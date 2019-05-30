EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, За кордоном
  2049  44
Матеріали за темою:
Все про:перемовини (1314) Росія (17284) Сурков (127) Волкер Курт (403)

 У нас немає оптимізму стосовно того, що Росія готова щось обговорювати, - Волкер про переговори з РФ

Країні-окупанту Росії, схоже, зручна нинішня ситуація з Україною: Москва може надовго законсервувати нинішній статус-кво, постійно маючи важіль для певного тиску на Київ.

Про це спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив під час експертної панелі Фонду Карнегі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Може, це буде після виборів у Раду. А, може, і ні", - сказав американський дипломат про можливе бажання Кремля розмовляти з Банковою.

Він каже, що давно вже "не чув нічого від російської сторони" в плані чергового раунду переговорів - з помічником російського президента Владиславом Сурковим або кимось ще.

Читайте також: Українське питання залишиться темою переговорів Трампа і Путіна, - Волкер

"Але з цим все ОК, я сам проявлю ініціативу і скажу: ось, я готовий розмовляти. Щоб зрозуміти, чи вважають вони, що зараз буде сенс зустрітися", - зазначив він.

За словами Волкера, хоча жодної комунікації з РФ немає, "зате ми бачимо їхні дії": паспортизація жителів тимчасово окупованого Донбасу, посилення обстрілів на сході в порушення режиму припинення вогню, а також відсутність вітання з нагоди початку каденції Володимира Зеленського. "Тому у нас немає оптимізму щодо того, що вони готові щось обговорювати зараз", - сказав він.

Волкер заявив, що незалежно від того, буде чи ні прогрес з миром на Донбасі, ідея така, щоб Україна увійшла до євроспільноти і закріпилася там, як реформована демократія з сильною економікою. "І в цій частині все йде добре", - підсумував він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129667
 
   
 Топ коментарі
 
Если ничего и никуда не движется, то пора включать эмбарго на нефть, отключать СВИФТ и закрывать заграничные счета, раз ЕС и США бессильны что-либо сделать против нарушителя международного права. Украина не может быть буфером и жертвой вечно.
 показати весь коментар
 
Для начала содержательного разговора необходимо ввести газонефтяное эмбарго и отключить свифт,а потом не брать трубку.Тогда кремлевские крысы забегают быстро
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Если ничего и никуда не движется, то пора включать эмбарго на нефть, отключать СВИФТ и закрывать заграничные счета, раз ЕС и США бессильны что-либо сделать против нарушителя международного права. Украина не может быть буфером и жертвой вечно.
 показати весь коментар
 
 
Нужно строить Европу в Украине и бегом.Успешная Украина -залог распада Орды.У неё нет роста и она быстро дезинтегрируется.
 показати весь коментар
 
 
Для початку тре ліквідувати коррупцію на всіх рівнях , та різко посилити закон про хабарників, бо з цими двумя моментами ніколи Украіна не буде успішною..
 показати весь коментар
 
 
Лемке, ты там что блеешь миссгибурт этакий.
Шо айхель в горле застряла?
 показати весь коментар
 
Кацапня , нах с палуби, тут сьодня не наливають
 показати весь коментар
 
 
Я сам себе налью, фатертаг всё таки. Онкель Адольф не додавил вас фердамте юден
 показати весь коментар
 
То вас русіше швайнов Адольф не додавив на жаль )
A k юдам не маю ніякого відношення , я бандеровець )Ферштейст ду кацапіше аршлох?)
 показати весь коментар
 
Для начала содержательного разговора необходимо ввести газонефтяное эмбарго и отключить свифт,а потом не брать трубку.Тогда кремлевские крысы забегают быстро
 показати весь коментар
 
 
А что можно обсуждать с главарями нефтяной дырки?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Бэню ожидает гражданин Саакашвили

Коломойський. "Буде сидіти"
Міхеіл Саакашвілі повертається в Україну рівно через чотири роки після свого призначення губернатором Одеської області - 29 травня 2015 року він замінив на цій посаді соратника Ігоря Коломойського Ігоря Палицю.
Саме мільярдер, який тоді вже перестав очолювати Дніпропетровську область, став першим об'єктом критики Саакашвілі.
А почалося все з боротьби за "дешеві авіаквитки для одеситів".
Так, у липні 2015 року, спілкуючись з журналістами медіа, що належить Коломойському, Саакашвілі заявив: "МАУ буде звичайною компанією, не будете ви контролювати держслужбу в Одесі, не будете ви займатися контрабандою. От і все. Не буде Коломойський займатися контрабандою тут - моя відповідь на всі питання Коломойського".
Згодом Міхеіл Саакашвілі регулярно згадував про "олігарха, який краде в українців", оголошував боротьбу з його "щупальцями" та вітав кримінальне переслідування іншого соратника Коломойського Геннадія Корбана (причому знову в ефірі каналу , що належить бізнесмену).
Ігор Коломойський у відповідь називав екс-президента Грузії "собакою без намордника".
Коли Саакашвілі вирішив у 2016 році створити власну політсилу, одним з її лозунгів стало "посадити Коломойського" : "Коли ми будемо при владі - і щоб ніхто не сумнівався, я таких слів просто так не кидаю - Коломойський буде сидіти. І жодна Швейцарія його не врятує".
"З моїми зв'язками таких, як він, я дістану і зі Швейцарії, і з Малайзії", - пригрозив українсько-грузинський політик.
 показати весь коментар
 
 
У нас - також........... немає оптимізму.
І не буде - доки долю України вирішуватимуть піндоси з кацапами.
 показати весь коментар
 
 
у старого педофила после удара башкой об лед , последние мозги расплескались
У нас немає оптимізму стосовно того, що Росія готова щось обговорювати, - Волкер про переговори з РФ - Цензор.НЕТ 9001
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Цей Волкер вже задовбав. Озвучує якусь ідею, а потім видає одкровення що це нездійсненно. Чого тоді ляпати язиком?
 показати весь коментар
 
вот я не понял - так шо зеленский не остановит войну, как обещал - шо он и тут обманул - как так можно?
 показати весь коментар
 
 
Задача-минимизировать или вообще не иметь потерь.Укреплять и защищать армию.Запрустить экономику и улучшать жизнь украинцев.Чего уж ясней.Не на словах ,а на деле
 показати весь коментар
 
 
а как же обещания?? зебенят кинули? а они так голосовали, так голосовали... )))))
 показати весь коментар
 
 
так оно так - я бы и рад ,можете не верить конечно,рад ошибиться - но судя по началу - не чего у него не получиться - но поживем и увидим
 показати весь коментар
 
Порох этим и занимался. Судя по началу керуваня хотят вернуть все в зад. ЗВР собраный "ворами" уже пошел в расход. Еще по % роста ВВП собрались догонять РФ с 3% к 1%. И все. Прощай "зубожiня"- здравствуй нищета!
 показати весь коментар
 
Що обговорювати, все й так зрозуміло:
1. ********* це країна-агресор;
2. пуцін - *****;
3. Крим - Україна;
І до виводу усіх військових окупанта з нашої території говорити нема про що.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Странно: кремлевский упырь поздравил Главсвина оффшорного, но не Зеленского. О чем это говорит? А о том, что нынешний президент Кремлю, что кость в горле.
 показати весь коментар
 
Нынешний преЗедент ему мальчик на побегушках, таких не поздравляют, с таких требуют.
 показати весь коментар
 
 
Главсвина - Витю завгара,последний раз поздравляло ху&ло. Аж два раза. Больше не то,что поздравлений - официального признания лигитимности небыло!
Верь в бога и деда мороза, и прилетит к тебе волшебник.и сделает тебя мультимилиардером.
Деньги садовой тачкой на базар возить будеш.
 показати весь коментар
 
 
А кто это у нас все удаляет??? Не нравится правда???
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ нас немає оптимізму стосовно того, що Росія готова щось обговорювати, - Волкер про переговори з РФ
 
 
 
 
 
 вгору