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 Політика України
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Все про:ВР (4870) вибори (3883) Коломойський (404) Бутусов Юрій (932) Блок Петра Порошенка (672) Кононенко (143) Грановський (59)

 Грановський вийшов зі складу БПП невдовзі після нічного візиту Коломойського, - Бутусов

Народний депутат Олександр Грановський дистанціювався від націоналізації "Приватбанку" в 2016 році, і контакти з олігархом і колишнім власником банку Ігорем Коломойським всі ці роки не розривав.

Про це на своїй сторінці в Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Народний депутат Олександр Грановський вийшов зі складу БПП невдовзі після нічного візиту Ігоря Коломойського до Грановського додому. Більш близькими і довіреними до Порошенка в його команді з неофіційних, скажімо так, питань, є, хіба що, Кононенко і Пасенюк. Грановський як адвокат взаємодіяв з судами і правоохоронними органами щодо найделікатніших доручень "Першого". При цьому Коломойський до нього їздить, тому що Грановський дистанціювався від націоналізації "Приватбанку" і контакти з Коломойським всі ці роки не розривав", - написав Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Потрібно бути ідіотом на місці Коломойського, щоб цими помилками, якщо вони були допущені, не скористатися", - нардеп від БПП Грановський про справу "Приватбанку"

"Мабуть, Порошенко вважає, що Грановський буде мовчати і не стане псувати стосунки зайвою відвертістю. Добувати депутатську недоторканність Грановський буде самостійно. А якщо він вирішить заговорити ... То з БПП доведеться вийти навіть самому ПП. Подивимося на розвиток ситуації, новини не перестають дивувати", - зазначив головний редактор Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося раніше, 29 травня, неофіційний куратор судів і довірений адвокат екс-президента Петра Порошенка, нардеп Олександр Грановський заявив про вихід з партії "Блок Петра Порошенка". Також він зазначив, що не має наміру вступати в партію "Європейська солідарність". Пізніше народний депутат, один з найближчих соратників Петра Порошенка Ігор Кононенко також оголосив про вихід із партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129672
 
   
 Топ коментарі
 
ВСЯ КОЛОМОЙСКАЯ РАТЬ СОБИРАЕТСЯ НА ГРАБЁЖ УКРАИНЫ.
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Теперь Грановский получит новое теплое место при Владимире Александровиче?.. Грановский вышел из состава БПП вскоре после ночного визита Коломойского, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3493
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Не удивлюсь, увидив в списках партии "Слуга урода" Свинарчуков и Портновых.
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Скорее выперли Грановского из БПП в виде предвыборной агитации - уж слишком большой был скандал
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Скоріш за все він їздив здавати Петра,в обмін на недоторканність.
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Вы верите в этот бред? Да если не знаешь что Цензор финансирует Беня Коломойский!!! Можно было бы и поверить!!! Это реальный слив от Бени!!! Он сам делает "фото и видео от папараци" или от "честных журналистов"!!!!
Снимайте лапшу!!! Думайте!!! Начинайте читать книги!!! Перестаньте смотреть ток шоу, шоу и сериалы!!! Перестаньте быть быдлом!!!!!
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а бидлу подобається бути бидлом. і в казочки клоунів вірити.
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Цензор сам себе фінансує. На рекламі заробляє.
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Я не ксенофоб, но евреи это своя мафия для которой на первом месте свои интересы. В начале 90-х, один известный украинец, стоял у истоков создания известного телеканала. Его компаньоны были евреи. После того, как украинец - профессор, провел необходимую работу, которую они не могли сделать, евреи его выперли, а барыши пошли им в карман.
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Жаль,что до 73%избирателей это не доходит..У евреев в первую голову только гешефт..
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Трохи не по темі. Виявляється на Рибальському згорів той середній розвідувальний корабль на базі морозильного траулера проекту 502ЕМ, модернізованого під потреби флоту за 60млн. дол. і торжественно спущений на воду у Березні цього року.
Нема ніякої кризи, вони просто тирять наші гроші
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Абсолютно вірно "тирять наші гроші"(але не там шукаєте)))
Обвалять курс, щоб потім скупити нашу землю за фантіки, яка стане безцінною(в прямому сенсі) в результаті дефолту.
Який вхе потихеноко нам впарюють(під виглядом "нічого страшного")
Далі буде.
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Там не все так просто. Створена мережа і тролі працюють кожен у себе вдома. Напрацьована непублічна схема обміну інформації. Гроші за "роботу" на картку. ПеПо грошей накравсь, що може ще сто років цю ботоферму проплачувати без проблем. Треба нові закони в кримінальному кодексі та оголошення Порошенка по за законом.
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Але ця ботоферма користі мародеру приносить мало. Реальний його чесно куплений відсоток не 24, а 4. Решту він тупо намахлював. Тому ці візгі стецьків в мережах виконують роль шуму.
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Конечно все не просто. Ты вот например, известный на Цензоре кремлебот почему-то теперь топишь за 3Е. Не хочешь обяснить почему? Конечно же не хочешь. Сейчас еще и как обычно меня кацапом назовешь, что бы подчеркнуть что я якобы ошибаюсь. Но твои алгоритмы из методички тут уже давно все занают.
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Ну так і є. В Україні 73% кремлеботів. І лише 4% чесно купленої мародером Порошенком "иліти"(решту 20% мародер собі домахлював). А в армії кремлєботів ще більший відсоток
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Давай ты не будешь себя выдавать за 73% украинцев кремлядь. Во первых, за 3е проголосовало 12 млн из 43 млн живущих в Украине, во вторых с такими раскладами ему повезет если через пару месяцев у него останется хотя бы 4 млн из этих 12.
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Ловлю себе на думці, що тупо розмовляю з шматком російського лайна, що не знає ЖОДНОГО українського слова. Хм.
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Воно кремлядь якому не подобається право українців обирати собі владу бо у кремлядей так не можна.
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А що Симон Петлюра не правду казав "Не так страшні московські воші, як українські гниди"©
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Ну и про армию методичку смени, все же в курсе что боевые части были не за 3Е, а вот тыловые крысы как раз голосовали за него.
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То піднімай дупу з дивана і починай розганяти...
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Возможно , секирой рубать будут одну голову . А некоторые , богом избранные и предупрежденные заблаговременно , срочно покидают тонущий корабль БПП.
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ну и чего ночью-то? нащадки Влада Цепеша, блин...
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вищий пілотаж : Ревізію фінансових витрат РНБО за часів Турчинова засекретили на 5 років. Тобто, якщо новий секретар РНБО і взнає інформацію за вкрадені Порошенком сервери, то не зможе її оприлюднити впродовж 5-ти років....

Грановский вышел из состава БПП вскоре после ночного визита Коломойского, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5843
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шоколадная банда в отчаянии, пытается тупо и яростно замести следы
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кацапская свино-вонючка, от тебя смердит на километр козлятиной!!! в украинской мове нет слов взнає и впродовж в этом контексте, переводчик подвел сучку))))) ЗАПОМНИ на протязі --- дізнається
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А я за дефолт, 73% населення не проти дефолта, дефолту не треба боятись, дефолт - це завжди добре, бо не треба віддавати долги.
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Так твой Петя набрал кредитов,так пускай и отдаёт сам.
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Ви взагалі маєте уяву хто і скільки брав кредитів? Спитайте у гугла, там ви побачите своїх улюбленців. Грановський вийшов зі складу БПП невдовзі після нічного візиту Коломойського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4805
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Петя за 5 лет набрал $7 млрд. Из них $6 млрд, чтобы закрыть дыру в "Привате", иначе фин. система бы рухнула. Юлия Володимиривна за 2 года набрала $24 млрд. Мыкола Янович набрал $33 млрд. Так кто там "набрал кредитов", дурашка?
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Олег Петрович, смешной вы человек. Гугл вам в помощь. И калькулятор.
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Слышишь , математик ! Там только америкосы под их гарантии по 1 млрд каждый год , потом Евросоюз , потом МВФ, Международный банк, европейский реконструкции и развития. Там сумма как минимум в 2-3 раза больше . Ты только МВФ посчитал
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Грановский вышел из состава БПП вскоре после ночного визита Коломойского, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7068
уже больше полгода как засевает
что нужно сделать чтобы он не прошел по мажоритарке?
он будет в каких то списках 21 июля? или только в том округе который ему продал Гепа?
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вспоминаются истории про крыс и тонущие корабли...
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Бегут крысы соевые,скоро и Пэдро в женской одежде побежит
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так вже біжав. мінімум двічі. з літаками набитими баблом. куча народу то постило,клялось шо істина, і бачили на свої очі! прям як сервери з секретною інфою Грановський вийшов зі складу БПП невдовзі після нічного візиту Коломойського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7079
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граня не заговорит никогда, потому как помимо ************ он утопит и себя своими разговорами. он не дурак, чтобы так поступить.
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ось так оточення ПП стає оточенням Зе. тому й у свинарчуків руки досі не рубані- хто ж партнерів то троне Грановський вийшов зі складу БПП невдовзі після нічного візиту Коломойського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8031
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Происходит роздача чорньіх меток от хабата.
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Вообще ситуация катастрофическая. Беня анонсирует политику государства в виде "необходимости дефолта", Беня анонсирует кто будет новым министром здравоохранения до того как 3Е открыл рот, но 3****** все божья росса..
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Слуга народа за либеральную экономику (по конституции Украина - социальное государство), Зебилы! пенсии, льготы и всё бесплатное уйдёт небытиё, словно остатки вашего мозга на выборах 2019. ЗЫ Положительный момент - ФОПы - 6%. Грановський вийшов зі складу БПП невдовзі після нічного візиту Коломойського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6324
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Что положительного если сейчас 5%? Глав3ебил хочет поднять до привычного ему по наРосии значения, именно там сейчас 6% у ФОП.
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"Народний депутат Олександр Грановський дистанціювався від націоналізації "Приватбанку" в 2016 році, і контакти з олігархом і колишнім власником банку Ігорем Коломойським всі ці роки не розривав" - зрада зрадная. Грановський - огенд Бені? Та навіщо треба було палити Югіка у Амстердамі контактом з Коломойським, коли є Грановський? Шоколадний табір - це шось неймовірне.
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росыйський телеведучий Дмитро Дібров голосно підтримує українсьий майдан і хає російську владу.

https://antikor.com.ua/articles/306654-ja_privetstvuju_revoljutsii_rossijskij_vedushchij_ustroil_gromkij_skandal_iz-za_ukrainy_v_setj_slili
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порохоботи постійно плутають нахабство з розумом вважаючи себе дуже розумними. я ще розумію коли 70 % голосує за владу наприклад як в раше чи білорусії але коли проти, що тут можна ще доводити. тим більше єдиний центральний телеканал який порох не зміг нагнути це фактично 1+1. ну ще керівництво мвс не лягло під нього. а так він робив що хотів. гроші на підкуп з бюджету під виглядом матеріальної допомоги легко, сбу разом з генпрокуратурою кримінальні справи проти основних опонентів порошенка теж не проблема. всіх своїх політичних конкурентів "призначив" руками кремля. і все одно програв з таким розгромом.
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про что заговорит?
трепуны

Вам страну спасли и денег не выводили в отличии от коломойского

свиньи неблагодарные
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГрановський вийшов зі складу БПП невдовзі після нічного візиту Коломойського, - Бутусов
 
 
 
 
 
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