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 Політика України, За кордоном
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 Українське питання залишиться темою переговорів Трампа і Путіна, - Волкер

Українське питання, включно з необхідністю звільнення Росією українських моряків і кораблів, залишається на порядку денному відносин США та РФ, зокрема запланованої на наступний місяць зустрічі Трампа і Путіна.

Про це у Вашингтоні на конференції у Фонді Карнегі за міжнародний мир заявив спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як усі пам'ятають, минулого грудня планувалася зустріч президентів Трампа й Путіна в Аргентині. Вона була скасована через те, що за тиждень до того Росія атакувала український флот, захопила кораблі та ув'язнила моряків, перемістивши їх на територію РФ. Отже, зустріч була відкликана, і це був дуже гарний крок, я думаю, це було правильним", - зазначив представник Держдепу.

Відтоді, за його словами, Вашингтон не припиняє наполягати на звільненні моряків.

Волкер нагадав, що Міжнародний трибунал з морського права ухвалив рішення в цій справі на користь України. "Дії РФ жодним чином не відповідають міжнародному праву, у них немає підстав надалі затримувати моряків, але вони досі роблять це", - констатував американський дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продовжать постачати Україні зброю, - Волкер

Однак, за його словами, крім необхідності звільнення українських моряків і кораблів, між РФ і США залишається безліч нерозв'язаних проблем, які потрібно обговорювати. Йдеться про контроль над озброєннями (зокрема ядерними), ситуацію у Венесуелі, Сирії, Північній Кореї, дипломатичне протистояння, бойові дії на Донбасі, анексію Криму.

Тому, за словами Волкера, було б добре, якби Трамп і Путін могли зустрітися й обговорити теми, щоб "визначитися, чи є можливість трохи охолодити ситуацію, знайти шляхи, де можна діяти конструктивно".

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Водночас представник Держдепу наголосив: "Це не свідчить про те, що ми не опікуємося питаннями України. Ми мусимо намагатися владнати всі великі розбіжності між двома великими країнами".

Як повідомлялося, Дональд Трамп на початку травня заявив, що планує зустрітися з Володимиром Путіним на саміті G20, який відбудеться наприкінці червня в японському місті Осака.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129655
 
 
 Топ коментарі
 
типичный ыксперд с аватарой 25%, и заметьте, это еще один из самых высоких IQ среди них

Українське питання залишиться темою переговорів Трампа і Путіна, - Волкер - Цензор.НЕТ 256
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хрякоботы никак не успокоятся...
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А можно вместо переговоров ,Украине 100 джавединов .
От них толку гораздо больше
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Пообещал дедушка Мойша купить внуку шоколадку.
Приходит домой.
Внук:
- Деда, ты купил шоколадку?
Мойша:
- Нет, внучек, сегодня некогда было.
На другой день приходит.
- Деда, ты купил шоколадку?
- Нет, внучек, магазин был закрыт.
На следующий день приходит.
- Деда, ты купил шоколадку?
- Не было шоколада. Только чупа-чупсы.
- Так хотя бы чупа-чупс купил бы.
- Запомни, внучек, пока дедушка Мойша жив, ты будешь кушать только шоколад. Українське питання залишиться темою переговорів Трампа і Путіна, - Волкер - Цензор.НЕТ 1414
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Це нагадує фразу: "Ваш дзвінок важливий для нас. Залишайтесь на лінії................пі-пі-пі....." Украинский вопрос останется темой переговоров Трампа и Путина, - Волкер - Цензор.НЕТ 583
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Встречаются два еврея:
- Ну как, Изя, ты-таки уже устроился на работу?
- Да, в оркестр русских народных инструментов.
- Ну и шо, неужели там все русские?
- Конечно, нет! Правда, есть один - но ты же знаешь, они везде пролезут! Українське питання залишиться темою переговорів Трампа і Путіна, - Волкер - Цензор.НЕТ 6676
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Українське питання залишиться темою переговорів Трампа і Путіна, - Волкер - Цензор.НЕТ 3948

Классно договариваться про Украину, без Украины. Это как телочку замуж выдавать без ее согласия. Надеюсь клоун-трамп не предаст клоуна-зеленского и вопросы порешают в пользу Украины, а не так как на фотке выше
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Владимир Александрович на переговорах будет лишним.
Во-первых, запоребрик и так на переговорах уже представлен и присутствия Владимира Александровича для выражения его пророссийских симпатий ("а не замутить ли нам референдум на тему, а на кой нам фиг тот ЕС и НАТО?") не требуется.
А во-вторых, мнение Владимира Алексадровича Бени всем как-то фиолетово.
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Ну, и к новогодним елкам Владимиру Александровичу надо готовиться, и к корпоративм.
Это дело серьезное, запускать нельзя, отожмут.
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типичный ыксперд с аватарой 25%, и заметьте, это еще один из самых высоких IQ среди них

Українське питання залишиться темою переговорів Трампа і Путіна, - Волкер - Цензор.НЕТ 256
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Петиції, петиції... Щось ніякої користі від них. ДСС.
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Беня, эт который москалей покупал и их трофейное оружие? Да, немало тогда украинских отчаянных парней заработало...

Українське питання залишиться темою переговорів Трампа і Путіна, - Волкер - Цензор.НЕТ 6424
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БРЕХНЯ

"Фейк: Реклама ПриватБанка, обещающая 10 000 долларов «за москаля»
Апрель 17, 2014 - 18:42"На самом деле изображение фейковое. На нем изображен не Днепропетровск, а Киев, адрес улица Большая Васильковская (бывшая Красноармейская) 23/50.Кроме того, на этом месте в данный момент висит пустое белое полотно без какой-либо надписи. https://www.stopfake.org/fejk-reklama-privatbanka-obeshhayushhaya-10-000-dollarov-za-moskalya/
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ты никак не угомонишься, любитель кацапов. данное изображение условное, эт правда, но украинские парни (в основном правосеки) подзаработали немало денюжек при сдаче Бене пленных кацапо-туристо и кадровых кацапов.
может ты не знал, но в Крыму в 2014 правосеки тоже чуток очистили воздух, схема была проста, к рюським воякакм подкатывала товарная телочка и предлагала сексуально отблагодарить асвабадителей, хата типа есть. а на хате руссо-военных аккуратно брали и оч тихо вставляли шомпол в ухо или глаз, товарная телочка выходила к новым асвабадителям и вела на ту же хату
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Ви своїм кацапським лайном мене не мажте. Гроші запропонувавУкраїнське питання залишиться темою переговорів Трампа і Путіна, - Волкер - Цензор.НЕТ 5224
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Беня так старанно в своїх інтерв"ю "сватає" (підкладає) Україну кацапам, що його й мазать не варто. Він, якось сам...
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У подъезда встречаются евреи.
Изя говорит:
- Ты знаешь, Абрам, я вчера видел, как с тебя возле дома снимали дублёнку…
- Так ше ты не подошёл?
- А я подумал: «Зачем им ещё одна дублёнка?»" Українське питання залишиться темою переговорів Трампа і Путіна, - Волкер - Цензор.НЕТ 4051
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Путин будет за окончательное решение украинского вопроса.
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На одной из одесских улиц, а именно, на Дерибасовской, стояла заплаканная женщина. Иностранец, проходивший мимо, поинтересовался у нее:
- Что с вами случилось? Женщина отвечала:
- У меня украли кошелек с деньгами. Иностранец пожалел ее и дал ей деньги. Женщина стала его благодарить, а потом спросила:
- Может, вы и кошелек отдадите? Українське питання залишиться темою переговорів Трампа і Путіна, - Волкер - Цензор.НЕТ 1846
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Вяликому Пу укажут на его место - рядом с Круглим Ыном и Волохатым Мадуро.
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Не укажут,бо ссутся ядерного металлолома!
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Украинский вопрос останется темой переговоров Трампа и Путина, - Волкер

Тоді для чого весь цей цирк. з мінськами і нормандськими форматами.
дивітесь що б не загралися....
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История повторяется-как сралин с гитлером Польшу делили!!!
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