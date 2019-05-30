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Все про:Держдепартамент США (487) Росія (17284) Ортагус (1)

 Росія буденно демонструє неповагу до своїх міжнародних зобов'язань у сферах безпеки та озброєння, - спікер Держдепу США Ортагус

Порушення Росією зобов'язань у сфері контролю за озброєннями, зокрема Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, вже стали буденними.

Про це заявила на брифінгу прес-секретар Держдепартаменту США Морган Ортагус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія буденно демонструє неповагу до своїх міжнародних зобов’язань у сферах безпеки та озброєння. Ми вже говорили про це в контексті Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності: вони прямо порушили цей договір, і наші європейські союзники підтвердили це", - заявила вона.

Ортагус додала, що "порушення тривають уже декілька років", і США цим, "безперечно, занепокоєні".

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Нагадаємо, 2 лютого 2019 року США почали 6-місячний процес виходу з договору про РСМД після того, як Вашингтон і НАТО неодноразово звинувачували Москву в порушенні угоди. Росія також вийшла з договору, що забороняє обом країнам розробляти, виготовляти і розгортати крилаті балістичні ракети наземного базування з дальністю від 500 до 5500 кілометрів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129647
 
 
 Топ коментарі
 
Порох играл по правилам с шулерами - в этом его вина, единственная.
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Украина как государство сегодня ещё существует благодаря тому что Порошенко восстановил армию, госбезопасность, военно-промышленный комплекс, и сколотил международную коалицию в поддержку Украины, первый год вообще не вылезая из самолёта.

Я понимаю степень негодования всей этой рыговской шайки, которую на пять лет Порох отодвинул от корыта, а кому-то и волшебного пенделя засветил, аж до самой Герцлии.

Вся эта днепровско-криворожская банда будет арестована, безусловно. Вопрос лишь - какой кровью будет восстановлено государство, и каковы будут его границы.
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Новина про расєю, але палає за Зе, можливо від закону про зняття недоторканості.
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сейчас Локхид ,Нортон и БАЕ сидят такие, и Маккаланом 50 летним за рашку тосты пьют, бо благодаря лапотным им лавэ Пентагон сейчас насыпет на всякие шняги из того шо раньше нельзя было, а теперь можно и это уже точно будут не мультяшки для кацапов а ай ай ,попка попка.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономРосія буденно демонструє неповагу до своїх міжнародних зобов'язань у сферах безпеки та озброєння, - спікер Держдепу США Ортагус
 
 
 
 
 
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