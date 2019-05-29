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 Росія здійснює випробування ядерної зброї малої потужності, - розвідка США

Американські агентства розвідки вважають, що Росія проводить випробування ядерної зброї малої потужності, всупереч міжнародним домовленостям.

Про це повідомив керівник військової розвідки Пентагону генерал-лейтенант Роберт Ешлі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"США вважають, що Росія, ймовірно, не дотримується мораторію на ядерні випробування", - сказав Ешлі.

За його словами, Росія "не бажає підтверджувати", що вона дотримується Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань 1996 року.

Також читайте: Ми чотири роки ведемо війну з Україною. Чого б нам не скинути лишень одну ядерну бомбочку на Київ і знищити фашистський режим? - ефір федерального каналу "Росія". ВIДЕО

Постійний представник Росії при міжнародних організаціях у столиці Австрії Відні Михайло Ульянов заявив агентству ТАСС, що Росія дотримується мораторію на проведення ядерних випробувань.

Нагадаємо, 2 лютого 2019 року США почали 6-місячний процес виходу з договору про РСМД після того, як Вашингтон і НАТО неодноразово звинувачували Москву в порушенні угоди. Росія також вийшла з договору, що забороняє обом країнам розробляти, виробляти і розгортати крилаті балістичні ракети наземного базування з дальністю від 500 до 5500 кілометрів.

Читайте також: Єльченко попередив ООН, що Росія може розташувати ядерну зброю в окупованому Криму

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129639
 
 
 Топ коментарі
 
Доброї ночі, посполиті.
Коломойський вже, фактично, представив свого міністра охорони здоров'я в уряді Зе.
Ним має стати нардеп екс-регіонал Андрій Шипко.
Кілька основних, загальнодоступних фактів про ймовірного очільника МОЗ.
- Член ПР з 2006 року, а з 2019 року партії "Слуга народу" (маладєц!);
- 2012-2014 народний депутат України VII скликання, голова підкомітету ВР з питань законодавчого забезпечення розвитку фармації, здійснення фармацевтичної діяльності, виробництва та обігу виробів медичного призначення (розквіт тіньових закупівель ліків за міністра Раїси Богатирьової); "новие ліца", не так лі?))
- у вересні 2018 року був одним із підписантів листа до патріарха Варфоломія, в якому закликав відкласти надання Томосу.
- був одним з 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей.
- послідовно виступав проти відміни медичної реформи на користь обов'язкового медичного страхування.

Я Вас вітаю! Ми поміняли вже діючу реформу, що ефективно впроваджувалася командою Уляни Супрун на старого вишколеного гравця ринку "тендерної мафії". Чекайте, зовсім скоро в усіх закупівлях ліків ми побачимо безапеляційними переможцями компанії Богатирьової та Бахтєєвої.
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спасибо авакову, отрабатывает хорошо)
Росія здійснює випробування ядерної зброї малої потужності, - розвідка США - Цензор.НЕТ 1926
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Ну так читайте не только заголовки.

27 января 2019 года Минфин США снял санкции с подконтрольных Дерипаске компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго". Решение принято после осуществления плана, предусматривавшего снижение числа акций Дерипаски до уровня ниже 50% и включение независимых директоров в совет директоров En+ Group.

Т.е. он вроде как снизил свою долю акций в своей компании, вот санкции и сняли. Смешно, крутят как наперстками.
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да и пес с этой русней. но очень желательно чтобы русня эти бонбы на своих сородичах испытывала, где нибудь в воронеже или пензе.
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Доброї ночі, посполиті.
Коломойський вже, фактично, представив свого міністра охорони здоров'я в уряді Зе.
Ним має стати нардеп екс-регіонал Андрій Шипко.
Кілька основних, загальнодоступних фактів про ймовірного очільника МОЗ.
- Член ПР з 2006 року, а з 2019 року партії "Слуга народу" (маладєц!);
- 2012-2014 народний депутат України VII скликання, голова підкомітету ВР з питань законодавчого забезпечення розвитку фармації, здійснення фармацевтичної діяльності, виробництва та обігу виробів медичного призначення (розквіт тіньових закупівель ліків за міністра Раїси Богатирьової); "новие ліца", не так лі?))
- у вересні 2018 року був одним із підписантів листа до патріарха Варфоломія, в якому закликав відкласти надання Томосу.
- був одним з 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей.
- послідовно виступав проти відміни медичної реформи на користь обов'язкового медичного страхування.

Я Вас вітаю! Ми поміняли вже діючу реформу, що ефективно впроваджувалася командою Уляни Супрун на старого вишколеного гравця ринку "тендерної мафії". Чекайте, зовсім скоро в усіх закупівлях ліків ми побачимо безапеляційними переможцями компанії Богатирьової та Бахтєєвої.
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спасибо авакову, отрабатывает хорошо)
Росія здійснює випробування ядерної зброї малої потужності, - розвідка США - Цензор.НЕТ 1926
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Жирік пропонував кинути таку бімбочку на Київ, де сидить хунта.
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Wevelsburg росія нас вважає родичами і тому має бажання випробувати цю зброю на нас, про що вони відкрито говорили.
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Ну , что ? Санкции не работают ? Дерипаска жалуется на многомиллиардные убытки из-за санкций США

https://charter97.org/ru/news/2019/5/29/335840/
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Ну так читайте не только заголовки.

27 января 2019 года Минфин США снял санкции с подконтрольных Дерипаске компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго". Решение принято после осуществления плана, предусматривавшего снижение числа акций Дерипаски до уровня ниже 50% и включение независимых директоров в совет директоров En+ Group.

Т.е. он вроде как снизил свою долю акций в своей компании, вот санкции и сняли. Смешно, крутят как наперстками.
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тобто ,деріпаска поскаржився , і ти вже вирішив , що санкції "діють".Придурки підкацапські , підіграють ***** як тільки можуть.Продайте вже кацапам мотузку , на якій вони вас вішатимуть ,вони добряче заплатять ,може й втричі.
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В Москве за кражу в торговом центре задержан чемпион Европы по тяжелой атлетике




Росія проводить випробування ядерної зброї малої потужності, - розвідка США - Цензор.НЕТ 9057

Адам Малигов, чемпион Европы по тяжелой атлетике 2017 года, был задержан в Москве за кражу в торговом центре, сообщает "Спорт-экспресс".
Сумма ущерба 6 тысяч рублей.
Спортсмен пытался подраться с охранниками, но конфликта удалось избежать.
Адам Малигов был доставлен в отделение полиции. Он был выпущен через несколько часов.
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правильно что не мощные!
мощность нужна только на один Кремль
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Эти идиоты могут и да такого додуматься....
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Что значит "вероятно"? Эшли, хватит мямлить! Ясно и чётко, по военному - какого числа, в какое время, в каком месте по твоим данным кацапы взорвали что-то ядерное? Предполагаемая мощность заряда?
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нам нужно иметь 2000 единиц грязных бомб. поребрик уберется с перепугу. локальное действие этого оружия отрезвит полоумного карлика. Воронеж напрягся.
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Думаю, що тепер буде значне скорочення виробництва озброєнь в Україні і приєднання до ОДКБ.
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Я не жартую, бо тепер при владі будуть регіонали. Вони хотіли саме цього. Така ціна виборів президента.
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були вже твої ригі , тепер не буде .Гелетей для тебе ж не риг 😉 ,як і Барига.
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ты меня удивил. а зачем тогда Мы с тобой хлеб жуём? у любой власти после Майдана есть лишь коридор шаг влево, шаг вправо - суицид. не переживай, никто не в состоянии Нас с тобой сломить. ну понятно, что кроме сами - себя. держись. Слава Героям. кто то настойчиво нагнетает атмосферу, но нам в радость удаль и рыцарский успех. захлебнутся кровью только лишь попытаются развернуть фрегат. пусть знают. эй, там на шхуне! мы готовы умереть! а вы? все буде Украина.
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...санкции не работают, только эмбарго, иначе доиграются америкосы и остальным тоже мало не покажется...
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Какие санкции. Не смешите. Только с Украиной ********* ввозит своего товара на более 9млрд. долларов.
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это с учетом всех видов топлива, 9млрд?
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якби санкції діяли , вони б змінювали поведінку кацапії в потрібний бік, чого я не спостерігаю зовсім .
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..так а я о чем?...пора эмбарго вводить, и давно уже.. ...
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проти України ембарго не помітив ? На озброєння і збройні технології ?А про заводи типу форд ,GM, фольксваген гітлерівський - чи не чув про них на кацапії ? То реальні інвестиції , які будуть захищені .Вони швидше Україну знищать , ніж свої активи на кацапії.
До речі ,австрія продала кацапії технологію холодного кування стволів стрілецької зброї , Україна досі купує готові стволи .Соромно і сумно .
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Вместо ныть и биться в истериках уже многие десятилетия, уже давно могли все страны обьедениться и задавить Рашку. Но мы наблюдаем как весь мир опять выращивает нового Гитлера и ему потакает типо дайте Ху*лу возможность не ударить в грязь лицом и выйти из любой ситуации ему с достоинством. Ето Ху*лу очень льстит. Деждетесь, доторгуетесь, топотакаетесь, что он таки применит свою ядерную бомбочку тогда кровавыми слезами будете вытираться.
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Украина тоже восстановит ядерное.дело времени.
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...янек енакиевский последние 90 кг обогащенного урана за пузырь фюреру отдал...восстановишь теперь, да еще и на санкции такие нарвешься, что нефтяной Иран тихо курить в сторонке будет....
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Чем тебе плутониевая игрушка не угодила? В Украине целых два хранилища этой субстанции. И куча работающих реакторов чернобыльского типа, которые эту хрень изрыгают как отходы...
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Было бы желание... К тому же у Украины есть юридическая отмазка в виде Будапештского меморандума, который на сегодняшний день кроме Украины никто из подписантов- гарантов территориальной целостности не выполнил и поэтому Украина тоже имеет полное право отказаться его выполнять со всеми вытекающими последствиями...
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... это совсем не то, что нужно для начинки этих игрушек...технология обогащения штука дорогущая и по времени не одномоментная...отмазка в виде известной будапештской памятки-не работает, гаранты ее во внимание не берут и не возьмут, иначе давно бы уже рашке глаз на жопу Росія здійснює випробування ядерної зброї малої потужності, - розвідка США - Цензор.НЕТ 3959 натянули...
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономРосія здійснює випробування ядерної зброї малої потужності, - розвідка США
 
 
 
 
 
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