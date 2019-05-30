 Скоро РФ поверне наших моряків, не пов'язуючи це з рішенням трибуналу, - Зеркаль

В ефірі "5 каналу" заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль розповіла, які позитивні моменти можна записати на рахунок України у зв'язку з перемогою в Міжнародному морському трибуналі, передає Цензор.НЕТ.
"Ми довели, що РФ не мала жодного права затримувати українські судна і українських моряків. Це незаконно, це порушує Міжнародну морську конвенцію, і вони мусять їх негайно звільнити і повернути додому. Це дійсно для нас перемога, особливо з рахунком 19 до 1", - наголосила дипломат.
Зеркаль також прокоментувала інформацію в ЗМІ, що завдяки такому рішенню Міжнародного суду європейським країнам буде складно йти шляхом прагнення до скасування санкцій.
"Не тільки. Якщо повернутися до подій, що відбувалися в листопаді і грудні, коли росіяни нав'язували, що все порушували і що вони мали право це зробити, і що взагалі це Україна, яка винна в цьому інциденті, то навіть наші партнери в Німеччині і Франції, у них був такий сумнів, що, може, росіяни мають рацію, а тут у нас є доказ того, що це не українська позиція, що це рішення Міжнародного морського трибуналу, що ми нічого не порушували, що це порушила Росія. І для нас це не просто інструмент, це дійсно свідчення того, що ми маємо докази своєї правоти", - пояснила Зеркаль.
Заступник глави МЗС також пояснила, як Україна далі може тиснути на РФ і які будуть подальші кроки.
"По-різному, але я впевнена, що росіяни досить скоро самі, не пов'язуючи це з рішенням Трибуналу, повернуть наших моряків. Вони це представлятимуть як власне рішення, як волю Володимира Володимировича, і думаю, що так, як це було в іншій справі, що стосується "Грінпісу" і корабля, який називається Arktic Sunrise, вони також вдавали, що вони не виконують рішення Трибуналу, але вони виконали все і навіть виплатили компенсацію", - сказала Зеркаль.
На запитання ведучої, чи може це рішення бути пов'язане з компліментами новій українській владі, що, мовляв, Росія почала домовлятися, Зеркаль сказала: "Думаю, можливо, вони так це і представлятимуть, але для світу все дуже чітко - що є рішення Трибуналу. І рішення Трибуналу має бути виконано, тим паче це стосується імунітету військових кораблів, а військові кораблі є в усіх країн, які є в цій субвенції ".
Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.
МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.
Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.
"Я не зацікавлена": Олена Зеркаль про роботу в Раді і скасований указ Зеленського
Пані Зеркаль є представником команди закордоних справ призидента України.
також позитивним вона рахує співпрацю з Пристайко В.В заступником глави адміністрації президента України. Жодних перемов що до її призначень НЕБУЛО.
"Я не зацікавлена": бути представником жодної політсили у верховній раді.
тому що ціную свої моральні якості.
Варто віддати належне цій пані. на данний час. вона заслуговує на нашу повагу.
Дальше - СССР-2.
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Об этом сообщает Соцпортал со ссылкой на UBR.- Эксперты из банка J.P. Morgan ухудшили свои прогнозы по росту реального ВВП Украины в 2019 году с 3,4% до 3%. Объясняют свои оценки спадом национальной экономики в первом квартале этого года, - сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на исследования финучреждения.
По мнению аналитиков, основными факторами, поспособствовавшими замедлению роста, были ожидаемые сдвиги на политической арене страны.
Любопытно, что такой прогноз довольно оптимистичен в сравнении с предположениями наших же ведомств. Например, 28 мая Минэкономразвития ухудшило в консенсус-прогнозе ожидания по росту ВВП с 3,3% до 2,7%. Такие же прогнозы дает и Всемирный банк. А вот в НБУ вообще ожидают рост экономики на уровне 2,5%.
Также после того, как страна выбрала нового президента, который заявил о роспуске Верховной Рады и объявил о досрочных парламентских выборах, аналитики J.P. Morgan спрогнозировали завершение визита в Киев миссии МВФ без принятия решения о выделении очередного транша по программе stand by (предоставление кредита с требованиями по определенному курсу экономической политики заемщика).
На данный момент миссия МВФ в Украине хоть и осталась, но денег представители фонда не обещали. Сказали, что продолжат переговоры после того, как в Украине пройдут выборы в Раду и сформируется новое правительство.
Вместе с тем эксперты J.P. Morgan отмечают, что в условиях слабой оппозиции и подавшего в отставку премьер-министра политическая сила нового президента могла бы получить в парламенте большинство. Правда, при том условии, что страна утвердит новый избирательный кодекс.
https://socportal.info/2019/05/30/ekonomicheskij_prognoz_dlja_ukrainy_ne_sulit_nichego_horoshego.html
- Это гей парад, сэр.
- А чего они хотят, Берримор?
- Свободной однополой любви, сэр.
- А что, разве кто нибудь нибудь запрещает им жить так, как они хотят?
- Нет, сэр.
- Отчего же они тогда так громко кричат?
- ********, сэр
Выполним, построим, полетим это слоганы главы роскосмоса рогозина...
-Бил.
-И шо результаты?
-97% за присоединение к России.
-И почему эти 97% таки хотели присоединиться к России?
-Потому что их притесняли остальные 3%.
-Да шо ви говорите?!
А ви шо, сомневаетесь? Таки ви не сомневайтесь. Вот в России тоже много русских, а таки все беды у них из-за евреев.