 ДБР розслідує кримінальні провадження щодо 23 нардепів і 44 детективів НАБУ, - Варченко

Про це повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко під час парламентських слухань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українськi Новини.

Варченко зазначила, що центральний апарат ДБР розслідує кілька резонансних кримінальних проваджень, зокрема щодо 23 депутатів парламенту.

Також розслідуються справи проти 44 детективів Національного антикорупційного бюро. Зокрема, завершується слідство стосовно співробітників НАБУ, які допустили недбалість під час розслідування розкрадань у державному концерні "Укроборонпром".

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"Це кримінальне провадження вже на фінальній стадії", - підкреслила Варченко.

Чиновниця повідомила, що загальна сума збитків, яка фігурує в розслідуваннях ДБР становить 2,5 млрд гривень.

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