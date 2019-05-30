 Грановський вийшов зі складу БПП невдовзі після нічного візиту Коломойського, - Бутусов

Про це на своїй сторінці в Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Народний депутат Олександр Грановський вийшов зі складу БПП невдовзі після нічного візиту Ігоря Коломойського до Грановського додому. Більш близькими і довіреними до Порошенка в його команді з неофіційних, скажімо так, питань, є, хіба що, Кононенко і Пасенюк. Грановський як адвокат взаємодіяв з судами і правоохоронними органами щодо найделікатніших доручень "Першого". При цьому Коломойський до нього їздить, тому що Грановський дистанціювався від націоналізації "Приватбанку" і контакти з Коломойським всі ці роки не розривав", - написав Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Потрібно бути ідіотом на місці Коломойського, щоб цими помилками, якщо вони були допущені, не скористатися", - нардеп від БПП Грановський про справу "Приватбанку"

"Мабуть, Порошенко вважає, що Грановський буде мовчати і не стане псувати стосунки зайвою відвертістю. Добувати депутатську недоторканність Грановський буде самостійно. А якщо він вирішить заговорити ... То з БПП доведеться вийти навіть самому ПП. Подивимося на розвиток ситуації, новини не перестають дивувати", - зазначив головний редактор Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося раніше, 29 травня, неофіційний куратор судів і довірений адвокат екс-президента Петра Порошенка, нардеп Олександр Грановський заявив про вихід з партії "Блок Петра Порошенка". Також він зазначив, що не має наміру вступати в партію "Європейська солідарність". Пізніше народний депутат, один з найближчих соратників Петра Порошенка Ігор Кононенко також оголосив про вихід із партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".