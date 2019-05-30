 Охорона думала, що я його покусаю, - Саакашвілі розповів про випадкову зустріч із Порошенком

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він розповів в ефірі каналу Наш.Максі-ТВ.
"Дуже близько, прямо обличчями зіткнулися. Знаєте, що я зробив? Просто пройшов повз. Охорона думала, що я його зараз покусаю: вони розгубилися, зайняли периметр <...> А я просто пройшов", - запевнив політик.
Коли це сталося, не уточнюється; імовірно, на 25-му з'їзді ЄНП у листопаді.
Саакашвілі повторив, що в нього "є особиста причина бути на нього злим, але в мене немає особистих образ", і додав, що йому нібито не цікава помста Порошенку.
28 травня президент Зеленський повернув Саакашвілі громадянство, а наступного дня екс-президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА повернувся в Україну, пояснивши, що тепер робитиме.
Як повідомлялося, в липні 2017 року президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив Саакашвілі українського громадянства, коли той перебував у США. 10 вересня 2017 року Саакашвілі перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників, що супроводжувалося протистоянням з прикордонниками і правоохоронцями.
22 вересня 2017 року Мостиський районний суд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України. 12 лютого 2018 року Саакашвілі був затриманий у ресторані в центрі Києва недалеко від офісу своєї партії "Рух нових сил", після чого доставлений в аеропорт "Бориспіль" і відправлений на літаку в Польщу.
У МВС України пояснили, що відповідно до вже винесених судових рішень Саакашвілі перебував на території України незаконно, а тому з "дотриманням всіх юридичних формальностей його було повернуто в країну, звідки прибув, порушуючи вітчизняне законодавство".
бьются в оргазме.
реально может укусить, если не пороха, то его галстук уж точно)))
Каждый, кто голосовал за слугу на(у)рода, думал, что он голосует не потому, что считает его хорошим президентом, а потому, что ему было интересно узнать, какую ещё фуйню сможет выдержать его страна.
Каждый, кто радуется искам Портнова и Шуфрича, поднимающим голову регионалам, "дефолтам" Коломойского и кипишу Михо, думает, что он бессмертный. Или на концерте 95-го квартала - опустится занавес, и все разойдутся по уютным квартирам.
Но занавес не опустится потому, что мы все стали участниками этой пьесы, начинавшейся как водевиль, но всё больше напоминающей триллер. В первом акте которого на стене появилось ружьё, готовое выстрелить во втором. Убьёт оно или страну или тех пацанов, чуваков, слуг и паяцев, которые это ружьё повесили. Для которых страна - продолжение сцены, а цель - сыграть Наполеона, Гамлета или Мессию.
Большинство зрителей такие спектакли любит. Но это большинство - не маяк, а блуждающие огни. Маяком всегда было и будет злое меньшинство, ориентированное не на шару и мессию, а на себя, IQ и каждодневный труд. Если же вы заметили, что вы на стороне большинства, значит, с вами что-то не так.
Маятник сейчас на той стороне, и та сторона в эйфории. Но время и холодная голова работают на нас, а каждый знает нужный манёвр. Надо делать своё и помнить, что чем глубже прячешь голову в песок, тем беззащитней твоя задница. И задницы тех, кто тебе дорог. Тропа непростая, но голова думает, глаза видят, руки делают, ноги несут.
- Мойше, куда вы так бежите?
- Спешу исполнить супружеский долг.
- Так вы ж живете в другую сторону!
- Туда я уже не донесу!
а теперь и вчера заявил, что заниматься не будет *****бол какой -то!
https://www.youtube.com/watch?v=WwiL6JyBThI
Что еще? Реформа питания в армии заморожена, проект по строительству общежитий для военнослужащих свернут. Оборонную промышленность, скорее всего, будут убивать. Это, в свою очередь, скажется на металлургии и машиностроении - системообразующих отраслях украинской экономики. Без них Украина очень быстро скатится на уровень Грузии или Молдовы, только размер страны будет побольше. (Впрочем, решить проблему размеров с удовольствием помогут соседи по карте как с Востока, так и с Запада).
Что делают условные 73%? Нет, они не беспокоятся. Они по-прежнему клянут на все лады кровавых барыг, готовятся встречать Саакашвили и роняют слезы умиления на фоточки новоизбранного с шаурмой. По большому счету, Украина как таковая им не интересна и не нужна. Даже тем из них, кто изъясняется на украинском языке и периодически носит вышиванку.
В целом это весьма недалекая, но управляемая, внушаемая и достаточно не требовательная публика. И им начхать на промышленность, технологии, инфраструктуру, науку и тому подобные излишества. С другой стороны, та же Молдова как-то живет без всего этого. А здесь еще будут "95 квартал" по телеку и Полякова с Винником в Верховной Раде.
Єдине, що дивує - як країна встояла п'ять років під його керівництвом. Слава добровольцям, волонтерам і українському громадянському суспільству. Велика подяка нашим закордонним друзям.
Вы посмотрите на Абхазию (которую "развивает" ваш *****) и на Грузию, и не пишите глупых комментариев.
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Тенденция карабканья курса вверх после инаугурации и историй "дяди Игоря" про дефолт - настораживает
Зато круто будет учителям, с зарплатой по $4000 и курсом 50 грн!👍
До того йде.
https://youtu.be/xITYN86Akdw
Во внутренних помещениях этого здания личная охрана не присутствует. Таковы правила.
При Зе усюди "КВАРТАЛІВСЬКІ".
ПОЛТАВСЬКУ ОДА МОЖЕ ОЧОЛИТИ СЕРГІЙ КОРЯВЧЕНКОВ - ДВОЮРІДНИЙ БРАТ «ЮЗІКА» З «95 КВАРТАЛУ
Теперь заживём бахато))) Да, ЗЕпоцы?
"Нет" ни кумовства, ни родства.