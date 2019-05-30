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 Суд продовжив арешт обвинуваченим у теракті біля харківського Палацу спорту, - адвокат Тихоненков

Фрунзенський райсуд Харкова продовжив арешт усім трьом обвинуваченим у справі про вибух біля Палацу спорту 22 лютого 2015 року, внаслідок якого загинули чотири особи та 11 постраждали.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив адвокат Дмитро Тихоненков, інформує Цензор.НЕТ.

"За клопотанням прокурора суд продовжив арешт як запобіжний захід усім трьом обвинуваченим ще на 2 місяці - до 26 липня", - зазначив Тихоненков.

За його словами, суд оголосив перерву в судовому засіданні до 5 червня.

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Нагадаємо, 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції Гідності стався вибух. Унасілідок теракту загинуло двоє людей (зокрема один із координаторів місцевого Євромайдану Ігор Толмачов), було поранено 11 осіб. Згодом ще двоє померли в лікарні. Зокрема, 15-річний школяр Данило Дідік.

За фактом вибуху до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію про порушення кримінальної справи за ст. 258 Кримінального кодексу України (теракт).

26 лютого 2015 року в рамках антитерористичних заходів співробітниками Служби безпеки України затримано трьох жителів області за підозрою в здійсненні теракту 22 лютого. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді, і за теракт мали отримати 10 тис. доларів. 22 квітня 2015 року обвинувальний акт було направлено до Фрунзенського райсуду Харкова. Їм загрожує довічне ув'язнення. Всі троє обвинувачених відмовилися визнати провину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129646
 
 
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А сколько будут сопли жевать? Что то не ясно в их преступлении?
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Решили отпускать, как Савченко и Рубана? Прокуроры ушли в отпуск или невыносимо страдают от непрерывной срачки и забудут прийти на заседание о продлении срока ареста... И тю-тю, убийцы на свободе.
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Зеля скоро отпустит и наградит борца с хунтой.
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4 года не могут доказать вину Суд продовжив арешт обвинуваченим у теракті біля харківського Палацу спорту, - адвокат Тихоненков - Цензор.НЕТ 972 Неудивительно, что возникают вопросы, тех ли вообще повязали Потому что если тех, то что это за уровень следствия и суда?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСуд продовжив арешт обвинуваченим у теракті біля харківського Палацу спорту, - адвокат Тихоненков
 
 
 
 
 
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