 ДБР розслідує кримінальні провадження щодо 23 нардепів і 44 детективів НАБУ, - Варченко

Про це повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко під час парламентських слухань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українськi Новини.
Варченко зазначила, що центральний апарат ДБР розслідує кілька резонансних кримінальних проваджень, зокрема щодо 23 депутатів парламенту.
Також розслідуються справи проти 44 детективів Національного антикорупційного бюро. Зокрема, завершується слідство стосовно співробітників НАБУ, які допустили недбалість під час розслідування розкрадань у державному концерні "Укроборонпром".
"Це кримінальне провадження вже на фінальній стадії", - підкреслила Варченко.
Чиновниця повідомила, що загальна сума збитків, яка фігурує в розслідуваннях ДБР становить 2,5 млрд гривень.
За язык зекоМанду я не тянул. Ждем-с ЗП по 4 килобакса!
Зеленський збрехав? Хай тобі йде з посади.
😁
🤑
За Юлю треба було голосувати
🤔
🐟🐟🍼🍼
Твоя поведінка,лексікон та "проколи" тебе вже видали! Ще один твій нік..
Ти Мене вже скільки років на ЦН ЗНАЄШ??
Твоя помста, підплінтусник?
Вибач, але ти деградуєш..
😁
😁
http://news.21.by/other-news/2019/05/29/1804999.html
он много чего расскажет
😁
Тримай 🍫🍬🍫🍬- смокчи чи лижи...
Ти , інвалід, нікому не цікавий..
і спілкуватися з тобою-годувати тролляку,
ти й чіпляєся за всяку хєрню,відробляєш 🍫🍫..
Спокійної ночі та солодких🍫🍬 снів!
😁
😁