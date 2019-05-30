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Все про:авіакатастрофа (295) гелікоптер (189) Зеленський (1495) Рівненщина (419) розбиття (192) Хомчак (26)

 Зеленський доручив Головнокомандувачу ЗСУ Хомчаку взяти розслідування обставин аварії вертольота Мі-8 під особистий контроль

Президент України Володимир Зеленський доручив Головнокомандувачу ЗСУ генералу Руслану Хомчаку взяти розслідування обставин трагедії з вертольотом Мі-8 під особистий контроль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Не добрий ранок. Катастрофа військового гелікоптера на Рівненщині. Чотири загиблих воїни. Доручив Головнокомандувачу ЗСУ генералу Хомчаку взяти розслідування обставин трагедії під особистий контроль. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - написав Зеленський.

Пізніше в прес-службі Президента України уточнили, що вертоліт зазнав аварії не в бою, а під час навчально-тренувального польоту.

"Це сталося не в бою, а під час навчального польоту. З повним розумінням усіх ризиків військової служби навіть у мирний час я все ж наполягаю, що під час навчань і тренувань наша армія не має втрачати людей. Тому наказав начальнику Генерального штабу генералу Хомчаку взяти розслідування цієї неприпустимої аварії під особистий контроль", - заявив Володимир Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чотири члени екіпажу разом із командиром полковником Мазепою загинули внаслідок аварії вертольота Мі-8 на Рівненщині, - Сухопутні війська

Глава держави також висловив співчуття сім’ям загиблих.

"Ваш біль невиліковний. Але ми зробимо все, щоб він не був марним, щоб загибель ваших близьких допомогла врятувати інші життя. Держава не залишить вас у вашому горі", - наголосив Президент.

Як повідомлялося раніше, пізно ввечері в середу, 29 травня, о 23:27 під час навчально-тренувального польоту було втрачено зв'язок із вертольотом Мі-8 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди" в/ч 2595 (м. Броди Львівської області ) Збройних сил України. Армійський вертоліт здійснив аварійну посадку біля с. Сестрятин Радивилівського району (Рівненська обл.), після чого загорівся. Унаслідок катастрофи загинули чотири члени екіпажу разом із командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України полковником Мазепою.

Зеленський доручив Головнокомандувачу ЗСУ Хомчаку взяти розслідування обставин аварії вертольота Мі-8 під особистий контроль 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129662
 
 
 Топ коментарі
 
Золотовалютный резерв за месяц просел почти на полтора миллиарда; если после выборов стабильность курса богомерзких доллара и евро еще как-то удавалось поддерживать, то сейчас курс уверенно ползет вверх. На практике это будет означать тотальное подорожание как импорта, так и производимой в Украине продукции - обойтись без импортного оборудования и комплектующих не получается ни в одной отрасли. Вообще, ага. Прежде чем рассказывать об импортозамещении, научитесь производить хотя бы сверла приемлемого качества, не говоря уже о более сложной и технологичной продукции. И все это на оборудовании украинского производства. Ах, нет такого? Тогда ой.
Что еще? Реформа питания в армии заморожена, проект по строительству общежитий для военнослужащих свернут. Оборонную промышленность, скорее всего, будут убивать. Это, в свою очередь, скажется на металлургии и машиностроении - системообразующих отраслях украинской экономики. Без них Украина очень быстро скатится на уровень Грузии или Молдовы, только размер страны будет побольше. (Впрочем, решить проблему размеров с удовольствием помогут соседи по карте как с Востока, так и с Запада).
Что делают условные 73%? Нет, они не беспокоятся. Они по-прежнему клянут на все лады кровавых барыг, готовятся встречать Саакашвили и роняют слезы умиления на фоточки новоизбранного с шаурмой. По большому счету, Украина как таковая им не интересна и не нужна. Даже тем из них, кто изъясняется на украинском языке и периодически носит вышиванку.
В целом это весьма недалекая, но управляемая, внушаемая и достаточно не требовательная публика. И им начхать на промышленность, технологии, инфраструктуру, науку и тому подобные излишества. С другой стороны, та же Молдова как-то живет без всего этого. А здесь еще будут "95 квартал" по телеку и Полякова с Винником в Верховной Раде.
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наша очередь зраду разводить, смирись
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а тебе смiливо можно вважати зрадником своєї держави. бо на вухах, звiдсiля бачу, чотири кiло кисельово-сукабєєвської локшини висить...
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А що без таких доручень він би цього не робив? Чи з дорученням буде робити? Не потрібно давати доручення, потрібно робити спрос з тих хто відповідає і строго карати за халатну злочинність починаючи з верху, а не шукати шісток, як це робилося в совку і продовжує робитися зараз в Україні. від чого і страждаємо.
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Вот это дал!! Во как начал!! Это не хухры-мухры! Лично(!!)дал под свой контроль!! Такого ещё не было!!! А что тогда впереди? Да там..да потом..ну *** вообще!
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Сегодня 11-й день презЕдентсва чувака...имитация бурной деятельности продолжается....
А вот программы на первые 100 дней...а которой так громко и звонко волала рябая кепка...и которая месяц назад была готова на 95%...как не было...так и нет....
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петя все бабло пускал на офшоры и личные финансовые операции, только языком трепал о модернизации всего и вся. На деле видим что советское старье окончательно разваливается и никакой модернизацией там и не пахнет
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состояние Порошенко за 5 лет уменьшилось на 300 млн$ (форбс) это 5 млн грн в день. когда такие мрази как ты не будут сидеть сракой на диване целый день, на родительскую пенсию, с гнилыми зубами и дырявыми носками, а начнут работать и платить налоги, то появятся деньги на новые вертолеты. для инфы тебе дебилло--- военную технику и вооружение запрещено продавать воюющим странам. у меня щаЗ на кармане 50 лямов $ договорись про АН64 или на худой конец МИ 28. с меня боярышник.
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Якось дуже дивно : всі загинули після приземлення, нехай і аварійного?
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А почему Хомчаку зе это поручил,почему не своему министру оборрны?И что значит взять пол контроль раследование?Зе не вкурсе что следователь и прокурор фигура процессуально не зависима?А если сам хомчак виновин или его друзья?ЗЕ видать вместо того что бы хотя бы хоть что-то выучить на парах всб свою учебу в кожаных труселях в квн играл?Фффуууухххх!!!!Дожили.Лучше бы зе шаурму пошел поел чем показывать свою полную проф.не пригодность.
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Так верховный главнокомандующий в должностях не разбирается-кто первый подвернулся - тот и царь.
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Посада Хомчака називається - Начальник ГШ ЗСУ.....вні є Головнокомандувач ЗСУ.

Це вам треба, перед тим як щось коментувати, хоч трохи , хоч якихось знань надбати...це нескладно...навіть у Вікіпедії це є.
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С тих пір коли посів посаду Начальника ГШ-Головнокомандувача ЗСУ
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опять у порхнявых зашквар...ну, ну))))))))))))))
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порохнявые! зацените "фишку", про которую почему то помалкивает "цензор" - вася грицак подался в "отпуск", а это значит что СБУ перешла под контроль(по настоящему) зеленского в лице его человека на должности первого зама! думаю, у многих порохнявых гнид из петиной "команды" при этой новости сжались булки и сухо стало во рту!)))))))))))))))))
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Загинули люди. Наші українські військові. Порохососи з цього приводу тут радісно юродствують, ніхто їх не банить. Треба організувати петицію про заборону ББП і їх порохососів, як заборонили компартію.
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Почему расследование этой трагедии должен брать под особый контроль НГШ у нас что уже нет следственных органов, нет военной прокуратуры или я что-то не пойму у нас скоро директора заводов будут брать на контроль трагедии(не дай господи) на заводах...
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труппа клоунов не понимает что должны делать чиновники на тех местах которые заняли эти шуты гороховые. они по инерции кукарекают про злочинну шоколадну владу, как на выборах, а пора уже снижать тарифы, повышать зарплату до 4000$ и пенсию до 1000$))))
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Класно. И наделил министерство обороны полномочиями органа досудебного следствия? Осторожно спрошу он что не понимает разницу мжду военной прокуратурой и минобороны?
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Да, щось забагато на 10 днів: абсолютно безглуздий полон 8 військлвих, вибух в шахті з 2 загиблими, аварія вертольота з 4 загиблими, жорстоке побиття активістів, замовний бунт в колонії, кілька вибухів банкоматів Привату, суд відмовляється розглядати позов про призначення на високу держ.посаду люстрованого дружбана ЗЕ !!!!!! Совпадєніє ? Зовсім ні, просто ЗЕ демократичний преЗЕдент, він грає роль, і всі пішли на розслабон, відчуття безкарності, безвідповідальності та вседозволеності. ДИКТАТУРА ж ЗАКІНЧИЛАСЬ, всі закони проти людей ! Військові забили на накази, інструкції та правила, в шахті забили на ТБ, урки страх втратили, суд їх виправдає, он за мільярди виправдовують.
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Только зеленое недоразумение было выбрано 73 процентами телепузиков жевателей чипсов с одной извилиной и мы за неделю имеем следующие результаты:
8 бойцов "случайно" попали в плен, заехав на оккупированную территорию. Напоминает Иловайск, как Хомчак отправил колонну, а сам сдриснул.
Сегодня погиб командир 16 бригады авиации разбившись на вертолете в Ровненской области
Верховный суд полностью подмят олигархической мафией.
На должность АП вне закона назначаются человек олигархической мафии
Все ключевые посты, начальник генштаба, глава администрации президента, начальник охраны президент -люди Коломойского.
Коломойский говорит, что в стране гражданский конфликт
Его шестерка глава АП говорит, что нужен референдум о мирном договоре с Россией
Думайте
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Какие нахер учебные полёты на сорокалетних колымагаг
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Прямо кацапський Вовка. Не поручив би, так би Хомчак і з унітаза не зліз?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський доручив Головнокомандувачу ЗСУ Хомчаку взяти розслідування обставин аварії вертольота Мі-8 під особистий контроль
 
 
 
 
 
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