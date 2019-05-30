 Українське питання залишиться темою переговорів Трампа і Путіна, - Волкер

Про це у Вашингтоні на конференції у Фонді Карнегі за міжнародний мир заявив спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як усі пам'ятають, минулого грудня планувалася зустріч президентів Трампа й Путіна в Аргентині. Вона була скасована через те, що за тиждень до того Росія атакувала український флот, захопила кораблі та ув'язнила моряків, перемістивши їх на територію РФ. Отже, зустріч була відкликана, і це був дуже гарний крок, я думаю, це було правильним", - зазначив представник Держдепу.

Відтоді, за його словами, Вашингтон не припиняє наполягати на звільненні моряків.

Волкер нагадав, що Міжнародний трибунал з морського права ухвалив рішення в цій справі на користь України. "Дії РФ жодним чином не відповідають міжнародному праву, у них немає підстав надалі затримувати моряків, але вони досі роблять це", - констатував американський дипломат.

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Однак, за його словами, крім необхідності звільнення українських моряків і кораблів, між РФ і США залишається безліч нерозв'язаних проблем, які потрібно обговорювати. Йдеться про контроль над озброєннями (зокрема ядерними), ситуацію у Венесуелі, Сирії, Північній Кореї, дипломатичне протистояння, бойові дії на Донбасі, анексію Криму.

Тому, за словами Волкера, було б добре, якби Трамп і Путін могли зустрітися й обговорити теми, щоб "визначитися, чи є можливість трохи охолодити ситуацію, знайти шляхи, де можна діяти конструктивно".

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Водночас представник Держдепу наголосив: "Це не свідчить про те, що ми не опікуємося питаннями України. Ми мусимо намагатися владнати всі великі розбіжності між двома великими країнами".

Як повідомлялося, Дональд Трамп на початку травня заявив, що планує зустрітися з Володимиром Путіним на саміті G20, який відбудеться наприкінці червня в японському місті Осака.