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Все про:НАБУ (1976) депутат (871) Варченко Ольга (22) ДБР (268)

 ДБР розслідує кримінальні провадження щодо 23 нардепів і 44 детективів НАБУ, - Варченко

Державне бюро розслідувань розслідує кримінальні провадження стосовно 23 депутатів Верховної Ради.

Про це повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко під час парламентських слухань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українськi Новини.

Варченко зазначила, що центральний апарат ДБР розслідує кілька резонансних кримінальних проваджень, зокрема щодо 23 депутатів парламенту.

Також розслідуються справи проти 44 детективів Національного антикорупційного бюро. Зокрема, завершується слідство стосовно співробітників НАБУ, які допустили недбалість під час розслідування розкрадань у державному концерні "Укроборонпром".

Читайте також: У справі про можливе втручання у вибори в США активно проходять слідчі і процесуальні дії, - перший заступник директора ДБР Варченко

"Це кримінальне провадження вже на фінальній стадії", - підкреслила Варченко.

Чиновниця повідомила, що загальна сума збитків, яка фігурує в розслідуваннях ДБР становить 2,5 млрд гривень.

Читайте також: ДБР розслідує 400 справ за фактами катувань та жорстокого поводження в правоохоронних органах, - Варченко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129636
 
   
 Топ коментарі
 
Вова, где зарплаты учителей по 4 килодолларов???????????????? 3.14ЗЕдобол?
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я не поняла, а чого мені квитанції приходять за газ, світло і тд? Хіба не мали відмінити геноцидні тарифи?????
Зеленський збрехав? Хай тобі йде з посади.
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пять лет тому Пеца обещал войну закончить за 24 часа! пять лет ждали? а зп ты хочешь за месяц? а почему бы тебе очко немного не сжать?
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Вова, где зарплаты учителей по 4 килодолларов???????????????? 3.14ЗЕдобол?
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Не спеши. Сейчас они ситуационную комнату найдут, и вынесут этот вопрос на РНБО.
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Нет, у Богдана сломался смартфон и он никак свой кабинет в здании СНБО найти не может. Вернее само здание. Ищет в АП.
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Тема про детективов,прокуроров ,нардепов.Где ты тут учителей и Вову увидел 3.14здаматематик? ГБР расследует уголовные производства в отношении 23 нардепов и 44 детективов НАБУ, - Варченко - Цензор.НЕТ 9839 .
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Не я обещал ЗП учителям(!) по 4 килобакса! ЖДЕМ-с
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пять лет тому Пеца обещал войну закончить за 24 часа! пять лет ждали? а зп ты хочешь за месяц? а почему бы тебе очко немного не сжать?
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Да сжимай свое сколько тебе угодно. Пастор мог закончить АТО до сентября 2014, но влезла россия своими войсками. Плюс обстрелы с территории рашки. Видео в сети много.
За язык зекоМанду я не тянул. Ждем-с ЗП по 4 килобакса!
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я так вижу что порохоботы даже новости не читают, а коментят. А то что НАБУ закрывало кучу дел порошенка и вообще не трогало его друзей типа Грановского и Кононенка им не интересно
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А його подруга Гонтарєва? вона на Мальдівах відпочиває за наші гроші, а щоб її справа почалась нардепи навіть до суду звертались. і все одно ситник справу закрив
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Углаву и Сытника до сих пор не наказали за делишки в Оборонке
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Ще й який завзятий. Мовчить ,падло. Херню несуть його помічники, які ні за що не відповідають. А ссикун опосля виходить і дає розяснення, що мали на увазі його холуї. А роблять разом холуї Коломойського те, що потрібно самому Коломойському.
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Охлос поверил. А умные в шоке. преЗЕдент разумков рулит всем. Ждем рапараций бене.
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Слава Богу, что нет! (но работаешЬ) Просто память хорошая.
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я не поняла, а чого мені квитанції приходять за газ, світло і тд? Хіба не мали відмінити геноцидні тарифи?????
Зеленський збрехав? Хай тобі йде з посади.
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про тарифы Зе конкретно не казав
За Юлю треба було голосувати
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Он не просто сказал, он кричал об этом на весь стадион.
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я отсталый человек, у меня нервов не хватило это все шоу просмотреть
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Может "доильный аппарат" передали другой конторе? Потом взад вернут...и снова по колу!
🤔
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Це тобі раніше треба було розуміти, а зараз ми перетворюємося на срср.
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Крещатик, не панікуй і не провокуй!
🐟🐟🍼🍼
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Знущаєшся? Це ти тепер Крещатік. Скоро тобі закриють рота і будеш мовчати як раніше. Ти про це мріяв?
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Сашко, помовчав б!
Твоя поведінка,лексікон та "проколи" тебе вже видали! Ще один твій нік..
Ти Мене вже скільки років на ЦН ЗНАЄШ??
Твоя помста, підплінтусник?
Вибач, але ти деградуєш..
😁
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Брехня. Я ніколи не мав цього ніку. Для чого ти постійно брешеш?
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Що зрозуміло? У мене усі ніки подібні цьому та інших не було. Повторювати брехню не треба.
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Та це зроблять тобі твої кумири. Ти тепер подібний на тих, хто просив путіна ввести🤗
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Крещатику, не верещи, тримай-🐟🐟🐟
😁
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Знов брешеш? Відчуваєш як ти перетворився у лайно?
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Не дадут. Или Лука или Путлер задавят. Вам Майдан не поднять, к сожалению.
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трэба главаря ловить
он много чего расскажет
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Ніфіга не буде поки ГоловСвина не загратять!
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Що будеш робити, якщо твоя пенсія буде дорівнювати половині українського хліба, а за наявність доларів будуть кидати у в'язницю?
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Скоро зміниш свою думку, але вже ніхто тобі нічого не дасть.
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Добре, згоден, не дасть, і не буду прохати!
Тримай 🍫🍬🍫🍬- смокчи чи лижи...
Ти , інвалід, нікому не цікавий..
і спілкуватися з тобою-годувати тролляку,
ти й чіпляєся за всяку хєрню,відробляєш 🍫🍫..
Спокійної ночі та солодких🍫🍬 снів!
😁
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Уже добре, що прохати не будеш. Спи спокійно, дорогий друг🤣
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Народ України чекає на арешт Петра Порошенко,все інше не цікаво.
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Цього чиряка тільки різати..поспупово...
😁
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Ситник його не посадить, бо їздив з Порошенком у Козин домовлятися
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Тепер зміниться лише місце зустрічей з новим президентом.
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44 детектива набу нарушили закон - это не удивительно, ведь только в набу детективы могут строить казино за госсчет и потом еще и прибыль снимать
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А пам'ятаєте як деякі верещали, коли створювали це НАБУ? Ось вам і результат їхньої діяльності🤔
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Только они могут долбить траву в центре столицы и создавать ДТП, садясь за руль пьяными и только в Бюро вместо борьбы с коррупцией - ее размножение
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДБР розслідує кримінальні провадження щодо 23 нардепів і 44 детективів НАБУ, - Варченко
 
 
 
 
 
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