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 Обставини бунту в одеській колонії з'ясовуватиме моніторингова група, - представник омбудсмена Остапенко

Обставини бунту в одеській колонії з 9 червня почне з'ясовувати спеціальна моніторингова група секретаріату омбудсмена.

Про це в ефірі Громадського заявив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової в південних регіонах України Олександр Остапенко, передає Цензор.НЕТ.

"Після спливу терміну, відповідно до регламенту державних установ, коли вони порядок наводять у колонії, 9 червня буде спеціальна група моніторингова секретаріату уповноваженого Верховної Ради, яка поспілкується з усіма засудженими, або з переважною більшістю, хто захоче спілкуватися, і тоді ми зробимо висновки щодо причин первинних цього заворушення", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримінальних авторитетів, які налагодили систему отримання грошей, забрали в інше місце, і ув’язнені повстали, - Аброськін про причини бунту в Одеській колонії

Як повідомлялося, в Південній виправній колонії №51 (Одеса) під час заворушень у понеділок постраждали, за попередніми даними, четверо співробітників колонії, їм була надана медична допомога, загиблих немає, за інформацією відділу комунікації поліції Одеської області.

Детальніше про бунт у ПВК №51 читайте в статті "Хто стоїть за бунтом в одеській колонії?" на Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129644
 
 
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По карцерам всех распихать и пусть подумают о своем поведении.

А вообще меня напрягает политика Украины по поводу осужденных, которые находятся на тереитории ордило. Типа если преступник выражает желание отбывать наказание на територии Украины, то наши его с объятиями и чуть ли хлебом-солью принимают. Вопрос. Нахрена нам эти криминальные элементы тут нужны? Кормить их за счет налогоплательщиков только потому, что им там плоха живется в лугандоне? Нам видать деньги больше некуда тратить?
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Так уже писали - администрация подняла поборы, вовремя проституток не подвезли, и кое кого в ресторан не завезли.
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Та там всё просто, колония находится на очень лакомом куске земли для застройки жилыми домами, у нас в Одессе впихивают высотки везде, строительный бум в самом рассвете, колонию нужно убрать, уже муссируют соответствующие решения. А тут несколько гектаров земли под очередной ЖК да еще и с такой транспортной развязкой на две стороны. Пока колонию не уберут - бунты будут постоянно.
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