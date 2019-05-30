EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  1187  1
Все про:авіакатастрофа (295) Львівщина (876) Рівненщина (419) смерть (3327) ЗСУ (274)

 Львівщина оголосила жалобу через катастрофу Мі-8 у Рівненській області

Четвер, 30 травня, у Львівській області оголошено днем ​​жалоби у зв'язку з катастрофою військового вертольота Мі-8, у якій загинули четверо військовослужбовців.

Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Влада області рекомендує утриматися від проведення розважальних заходів, на будівлях держустанов приспущено державні прапори.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, вертоліт Мі-8 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди" в/ч 2595 (м. Броди Львівської області) Збройних сил України здійснив аварійну посадку під час планового навчального польоту, після чого загорівся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оприлюднено імена українських військових, які загинули в катастрофі вертольота Мі-8

Завдяки вжитим заходам 30 травня о 01:00 пожежу ліквідовано.

У катастрофі загинули всі четверо членів екіпажу, серед яких командир зазначеної військової частини полковник Мазепа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129680
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Да, щось забагато на 10 днів: абсолютно безглуздий полон 8 військлвих, вибух в шахті з 2 загиблими, аварія вертольота з 4 загиблими, заказний бунт в колонії, кілька вибухів банкоматів Привату, суд відмовляється розглядати позов про призначення на високу держ.посаду люстрованого дружбана ЗЕ !!!!!! Совпадєніє ? Зовсім ні, просто ЗЕ демократичний преЗЕдент, він грає роль, і всі пішли на розслабон, відчуття безкарності, безвідповідальності та вседозволеності. ДИКТАТУРА ж ЗАКІНЧИЛАСЬ, всі закони проти людей ! Військові забили на накази, інструкції та правила, в шахті забили на ТБ, урки страх втратили, суд їх виправдає, он за мільярди виправдовують.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїЛьвівщина оголосила жалобу через катастрофу Мі-8 у Рівненській області
 
 
 
 
 
 вгору