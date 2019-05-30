 На окупований Донбас проїхали 25 вантажівок з хімреагентами і медобладнанням

Через КПВВ "Новотроїцьке" на окупований Донбас проїхали 25 вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою Міжнародного комітету Червоного Хреста і Швейцарської агенції розвитку та співробітництва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Держприкордонслужба.
"Міжнародними організаціями для жителів тимчасово окупованого Донбасу спрямовані хімічні реагенти для очищення води і медичне обладнання загальною масою 481,7 тонн", - повідомляє Держприкордонслужба.
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Да и зачем кормильцам Украины эта мелочь и дешевка?!!!