 У нас немає оптимізму стосовно того, що Росія готова щось обговорювати, - Волкер про переговори з РФ

Про це спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив під час експертної панелі Фонду Карнегі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Може, це буде після виборів у Раду. А, може, і ні", - сказав американський дипломат про можливе бажання Кремля розмовляти з Банковою.
Він каже, що давно вже "не чув нічого від російської сторони" в плані чергового раунду переговорів - з помічником російського президента Владиславом Сурковим або кимось ще.
"Але з цим все ОК, я сам проявлю ініціативу і скажу: ось, я готовий розмовляти. Щоб зрозуміти, чи вважають вони, що зараз буде сенс зустрітися", - зазначив він.
За словами Волкера, хоча жодної комунікації з РФ немає, "зате ми бачимо їхні дії": паспортизація жителів тимчасово окупованого Донбасу, посилення обстрілів на сході в порушення режиму припинення вогню, а також відсутність вітання з нагоди початку каденції Володимира Зеленського. "Тому у нас немає оптимізму щодо того, що вони готові щось обговорювати зараз", - сказав він.
Волкер заявив, що незалежно від того, буде чи ні прогрес з миром на Донбасі, ідея така, щоб Україна увійшла до євроспільноти і закріпилася там, як реформована демократія з сильною економікою. "І в цій частині все йде добре", - підсумував він.
Шо айхель в горле застряла?
A k юдам не маю ніякого відношення , я бандеровець )Ферштейст ду кацапіше аршлох?)
Коломойський. "Буде сидіти"
Міхеіл Саакашвілі повертається в Україну рівно через чотири роки після свого призначення губернатором Одеської області - 29 травня 2015 року він замінив на цій посаді соратника Ігоря Коломойського Ігоря Палицю.
Саме мільярдер, який тоді вже перестав очолювати Дніпропетровську область, став першим об'єктом критики Саакашвілі.
А почалося все з боротьби за "дешеві авіаквитки для одеситів".
Так, у липні 2015 року, спілкуючись з журналістами медіа, що належить Коломойському, Саакашвілі заявив: "МАУ буде звичайною компанією, не будете ви контролювати держслужбу в Одесі, не будете ви займатися контрабандою. От і все. Не буде Коломойський займатися контрабандою тут - моя відповідь на всі питання Коломойського".
Згодом Міхеіл Саакашвілі регулярно згадував про "олігарха, який краде в українців", оголошував боротьбу з його "щупальцями" та вітав кримінальне переслідування іншого соратника Коломойського Геннадія Корбана (причому знову в ефірі каналу , що належить бізнесмену).
Ігор Коломойський у відповідь називав екс-президента Грузії "собакою без намордника".
Коли Саакашвілі вирішив у 2016 році створити власну політсилу, одним з її лозунгів стало "посадити Коломойського" : "Коли ми будемо при владі - і щоб ніхто не сумнівався, я таких слів просто так не кидаю - Коломойський буде сидіти. І жодна Швейцарія його не врятує".
"З моїми зв'язками таких, як він, я дістану і зі Швейцарії, і з Малайзії", - пригрозив українсько-грузинський політик.
І не буде - доки долю України вирішуватимуть піндоси з кацапами.
1. ********* це країна-агресор;
2. пуцін - *****;
3. Крим - Україна;
І до виводу усіх військових окупанта з нашої території говорити нема про що.
Верь в бога и деда мороза, и прилетит к тебе волшебник.и сделает тебя мультимилиардером.
Деньги садовой тачкой на базар возить будеш.