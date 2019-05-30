EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство
  1076  9
Все про:Держприкордонслужба (2114) Донбас (12002) гуманітарна допомога (192)

 На окупований Донбас проїхали 25 вантажівок з хімреагентами і медобладнанням

Через КПВВ "Новотроїцьке" на окупований Донбас проїхали 25 вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою Міжнародного комітету Червоного Хреста і Швейцарської агенції розвитку та співробітництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Держприкордонслужба.

"Міжнародними організаціями для жителів тимчасово окупованого Донбасу спрямовані хімічні реагенти для очищення води і медичне обладнання загальною масою 481,7 тонн", - повідомляє Держприкордонслужба.

Читайте також: На окупований Донбас проїхала 21 вантажівка з хімреагентами для очищення води

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129679
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Как вопило Зе недоразумение , видимо в помощь "повстанцам"
 показати весь коментар
 
 
Петиным тамженашим людям помощь до сих пор идет. Ето будет вечная война такая же как и в приднестровье пока ее финансируют с обеих сторон.
 показати весь коментар
 
Уже зелиным. Каломойщику, видать тоже этот бизнес нравится.
 показати весь коментар
 
А шо..... Матушка россия уже не посылает белые камазы?
Да и зачем кормильцам Украины эта мелочь и дешевка?!!!
 показати весь коментар
 
странно устроены люди..., тех, кто ввел войска на их территорию, обстреливал для картинки в телевизоре, использовал как пушечное мясо и просто мясо, они просто обожают и готовы драться за гражданство этой циничной страны до последнего, а весь мир им помогает, Украина продолжает кормить пенсиями и пособиями, любой ценой пыталась сохранить эти регионы, не обстреливать, даже года орудия размещались прямо во дворах и они, это дрессированное быдло, заточенное на подачки, люто ненавидит Украину и весь мир...
 показати весь коментар
 
Обычно террористам давая помощь обменивали на заложников. А ети с***ки бесплатно снабжают террористов всем необходимым. Ху*ло только оружие и боеприпасы завозит.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоНа окупований Донбас проїхали 25 вантажівок з хімреагентами і медобладнанням
 
 
 
 
 
 вгору