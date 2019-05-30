 В Україну повернулися ще 5 моряків, затриманих у Єгипті, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Держприкордонслужба України, передає Цензор.НЕТ.
"Українці прибули до аеропорту Одеси. Як і напередодні, прикордонники Одеського загону оформили їх окремим коридором. Моряки прибули також рейсом зі Стамбула", - йдеться в повідомленні.
В інформації зазначається, що моряків супроводжували представники фонду допомоги морякам "Асоль", в залі очікування пасажирів зустріли близькі і родичі, представники МЗС та ЗМІ.
"Найближчим часом очікується прибуття ще трьох членів екіпажу", - повідомили прикордонники.
Зазначимо, раніше в Україні через аеропорт Одеси вже повернулися 9 моряків-членів екіпажу танкера Sea Shark.
Нагадаємо, танкер Sea Shark, на борту якого в тому числі було 17 громадян України, в грудні 2018 року був затриманий у внутрішніх водах Єгипту за нібито незаконний захід у територіальні води цієї країни. Екіпаж стверджує, що в територіальні води Єгипту танкер зайшов випадково.
18 травня 2019 капітан судна Віталій Нестеренко повідомив, що життя екіпажу під загрозою, моряків фактично взяли в заручники представники єгипетського флоту, які наполягають на незаконному розвантаженні танкера.
Після цього Україна направила Єгипту через затримання танкера ноту протесту.
21 травня стало відомо, що єгипетські військові дозволили п'ятьом з сімнадцяти затриманих українських моряків зійти з танкера. 26 травня фонд допомоги морякам "Ассоль" заявив, що затримані українці повертаються на батьківщину.
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