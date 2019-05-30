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Все про:НАБУ (1980) вибори (3883) громадські організації (59) автомайдан (91) Хаджинов Сергій (3)

 Сьогодні відбуваються вибори до Ради громадського контролю НАБУ. 8 громадських організацій створили загальний список рекомендованих кандидатів

Сьогодні відбуваються вибори до Ради громадського контролю НАБУ. 8 громадських організацій створили загальний список рекомендованих кандидатів, які відповідають, на їхню думку, всім критеріям, необхідним для роботи в раді.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Автомайдану у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Розпочалося інтернет-голосування за кандидатів до Ради громадського контролю НАБУ 5-го скликання! Всі охочі до 21:00 сьогоднішнього дня можуть проголосувати за цим посиланням максимум за 15 кандидатів одночасно, адже саме зі стількох осіб і формується майбутній склад Ради. ВАЖЛИВО! З метою запобігання повторного голосування виборцям необхідно буде підтвердити адресу своєї електронної пошти та номер мобільного телефону (українського GSM оператора). На проходження перевірок і обрання кандидатів відводиться 15 хвилин. Якщо ви не встигли проголосувати - спробу можна повторити за 5 хвилин. Результати конкурсу будуть оприлюднені на сайті НАБУ 6 червня", - йдеться в повідомленні. 

Всеукраїнське об'єднання "Автомайдан" цього року до Ради громадського контролю НАБУ делегувало: Ігоря Василіва (№5), Валерія Невструєва (№29) і Віталія Устименка (№43).

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"Нагадаємо, що Рада громадського контролю НАБУ - це перша громадська рада, яка почала обиратися інтернет-голосуванням і яка має реальні повноваження - бере участь у конкурсних та дисциплінарній комісіях НАБУ, яке розслідує справи топ-корупції, тому дуже важливо, щоб така рада була дійсно незалежною, професійною та політично нейтральною. Саме тому 8 реальних громадських організацій, які існують вже не перший рік, про результати діяльності яких ви чули і знаєте, створили спільний список рекомендованих кандидатів, які відповідають всім критеріям, необхідним для роботи в раді (вони зображені на інфографіці нижче). До цього списку увійшли професійні юристи, журналісти, аналітики та експерти, які вже не раз доводили свою ефективність. Тож рекомендуємо вам підтримати цих кандидатів, які, за нашими оцінками, також заслуговують увійти до ТОП-15. Будемо вдячні за ваші голоси", - закликали в Автомайдані.

З діяльністю Ради громадського контролю НАБУ минулих скликань можна ознайомитися за посиланням 1 і посиланням 2.

Водночас активіст Автомайдану Сергій Хаджинов склав список кандидатів, за яких не рекомендує голосувати.

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Сьогодні відбуваються вибори до Ради громадського контролю НАБУ. 8 громадських організацій створили загальний список рекомендованих кандидатів 01
Сьогодні відбуваються вибори до Ради громадського контролю НАБУ. 8 громадських організацій створили загальний список рекомендованих кандидатів 02
Сьогодні відбуваються вибори до Ради громадського контролю НАБУ. 8 громадських організацій створили загальний список рекомендованих кандидатів 03
Сьогодні відбуваються вибори до Ради громадського контролю НАБУ. 8 громадських організацій створили загальний список рекомендованих кандидатів 04
Сьогодні відбуваються вибори до Ради громадського контролю НАБУ. 8 громадських організацій створили загальний список рекомендованих кандидатів 05
Сьогодні відбуваються вибори до Ради громадського контролю НАБУ. 8 громадських організацій створили загальний список рекомендованих кандидатів 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129673
 
 
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Прыятно шо спысок рекомандованых молодые хлопцы и дивчата. Вот и посмотрим как они будут контролировать. Смущает одно их 16, а это 12 которые из тех самых 73%
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НА@БУ Совет общественного контроля
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:heavy_check_mark:Бурмістенко Михайло Борисович, ГО "Астартес"
:heavy_check_mark:Діжечко Максим Володимирович, ГО "Демократична сокира орди"
:heavy_check_mark:Карпюк Олександр Андрійович, ГО "Ксенос"
:heavy_check_mark:Колумбет Антон Сергійович, ГО "Астартес"
:heavy_check_mark:Кузьмич Богдан Володимирович, ГО "Астартес"
:heavy_check_mark:Локацька Тетяна Станіславівна, ГО "Сорорітас"
:heavy_check_mark:Мазур Анатолій Іванович, ГО "Демократична сокира орди"
:heavy_check_mark:Помазан Богдан Юрійович, ГО "Ксенос"
:heavy_check_mark:Савчук Марк Сергійович, ГО "Ксенос"

:heavy_check_mark:Артьомов Сергій Миколайович, ГС "Рух Ветеранів України"
:heavy_check_mark:Карась Євген Васильович, ГС "Рух Ветеранів України"
:heavy_check_mark:Мінко Володимир Дмитрович, ГО "Ветеранське Братерство"
:heavy_check_mark:Салата Максим Сергійович, ГО "Ветеранське Братерство"
:heavy_check_mark:Трофименко Віктор Євгенович, ГО "Ветеранське Братерство"

https://voting.nabu.gov.ua/voting/ - гідний список. Автомайдан вже себе "показав".
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСьогодні відбуваються вибори до Ради громадського контролю НАБУ. 8 громадських організацій створили загальний список рекомендованих кандидатів
 
 
 
 
 
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