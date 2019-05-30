 Зеленський доручив Головнокомандувачу ЗСУ Хомчаку взяти розслідування обставин аварії вертольота Мі-8 під особистий контроль

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Не добрий ранок. Катастрофа військового гелікоптера на Рівненщині. Чотири загиблих воїни. Доручив Головнокомандувачу ЗСУ генералу Хомчаку взяти розслідування обставин трагедії під особистий контроль. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - написав Зеленський.

Пізніше в прес-службі Президента України уточнили, що вертоліт зазнав аварії не в бою, а під час навчально-тренувального польоту.

"Це сталося не в бою, а під час навчального польоту. З повним розумінням усіх ризиків військової служби навіть у мирний час я все ж наполягаю, що під час навчань і тренувань наша армія не має втрачати людей. Тому наказав начальнику Генерального штабу генералу Хомчаку взяти розслідування цієї неприпустимої аварії під особистий контроль", - заявив Володимир Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чотири члени екіпажу разом із командиром полковником Мазепою загинули внаслідок аварії вертольота Мі-8 на Рівненщині, - Сухопутні війська

Глава держави також висловив співчуття сім’ям загиблих.

"Ваш біль невиліковний. Але ми зробимо все, щоб він не був марним, щоб загибель ваших близьких допомогла врятувати інші життя. Держава не залишить вас у вашому горі", - наголосив Президент.

Як повідомлялося раніше, пізно ввечері в середу, 29 травня, о 23:27 під час навчально-тренувального польоту було втрачено зв'язок із вертольотом Мі-8 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди" в/ч 2595 (м. Броди Львівської області ) Збройних сил України. Армійський вертоліт здійснив аварійну посадку біля с. Сестрятин Радивилівського району (Рівненська обл.), після чого загорівся. Унаслідок катастрофи загинули чотири члени екіпажу разом із командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України полковником Мазепою.