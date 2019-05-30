 Рада сьогодні розгляне відставку Гройсмана, введення нових військових звань і законопроект про капеланську діяльність у ЗСУ

Про це йдеться в порядку денному засідання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Напередодні Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендував ВР визначитися шляхом голосування щодо відставки Прем'єр-міністра, який свою заяву про звільнення передав на розгляд парламенту 22 травня. Проект постанови №10341 "Про відставку Прем'єр-міністра України Гройсмана Володимира Борисовича" депутати мають намір розглянути 14-м питанням.
Відставка Прем’єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабміну. У такому разі ВР має сформувати новий склад уряду. До початку його роботи свої повноваження виконуватиме той склад Кабміну, відставку якого було прийнято.
Порядком денним також передбачається розгляд у першому читанні законопроекту №10181 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)", спіавтором якого є Голова ВР Андрій Парубій. Цей документ передбачає запровадження нових військових звань сержантського і старшинського складу Збройних сил України, забезпечивши їх відповідність еквівалентній колонці NATO Code згідно зі STNAG 2116.
Народні депутати мають розглянути і питання про призначення члена Національної ради з питань телебачення і телерадіомовлення за квотою парламенту. 26 липня 2018 року Комітет ВР з питань свободи слова та інформаційної політики завершив прийом заявок на конкурс на цю вакансію, на яку претендують 12 кандидатів. Перед цим, у 2016 році, комітет двічі оголошував відповідний конкурс, але його результатів так і не підбив.
ВР також планує включити до порядку денного сесії близько десятка законодавчих ініціатив, зокрема і проект закону №10335 "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання капеланської діяльності у Збройних силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях".
Крім того, ВР розгляне питання щодо ухвалення Звернення до ООН, ПАРЄ, ПА НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, національних парламентів держав світу щодо засудження порушення прав корінних народів у Російській Федерації (проект постанови №10125).
Заплановано також розгляд блоків питань з аграрної політики, інформатизації та ратифікації. До того ж, парламент має розглянути у першому читанні урядовий законопроект №7306 "Про Митний тариф України", а в другому — проект №4591 "Про Установу бізнес-омбудсмена".
Бывший президент Украины Петр Порошенко забрал технику, которая пропала из ситуационной комнаты Администрации Президента, как личную, но на ней может храниться информация государственной важности
2. Мажоритарка и списки потому, что диабетное чудовище за пять лет не удосужился принять закон о выборах.
Чего ты плохо относишься к людям оторые болеют диабетом? У тебя комплексы??? Или ты кацап?
А ну нас с Россией не война?
Всегда и во все времена церковь сотрудничала с любым захватчиком и оккупантом - от монголо-татар до нацистской Германии... И всегда будет сотрудничать!!! В этом суть этой лживо-лицемерной организации - "ибо всякая власть от бога".
Как можно внедрять в свои Вооруженные Силы заведомых предателей?
Что еще?
Реформа питания в армии заморожена, проект по строительству общежитий для военнослужащих свернут. Оборонную промышленность, скорее всего, будут убивать. Это, в свою очередь, скажется на металлургии и машиностроении - системообразующих отраслях украинской экономики. Без них Украина очень быстро скатится на уровень Грузии или Молдовы, только размер страны будет побольше. (Впрочем, решить проблему размеров с удовольствием помогут соседи по карте как с Востока, так и с Запада).
Что делают условные 73%? Нет, они не беспокоятся. Они по-прежнему клянут на все лады кровавых барыг, готовятся встречать Саакашвили и роняют слезы умиления на фоточки новоизбранного с шаурмой. По большому счету, Украина как таковая им не интересна и не нужна. Даже тем из них, кто изъясняется на украинском языке и периодически носит вышиванку.
В целом это весьма недалекая, но управляемая, внушаемая и достаточно не требовательная публика. И им начхать на промышленность, технологии, инфраструктуру, науку и тому подобные излишества. С другой стороны, та же Молдова как-то живет без всего этого. А здесь еще будут "95 квартал" по телеку и Полякова с Винником в Верховной Раде.
А главный упор сделан на Коломойского. И подробно расписаны все его хотелки и возможное меню на ближайшее будущее. Что пан олигарх желает и намерен сожрать в связи с приходом Зеленского во власть. То есть никто на Западе не питает иллюзий относительно самостоятельности шестого.
Но я отвлеклась. Статья на английском, поэтому позволю себе выложить основные пункты, которые показались мне важными.
Для начала, сам заголовок уже достаточно красноречив: «План миллиардера Коломойского срывает западную повестку дня в Украине».
Характеристики Зеленского я пропущу, все равно речь не о нем.
Главные акценты статьи - это упорно педалируемая говорящими головами Коломойского тема дефолта; ПриватБанк и отношения с МВФ; ситуация на энергетическом рынке.
Начну с энергорынка, давно слежу за темой. В статье подробно разбирается ситуация на энергетическом рынке и роль Коломойского в попытках отложить или отменить имплементацию Европейского Третьего энергетического пакета. Для достижения этой цели брошены все силы. Лоббисты в еще действующем парламенте уже давно оттягивают момент имплементации, а если партия вновь избранного президента получит большинство на предстоящих парламентских выборах, то дело будет в шляпе.
Тогда Игорь Валерьевич сможет проталкивать через депутатов все, что только захочет его левая нога. Мало того, команда Коломойского (ну не называть же ее командой Зеленского) заявила, что намерена получить контроль над регулятором - НКРЭКУ. Также планируется смена руководства антимонопольного комитета на людей, лояльных к Коломойскому (ведь по закону разрешение АМКУ требуется для масштабной реконфигурации энергетического и промышленного рынков).
Второе. Обрушение Украины в дефолт по примеру Греции выгодно олигарху Коломойскому, так как его компании ориентированы на экспорт. И ферросплавная, и горнорудная и металлургическая промышленность экспортируют и оплачиваются в валюте. В случае дефолта национальная валюта стремительно обесценится, а прибыль Коломойского будет сохраняться в стабильных резервах.
Бене это выгодно, причем Беня даже не делает попытки это скрыть. А зачем что-то скрывать, если ты сейчас триумфатор. А триумфатору сам бог триумфаторов велел придушить конкурентов и скупить активы. Тотальный контроль над ключевыми отраслями в таких условиях вполне достижим. И уже сейчас видно, что над достижением цели работают: на ключевые посты в новой администрации назначены люди, подконтрольные Коломойскому.
Ну и по Привату. Разумеется, Беня воспользовался резким пике, в которое вошла украинская политика, как только победа Зеленского стала очевидной, - и тут же начал штормить тему ПриватБанка. Он подал апелляцию против национализации. Прогнившая и коррумпированная судебная система была готова к такому повороту (она всегда готова к таким поворотам) - национализация была отменена в суде. Посольства США и ЕС отреагировали немедленно и в резкой форме, МВФ приостановил свою миссию, оставив несколько клерков для завершения отчета. Однако уже сейчас понятно, что Игорь Валерьевич всерьез рассматривает возможность послать МВФ нахрен (извините, вырвалось, но я и так достаточно долго сдерживалась).
Итак, что нас ждет, если Коломойский продолжает качать страну, штормить ПриватБанк и ставить под угрозу реформирование энергорынка (а мы ждем очередного этапа реформирования уже с 1 июля). А ждет нас сокращение сотрудничества с важнейшими политическими и финансовыми партнерами, ЕС, США, МВФ, Всемирным банком и ****. Обслуживать внешний долг станет невозможно, отсюда инфляция, безработица и прочие продуктовые карточки.
А чтобы как-то выгребать из воронки, оху… обескураженное руководство страны вполне может обратиться туда, где этого обращения давно ждут - в Кремль. И там помогут, а как же. Только на таких условиях, что лучше бы об этом не думать совсем.
А что же Игорь Валерьевич?
А он кофе пойдет пить.
До речі - а чому барига досі не арештований?!