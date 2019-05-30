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Все про:Порошенко (8978) Саакашвілі Міхеіл (1238)

 Охорона думала, що я його покусаю, - Саакашвілі розповів про випадкову зустріч із Порошенком

Колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі, який за п'ятого президента Петра Порошенка був позбавлений громадянства і примусово видворений з України, розповів про випадкову зустріч зі своїм кривдником.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він розповів в ефірі каналу Наш.Максі-ТВ.

"Дуже близько, прямо обличчями зіткнулися. Знаєте, що я зробив? Просто пройшов повз. Охорона думала, що я його зараз покусаю: вони розгубилися, зайняли периметр <...> А я просто пройшов", - запевнив політик.

Коли це сталося, не уточнюється; імовірно, на 25-му з'їзді ЄНП у листопаді.

Саакашвілі повторив, що в нього "є особиста причина бути на нього злим, але в мене немає особистих образ", і додав, що йому нібито не цікава помста Порошенку.

28 травня президент Зеленський повернув Саакашвілі громадянство, а наступного дня екс-президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА повернувся в Україну, пояснивши, що тепер робитиме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі виконуватиме роль актора на виборах для дискредитації Порошенка, але питання, чим це закінчиться для Зеленського, - Сюмар

Як повідомлялося, в липні 2017 року президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив Саакашвілі українського громадянства, коли той перебував у США. 10 вересня 2017 року Саакашвілі перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників, що супроводжувалося протистоянням з прикордонниками і правоохоронцями.

22 вересня 2017 року Мостиський районний суд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України. 12 лютого 2018 року Саакашвілі був затриманий у ресторані в центрі Києва недалеко від офісу своєї партії "Рух нових сил", після чого доставлений в аеропорт "Бориспіль" і відправлений на літаку в Польщу.

У МВС України пояснили, що відповідно до вже винесених судових рішень Саакашвілі перебував на території України незаконно, а тому з "дотриманням всіх юридичних формальностей його було повернуто в країну, звідки прибув, порушуючи вітчизняне законодавство".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129652
 
   
 Топ коментарі
 
хватит пиарить клоуна
Одного выбрали
Второй вернулся
Задолбали уже оба
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Дякую тобі, Боже, що я не порохобот)
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При общении с шахтёрами зе нахамил журналистке канала Прямой. Она просто заступилась за женщину, у которой погиб шахтёр. И поднял хай - про канал. Смотрится мрачно. чувак окунулся в реальную жизнь, а не киношную с шаурмой.
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Почему этот джигит только сейчас начал говорить о своём типа героизме? ЗЕЛЕДОДИКИ
бьются в оргазме.
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а чего еще ждать от любителя жевать галстуки???
реально может укусить, если не пороха, то его галстук уж точно)))
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Правильно и подумали Миха . Хз что от тебя можно ожидать .. Тебя в психушке нужно держать , а не выгуливать по Киеву . .
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Видимо, гарачий грузынскый кроф остыла в венах у сааки и больше не греет тело бешеного джигита.
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Каждый, кто покупал «Газету для дураков», говорил, что он покупает ее не потому, что считает себя дураком, а потому, что ему интересно узнать, о чем там для дураков пишут. В результате «Газета для дураков» расходилась в больших количествах. © "Незнайка на Луне".
Каждый, кто голосовал за слугу на(у)рода, думал, что он голосует не потому, что считает его хорошим президентом, а потому, что ему было интересно узнать, какую ещё фуйню сможет выдержать его страна.
Охорона думала, що я його покусаю, - Саакашвілі розповів про випадкову зустріч із Порошенком - Цензор.НЕТ 3652Каждый, кто радуется искам Портнова и Шуфрича, поднимающим голову регионалам, "дефолтам" Коломойского и кипишу Михо, думает, что он бессмертный. Или на концерте 95-го квартала - опустится занавес, и все разойдутся по уютным квартирам.
Но занавес не опустится потому, что мы все стали участниками этой пьесы, начинавшейся как водевиль, но всё больше напоминающей триллер. В первом акте которого на стене появилось ружьё, готовое выстрелить во втором. Убьёт оно или страну или тех пацанов, чуваков, слуг и паяцев, которые это ружьё повесили. Для которых страна - продолжение сцены, а цель - сыграть Наполеона, Гамлета или Мессию.
Большинство зрителей такие спектакли любит. Но это большинство - не маяк, а блуждающие огни. Маяком всегда было и будет злое меньшинство, ориентированное не на шару и мессию, а на себя, IQ и каждодневный труд. Если же вы заметили, что вы на стороне большинства, значит, с вами что-то не так.
Маятник сейчас на той стороне, и та сторона в эйфории. Но время и холодная голова работают на нас, а каждый знает нужный манёвр. Надо делать своё и помнить, что чем глубже прячешь голову в песок, тем беззащитней твоя задница. И задницы тех, кто тебе дорог. Тропа непростая, но голова думает, глаза видят, руки делают, ноги несут.
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Міхо переміг всіх олагірхів. Який молодець. Його не турбують Беня, Фірташ, Ахметов, Новінський, Григорішин, Курченко..., його турбує тільки Порошенко! Оце такий борець. Міхо, Порошенко вам всім показав, як треба працювати і залишив "трон" без якихось хитрощів за його боротьбу. Беріть, правте і забудьте про нього. Що немає олігархав і немає агресіх росії? Щось ти Міхо ні разу не критикував жопоблок? Чи його немає? За когго ти Міхо? Скоріше всього за себе. Похадав на чесних харчах в Європі. А чого поїхав не на свою Батьківщину - Грузію? Ти ж там реформатор?
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В Грузию опасно ,, туда он не поедет . Там его в тюрму посодють .. А тут придурки встречают с цветами .
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Встречаются два одессита:
- Мойше, куда вы так бежите?
- Спешу исполнить супружеский долг.
- Так вы ж живете в другую сторону!
- Туда я уже не донесу! Охорона думала, що я його покусаю, - Саакашвілі розповів про випадкову зустріч із Порошенком - Цензор.НЕТ 8763
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Недавно Михо кричал что Потрох будет отвечать, чем и вызвал симпатию и поддержку,
а теперь и вчера заявил, что заниматься не будет Охорона думала, що я його покусаю, - Саакашвілі розповів про випадкову зустріч із Порошенком - Цензор.НЕТ 7981 *****бол какой -то!
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Ничего удивительного. Я бы увидел такое, детей бы прятал сразу😄
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При общении с шахтёрами зе нахамил журналистке канала Прямой. Она просто заступилась за женщину, у которой погиб шахтёр. И поднял хай - про канал. Смотрится мрачно. чувак окунулся в реальную жизнь, а не киношную с шаурмой.
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Тебя заменить ? Устал уже бедняга ? Ещё немного и на барабаны пересядешь
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При спілкуванні с шахтерами хамовита журналіст почала провокувати його, після чого за Зеленського вступились і шахтарі і родичи загиблих шахтарів. Стидоба та журналістка.
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Відео є в інтернеті, тому такі коментарі вище - дебільні.
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та ви шо?...айайай...хамовита журналіст...ну давайте все вместе жалеть вову, что ему нахамили и спровоцировали. Пусть скажет спасибо, что ему не нанесли оскорбление действием! ...если вы, конечно понимаете, о чем я говорю.
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Не физди, тролль. Я видел эту видеозапись. А те шахтёры, которые ЯКОБЫ заступилась, это массовка из квартала. Допустим провоцировала. Что это за президент, который ведёт себя, как базарная баба и хамит женщине? Где выдержка и дипломатия? Типичное поведение нарика, который не успел занюхать с утра дорожку и его штырит. Ваше зестадо такое же. Вы выбрали подобие себе.
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Ось це відео. Ось жінка поруч с Зеленським в якої загинув син 22 роки - шахтар - просить журнашлюху Прямого не злорадствувати. Те ще кремлядям і їх собачим гнідам не подобаються українці і їх право обирати не кремлядей у владу - відомий факт. Справа не в Зеленськом. Справа в тому що український народ має і буде мати обирату владу яку схоче український народ, а не кремляді.

https://www.youtube.com/watch?v=WwiL6JyBThI
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На скільки я зрозумів в Україні стався дуже небезпечний прецедент - вперше за 5 років мусора в зговорі з судом за вказівкою зебільної влади почали обмежувати право громадян на мирне зібрання...І почалося це далеко не на ватному сході...Що,ЗЕйобань?! - зато без Пороха...
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А розгін на Грушевського, коли атовців на коліна ставили - це як називається? Краще мовчи, порохоботе.
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Додик, сейчас твой президент клоун. Ты ещё вспомни, что было при Мономахе и Иване грозном. Будете, козлота, теперь отвечать за то лайно, шо выбрали.
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Да не эт петрлексеич клоуном был, Зеленский поехал в АТО в рубашке и судя по подсумкам для магазинов на бронежилете даже без броника. Зато петрлексеич вырядился как настоящий атаман и в беретике.
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Киевская область уже зона ато? Тебе квартал какое хочешь кино снимет) Кушай ложками, зедодик))))
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Ты то смотрю накушался за пять лет, все не как попустить не может
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С амстердамским канабисом приехал. Пыхнут с гарантом и за реформы.
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Золотовалютный резерв за месяц просел почти на полтора миллиарда; если после выборов стабильность курса богомерзких доллара и евро еще как-то удавалось поддерживать, то сейчас курс уверенно ползет вверх. На практике это будет означать тотальное подорожание как импорта, так и производимой в Украине продукции - обойтись без импортного оборудования и комплектующих не получается ни в одной отрасли. Вообще, ага. Прежде чем рассказывать об импортозамещении, научитесь производить хотя бы сверла приемлемого качества, не говоря уже о более сложной и технологичной продукции. И все это на оборудовании украинского производства. Ах, нет такого? Тогда ой.
Что еще? Реформа питания в армии заморожена, проект по строительству общежитий для военнослужащих свернут. Оборонную промышленность, скорее всего, будут убивать. Это, в свою очередь, скажется на металлургии и машиностроении - системообразующих отраслях украинской экономики. Без них Украина очень быстро скатится на уровень Грузии или Молдовы, только размер страны будет побольше. (Впрочем, решить проблему размеров с удовольствием помогут соседи по карте как с Востока, так и с Запада).
Что делают условные 73%? Нет, они не беспокоятся. Они по-прежнему клянут на все лады кровавых барыг, готовятся встречать Саакашвили и роняют слезы умиления на фоточки новоизбранного с шаурмой. По большому счету, Украина как таковая им не интересна и не нужна. Даже тем из них, кто изъясняется на украинском языке и периодически носит вышиванку.
В целом это весьма недалекая, но управляемая, внушаемая и достаточно не требовательная публика. И им начхать на промышленность, технологии, инфраструктуру, науку и тому подобные излишества. С другой стороны, та же Молдова как-то живет без всего этого. А здесь еще будут "95 квартал" по телеку и Полякова с Винником в Верховной Раде.
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Захотели дали гражданство, захотели - забрали. А потом опять захотели и дали. Это все ,что нужно знать о силе Закона в этой стране. Какая там Европа..
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бидлу весело, клоуни анекдоти мочать. але дуже скоро напрацювання Порошенко перестануть працювати, і бидло залишиться голодне і зубожіле, але з тупими популістами в тілівізорах
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Пан мабуть думає, що в українців погана пам'ять і вони забули пресконференцію Зінченка у 2005му про "любих друзів" Ющенка. Вже тоді стало зрозуміло, що Порошенко - мега пройдисвіт.
Єдине, що дивує - як країна встояла п'ять років під його керівництвом. Слава добровольцям, волонтерам і українському громадянському суспільству. Велика подяка нашим закордонним друзям.
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Пан даже кто такой Александр Зинченко(земля ему пухом) не знает, пан на заробитках у поляка. А вы живите при петрклексеиче лохи пока благодаря безвизу на пана ******* буду. Вот как то так.
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Саакашвили просто образец "реформатора" мирового уровня.У нас до сих пор верят,что он превратил Грузию,в процветающую сверхдержаву с небоскребами и учеными ишаками, да и сама Грузия высоко оценила его
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Не треба вірити, краще подивитися на статистичні дані і зрозуміти, що, дійсно, Саакашвілі вдалося зробити неможливе, серед країн СНД.
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А кто по-вашему ее превратил в процветающую державу!?

Вы посмотрите на Абхазию (которую "развивает" ваш *****) и на Грузию, и не пишите глупых комментариев.
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Головне, во що вірять в США і в світовому співтоварисьтві. А про що думають нацики-тролі на росії - неважливо.
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Міхо, батона, ти, конечно, не обіджяйся, но я тебе один умний вещ скажу: Welcome to Ukraine!
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Welcome Охорона думала, що я його покусаю, - Саакашвілі розповів про випадкову зустріч із Порошенком - Цензор.НЕТ 6296 from Ukraine!
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вся шваль в Україну лі3е до клоуна-нарколиги!
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Умора с этих пороссяных!Их отымели и в хвост и в гриву,а они летают в пидрогрёзах реванша похищения Саакашвили.Неадекватные тупицы,однако!
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Что-то у меня есть подозрение, что в Зеленского не только я не верю, но и национальная валюта
Тенденция карабканья курса вверх после инаугурации и историй "дяди Игоря" про дефолт - настораживает
Зато круто будет учителям, с зарплатой по $4000 и курсом 50 грн!👍
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Буде дефолт, буде земля на халяві, до того часу і курс"впадуть", щоб з дебілами фантіками розрахуватись.
До того йде.
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Дубинский о происходящем .
https://youtu.be/xITYN86Akdw
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Вчера глянул на Закон про импичмент поданный Зелупенфюррером. Я не юрист,но мне кажется, что импичмент по нему практически не возможен. Кароч,пись-пись снова
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Как не юрист ? А по твоим клиентам ты как минимум доктор юридических наук , профессор экономики , защитил докторские по химии и биологии, психолог и известный культуролог
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Кусать Петю бесполезно - свиная шкура толстая и слишком большая жировая прослойка. Нагулял окорока, боров...
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Если это действительно происходило на конгрессе ЕНП - Саакашвили тупо врет.
Во внутренних помещениях этого здания личная охрана не присутствует. Таковы правила.
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При Овочі усюди були "ДОНЕЦЬКІ".
При Зе усюди "КВАРТАЛІВСЬКІ".

ПОЛТАВСЬКУ ОДА МОЖЕ ОЧОЛИТИ СЕРГІЙ КОРЯВЧЕНКОВ - ДВОЮРІДНИЙ БРАТ «ЮЗІКА» З «95 КВАРТАЛУ

Теперь заживём бахато))) Да, ЗЕпоцы?
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Да, совсем не палятся.
"Нет" ни кумовства, ни родства.
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Как он её сменит? Работа у него такая. Он ничего другого делать не умеет)
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Когда ,до выборов, зебилы тебя тут же , на ЦН , " мочили в сортире" и называли порохоботом , ты так не говорил . Охорона думала, що я його покусаю, - Саакашвілі розповів про випадкову зустріч із Порошенком - Цензор.НЕТ 214 .
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Чим повинен займатися голова обл.АНМІНІСТРАЦІЇ ??? А чим займався міхо? З телевізора не вилазив, катався по Україні, ліз скрізь де потрібно і не потрібно.Ви багато чули про голову Харківської обладміністрації? Працює людина спокійно, іноді розповідають в новинах , що укладаються договори про інвестиції для області чи про ще якісь господарчі справи. В Грузії економічні реформи робив Кахо Бендукідзе, а його не стало і міхо здувся, популіст.
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Этот может и покусать. Через три месяца, максимум покусает фигляры, богдана и остальную труппу клоунов офшорного президента.
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Я все жду, когда Мыша назовет Клоуна барыгой)) Он же нам втирал два года, что бизнесмен у власти - это барыга. А за клоуна чего-то помалкивает в тряпочку)) То ли Миша лицемер, то ли сыкло, бо с Беней шутки плохи))
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Даю на то два месяца. Ющенко даёт банку мёда. Правда поллитровую, жлобяра.
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тут в коментариях уголок несчастных порохоботов) гавкают на всех и друг другу др...чат Охорона думала, що я його покусаю, - Саакашвілі розповів про випадкову зустріч із Порошенком - Цензор.НЕТ 302
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Забагато смердіння від запоребрикових шовіністів-нацистів проти Міхо та Зелі.
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Вільні українці, грузини, евреї, чеченці та чукчи - страшний сон кремлядей. Звідти ішовінистичні і нациськи анекдоті та жарти і приниження і розповсюдження національної ворожнечи. Чому чукчи? Вони першими мочили кремлядей-агрессоров.
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Лично мне жаль, что Саакашвили не хочет мстить порошенко. Очень жаль.
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Хіба так можна травмувати психіку соіі? Шо не день, у соіі стресс. Деякі аккаунти по 48 годин підряд, на цензорі пишуть який хєровий Зеленський і Саакашвілі. І це ше не включили в разнарядку Тимошенко. Вони тоді тижнями не будуть спати))
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Міг і покусати. Дивлячись під яким препаратом ходив. Галстук теж думав що просто повисить на шиї самого успішного в світі головнокомандуючого.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОхорона думала, що я його покусаю, - Саакашвілі розповів про випадкову зустріч із Порошенком
 
 
 
 
 
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