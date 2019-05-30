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Все про:Гройсман (3382) Сюмар (138) Народний фронт (549)

 "Народний фронт" не підтримає відставку Гройсмана, - Сюмар

Фракція політичної партії "Народний фронт" не голосуватиме за відставку Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, яку депутати сьогодні мають намір розглянути.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомила член фракції Вікторія Сюмар.

За її словами, уряд має продовжувати працювати, щоб не підривати співпрацю з МВФ.

"Вирішили не підтримувати цю заяву Володимира Гройсмана, оскільки сьогодні парламент фактично завис, є складні переговори з Міжнародним валютним фондом ... це може привести до серйозної фінансової кризи. Тому хоча б якась стабільна організація в країні мусить залишатися", - сказала Сюмар.

Також раніше стало відомо, що відставку не підтримає фракція "Блок Петра Порошенка".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": БПП не голосуватиме за відставку Гройсмана, - Денисенко

Сьогодні, 30 травня, Рада має розглянути відставку Гройсмана.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129681
 
 
 Топ коментарі
 
свиньи зубами вгрузлись в корыто
скорей бы выборы - выметем всё это гавно из рады метлой
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Этот чес расчитан на порохоидиотов. Правительство после принятия радой отставки, ОБЯЗАНО пахать до формирования нового. Ну дураки соевые схавают без соли
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Агонія політичних лузерів - і гросі, і нф , і бпп..
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До 21 липня - залишилось всього 53 дні... Більше напаскудити та вкрасти , ніж за п'ять років - їм вже не вдасться..
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На счет украсть ты оптимист. Они сейчас воруют усиленно, от розеток с теликами до ТЭС
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От не зрозумію, то в тебе зсув свідомості чи ти на службі? В ЧОМУ зиск НФ і БПП, від того, чи піде Гройсман у відставку чи ні? Яким чином вони тут чіпляються за владу, якщо в будь-якому випадку вони депутати ВР і будуть до моменту прийняття присяги новою радою? Що то у вас, зелеботів, така форма шизофренії чи просто ви так забавляєтесь? Чи ваша мета абсолютний хаос в країні, це ви того добиваєтесь? Щоб хаос і дефолт? А ти впевнений, що тобі від того стане краще?
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Так если ты не понимаешь ничего вообще, то как же я тебе поясню？
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А ты попытайся...попытайся сформулировать свою мысль так что бы оно была понятна....
Или ты как чувак с ксивой презЕдента мысли в слова складывешь с трудом..??

Ну объясни нам...каким образом отставка...или не отставка Гроси.... влияет на то...сколько времени депутаты от фракций БПП и НФ будут депутатами..??
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Та що він там пояснювати буде - в методичці в нього так написано, і все тут.
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А ти попробуй! Попробуй пояснити, а я постараюсь зрозуміти. Я ж тобі пояснив, ну, хіба, ти не зрозумів, ну що ж...
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гося), форева! ))))
кроліча) партія хоче вляпатись в історію, замість тихеньно)
розчинитися в пороховатьському лайні! "Народний фронт" не підтримає відставку Гройсмана, - Сюмар - Цензор.НЕТ 315
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Що там шановний Арсєній Петрович?Новітній український камікадзе не бажає зробити собі Харакірі?
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ще раз куля, голова не постраждала))- кишені від бабла рвуться, рейтинг нуль,
а все інше ок! "Народний фронт" не підтримає відставку Гройсмана, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1877
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Все точки над і расставлены.
Теперь можно и на выборы идти.
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Этапы опубликования программы на первые 100 дней от чувака с ксивой презедента...
5-04-2019, 09:24

«Если у людей есть потребность - а эта потребность, конечно, есть - узнать, какая программа и конкретный план действий у Владимира Зеленского, у его команды, кто есть те люди, которые будут претворять этот план действий, то, конечно, эта информация у людей будет, и она будет еще до второго тура», - заявил Рябошапка

12.05.19 08:52

Программа новоизбранного президента Владимира Зеленского на первые 100 дней на его посту практически готова
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью Liga.net советник Зеленского, экс-министр финансов Владимир Данилюк.Источник: https://censor.net.ua/n312642230.05.19 11:11
Программа на первые 100 дней?? Какая программа..?? Я вам ничего не должен.... "Народний фронт" не підтримає відставку Гройсмана, - Сюмар - Цензор.НЕТ 516
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агонией зебилов удовлитворен!
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Затычки порошенка вам остаётся только тихо сквозь слезы улыбаться,ведь все проиграно,вы изгои
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почитал коменты. От всяких "александров ивановичей", "москалей кацапов" почему-то несет лаптями и кислыми щами за версту. И так на Цензоре под практически каждой новостью. Козломордые денно и ночно усердно срут в комментариях.
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Собачье сердце - Вчера котов душили, душили,
душили, душили. Душили, душили, душили, душили.
Это о еврофашиках(МВФ, Народный фронт, Гройсман) с одной стороны и украинцах с другой.
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Гросю не отпускают чтоб на него все свалить.
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шоколадные все не спят и все думают как бы еще нагадить Украине
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это не последняя куча говна от поцреотов ныфы и быпыпы
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Зебилы, следите за руками - Рады нет, Премьера тоже. Следующий премьер (должен быть уовержден Радой) будет только после "выборов" и создания новой коалиции - не раньше августа-сентября.
Так что теперь, страна должна жить без власти до сентября, только потому что Бене надо срочно распустить Раду и протянуть своих людей?
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Бене нужно срочно сорвать банк. ЗВР слишком богат, больше $ 20 лярдов. Поднакопили жирок за эпоху Свинарчуков; пора и честь знать. Серьёзный человек из Герцлии прибыл, ему деньги нужны !
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Да шо вы все к гросе прицепились? Дайте ему ещё немного времени показать, как надо государством управлять. "Мальчик" показал не весь свой потенциал, он не набрался ещё политического "опыта" и веса.
Особенно веса за время на должности недобрал, киллограм надцать всё ещё не хватает, и ряшка "маленькая".
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На месте Владимира Борисовича и команды, я бы, конечно, ушла.
Мне тут подсказали, что надо было бы не только компьютеры с мониторами забрать, на свои деньги купленные, но и лампочки из патронов вывернуть, и розетки из стен , если были приобретены за свои "кровные".
Но я подумала, что можно уйти и так, как я уходила, оставив и настольную лампу, и словарь, и рабочие тетради. Пусть разбираются на доброе здоровье, входят в курс дел, за пару лет управятся. Наверное.
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Смотри, если они уйдут, то в Украине будет период безвластия, месяца на 2-3 - ни Рады, ни Кабмина, ни Премьера.
И в это время суды "возвращают" Бене Приват, Беня спокойно получает миллиарды из казны, пока сформируется новая команда, с бюджетом Украины будет покончено и привет, дефолт.
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Ты убогий определись....
Или кабмина не будет, или деньги из казны!
Кто Бене платежки подпишет, если в бюджете эти средства не предусмотрены?!!!!!
Ну ты и ТУПЭ!
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Какие бумажки?
Они подтерлись Конституцией не знаю, сколько уже раз, они будут брать разрешение на разграбление страны?
Ну да, ну да.
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Вы бухнули с утра?
Какой то БРЕД несете!
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Суду нет дела до того, предусмотрены средства в бюджете или нет. Будет исполнительное решение о взыскании, и все - будь добр, вынь да положь.
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Для дефолта пока рановато, Беня поначалу только 2 миллиарда выгрести из казны собирался.
Но, возможно, просто решили (судя по манере общения Владимира Александровича), что БЕЗ ПРИСМОТРА его оставлять просто нельзя, сам "подорветься", и всю страну с собой "подорвет".
Вот человек ссылку дал на ролик, демонстрирующий манеру общения Владимира Александровича. Это он с журналисткой разговаривает, когда обсуждает погибших шахтеров. Мелкий уголовник со стажем, по манере общения:
https://twitter.com/herooftheday10/status/1133812096381202432
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ну он говорит что 2 миллиарда как компенсацию + 4 млрд "украденных активов" итого уже 6 выходит. И это напрямую ему.
А там еще его фирмы левые подтянутся которым Приват "должен" и еще пару-тройку миллиардов отсудят.
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Да, общем счетом 6 миллиардов.
Теперь мы знаем цену Новороссии, ведь именно за столько ее продал Беня запоребрик.
Продешевил, деньги, видно, нужно срочно.
До конца 100 дней, к концу августа, Беня должен вернуть спонсорам 2 миллиарда минимум (это первоначальный взнос).
К концу августа ждем подвижек в сторону дефолта.
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Нііі, це не ти ушла, це тебе попер чоловік якому остогидла лярва в засмальцьованому халаті. А ти по своїй сучій злобі навіть унітаз винесла, тільки твоєщастя що чоловік розумніший хвойди і не подав на тебе в поліцію, вирожденка.
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Помогите любимому Президенту, поддержите его, залейте в фонтан зеленый антифриз, что же Вы один тут фонтанируете?
С фонтаном то креативнее.
"В Калининграде утром в четверг фонтан у монумента "Мать-Россия" начал бить струями ярко зеленого цвета":
https://www.mk.ru/social/2019/05/30/fontan-v-kaliningrade-zabil-zelenym-antifrizom.html
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Да это все цирк с отставкой Гроси, такое уже было с Луценко. Подают в отставку прекрасно зная что Петина недокоалиция не поддержит.
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Какой же это "цирк" ? Это просто снятие с себя ответственности. Теперь за все косяки отвечает *********.
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тобто дерибанять країну команда Бпп-НФ, а відповідає вже "команда Зе"? "Народний фронт" не підтримає відставку Гройсмана, - Сюмар - Цензор.НЕТ 735
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Ну, команда БПП-НФ поднакопила $ 22 лярда ЗВР. За десять дней правления Зекоманды, полтора лярда уже куда-то испарились. Наверное, новые мониторы для АП закупили на эту сумму.
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За її словами, уряд має продовжувати працювати, щоб не підривати співпрацю з МВФ.

HE ЗРИВАТИ "СХЕМИ".

НАПРИКЛАД пана Бурбака з конрабанди лісу кругляка під виглядом дров
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Народний фронт" не підтримає відставку Гройсмана, - Сюмар
 
 
 
 
 
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