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 Ворог за добу 19 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає, ліквідовано трьох найманців РФ, - штаб

29 травня збройні формування РФ 19 разів порушили режим припинення вогню, з них п'ять разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 та 122 мм і мінометів калібрів 120 та 82 мм. Ворог також обстрілював українських захисників з озброєння бойових машин піхоти, ПТРК, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- біля села Водяне - з артилерійських систем калібру 122 мм;
- чотири рази поблизу населеного пункту Піски - з мінометів калібру 82 мм і протитанкових ракетних комплексів;
- тричі в районі міста Авдіївка - з озброєння бойових машин піхоти, зенітних установок ЗУ-23-2, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу населеного пункту Чермалик - з озброєння бойових машин піхоти;
- біля міста Мар'їнка - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- двічі в районі населеного пункту Новотроїцьке - з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- біля населеного пункту Новоселівка Друга - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу села Гнутове - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- біля села Талаківка - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні чотири рази:

- поблизу населеного пункту Оріхове - з артилерійських систем калібру 152 мм;
- біля населеного пункту Золоте-4 - з мінометів калібру 120 мм;
- поблизу населеного пункту Новолуганське - з автоматичних станкових гранатометів;
- у районі ділянки розведення сил і засобів поблизу населеного пункту Станиця Луганська - зі стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На місці бою з ворожою ДРГ виявлено тіло сапера 54-ї ОМБр Степанченка, який зник безвісти 27 травня біля Попасної

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь", - зазначено в повідомленні.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 29 травня трьох окупантів було знищено, ще одного - поранено.

Від початку поточної доби обстрілів з боку противника не зафіксовано.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в прес-центрі ОС.

Ворог за добу 19 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає, ліквідовано трьох найманців РФ, - штаб 01
Ворог за добу 19 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає, ліквідовано трьох найманців РФ, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129651
 
 
 Топ коментарі
 
_Трое рашистов уже никогда никому не причинят вред, никого не убьют. Это положительная сторона дела.
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Тіло сапера, який загинув у бою з ворожою ДРГ, перебуває на тимчасово окупованій території, українським військовим його мають передати 31 травня.

Про це інформує прес-штаб ООС.

"Сьогодні близько 15.00 в результаті спільної роботи моніторингової місії ОБСЄ та групи "Евакуація 200" на місці бойового зіткнення було виявлено тіло військовослужбовця окремої механізованої бригади солдата Степанченко Б.М., який 27 травня у складі групи саперів в районі населеного пункту Попасна виконував бойове завдання по перевірці мінно-вибухових загороджень перед переднім краєм оборони одного з механізованих підрозділів та потрапив у засідку диверсійно-розвідувальної групи противника", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тіло солдата зараз перебуває на тимчасово окупованій території. Передача його представникам ЗСУ планується 31 травня на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Щастя".
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_Трое рашистов уже никогда никому не причинят вред, никого не убьют. Это положительная сторона дела.
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Смерть расіянським окупантам, нищить ворога кацапа без болю та жалю, нехай виродки усі там поховаються по пакунках...!!)) та на мокшанські болота, у землю...
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Если верить штабу ООС то только за один этот месяц было два столкновения с проникнувшей на территорию подконтрольную ВСУ ДРГ противника в результате которой тела украинских военнослужащих оказываются в моргах ЛДНР, тоесть приходят ДРГ сепаров - убивает украинских солдат и тащит их тела через линию разграничения к себе в морг Ворог за добу 19 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає, ліквідовано трьох найманців РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 2553
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дуже сумна новина про чотирьох загиблих льотчиків-вертольотчиків
як же ж так трапилось? співчуття родинам
(блакить небесна забрала Героїв)
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Потерь нет а потом тела убитых наших воинов сепары на видео снимают Почему тела убитых не могут наши забрать Значит просчёт командиров Они что там как в войну в 43м за языком ходят Сидите в блиндажах и окопах не подставляйтесь снайперам Уже Украина устала от таких потерь То вертолёт то дрг то снайпер Если нет боевой задачи какого хера лазить по зелёнке и в серой зоне
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВорог за добу 19 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає, ліквідовано трьох найманців РФ, - штаб
 
 
 
 
 
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