 Львівщина оголосила жалобу через катастрофу Мі-8 у Рівненській області

Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.
Влада області рекомендує утриматися від проведення розважальних заходів, на будівлях держустанов приспущено державні прапори.
Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, вертоліт Мі-8 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди" в/ч 2595 (м. Броди Львівської області) Збройних сил України здійснив аварійну посадку під час планового навчального польоту, після чого загорівся.
Завдяки вжитим заходам 30 травня о 01:00 пожежу ліквідовано.
У катастрофі загинули всі четверо членів екіпажу, серед яких командир зазначеної військової частини полковник Мазепа.