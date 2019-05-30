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Все про:моряки (597) Росія (17284) Зеркаль (153)

 Скоро РФ поверне наших моряків, не пов'язуючи це з рішенням трибуналу, - Зеркаль

Рішення Міжнародного трибуналу ООН для України - свідчення того, що ми маємо докази своєї правоти.

В ефірі "5 каналу" заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль розповіла, які позитивні моменти можна записати на рахунок України у зв'язку з перемогою в Міжнародному морському трибуналі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми довели, що РФ не мала жодного права затримувати українські судна і українських моряків. Це незаконно, це порушує Міжнародну морську конвенцію, і вони мусять їх негайно звільнити і повернути додому. Це дійсно для нас перемога, особливо з рахунком 19 до 1", - наголосила дипломат.

Зеркаль також прокоментувала інформацію в ЗМІ, що завдяки такому рішенню Міжнародного суду європейським країнам буде складно йти шляхом прагнення до скасування санкцій.

"Не тільки. Якщо повернутися до подій, що відбувалися в листопаді і грудні, коли росіяни нав'язували, що все порушували і що вони мали право це зробити, і що взагалі це Україна, яка винна в цьому інциденті, то навіть наші партнери в Німеччині і Франції, у них був такий сумнів, що, може, росіяни мають рацію, а тут у нас є доказ того, що це не українська позиція, що це рішення Міжнародного морського трибуналу, що ми нічого не порушували, що це порушила Росія. І для нас це не просто інструмент, це дійсно свідчення того, що ми маємо докази своєї правоти", - пояснила Зеркаль.

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Заступник глави МЗС також пояснила, як Україна далі може тиснути на РФ і які будуть подальші кроки.

"По-різному, але я впевнена, що росіяни досить скоро самі, не пов'язуючи це з рішенням Трибуналу, повернуть наших моряків. Вони це представлятимуть як власне рішення, як волю Володимира Володимировича, і думаю, що так, як це було в іншій справі, що стосується "Грінпісу" і корабля, який називається Arktic Sunrise, вони також вдавали, що вони не виконують рішення Трибуналу, але вони виконали все і навіть виплатили компенсацію", - сказала Зеркаль.

На запитання ведучої, чи може це рішення бути пов'язане з компліментами новій українській владі, що, мовляв, Росія почала домовлятися, Зеркаль сказала: "Думаю, можливо, вони так це і представлятимуть, але для світу все дуже чітко - що є рішення Трибуналу. І рішення Трибуналу має бути виконано, тим паче це стосується імунітету військових кораблів, а військові кораблі є в усіх країн, які є в цій субвенції ".

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Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129643
 
   
 Топ коментарі
 
после того как Зеркаль послала нах всю шоблу зелёных - она показала не только свой профессионализм в м/н делах, но и чистоплотность и НЕ желание МАРАТЬСЯ о всякую плесень ...(которые хотели примазаться к успеху Трибунала (помниться - вазелин орал что действия Пороха - "преступны".. а тут решения Трибунала - и ЗеКо обделались)
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цензор резко позеленел.. у админа страсть к вове вазелину) Или єто только нночной админ страдает, пока бутусов спит) Скоро РФ вернет наших моряков, не связывая это с решением трибунала, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 2402
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Вернут, но не потому что испугались трибунала, а потому что в Украине произошёл полный рыговский реванш.
Дальше - СССР-2.

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Ну да... До сих пор все решения этого трибунала исполнялись.
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это очень естественно. после того как вся страна видела, как он Петру хамил.
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пофиг ему. "пришла наглая команда", - говорили в своё время в Киеве. теперь она снова пришла.
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цензор резко позеленел.. у админа страсть к вове вазелину) Или єто только нночной админ страдает, пока бутусов спит) Скоро РФ вернет наших моряков, не связывая это с решением трибунала, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 2402
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А ты хочешь, чтобы он свинодрочерам продолжал сочувствовать? Хотя да, вам можно только посочувствовать, болезные....
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Меньше таких "прогнозеров" и толку было бы больше.
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https://www.youtube.com/watch?v=qZQSr18ziSA
"Я не зацікавлена": Олена Зеркаль про роботу в Раді і скасований указ Зеленського
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Scorpman Y ви інтервью дивилися чи вам Ізя його переказав ?

Пані Зеркаль є представником команди закордоних справ призидента України.
також позитивним вона рахує співпрацю з Пристайко В.В заступником глави адміністрації президента України. Жодних перемов що до її призначень НЕБУЛО.
"Я не зацікавлена": бути представником жодної політсили у верховній раді.
тому що ціную свої моральні якості.
Варто віддати належне цій пані. на данний час. вона заслуговує на нашу повагу.

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Счет, значит, аж 19:1. Та хоть 119:1. Где результат? А его нет и не будет. А болтать можно всё что угодно. Всё- как всегда.
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Україна тут зробила максимум, за виключенням воєнного засобу.
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Скажуть, що росія і Україна будуть об'єднуваться і тому відпускають моряків. 😏
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Мало того. Якщо б кацапи не виконали рішення трибуналу, то була б блокада морських проектів Расєї. А це і "Північний потік 2" в тому числі.
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В кулуарах Зеркаль добавила: если РФ в скором времени не вернёт украинских моряков, то я, Зеркаль, снимаю с себя полномочия и больше никогда не буду занимать государственные должности, потому что от моего языка больше вреда чем пользы.
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после того как Зеркаль послала нах всю шоблу зелёных - она показала не только свой профессионализм в м/н делах, но и чистоплотность и НЕ желание МАРАТЬСЯ о всякую плесень ...(которые хотели примазаться к успеху Трибунала (помниться - вазелин орал что действия Пороха - "преступны".. а тут решения Трибунала - и ЗеКо обделались)
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"В м/н делах" - простите в каких делах профессионализм?
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особенно интересна фраза (которые хотели примазаться к успеху Трибунала...
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Я так понимаю, что эту отсебятину ты пруфами подкрепить не в состоянии. Оно и понятно. Обычная тактика для ботомусора. Зашел, нацарапал высер и отвалил.
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Вернут, но не потому что испугались трибунала, а потому что в Украине произошёл полный рыговский реванш.
Дальше - СССР-2.

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Экономический прогноз для Украины не сулит ничего хорошего. В первую очередь это касается роста ВВП.

Об этом сообщает Соцпортал со ссылкой на UBR.- Эксперты из банка J.P. Morgan ухудшили свои прогнозы по росту реального ВВП Украины в 2019 году с 3,4% до 3%. Объясняют свои оценки спадом национальной экономики в первом квартале этого года, - сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на исследования финучреждения.
По мнению аналитиков, основными факторами, поспособствовавшими замедлению роста, были ожидаемые сдвиги на политической арене страны.
Любопытно, что такой прогноз довольно оптимистичен в сравнении с предположениями наших же ведомств. Например, 28 мая Минэкономразвития ухудшило в консенсус-прогнозе ожидания по росту ВВП с 3,3% до 2,7%. Такие же прогнозы дает и Всемирный банк. А вот в НБУ вообще ожидают рост экономики на уровне 2,5%.
Также после того, как страна выбрала нового президента, который заявил о роспуске Верховной Рады и объявил о досрочных парламентских выборах, аналитики J.P. Morgan спрогнозировали завершение визита в Киев миссии МВФ без принятия решения о выделении очередного транша по программе stand by (предоставление кредита с требованиями по определенному курсу экономической политики заемщика).
На данный момент миссия МВФ в Украине хоть и осталась, но денег представители фонда не обещали. Сказали, что продолжат переговоры после того, как в Украине пройдут выборы в Раду и сформируется новое правительство.
Вместе с тем эксперты J.P. Morgan отмечают, что в условиях слабой оппозиции и подавшего в отставку премьер-министра политическая сила нового президента могла бы получить в парламенте большинство. Правда, при том условии, что страна утвердит новый избирательный кодекс.
https://socportal.info/2019/05/30/ekonomicheskij_prognoz_dlja_ukrainy_ne_sulit_nichego_horoshego.html
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Ух ты..Порохнявый оказывается оружие не сложил а только сменил тактику..Троли .такие как Аквариум, будут поливать дерьмом все что ни сделает Зеленский....Аж 8 лайков у Аквариуса! Не жаль пеце денег на троллей!
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ну вот хасан молодец зеленеешь ... политическая сила нового президента могла бы получить большинство....... еще чуток и начнешь Владимир Александрович вы лучший президент .
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Зе це регіонали, тому не провокуй мене. Ти радий, що знищуєш Україну?
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"Бондаренко" - питерский тролль.
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как вы залипали ... все кто не Петя регионалы ,а Петя не РЕГИОНАЛА?
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Менше б "транділи" - було б більше користі..........
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в этой ситуации корысть как раз от "транділи"
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Какое решение требунала? Моряки будут возвращени только благоларя личным усилиям Зеленкого и его команды. Остальные шарлотаны наживающиеся на войне! И вообще, Украина напала на Россию!
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Я? Я русский. Из Луганска. Каменобродский район. С 2015 года в АТО, сейчас в ООС, точнее "между сезонами" - между ротациями.
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- Берримор, а что это за шум у нас под окнами?
- Это гей парад, сэр.
- А чего они хотят, Берримор?
- Свободной однополой любви, сэр.
- А что, разве кто нибудь нибудь запрещает им жить так, как они хотят?
- Нет, сэр.
- Отчего же они тогда так громко кричат?
- ********, сэр Скоро РФ вернет наших моряков, не связывая это с решением трибунала, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 2149
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Семьдесят три процента могут не уловить сарказма.
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Может россия и войска выведет с Крыма и Донбасса? Что за бред? Россия никогда ничего не исполняет.
Выполним, построим, полетим это слоганы главы роскосмоса рогозина...
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-Скажите, Моня, в Крыму таки бил рэфэрэндум?
-Бил.
-И шо результаты?
-97% за присоединение к России.
-И почему эти 97% таки хотели присоединиться к России?
-Потому что их притесняли остальные 3%.
-Да шо ви говорите?!
А ви шо, сомневаетесь? Таки ви не сомневайтесь. Вот в России тоже много русских, а таки все беды у них из-за евреев. Скоро РФ вернет наших моряков, не связывая это с решением трибунала, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8316
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Как и Ирина Геращенко, треплет языком тогда, когда лучше помолчать и скрестить пальцы
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСкоро РФ поверне наших моряків, не пов'язуючи це з рішенням трибуналу, - Зеркаль
 
 
 
 
 
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