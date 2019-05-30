 Ворог за добу 19 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає, ліквідовано трьох найманців РФ, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.
Так, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- біля села Водяне - з артилерійських систем калібру 122 мм;
- чотири рази поблизу населеного пункту Піски - з мінометів калібру 82 мм і протитанкових ракетних комплексів;
- тричі в районі міста Авдіївка - з озброєння бойових машин піхоти, зенітних установок ЗУ-23-2, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу населеного пункту Чермалик - з озброєння бойових машин піхоти;
- біля міста Мар'їнка - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- двічі в районі населеного пункту Новотроїцьке - з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- біля населеного пункту Новоселівка Друга - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу села Гнутове - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- біля села Талаківка - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні чотири рази:
- поблизу населеного пункту Оріхове - з артилерійських систем калібру 152 мм;
- біля населеного пункту Золоте-4 - з мінометів калібру 120 мм;
- поблизу населеного пункту Новолуганське - з автоматичних станкових гранатометів;
- у районі ділянки розведення сил і засобів поблизу населеного пункту Станиця Луганська - зі стрілецької зброї.
"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь", - зазначено в повідомленні.
За даними розвідки Об'єднаних сил, 29 травня трьох окупантів було знищено, ще одного - поранено.
Від початку поточної доби обстрілів з боку противника не зафіксовано.
"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в прес-центрі ОС.
Про це інформує прес-штаб ООС.
"Сьогодні близько 15.00 в результаті спільної роботи моніторингової місії ОБСЄ та групи "Евакуація 200" на місці бойового зіткнення було виявлено тіло військовослужбовця окремої механізованої бригади солдата Степанченко Б.М., який 27 травня у складі групи саперів в районі населеного пункту Попасна виконував бойове завдання по перевірці мінно-вибухових загороджень перед переднім краєм оборони одного з механізованих підрозділів та потрапив у засідку диверсійно-розвідувальної групи противника", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що тіло солдата зараз перебуває на тимчасово окупованій території. Передача його представникам ЗСУ планується 31 травня на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Щастя".
як же ж так трапилось? співчуття родинам
(блакить небесна забрала Героїв)