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Все про:законопроект (665) Зеленський (1495) імпічмент (61) Президент (562)

 Підозра у скоєнні злочину, створення ТСК і таємні голосування, - на сайті ВР оприлюднили текст законопроекту про імпічмент президента

Верховна Рада може усунути Президента України з посади в порядку імпічменту "тільки в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину".

Про це йдеться в тексті законопроекту про імпічмент президента України, оприлюдненому на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.

Щоб почати процедуру імпічменту, необхідне письмове подання, підписане більшістю народних депутатів від конституційного складу ВР.

Після цього Рада створює тимчасову слідчу комісію, куди входять народні депутати, спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. У документі зазначається, що до складу спеціальної тимчасової слідчої комісії не може бути обрана особа, у якої в разі обрання виникне реальний або потенційний конфлікт інтересів у зв'язку з проведенням розслідування.

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При цьому спеціальний прокурор має жити на території України не менше 10 років, вільно володіти державною мовою, мати вищу юридичну освіту, не менше 10 років стажу роботи на посаді прокурора або слідчого і не мати судимості.

Спеціальна тимчасова слідча комісія готує висновки і пропозиції щодо вивчених обставин вчинення президентом України державної зради або іншого злочину. Далі їх розглядає Верховна Рада. Таємне голосування за проектом постанови ВР України про звинувачення президента України, включеного до бюлетеня для таємного голосування, проводиться окремо по кожному пункту звинувачення. Постанова вважається прийнятою в цілому з тими пунктами звинувачення, за які проголосували не менше двох третин народних депутатів від конституційного складу.

Також читайте: Зеленський вніс у Раду законопроект про імпічмент (оновлено)

Далі парламент більшістю голосів має прийняти рішення про звернення до Конституційного і Верховного судів для отримання висновків.

Згодом парламент розглядає ці висновки і таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів приймає постанову про відсторонення президента України з поста в порядку імпічменту. Для цього необхідні голоси трьох чвертей депутатів. З моменту оголошення дострокового припинення повноважень президента обов'язки глави держави виконує голова Верховної Ради.

У разі неприйняття ВР постанови про усунення президента України з поста в порядку імпічменту головуючий на пленарному засіданні оголошує про припинення процедури імпічменту, роботи ТСК і вибачається перед президентом.

Нагадаємо, 29 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про особливості процедури усунення президента з посади (імпічмент). Це була одна з його передвиборчих обіцянок.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129635
 
 
 Топ коментарі
 
Понятно. ЗЕлохторат опять прокинули. Столько юридических и бюрократических препон нужно пройти, что импичмент - всего лишь задекларированнная фикция.
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Ты хотел менять президентов подписью с впн и оставшимися с выборов паспортданными?На фейсбуке.
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а зепрезидент говорит свободно. когда хочет, тогда и говорит. свобода, браток. иди накати стакашку
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А чего спецпрокурор должен свободно на Мове говорить а зепрезедент нет?
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а зепрезидент говорит свободно. когда хочет, тогда и говорит. свобода, браток. иди накати стакашку
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а когда появиться текст второго поданного закона про импичмент?
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А где причина импичмента узурпация Конституции Украины, где систематическое нарушение зконов Украины и систематическое превышение служебных полномочий???
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Вы шутите? По этому закону можно только за убийство отправить по импичменту и то........... если он его совершит в прямом эфире или на Майдане пуйлу будет гостайны сливать. Подозрение в совершении преступления, создание ВСК и тайные голосования, - на сайте ВР обнародовали текст законопроекта об импичменте президента - Цензор.НЕТ 840
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Согласен. Пока есть иммунитет этот закон Филькина грамота.
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узурпировать можно власть, а Конституцию можно нарушить. иди умойся, двоечник
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у тебя убогое понятие значения слова "узурпация" (захват власти или полномочий) и соответственно непонимание словосочетания "узурпация Конституции". Это переписывание Конституции под себя любимого для получения новых полномочий, например увеличения срока каденции. Конечно можно было бы написать " узурпация полномочий, власти путем изменения Конституции". С моей точки зрения это одно и то же.
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Понятно. ЗЕлохторат опять прокинули. Столько юридических и бюрократических препон нужно пройти, что импичмент - всего лишь задекларированнная фикция.
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Ты хотел менять президентов подписью с впн и оставшимися с выборов паспортданными?На фейсбуке.
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Зеля так и обещал! Управлять страной со смартфона же!
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найди ХОТЯ БЫ 50% отличий от старого закона про импичмент
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А ты хотел менять президента по договорняку Барыги, Палубия и Бурбака- где-нибудь в сауне с лядями? Підозра у скоєнні злочину, створення ТСК і таємні голосування, - на сайті ВР оприлюднили текст законопроекту про імпічмент президента - Цензор.НЕТ 8691
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А рехферемдум лучче!
Нах Мне ента В.Зрада,.
🤔
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І коли я порушу Конституцію, хай мене покарає сувора рука імпічменту! Подозрение в совершении преступления, создание ВСК и тайные голосования, - на сайте ВР обнародовали текст законопроекта об импичменте президента - Цензор.НЕТ 537
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3/4? 2/3 нужно иначе по этому закону отстранить президента становится по сути нереально
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Так ето же больше чем конституционное большинство !
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И что?
Вообще в конституции почти вся процедура прописана, и ключевые моменты (половина для инициации, 2/3 голосование с передачей в Верховный Суд + конституционность процедуры проверяет Конституционный Суд , а потом и окончательное голосование 3/4) там еще при принятии прописаны.
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Кстати, это единственный момент, когда для решения ВР недостаточно конституционного большинства, а надо 3/4.
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Якраз, коли пройти всі процедури зі зверненням у КС, а потім ще раз голосувати, то за п'ять років можна процедуру закінчити. Особливо,коли КС з висновками затягне. Розрахований закон виключно на ідіотів. Хоча секті зеленого Шрека сподобається. Цікаво, що там Портнов з депутатською недоторканністю вигадав? Напевне депутати тепер будуть у становищі статистів. Богдан буде рушити всім. А Коломойський - Богданом. Ось така демократія. Для пришвидшення процедури імпічменту без Майдану - ну ніяк.
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Бакс в верх...ЗВР в низ... в принципе все идет по плану...по Бениному плану.... Подозрение в совершении преступления, создание ВСК и тайные голосования, - на сайте ВР обнародовали текст законопроекта об импичменте президента - Цензор.НЕТ 1896
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но он (беня) ведь ничего не потеряет, его сбережение не в гривнах.
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У Запоріжжі напали на бійця Азова, каже що впізнав серед банди нацдружинників.




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У Венесуелі ми вже побачили як виконуються подібні закони😏
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Венесуэла: экономика рухнула, инфляция - 130 тысяч процентов

да да 130 000% или 361% в день, круто, с утра имеешь 1000 денег и можешь купить целую буханку хлеба а вечером не хватает даже на полбуханки, вот как процветает друзья *****, а ведь было время, когда их (венесуэльцев) в Европе прозвали - дайте две.
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)))))))" .....и не менее 10 лет тюремного стажа."
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МИД Франции: Людей на Майдане расстреливали российские спецслужбы.
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В законопроекте нет самого главного...сроков....
Сроков расследования...сроков рассмотрения судом...и прочего... все что в нем написано это филькина грамота..... по этому законопроекту импичмент можно обьявлять отсюда...и до окончания полномочий.....
Должны быть четко оговоренные сроки всех процедур....
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закон про импичмент не делается за неделю на коленке
это просто развод лохов
по этому старому-новому закону- если у Президента есть большинство в ВР, хрен даже можно будет начать процедуру импичмента, даже если на новогоднее поздравление Президент в прямом эфире начнет отстрел людей- ВР просто не допустит начала импичмента

Во всех НОРМАЛЬНЫХ странах, где живут НОРМАЛЬНЫЕ люди- процедуру импичмента можно начать несколькими путями- а не только одним
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пздц вот блин ну никак нельзя что бы следователь с прокурором наоборот не жили последние 10 лет здесь? Обязательно ОБЯЗАТЕЛЬНО! Должен быть кто-то из местных у которого здесь семья и на которого можно налавить? Депутаны сраные.
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Это законопроект от презЕдента....причем тут депутаты..?? Они его еще не приняли....
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Не понял как вы узнали, что от президента, но я не об этом. Я о том, что депутаны буд-то бы не будут давить на прокурора живущего в Украине (и 10 лет имеющем опыт работы в нашей говнопрокуратуре). Да на этом прокуроре ведь и клейма негде ставить будет!
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Вот тут написано...кто автор..
Суб'єкт права законодавчої ініціативи:Президент України

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66009
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Законопроект написан так что выполнить его не реально...это написано на отье....мол я обещал...нате.... а я теперь белый и пушистый....
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Запедротам з кожним днем все складніше.
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Херня полная
Импичмент должен проводиться путем всенародного референдума
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Как то это все очень долго, может лучше через смартфон? Пока он не у всех бабушек есть...
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да прохосрань для вас все плохо и все хреново . ну как всегда сказать то по сути нечего . все мыслишки об одном не пойдет и все . аргументы то какие при большинстве в вр фракции президента закон не выполним . да уроды если при таких депутатах как у порошенко и ко то точно не выполним ибо то **** и эти суки . ну привыкли вы так жить мысль что в вр попадут порядочные люди вам и в голову не придет . а вот мы и посмотрим . заодно посмотрим как бпп и нф будут голосовать . да еще одна приятная для вас новость . начальник сбу ушел в отпуск а обязанности его будет выполнять его зам назначенный новым президентом . это вам козлики о том что Владимир Александрович дело свое знает хорошо. держитесь там уроды.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПідозра у скоєнні злочину, створення ТСК і таємні голосування, - на сайті ВР оприлюднили текст законопроекту про імпічмент президента
 
 
 
 
 
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