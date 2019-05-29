 Гройсман не бачить загрози в зменшенні кількості депутатів Ради

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".
"Думаю, що кількість може бути меншою, я не бачу в цьому жодної, в принципі, великої загрози", - сказав він, коментуючи питання про можливе зменшення кількості народних депутатів.
Це питання слід розглядати з двох сторін - якості і кількості, зазначив Гройсман.
Прем'єр сказав, що ефективні рішення в парламенті могли б приймати, наприклад, 250 депутатів, і наголосив на необхідності реформування Верховної Ради, в тому числі зняття недоторканності з нардепів.
До складу Верховної Ради входить 450 народних депутатів.
Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук говорив про зменшення кількості нардепів у інтерв'ю виданню LB.ua, опублікованому 22 травня.
"Сьогодні обговорюють кількість депутатів: 450 - це багато чи мало. Є європейські норми представництва. Коли нас було 52 млн, то було досить, а коли ми після перепису населення побачимо, що нас 30 млн, то для чого нам 450 депутатів?" - говорив він.
🅺🅾4🅴🅶🅰🆁 🇺🇸 🔞 Ретвитнул(а) Akmal Khamraev 🇺🇿
🇷🇺
Перемога аж сльози з очей.. Akmal Khamraev 🇺🇿🇷🇺 @superakish
Akmal Khamraev 🇺🇿
🇷🇺 Ретвитнул(а) Kun.uz
Узбекистан начал экспорт картофеля в Украину! В Украину, Карл!
Просто шок!!!
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