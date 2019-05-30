EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  3861  64
Все про:армія (2471) ВР (4870) відставка (492) Гройсман (3382)

 Рада сьогодні розгляне відставку Гройсмана, введення нових військових звань і законопроект про капеланську діяльність у ЗСУ

Верховна Рада в четвер планує розглянути проект постанови про відставку Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Про це йдеться в порядку денному засідання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Напередодні Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендував ВР визначитися шляхом голосування щодо відставки Прем'єр-міністра, який свою заяву про звільнення передав на розгляд парламенту 22 травня. Проект постанови №10341 "Про відставку Прем'єр-міністра України Гройсмана Володимира Борисовича" депутати мають намір розглянути 14-м питанням.

Відставка Прем’єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабміну. У такому разі ВР має сформувати новий склад уряду. До початку його роботи свої повноваження виконуватиме той склад Кабміну, відставку якого було прийнято.

Читайте також: Законопроект Зеленського про імпічмент зареєстровано в Раді

Порядком денним також передбачається розгляд у першому читанні законопроекту №10181 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)", спіавтором якого є Голова ВР Андрій Парубій. Цей документ передбачає запровадження нових військових звань сержантського і старшинського складу Збройних сил України, забезпечивши їх відповідність еквівалентній колонці NATO Code згідно зі STNAG 2116.

Народні депутати мають розглянути і питання про призначення члена Національної ради з питань телебачення і телерадіомовлення за квотою парламенту. 26 липня 2018 року Комітет ВР з питань свободи слова та інформаційної політики завершив прийом заявок на конкурс на цю вакансію, на яку претендують 12 кандидатів. Перед цим, у 2016 році, комітет двічі оголошував відповідний конкурс, але його результатів так і не підбив.

ВР також планує включити до порядку денного сесії близько десятка законодавчих ініціатив, зокрема і проект закону №10335 "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання капеланської діяльності у Збройних силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях".

Крім того, ВР розгляне питання щодо ухвалення Звернення до ООН, ПАРЄ, ПА НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, національних парламентів держав світу щодо засудження порушення прав корінних народів у Російській Федерації (проект постанови №10125).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Щиро сподіваємося, що Рада проголосує за відставку Гройсмана, - Стефанчук. ВIДЕО

Заплановано також розгляд блоків питань з аграрної політики, інформатизації та ратифікації. До того ж, парламент має розглянути у першому читанні урядовий законопроект №7306 "Про Митний тариф України", а в другому — проект №4591 "Про Установу бізнес-омбудсмена".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129663
 
 
 Топ коментарі
 
нужна не отставка - а посадка на долгий срок и конфискация.
 показати весь коментар
 
В цей день, 30 травня 1926 - похорон СИМОНА ПЕТЛЮРИ в Парижі. 40 польських генералів стали на коліна в костьолі у Варшаві

Рада сьогодні розгляне відставку Гройсмана, введення нових військових звань і законопроект про капеланську діяльність у ЗСУ - Цензор.НЕТ 9579
 показати весь коментар
 
Наливайченко: подобная ситуация была в 2014. Выносили компьютеры, забирали жесткие диски, жгли документы. Срочно по моему приказу было открыто у/п, арестовано все, что не успели уничтожить, и восстановлено, что пытались стереть. Так нужно поступать и сейчас

Бывший президент Украины Петр Порошенко забрал технику, которая пропала из ситуационной комнаты Администрации Президента, как личную, но на ней может храниться информация государственной важности
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
нужна не отставка - а посадка на долгий срок и конфискация.
 показати весь коментар
 
 
Наливайченко: подобная ситуация была в 2014. Выносили компьютеры, забирали жесткие диски, жгли документы. Срочно по моему приказу было открыто у/п, арестовано все, что не успели уничтожить, и восстановлено, что пытались стереть. Так нужно поступать и сейчас

Бывший президент Украины Петр Порошенко забрал технику, которая пропала из ситуационной комнаты Администрации Президента, как личную, но на ней может храниться информация государственной важности
 показати весь коментар
 
 
Наливайченко: подобная ситуация была в 2014./Рада сегодня рассмотрит отставку Гройсмана/ В бюджете 2014г. сто восемь тысяч гривен, откуда-то появляется комната с нефиговыми мониторами в три раза дороже бюджета страны каждый, казалось бы - откуда? Само как-то материализовалось, наверное. Марсиане прислали.Оказывается, барыга и вор взял и за свои деньги оборудовал кабинет управления кризисными ситуациями. Казалось бы, что тут можно вообще сказать кроме одного слова - спасибо. Спасибо, что рвали жопу и искали ходы, как максимально эффективно выполнять свою работу, которую мы вам доверили. Да пофиг! Где мониторы, которые ты, чертов барыга, нашел за свои деньги, а когда мы, самые честные слуги народа, пришли с тобой бороться, не оставил их нам?*****, да я бы даже розетки из стен повыковыривал...Вы ж вообще, кажется, переезжать собирались, не?Ангельского терпения человек, однако29.05.2019 17:32

 показати весь коментар
 
 
Серверы и мониторы, которые пропали из ситуационной комнаты Администрации Президента после передачи власти от экс-президента Украины Петра Порошенко новому главе государства Владимиру Зеленскому, перестали быть частной собственностью после первого обсуждения государственной тайны в помещении, поэтому технику нужно вернуть

 показати весь коментар
 
халява, таке солодке слово. З думкою про неї домбасяни руйнували свій світ.
 показати весь коментар
 
 
тепер ти розумієш, що даремно так вчинила?
 показати весь коментар
 
Вас же не вчить мудрість інших, ви все на ті ж граблі стаєте
 показати весь коментар
 
 
государственной тайны /Уже не тайны. С начала войны (с РФ ) на Донбассе погибли около 13 тыс. человек, до 30 тыс. - ранены, - ООН /Коломойский заявляет, что у него есть паспорт Израиля . /Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз./Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
 показати весь коментар
 
 
Это просто какой то бред, вот интересно, если вам ЗЕкоманда скажет что надо ударится головой об стенку вы тоже согласитесь???
 показати весь коментар
 
 
Ссылочку на нормативный акт по поводу "перестали быть частной собственностью после первого обсуждения государственной тайны в помещении" не поленитесь обнародовать?
 показати весь коментар
 
Не частная собственность - это хранящаяся там информация. А железо не перестало быть собственностью владельца, если только не конфисковано в казну по суду на законных основаниях.
 показати весь коментар
 
Может в начале сроки а потом аудит? А то мало ли чего...
 показати весь коментар
 
 
Ні, спочатку корпоратив, бухалово з коломойським, Туреччина...
 показати весь коментар
 
 
Нуу я как раз последние 5 лет наконец спокойно жил по закону, а вы как жили?
 показати весь коментар
 
 
Ты по себе не суди, капслоком пишешь, у тебя комплекс???
 показати весь коментар
 
Угу. В таком случае, твои шимпанЗе легко на высшую меру "наработают"
 показати весь коментар
 
Все розікрав, показав як потрібно керувати і в кущі( тобто милиться у дєпутани). НЕ по українськи мудрий чоловьяга Гройсман.
 показати весь коментар
 
ЗЕкоманда же сказала им мажоритарка и закрытые списки, чего им уже появлятся....
 показати весь коментар
 
1. Появляться нужно, потому как они на зарплате у народа.
2. Мажоритарка и списки потому, что диабетное чудовище за пять лет не удосужился принять закон о выборах.
 показати весь коментар
 
 
Странно получается, Верховную Раду можно распустить наплевав на все ( я как бы не против), а необходимый закон до этого заставить принять нельзя? Тогда как быть с обещанием???? Или это все предвыборная лажа для лохов????
Чего ты плохо относишься к людям оторые болеют диабетом? У тебя комплексы??? Или ты кацап?
 показати весь коментар
 
 
через 5 лет проголосуешь за иного президента, делов-то
 показати весь коментар
 
Я не против, вопрос будет ли такая возможность через 5 лет???
 показати весь коментар
 
 
Направь иск в суд , рада не занимается посадкой преступников даже по решению суда , хватит писать глупости.
 показати весь коментар
 
в Киеве должен пройти дождь..как в Сантьяго..иначе эту быдло-элиту, плотно сросшуюся с кацапнёй и криминалом, не вытравить..
 показати весь коментар
 
 
Гройсман лучший премьер министр,потому что воровал наверное меньше других
 показати весь коментар
 
Путин нэнападэ, без гросмэна? Персічні переймаються))
 показати весь коментар
 
 
А есть данные что не нападет?
А ну нас с Россией не война?
 показати весь коментар
 
 
Ну может у вас и война, а у нас в селі як пахали на панів, так і пашуть...
 показати весь коментар
 
 
не відволікайтесь, рабів до раю не пускають...
 показати весь коментар
 
Он уже напал, а в информационном поле перешел в наступление, смотрите сводки
 показати весь коментар
 
Расскажи это матерям погибших воинов и людям что потеряли свои дома и родственников...
 показати весь коментар
 
Законы о капелланах Рада принимает чаще и быстрее, чем законы о борьбе с коррупцией!
Всегда и во все времена церковь сотрудничала с любым захватчиком и оккупантом - от монголо-татар до нацистской Германии... И всегда будет сотрудничать!!! В этом суть этой лживо-лицемерной организации - "ибо всякая власть от бога".
Как можно внедрять в свои Вооруженные Силы заведомых предателей?
 показати весь коментар
 
Золотовалютный резерв за месяц просел почти на полтора миллиарда; если после выборов стабильность курса богомерзких доллара и евро еще как-то удавалось поддерживать, то сейчас курс уверенно ползет вверх. На практике это будет означать тотальное подорожание как импорта, так и производимой в Украине продукции - обойтись без импортного оборудования и комплектующих не получается ни в одной отрасли. Вообще, ага. Прежде чем рассказывать об импортозамещении, научитесь производить хотя бы сверла приемлемого качества, не говоря уже о более сложной и технологичной продукции. И все это на оборудовании украинского производства. Ах, нет такого? Тогда ой.
Что еще?
Реформа питания в армии заморожена, проект по строительству общежитий для военнослужащих свернут. Оборонную промышленность, скорее всего, будут убивать. Это, в свою очередь, скажется на металлургии и машиностроении - системообразующих отраслях украинской экономики. Без них Украина очень быстро скатится на уровень Грузии или Молдовы, только размер страны будет побольше. (Впрочем, решить проблему размеров с удовольствием помогут соседи по карте как с Востока, так и с Запада).
Что делают условные 73%? Нет, они не беспокоятся. Они по-прежнему клянут на все лады кровавых барыг, готовятся встречать Саакашвили и роняют слезы умиления на фоточки новоизбранного с шаурмой. По большому счету, Украина как таковая им не интересна и не нужна. Даже тем из них, кто изъясняется на украинском языке и периодически носит вышиванку.
В целом это весьма недалекая, но управляемая, внушаемая и достаточно не требовательная публика. И им начхать на промышленность, технологии, инфраструктуру, науку и тому подобные излишества. С другой стороны, та же Молдова как-то живет без всего этого. А здесь еще будут "95 квартал" по телеку и Полякова с Винником в Верховной Раде.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Що там Пєтік, ще не здох? Рада сьогодні розгляне відставку Гройсмана, введення нових військових звань і законопроект про капеланську діяльність у ЗСУ - Цензор.НЕТ 4581
 показати весь коментар
 
ынесло прибоем мне очень интересную статью в Talk Finance о нынешних украинских реалиях. Достаточно подробный разбор полетов с анализом возможных будущих сценариев. Интересна она тем, что о президенте Зеленском и о его влиянии на процессы говорится мало и вскользь, буквально три абзаца в начале длинной статьи, для формального ознакомления.
А главный упор сделан на Коломойского. И подробно расписаны все его хотелки и возможное меню на ближайшее будущее. Что пан олигарх желает и намерен сожрать в связи с приходом Зеленского во власть. То есть никто на Западе не питает иллюзий относительно самостоятельности шестого.
Но я отвлеклась. Статья на английском, поэтому позволю себе выложить основные пункты, которые показались мне важными.

Для начала, сам заголовок уже достаточно красноречив: «План миллиардера Коломойского срывает западную повестку дня в Украине».
Характеристики Зеленского я пропущу, все равно речь не о нем.
Главные акценты статьи - это упорно педалируемая говорящими головами Коломойского тема дефолта; ПриватБанк и отношения с МВФ; ситуация на энергетическом рынке.
Начну с энергорынка, давно слежу за темой. В статье подробно разбирается ситуация на энергетическом рынке и роль Коломойского в попытках отложить или отменить имплементацию Европейского Третьего энергетического пакета. Для достижения этой цели брошены все силы. Лоббисты в еще действующем парламенте уже давно оттягивают момент имплементации, а если партия вновь избранного президента получит большинство на предстоящих парламентских выборах, то дело будет в шляпе.
Тогда Игорь Валерьевич сможет проталкивать через депутатов все, что только захочет его левая нога. Мало того, команда Коломойского (ну не называть же ее командой Зеленского) заявила, что намерена получить контроль над регулятором - НКРЭКУ. Также планируется смена руководства антимонопольного комитета на людей, лояльных к Коломойскому (ведь по закону разрешение АМКУ требуется для масштабной реконфигурации энергетического и промышленного рынков).
Второе. Обрушение Украины в дефолт по примеру Греции выгодно олигарху Коломойскому, так как его компании ориентированы на экспорт. И ферросплавная, и горнорудная и металлургическая промышленность экспортируют и оплачиваются в валюте. В случае дефолта национальная валюта стремительно обесценится, а прибыль Коломойского будет сохраняться в стабильных резервах.
Бене это выгодно, причем Беня даже не делает попытки это скрыть. А зачем что-то скрывать, если ты сейчас триумфатор. А триумфатору сам бог триумфаторов велел придушить конкурентов и скупить активы. Тотальный контроль над ключевыми отраслями в таких условиях вполне достижим. И уже сейчас видно, что над достижением цели работают: на ключевые посты в новой администрации назначены люди, подконтрольные Коломойскому.
Ну и по Привату. Разумеется, Беня воспользовался резким пике, в которое вошла украинская политика, как только победа Зеленского стала очевидной, - и тут же начал штормить тему ПриватБанка. Он подал апелляцию против национализации. Прогнившая и коррумпированная судебная система была готова к такому повороту (она всегда готова к таким поворотам) - национализация была отменена в суде. Посольства США и ЕС отреагировали немедленно и в резкой форме, МВФ приостановил свою миссию, оставив несколько клерков для завершения отчета. Однако уже сейчас понятно, что Игорь Валерьевич всерьез рассматривает возможность послать МВФ нахрен (извините, вырвалось, но я и так достаточно долго сдерживалась).
Итак, что нас ждет, если Коломойский продолжает качать страну, штормить ПриватБанк и ставить под угрозу реформирование энергорынка (а мы ждем очередного этапа реформирования уже с 1 июля). А ждет нас сокращение сотрудничества с важнейшими политическими и финансовыми партнерами, ЕС, США, МВФ, Всемирным банком и ****. Обслуживать внешний долг станет невозможно, отсюда инфляция, безработица и прочие продуктовые карточки.
А чтобы как-то выгребать из воронки, оху… обескураженное руководство страны вполне может обратиться туда, где этого обращения давно ждут - в Кремль. И там помогут, а как же. Только на таких условиях, что лучше бы об этом не думать совсем.
А что же Игорь Валерьевич?
А он кофе пойдет пить.
 показати весь коментар
 
 
здається, що зараз коломойським займуться як зсередини, так і ззовні: Саакашвілі та ФБР не будуть зволікати, до того ж Беня-мохнорилий в останній час забагато базікає й несе несенітницю.
 показати весь коментар
 
 
Клопомойський це справжный президент України. Навже ви досі не розумієте, що ви саме його президеттм обрали, а не шлимазла Зєєєлю!?
 показати весь коментар
 
 
А состояние медведчука тебя не беспокоит???
 показати весь коментар
 
 
В цей день, 30 травня 1926 - похорон СИМОНА ПЕТЛЮРИ в Парижі. 40 польських генералів стали на коліна в костьолі у Варшаві

Рада сьогодні розгляне відставку Гройсмана, введення нових військових звань і законопроект про капеланську діяльність у ЗСУ - Цензор.НЕТ 9579
 показати весь коментар
 
 
І відразу ж потрібно взяти його під варту - щоб не втік.
До речі - а чому барига досі не арештований?!
 показати весь коментар
 
нічого не приймуть, бо немає кворуму.
 показати весь коментар
 
Новые звания: Адмирал-Генералисимус, Генерал с 8 звездочками ...
 показати весь коментар
 
Чукча писатель, а не читатель? "Этот документ предусматривает введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины, обеспечив их соответствие эквивалентной колонке NATO Code согласно STNAG 2116"(с). Идиёт...
 показати весь коментар
 
 
Пора награду новую вводить - "герой наты". И в дамках!
 показати весь коментар
 
Шо,гнося-знову на Винницкий рынок?Мо" трансформатора на шию-и в Днипро?
 показати весь коментар
 
 
краще на ліхтар, бо не тре забруднювати довкілля))
 показати весь коментар
 
А я думаю что отставка нужна, и чем быстрее, тем лучше. Никакого "переходного периода". Выдрать провода, уничтожить документы, и оставить эту днепровско-криворожскую банду драных козлов показать как они "сделают всех вместе".
 показати весь коментар
 
Его не в отставку надо , а на нары, на в угол рядом с дыркой у параши. Лет на 12 хватит. Ессно ***** туда же вместе с остальным ворьем зажравшимися баблом за 5 лет беспредела.
 показати весь коментар
 
Порошенко мочил коллаборантов и агрессоров, опускал рашу ,отстоял Украину большое спасибо! Насчёт посадить,дурень думкою багатіє.
 показати весь коментар
 
Мировой кризис входит в активную фазу,Украине в этом году вернуть 5 млрд.$ по долгам,в 2020 году треть бюджета и потерей 3 млрд.от транзита газа.Все эти проблемы усугубляют олигархи вернувшиеся к корыту ,зе-профаны,зе-барыги.Через год зе-билы поймут ,что за Пороха жили лучше, верните $ по 26грн.
 показати весь коментар
 
Зе-сталіністи ,а посадити зе-коломойського ,слабо?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРада сьогодні розгляне відставку Гройсмана, введення нових військових звань і законопроект про капеланську діяльність у ЗСУ
 
 
 
 
 
 вгору