 Унаслідок катастрофи вертольота Мі-8 на Рівненщині загинули чотири члени екіпажу разом із командиром полковником Мазепою, - Сухопутні війська

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у Facebook у ніч на четвер.

"У результаті авіаційної катастрофи, за попередньою інформацією, загинули чотири члени екіпажу разом з командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України (м. Броди Львівської області)", - йдеться в повідомленні.

Вертоліт упав біля села Сестрятин у Радивилівському районі, Рівненської області.



На місці катастрофи працюють рятувальні служби та правоохоронні органи, також для з'ясування обставин на місце події виїхала комісія від Міністерства оборони, Генерального штабу та Командування Сухопутних військ ЗС України, проводяться слідчо-оперативні дії.



Причини авіаційної катастрофи з’ясовуються.

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У відомстві додали, що більш детальна інформація буде надана після з'ясування обставин події.



"Керівництво Міністерства оборони, Генерального штабу та Командування Сухопутних військ ЗС України висловлюють глибокі співчуття рідним та близьким з приводу трагічної загибелі льотчиків.



Немає слів, щоб висловити всю тугу та скорботу… Світла пам'ять…", - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, вертоліт Мі-8 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди" в/ч 2595 (м. Броди Львівської області) Збройних сил України здійснив аварійну посадку під час планового навчального польоту, після чого загорівся.

Завдяки вжитим заходам 30 травня о 01:00 пожежу ліквідовано.

У катастрофі загинули всі четверо членів екіпажу, серед яких командир зазначеної військової частини полковник Мазепа.