EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство
  256  8
Все про:Держприкордонслужба (2114) Єгипет (113) моряки (597) Одеса (1907)

 В Україну повернулися ще 5 моряків, затриманих у Єгипті, - Держприкордонслужба

П'ятеро членів екіпажу нафтового танкера Sea Shark, яких затримали єгипетські Військово-морські сили в Червоному морі у 2018 році, в четвер вночі повернулися в Україну. Очікується прибуття ще трьох членів екіпажу.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України, передає Цензор.НЕТ.

"Українці прибули до аеропорту Одеси. Як і напередодні, прикордонники Одеського загону оформили їх окремим коридором. Моряки прибули також рейсом зі Стамбула", - йдеться в повідомленні.

В інформації зазначається, що моряків супроводжували представники фонду допомоги морякам "Асоль", в залі очікування пасажирів зустріли близькі і родичі, представники МЗС та ЗМІ.

"Найближчим часом очікується прибуття ще трьох членів екіпажу", - повідомили прикордонники.

Зазначимо, раніше в Україні через аеропорт Одеси вже повернулися 9 моряків-членів екіпажу танкера Sea Shark.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Друга частина команди затриманого в Єгипті танкера Sea Shark повертається в Україну, - Кирилич

Нагадаємо, танкер Sea Shark, на борту якого в тому числі було 17 громадян України, в грудні 2018 року був затриманий у внутрішніх водах Єгипту за нібито незаконний захід у територіальні води цієї країни. Екіпаж стверджує, що в територіальні води Єгипту танкер зайшов випадково.

18 травня 2019 капітан судна Віталій Нестеренко повідомив, що життя екіпажу під загрозою, моряків фактично взяли в заручники представники єгипетського флоту, які наполягають на незаконному розвантаженні танкера.

Після цього Україна направила Єгипту через затримання танкера ноту протесту.

21 травня стало відомо, що єгипетські військові дозволили п'ятьом з сімнадцяти затриманих українських моряків зійти з танкера. 26 травня фонд допомоги морякам "Ассоль" заявив, що затримані українці повертаються на батьківщину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129669
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Первой президентской неделей Зеленского украинцы удовлетворены. Не сбылся ни один негативный прогноз каркающих порохоботов. Кремль в ярости. Все хорошо. А за Мишу отдельное спасибо.
 показати весь коментар
 
 
В Україну повернулися ще 5 моряків, затриманих у Єгипті, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4406Злой Одессит‏ @zloy_odessit 44 мин.44 минуты назад
Что-то у меня есть подозрение, что в Зеленского не только я не верю, но и национальная валюта
Тенденция карабканья курса вверх после инаугурации и историй "дяди Игоря" про дефолт - настораживает
Зато круто будет учителям, с зарплатой по $4000 и курсом 50 грн!

В Україну повернулися ще 5 моряків, затриманих у Єгипті, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3983
 показати весь коментар
 
Где Зеленский говорил за $4000 учетелям? Ссылку в студию...
 показати весь коментар
 
Олег 784a7e2d - а спросить о росте цен, и о падении курса гривны не хочешь?
 показати весь коментар
 
Хммм... давай спрошу: 2014 - 8 гривен/доллар. 2019 - 26 гривен/ за доллар.
Пока ты будешь отвечать, я подготовлю вопросы по тарифам, комуналке и т.п.
ОтвечайТе.
 показати весь коментар
 
Олег 784a7e2d - мы это уже проехали... - этот период закончился...

Сейчас новая власть, которую выбрал простой и мудрый нарит...
Теперь с нее спрос... - с нового президента...
 показати весь коментар
 
С нового президента спрос хотя бы с Нового Года.... вот тогда спрашивайте, и я поддержу, если он ничего делать не будет... ну а неделя прошла, в чем вопрос?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоВ Україну повернулися ще 5 моряків, затриманих у Єгипті, - Держприкордонслужба
 
 
 
 
 
 вгору