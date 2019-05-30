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Все про:суд (5156) судимість (8) Ситник (480) Надейко (1)

 Товариш Ситника Надейко, який спонсорував відпочинок директора НАБУ, судиться про зняття судимості за розбійний напад

Виходець із Рівного Микола Надейко у квітні 2019 р. звернувся до суду про зняття судимості за розбійний напад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на дані реєстру судових рішень.

Нещодавно сайт "Обозреватель" оприлюднив начебто протокол допиту Надейка з приводу новорічного відпочинку в мисливському господарстві "Поліське-Сарни" в Рівненській області. Є дані, що саме тут були записані розмови, в яких Ситник нібито розповідає своїм знайомим, що у 2016 році розголосив на сайті НАБУ таємницю слідства у справі про "чорну бухгалтерію Партії Регіонів" щодо виплат Полу Манафорту, щоб знизити рейтинг кандидата в президента США Дональда Трампа і допомогти кандидату Гілларі Клінтон.

Дані до ЄРДР внесено 14 березня 2019 року за фактом перевищення службових повноважень окремими працівниками НАБУ під час здійсненя досудового розслідування. Суд призначив експертизу звукозаписів, щоб з’ясувати, зокрема, чи записаний на них Ситник.

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Відповідно до протоколу допиту, Микола Надейко розповідав, що особисто платив за відпочинок Ситника у комплексі "Поліське-Сарни" по 100 тис. грн за раз. А загалом у 2017-2019 рр. керівник НАБУ там відпочивав 5 разів. Крім того, Надейко стверджував, що заплатив за ремонт зламаних Ситником квадроциклів 4 тис. доларів.

Свою щедрість Надейко пояснював товариськими стосунками із Ситником

"Нічого я не винен і не зобов’язаний перед ним. Допомагаю йому лише як товариш. Він належить до таких товаришів, яким відмовити у силу своїх життєвих принципів я не можу… Він для мене як гість, а я – сторона, що приймає", – розповідав він.

Водночас 13 березня 2019 р. до суду надійшло клопотання Надейка про зняття судимості. Він пояснював, що вирок апеляційного суду м. Києва від 26 грудня 2005 року ним було відбуто повністю 28 грудня 2012 року. За цей час він усвідомив свою провину, його поведінка є зразковою, він чесно працює у ТОВ "Фінансово-консалтингова компанія Авангард ЛТД" на посаді радника члена Наглядової ради, де зарекомендував себе з позитивного боку. З дня звільнення від відбування покарання по теперішній час він жодного разу не притягувався до кримінальної відповідальності.

Товариш Ситника Надейко, який спонсорував відпочинок директора НАБУ, судиться про зняття судимості за розбійний напад 01

У грудні 2005 р. за розбійний напад у місті Києві на вул. Михайлівській, 24-а Надейко був засуджений до 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. У 2010 році невідбуту частину покарання у вигляді позбавлення волі замінили на більш м’яке покарання – виправні роботи за місцем роботи засудженого на строк два роки з відрахуванням у дохід держави 20 % заробітку щомісячно.

2 квітня 2019 р Рівненський суд ухвалив направити клопотання за підсудністю до столиці, оскільки Надейка було засуджено вироком апеляційного суду м. Києва.

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Але Київський апеляційний суд вирішив, що справа надійшла з порушенням порядку визначення підсудності. Доводи зводилися до того, що Рівненський суд не міг безпосередньо направити справу в Київський апеляційний суд, оскільки таке питання вирішується апеляційним або Верховним судом. Крім того, зазначалося, що клопотання Надейка виходить за межі повноважень апеляційного суду, оскільки нині апеляційні суди в Україні діють лише як суди апеляційної інстанції.

Справу направили до Верховного суду, але там вирішили, що її має розглядати Київський апеляційний суд, оскільки саме цей суд ухвалював вирок і клопотання до нього надійшло саме як до суду першої інстанції. Справу повернули в апеляційний суд і найближче засідання призначено на 7 червня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129659
 
 
 Топ коментарі
 
После операции врач говорит пациенту: - Я пришлю к вам на ночь медсестру. Пациент чуть слышно: - Доктор, как-нибудь в другой раз, у меня сегодня все болит!
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откуда вообще вылез этот артемий сытный? такое впечатление, что кто-то из пэтрухиных корешей пристроил неблагополучного родственника, после окончания ним бурсы, на теплое место. и этот тупой родственник ломает все дрова, до которых способен дотянутся. но при этом его почему-то продолжают держать на должности.
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Надейко работал у этого британца водителем. 10 ноября 2004 года вместе с двумя сообщниками ворвался в квартиру своего работодателя и заставил его открыть сейф, в котором хранились 15 тыс. долларов, а также забрал два мобильных телефона, ценные часы, куртку и автомобиль "Ленд Ровер". После ограбления британца задушили. Сытник просто мразь -- такая же как и его друзья Товариш Ситника Надейко, який спонсорував відпочинок директора НАБУ, судиться про зняття судимості за розбійний напад - Цензор.НЕТ 8779
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После операции врач говорит пациенту: - Я пришлю к вам на ночь медсестру. Пациент чуть слышно: - Доктор, как-нибудь в другой раз, у меня сегодня все болит!
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Надейко работал у этого британца водителем. 10 ноября 2004 года вместе с двумя сообщниками ворвался в квартиру своего работодателя и заставил его открыть сейф, в котором хранились 15 тыс. долларов, а также забрал два мобильных телефона, ценные часы, куртку и автомобиль "Ленд Ровер". После ограбления британца задушили. Сытник просто мразь -- такая же как и его друзья Товариш Ситника Надейко, який спонсорував відпочинок директора НАБУ, судиться про зняття судимості за розбійний напад - Цензор.НЕТ 8779
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да можно пересмотреть его иск и накинуть несколько годочков зоны.
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После снятия судимости Лозинскому Товариш Ситника Надейко, який спонсорував відпочинок директора НАБУ, судиться про зняття судимості за розбійний напад - Цензор.НЕТ 1851!!!!
Не смешите меня!
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откуда вообще вылез этот артемий сытный? такое впечатление, что кто-то из пэтрухиных корешей пристроил неблагополучного родственника, после окончания ним бурсы, на теплое место. и этот тупой родственник ломает все дрова, до которых способен дотянутся. но при этом его почему-то продолжают держать на должности.
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наверное потому, что беня последних 5 лет был зрителем и статистом, а свынарчуков по креслам распихивал ************.
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Не случайно и далеко не тупой. А оборзевший от вседозволенности

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Вот это я понимаю дружбан, около 600 тыс. гривен на отдых друга потратил.))
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Трое новых русских обсуждают, какие замечательные у них дети.
(1) - Вот у меня сын - молодец, по моим стопам пошел -
недвижимостью занимается, дела хорошо идут, и по жизни
не мелочится - недавно другу квартиру в Париже подарил.
(2) - У меня тоже молодец - автосалон открыл, дорогими машинами
торгует, дело процветает, сам живет на широкую ногу -
другу Ferrari подарил недавно.
(3) - И у меня молодец - банк организовал, развернулся, понимаешь,
недавно другу огромный кредит беспроцентный дал на 30 лет.
Тут залетает четвертый новый русский:
(4) - О чем говорите?
(1-2-3) - Да о детях.
(4) - А мой - гомик, блин! Hо у него квартира в Париже, Ferrari,
а недавно кредит беспроцентный взял на 30 лет - и как это ему удается?
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Большой чел в НАБУ дружит с зеком . Кого ж в это НАБУ набрали .
Зато пиарили - все честные и неподкупные, прошли 100 комиссий .
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Значит надо этих распустить и новых набрать... Фигарим петицию и набираем через смартфон ...
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Це неймовірно коли таке читаєш. Тут навіть можна згадати, що замголови ситника углава видавав довідки похреснику порошенко Гладковському, то в них скрізь друзі не той во
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А через суд не про бывали доказать.Сколько можно пережевывать одно и тоже.Видать тема
беспреспективная а другой нет. Шавки продажные и не маскируются.
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высокие отношения с интересными людьми....вот он какой наш директор НАБУ, не брезгует дружить с бывшими уголовниками и отдыхать за их счет, браво...
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Эта гнида СЫТНИК гулял у организатора титушек на Майдан Чеботарева , за счет средств криминалитета . Нужно что то делать .что бы снять и судить Сытника и Холодницкого .
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Не говори мне, кто ты, расскажи кто твои друзья.
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Да всем же понятно, что это были взятки. Решил напрямую деньги не брать, бо коррупцией посчитают, а отдохнуть можно
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ситник звик жити на широку ногу, про це свідчить хабар за закриття справи про Артемсіль у розмірі 500 тисяч
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТовариш Ситника Надейко, який спонсорував відпочинок директора НАБУ, судиться про зняття судимості за розбійний напад
 
 
 
 
 
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