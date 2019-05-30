 Українське питання залишиться темою переговорів Трампа і Путіна, - Волкер

Про це у Вашингтоні на конференції у Фонді Карнегі за міжнародний мир заявив спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Як усі пам'ятають, минулого грудня планувалася зустріч президентів Трампа й Путіна в Аргентині. Вона була скасована через те, що за тиждень до того Росія атакувала український флот, захопила кораблі та ув'язнила моряків, перемістивши їх на територію РФ. Отже, зустріч була відкликана, і це був дуже гарний крок, я думаю, це було правильним", - зазначив представник Держдепу.
Відтоді, за його словами, Вашингтон не припиняє наполягати на звільненні моряків.
Волкер нагадав, що Міжнародний трибунал з морського права ухвалив рішення в цій справі на користь України. "Дії РФ жодним чином не відповідають міжнародному праву, у них немає підстав надалі затримувати моряків, але вони досі роблять це", - констатував американський дипломат.
Однак, за його словами, крім необхідності звільнення українських моряків і кораблів, між РФ і США залишається безліч нерозв'язаних проблем, які потрібно обговорювати. Йдеться про контроль над озброєннями (зокрема ядерними), ситуацію у Венесуелі, Сирії, Північній Кореї, дипломатичне протистояння, бойові дії на Донбасі, анексію Криму.
Тому, за словами Волкера, було б добре, якби Трамп і Путін могли зустрітися й обговорити теми, щоб "визначитися, чи є можливість трохи охолодити ситуацію, знайти шляхи, де можна діяти конструктивно".
Водночас представник Держдепу наголосив: "Це не свідчить про те, що ми не опікуємося питаннями України. Ми мусимо намагатися владнати всі великі розбіжності між двома великими країнами".
Як повідомлялося, Дональд Трамп на початку травня заявив, що планує зустрітися з Володимиром Путіним на саміті G20, який відбудеться наприкінці червня в японському місті Осака.
От них толку гораздо больше
Приходит домой.
Внук:
- Деда, ты купил шоколадку?
Мойша:
- Нет, внучек, сегодня некогда было.
На другой день приходит.
- Деда, ты купил шоколадку?
- Нет, внучек, магазин был закрыт.
На следующий день приходит.
- Деда, ты купил шоколадку?
- Не было шоколада. Только чупа-чупсы.
- Так хотя бы чупа-чупс купил бы.
- Запомни, внучек, пока дедушка Мойша жив, ты будешь кушать только шоколад.
- Ну как, Изя, ты-таки уже устроился на работу?
- Да, в оркестр русских народных инструментов.
- Ну и шо, неужели там все русские?
- Конечно, нет! Правда, есть один - но ты же знаешь, они везде пролезут!
Классно договариваться про Украину, без Украины. Это как телочку замуж выдавать без ее согласия. Надеюсь клоун-трамп не предаст клоуна-зеленского и вопросы порешают в пользу Украины, а не так как на фотке выше
Во-первых, запоребрик и так на переговорах уже представлен и присутствия Владимира Александровича для выражения его пророссийских симпатий ("а не замутить ли нам референдум на тему, а на кой нам фиг тот ЕС и НАТО?") не требуется.
А во-вторых, мнение
Владимира АлексадровичаБени всем как-то фиолетово.
Это дело серьезное, запускать нельзя, отожмут.
"Фейк: Реклама ПриватБанка, обещающая 10 000 долларов «за москаля»
Апрель 17, 2014 - 18:42"На самом деле изображение фейковое. На нем изображен не Днепропетровск, а Киев, адрес улица Большая Васильковская (бывшая Красноармейская) 23/50.Кроме того, на этом месте в данный момент висит пустое белое полотно без какой-либо надписи. https://www.stopfake.org/fejk-reklama-privatbanka-obeshhayushhaya-10-000-dollarov-za-moskalya/
может ты не знал, но в Крыму в 2014 правосеки тоже чуток очистили воздух, схема была проста, к рюським воякакм подкатывала товарная телочка и предлагала сексуально отблагодарить асвабадителей, хата типа есть. а на хате руссо-военных аккуратно брали и оч тихо вставляли шомпол в ухо или глаз, товарная телочка выходила к новым асвабадителям и вела на ту же хату
Изя говорит:
- Ты знаешь, Абрам, я вчера видел, как с тебя возле дома снимали дублёнку…
- Так ше ты не подошёл?
- А я подумал: «Зачем им ещё одна дублёнка?»"
- Что с вами случилось? Женщина отвечала:
- У меня украли кошелек с деньгами. Иностранец пожалел ее и дал ей деньги. Женщина стала его благодарить, а потом спросила:
- Может, вы и кошелек отдадите?
Тоді для чого весь цей цирк. з мінськами і нормандськими форматами.
дивітесь що б не загралися....