б якась стабільна організація в країні мусить залишатися", - сказала Сюмар.

Також раніше стало відомо, що відставку не підтримає фракція "Блок Петра Порошенка".

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Сьогодні, 30 травня, Рада має розглянути відставку Гройсмана.