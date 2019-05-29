EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  2022  86
Все про:Блок Петра Порошенка (672) Кононенко (142)

 Кононенко вийшов з партії Блок Петра Порошенка "Солідарність": Хочу дати можливість проявити себе молодим партійцям

Народний депутат України, один із найближчих соратників Петра Порошенка Ігор Кононенко оголосив про вихід з партії Блок Петра Порошенка "Солідарність".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Кононенко зазначив: "За останні п'ять років ми пройшли дуже нелегкий шлях. У 2014 році ми отримали зруйновану та пограбовану країну. Ніхто не вірив, але нам вдалося втримали економічну стабільність, не допустивши дефолту, відбудувати армію, відродити українську мову і створити потужну міжнародну коаліцію підтримки України

Я був і залишаюся прибічником європейського і євроатлантичного вектору розвитку країни, тому робитиму все від мене залежне, щоб захистити вибір українського народу. Цілковито поділяю прагнення партії "Європейська солідарність" бачити незалежну, економічно процвітаючу Україну у вільній сім’ї європейських націй.

Також читайте: Каплін вийшов із фракції БПП

Свою місію я бачу у тому, щоб дати можливість молодим патріотам брати більш активну участь у розбудові країни. Тому я вирішив поступитися своїм місцем у партійному списку новим політикам, біографія яких буде писатися на чистому аркуші, що не заплямований у гібридній інформаційній війні.

Також хочу дати можливість проявити себе молодим партійцям, тому полишаю партійні посади - це мій особистий внесок у створення "соціальних ліфтів" в Україні. Вірю в нашу молодь і завжди готовий її підтримати.

Впевнений, що майбутнє України в ЄС і НАТО. Вірю, що ми разом пройдемо цей шлях до спільної мети".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Грановський припинив членство в партії "Блок Петра Порошенка"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129634
 
 
 Топ коментарі
 
На самом деле это Свыня рубит хвосты и избавляется от самых одиозных подсвинков
 показати весь коментар
 
Как говорил Мародер, нужно бежать к хирургу и менять лицо партии. Потому что в старое лицо все только уже плюют и скоро и бить начнут. Только что делать с вонью которой пропитан сам Мародер. Вонь выдаст Мародера и с новым лицом.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
На самом деле это Свыня рубит хвосты и избавляется от самых одиозных подсвинков
 показати весь коментар
 
 
Надо было делать это перед президентскими выборами, это дало бы возможность Пете набрать хотя бы 30% во втором туре
 показати весь коментар
 
 
Свинья без хвоста все та же свинья: ведь это хвост растёт из свиньи, а не наоборот 😁
 показати весь коментар
 
 
Он по мажоритарке в Черниговской области баллотируется. Пройдет как самовыдвиженец, а потом опять сольётся с Петей в экстазе. Это называется разложить яйца в разные корзины.
 показати весь коментар
 
 
Причина в том что в новую то партию БЕС все равно никто не поместится. БЕСы наберут от силы 3% и займут только 3 кресла: Мародер, Гнойсман и Паршивский.
 показати весь коментар
 
 
он баллотируется в следующий созыв по мажоритарке. и против него будет баллотироватьсч Дубинский. так что это голимые понты на лето
 показати весь коментар
 
 
25% и выходит? соя обьясни, без тебя никак😷
 показати весь коментар
 
 
Крысы бегут с тонущей будки. Парашенко уже строит новую будку под названием БЕС.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Будет новая молодая реально хорошая партия, от увидите, Порох сделает то, что обещал Зеленский.
 показати весь коментар
 
 
порох - политический импотент, у него пять лет было!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
И он больше сделал, чем все президенты до его.
Он не виновен что людей смогли зазомбировать, люди повелись на блестящие бусы.
 показати весь коментар
 
 
он украл больше кого-либо и назвиздел больше кого-либо!
 показати весь коментар
 
 
Он ничего не сделал для 75 процентов граждан Украины!!!
 показати весь коментар
 
 
у гига взагалі проблеми з головонькою.. Кононенко вийшов з партії Блок Петра Порошенка "Солідарність": Хочу дати можливість проявити себе молодим партійцям - Цензор.НЕТ 1420

що зробили 73 відсотки для країни?-це що за маячня?
 показати весь коментар
 
 
это круто...теперь они хотят у меня забрать и шоб зелебеня им отдал?а я со своих не содержал ваших дидов?а вот ты сбежала,шоб мне не платить.
 показати весь коментар
 
Это да, накрал и наврал он больше, чем все предыдущие вместе взятые, благо, зомбированных верящих в него осталось совсем немного, поэтому и пролетел на выборах. )))
 показати весь коментар
 
 
Імпотент твій ЗЄля, а може й Рабінонович.
 показати весь коментар
 
ахахахахахахахахахахахахахаххааххаахахахаххаахахахахахахахха
хахахахахахаххахааххахахахахааххааххаахаххахахахахахахахахах
ахаххахахахахахахахахахахаххахахахаххахахаххахахахахахахахах
 показати весь коментар
 
 
а юрик шо опять не на тех поставил?=))
Контролируемая демократами палата представителей Конгресса США может в ближайшее время начать процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
 показати весь коментар
 
Дв пусть себе начинают. Кононенко вийшов з партії Блок Петра Порошенка "Солідарність": Хочу дати можливість проявити себе молодим партійцям - Цензор.НЕТ 4704 Напомнить чем у них это все заканчивается? Вроде фамилию Клинтон не все еще забыли.
 показати весь коментар
 
 
Как говорил Мародер, нужно бежать к хирургу и менять лицо партии. Потому что в старое лицо все только уже плюют и скоро и бить начнут. Только что делать с вонью которой пропитан сам Мародер. Вонь выдаст Мародера и с новым лицом.
 показати весь коментар
 
 
солидарность это в смысле свиносолидарность?
так это поздно уже делать. свиньи посчитаны и уже готовятся к шашлыку
 показати весь коментар
 
 
та бачу як падсчітани Кононенко вышел из партии Блок Петра Порошенко "Солидарность": Хочу дать возможность проявить себя молодым партийцам - Цензор.НЕТ 6057 свинарчуки досі ходять бродять з руками ногами...ніколи до них...тут після пеці 19ярдів золотовалютних лишилося(було 20)- тре срочно дерибанити. а лахам фуфєл толканьомс
 показати весь коментар
 
 
то не страшно. как говорят с мыролюбной свиньи хоть шмат сала и то дело.
 показати весь коментар
 
любишь сало,когда его украсть?такое даже халяльщики и кошерники любят Кононенко вийшов з партії Блок Петра Порошенка "Солідарність": Хочу дати можливість проявити себе молодим партійцям - Цензор.НЕТ 255
 показати весь коментар
 
 
не только кошерники но и халяльники.
оторавть от свиномыролюбца бочину, что может быть лучше для народа?
Как говорят что народу Украины хорошо то свиновальцманам смерть.
 показати весь коментар
 
ностальгируешь по рассказам дидов,как они дохлую лошадь в овраге доедали? Кононенко вийшов з партії Блок Петра Порошенка "Солідарність": Хочу дати можливість проявити себе молодим партійцям - Цензор.НЕТ 2678бочину...
 показати весь коментар
 
 
не. мои диды один во вторую мировую не воевал а второй служил на бронепоезде поваром.
 показати весь коментар
 
я про гражданскую...диды-то фигурально,пусть будут прадиды.
 показати весь коментар
 
Понял. В гражданскую один мой дид по отцовской линии два раза сидел в Днепропетровске. первый раз за то что был награжден в первую мировую и имел два креста св. Георгия ( химические войска) а второй раз сосед на него настучал. Хотел хату таким образом отжать. В общем в сумме 7 лет просидел. А третий раз в 44 году за то , что кгда немцы ушли пришел к нему домой раненый черт и сказал что он партизан и что ему сховаться нужно. Через пару дней ушел он и пришло сраное нквд. Оказалось что это он полицая у себя прятал.
 показати весь коментар
 
О уже и ближний круг побежал, тревожный звоночек для Пети.
 показати весь коментар
 
 
ага,бла бла бла ...украли сервєра...за тиждень про них ніхто не згадає...видумають шось нове...а кононенко не пропаде.з його то баблом і впливом
 показати весь коментар
 
"вплыв" свой он просрал, остался заплыв, а таких долбней как Коконенко их бабло потянет их самих на дно, ибо эти уроды бабло тратят на криминал...
 показати весь коментар
 
"вышел")))))))))))))))) от петиного дружка так воняет, что петя не осмелился даже взять это чмо в свою "новую" партию)))))))))))) лысый попробует пролезть в киевской области - готовьте ему подсрачники!))))))))))))))) Кононенко вышел из партии Блок Петра Порошенко "Солидарность": Хочу дать возможность проявить себя молодым партийцам - Цензор.НЕТ 2009
 показати весь коментар
 
 
Пускай! Мы сагласны хоть на дэфолт, главное што мародьора пабедили!
 показати весь коментар
 
Этого фантомаса Дубинский в говно размажет
 показати весь коментар
 
 
Дубинскому будет сейчас некогда. Михо вернулся. Кононенко вийшов з партії Блок Петра Порошенка "Солідарність": Хочу дати можливість проявити себе молодим партійцям - Цензор.НЕТ 1451
 показати весь коментар
 
 
В инете ходит инфа что он в клубе сосался с каким-то чуваком.
 показати весь коментар
 
***
когда все крысы убежали - корабль перестал тонуть
 показати весь коментар
 
 
всі крадуни в однім тазіку "БЕС" Кононенко вийшов з партії Блок Петра Порошенка "Солідарність": Хочу дати можливість проявити себе молодим партійцям - Цензор.НЕТ 9521
нарешті все стало на свої місця
 показати весь коментар
 
 
Щас розплачусь. Він ХОЧЕ дати можливість проявити себе ІНШИМ.
Це взагалі для неадекватів.
Дякули, дякуйте мерщій бо не встигнете))
 показати весь коментар
 
 
Интересно, Свинарчук тоже пойдет по мажоритарке, или только Кононенко и Грановский?
А вообще нас хотят *******, если вы не поняли. Самые грязные дружбаны ПеПо идут не в списках его партии а как мажоры на прикормленных округах. Со стороны это выглядит как очистка рядов, но мы то знаем что они по прежнему одна кодла.
 показати весь коментар
 
 
И что? Вы прекрасно знали, что Зе и Беня одна кодла. И что это изменило?
 показати весь коментар
 
 
не все так однозначно..
наприклад ,абсолютно безпринципні,без жодних політичних поглядів Брати Дубневичі з "прикормленими" округами -їх немає змісту виключати з партії -однаково попробують залишитись у Владі.
 показати весь коментар
 
Крысы бегут с корабля и им по.... на порохоботов которые им лизали 5 лет )))
 показати весь коментар
 
 
Его нужно садить в первую очередь ,прямо перед петром.
 показати весь коментар
 
 
Серіал "ЧОРНОБИЛЬ" очолив рейтинг найкращих стрічок усіх часів!
Міні-серіал розповідає реальну історію перших хвилин, годин і днів після аварії на Чорнобильській АЕС, історію людей, які брали участь у ліквідації наслідків і намагається дати відповідь на запитання, що ж все-таки сталося. Кононенко вийшов з партії Блок Петра Порошенка "Солідарність": Хочу дати можливість проявити себе молодим партійцям - Цензор.НЕТ 5993
 показати весь коментар
 
 
Поэтому я решил уступить свое место в партийном списке новым политикам, это шо, анекдот такой? А когда смеяться?
 показати весь коментар
 
 
Ага......... это предсказание из цепочки которая началась зимой, - Порошенко имеет рейтинг в минус ноль процентов и дальше....... Петя 21 апреля в Ростов, 22 апреля все порохоботы пропадут, ну и так далее.
 показати весь коментар
 
На самом деле или переобулся или Пеця его выпер, чтобы обновить партию, бо Конь слишком "токсичен".
 показати весь коментар
 
 
Конон, мій милий,краще б ти повісвся ще в руках повитухи, надав би можливість іншим людям жити,а не скнити "по-новому" щоб ви, суки, повиздихали разом зі своїм приплодом!
 показати весь коментар
 
 
ценные кадры, попличныкы покидают Партию великого патриотичного вождя, как же он теперь справится наш Петя-дякую без своих друзей, Кононенка и Грановского, хоть бы Ахметов не предал бы его
 показати весь коментар
 
 
я даю можливість молодим патріотам...
хм, а що в бєпєпє є патріоти ? чи він мав на увазі панамських ?
 показати весь коментар
 
 
ПОЛТАВСЬКУ ОДА МОЖЕ ОЧОЛИТИ СЕРГІЙ КОРЯВЧЕНКОВ - ДВОЮРІДНИЙ БРАТ «ЮЗІКА» З «95 КВАРТАЛУ»

Кононенко вийшов з партії Блок Петра Порошенка "Солідарність": Хочу дати можливість проявити себе молодим партійцям - Цензор.НЕТ 8840
 показати весь коментар
 
Здається Педро всіх за дурнів має! Думає, що "вивів" Грановського, Кононенко та можливо в майбутньому Березенко (рєшал), він зробив чисто європейський проект "Європейська Солідарність" .... Хлопці, все пограбували, а тепер тільки до прокурора в списки на допит!!!😁
 показати весь коментар
 
 
Наші злодюги так ********** називати себе політиками, що сам термін "політик" став у нас синонімом "злодія".
 показати весь коментар
 
 
***
депутат у зеркала застыл.
осмотрел себя суровым взглядом
а потом цинично пошутил - "так народу этому и надо!"
 показати весь коментар
 
Як це зробили? Чорний піар проти Порошенка - дослідження Детектор медіа.

Далі тезисно вся картинка чорнушних маніпуляцій.Інформаційна війна проти Петра Порошенка розгорталась навколо таких основних меседжів - «колосальне збагачення за рахунок президентства» і «спроба зірвати вибори». Це не повний перелік, але саме з цими тезами пов'язані інші напрями розкручуавання фейків і маніпуляцій.
Проти Порошенка окремі сайти поширювали відверті фейки, звинувачення у фальсифікаціях чи підготовці зриву виборчого процесу взагалі, миттєвому збагаченні та створенні ще одного "Межигір'я". Негатив проти Петра Порошенка сконцентрований на певних сайтах - Politeka.net (26,07 % від усіх текстів із негативною тональністю, де згадується Порошенко), Znaj.ua (22,2 %) та Strana.ua (18,8 %). Проти Володимира Зеленського найбільше текстів із негативною тональністю зустрічалися на сайтах Gazeta.ua (16,42 %) та Obozrevatel.com (13,43 %)» - йдеться у статті аналітиків ІМІ за результатами медіамоніторингу.Ось кілька прикладів фейків від згаданих сайтів:https://forpost.media/novosti/strong-jak-ce-zrobili-chornij-piar-proti-poroshenka-doslidzhennja-detektor-media-strong.html?fbclid=IwAR1nZ8PGwEd-xBjozR-DLRb4_Z5KvayVLuG6lJZq2eZgLlnw7pexJydzrxk
 показати весь коментар
 
 
Хто і як зомбував легковірних та наївних виборців?
«Проти Порошенка окремі сайти поширювали відверті фейки, звинувачення у фальсифікаціях чи підготовці зриву виборчого процесу взагалі, миттєвому збагаченні та створенні ще одного "Межигір'я". Негатив проти Петра Порошенка сконцентрований на певних сайтах - Politeka.net (26,07 % від усіх текстів із негативною тональністю, де згадується Порошенко), Znaj.ua (22,2 %) та Strana.ua (18,8 %). Проти Володимира Зеленського найбільше текстів із негативною тональністю зустрічалися на сайтах Gazeta.ua (16,42 %) та Obozrevatel.com (13,43 %)» - йдеться у статті аналітиків ІМІ за результатами медіамоніторингу.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКононенко вийшов з партії Блок Петра Порошенка "Солідарність": Хочу дати можливість проявити себе молодим партійцям
 
 
 
 
 
 вгору