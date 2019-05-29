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 Політика України
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Все про:ВР (4870) Гройсман (3382)

 Гройсман не бачить загрози в зменшенні кількості депутатів Ради

29 травня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що не бачить великої загрози у зменшенні кількості народних депутатів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

"Думаю, що кількість може бути меншою, я не бачу в цьому жодної, в принципі, великої загрози", - сказав він, коментуючи питання про можливе зменшення кількості народних депутатів.

Це питання слід розглядати з двох сторін - якості і кількості, зазначив Гройсман.

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Прем'єр сказав, що ефективні рішення в парламенті могли б приймати, наприклад, 250 депутатів, і наголосив на необхідності реформування Верховної Ради, в тому числі зняття недоторканності з нардепів.

До складу Верховної Ради входить 450 народних депутатів.

Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук говорив про зменшення кількості нардепів у інтерв'ю виданню LB.ua, опублікованому 22 травня.

"Сьогодні обговорюють кількість депутатів: 450 - це багато чи мало. Є європейські норми представництва. Коли нас було 52 млн, то було досить, а коли ми після перепису населення побачимо, що нас 30 млн, то для чого нам 450 депутатів?" - говорив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129638
 
 
 Топ коментарі
 
тут скорее угроза в таких как Гройсман и прочие, что в результате их правления нас из 52 млн стало 30
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Ну как можно быть таким жлобом с миллиардным состоянием???
Просто шок!!!

Гройсман не бачить загрози в зменшенні кількості депутатів Ради - Цензор.НЕТ 1272

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Когда присягу принимали и ксивы раздавали.
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тут скорее угроза в таких как Гройсман и прочие, что в результате их правления нас из 52 млн стало 30
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А нас и не было 52 млн. Про советские приписки не слышал?
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Їх там залишити сотню і ніякої різниці не буде.
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Буде різниця. Залишаться самі найбагатші. А мандат коштуватиме такі гроші, що Рада стане клубом мільйонерів. Доларових
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Але зараз ці мільйонери розбавлені Гаврилюками, Найємами і ще деякими "бідаками". А при скороченні місць до сто для них потрапити туди шансів не буде. Зовсім. 😊
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🅺🅾4🅴🅶🅰🆁 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_ 2 ч.2 часа назад

🅺🅾4🅴🅶🅰🆁 🇺🇸 🔞 Ретвитнул(а) Akmal Khamraev 🇺🇿
🇷🇺

Перемога аж сльози з очей.. Akmal Khamraev 🇺🇿🇷🇺‏ @superakish

Akmal Khamraev 🇺🇿
🇷🇺 Ретвитнул(а) Kun.uz

Узбекистан начал экспорт картофеля в Украину! В Украину, Карл!
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Бариги продовжують торгувати. Там купив - тут продав і має навар.
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ну, так молодой там раньше вызрел, что тут такого?
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назовите хоть одну дату когда там были все 450 задротов?
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еще, когда бюджет деребанят слетаются в полном составе
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Грося в ВР не пройде,хіба що по мажеритарці від вінницького Базару))
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Там теж перекрестились коли здихались великого керувальника
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Кааакие 250!!!??? С императивным мандатом - 5-ти с головой хватит!!! Гройсман не бачить загрози в зменшенні кількості депутатів Ради - Цензор.НЕТ 7710
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Какая там угроза, один хрен больше половины на вообще заседания не ходят, а те кто ходит в зале занимается чем угодно, но никак не законотворчеством. Смешно смотреть как в пустом зале что-то там рассматривают, при чем никто не слушает выступающего, а потом начинается бесконечные стенания Парубия "перголосуємо, зберіться, змобілізуйтеся, покличте колег до зали". А по зданию Верховной зРаде по матюгальникам созывают "работничков" кнопочку нажать.
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Ну как можно быть таким жлобом с миллиардным состоянием???
Просто шок!!!

Гройсман не бачить загрози в зменшенні кількості депутатів Ради - Цензор.НЕТ 1272

10 replies

30 retweets

39 likes
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГройсман не бачить загрози в зменшенні кількості депутатів Ради
 
 
 
 
 
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