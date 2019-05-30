 Рада сьогодні розгляне відставку Гройсмана, введення нових військових звань і законопроект про капеланську діяльність у ЗСУ

Про це йдеться в порядку денному засідання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Напередодні Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендував ВР визначитися шляхом голосування щодо відставки Прем'єр-міністра, який свою заяву про звільнення передав на розгляд парламенту 22 травня. Проект постанови №10341 "Про відставку Прем'єр-міністра України Гройсмана Володимира Борисовича" депутати мають намір розглянути 14-м питанням.

Відставка Прем’єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабміну. У такому разі ВР має сформувати новий склад уряду. До початку його роботи свої повноваження виконуватиме той склад Кабміну, відставку якого було прийнято.

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Порядком денним також передбачається розгляд у першому читанні законопроекту №10181 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)", спіавтором якого є Голова ВР Андрій Парубій. Цей документ передбачає запровадження нових військових звань сержантського і старшинського складу Збройних сил України, забезпечивши їх відповідність еквівалентній колонці NATO Code згідно зі STNAG 2116.

Народні депутати мають розглянути і питання про призначення члена Національної ради з питань телебачення і телерадіомовлення за квотою парламенту. 26 липня 2018 року Комітет ВР з питань свободи слова та інформаційної політики завершив прийом заявок на конкурс на цю вакансію, на яку претендують 12 кандидатів. Перед цим, у 2016 році, комітет двічі оголошував відповідний конкурс, але його результатів так і не підбив.

ВР також планує включити до порядку денного сесії близько десятка законодавчих ініціатив, зокрема і проект закону №10335 "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання капеланської діяльності у Збройних силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях".

Крім того, ВР розгляне питання щодо ухвалення Звернення до ООН, ПАРЄ, ПА НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, національних парламентів держав світу щодо засудження порушення прав корінних народів у Російській Федерації (проект постанови №10125).

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Заплановано також розгляд блоків питань з аграрної політики, інформатизації та ратифікації. До того ж, парламент має розглянути у першому читанні урядовий законопроект №7306 "Про Митний тариф України", а в другому — проект №4591 "Про Установу бізнес-омбудсмена".