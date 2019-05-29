 Кононенко вийшов з партії Блок Петра Порошенка "Солідарність": Хочу дати можливість проявити себе молодим партійцям

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Кононенко зазначив: "За останні п'ять років ми пройшли дуже нелегкий шлях. У 2014 році ми отримали зруйновану та пограбовану країну. Ніхто не вірив, але нам вдалося втримали економічну стабільність, не допустивши дефолту, відбудувати армію, відродити українську мову і створити потужну міжнародну коаліцію підтримки України
Я був і залишаюся прибічником європейського і євроатлантичного вектору розвитку країни, тому робитиму все від мене залежне, щоб захистити вибір українського народу. Цілковито поділяю прагнення партії "Європейська солідарність" бачити незалежну, економічно процвітаючу Україну у вільній сім’ї європейських націй.
Свою місію я бачу у тому, щоб дати можливість молодим патріотам брати більш активну участь у розбудові країни. Тому я вирішив поступитися своїм місцем у партійному списку новим політикам, біографія яких буде писатися на чистому аркуші, що не заплямований у гібридній інформаційній війні.
Також хочу дати можливість проявити себе молодим партійцям, тому полишаю партійні посади - це мій особистий внесок у створення "соціальних ліфтів" в Україні. Вірю в нашу молодь і завжди готовий її підтримати.
Впевнений, що майбутнє України в ЄС і НАТО. Вірю, що ми разом пройдемо цей шлях до спільної мети".
Он не виновен что людей смогли зазомбировать, люди повелись на блестящие бусы.
що зробили 73 відсотки для країни?-це що за маячня?
хахахахахахаххахааххахахахахааххааххаахаххахахахахахахахахах
ахаххахахахахахахахахахахаххахахахаххахахаххахахахахахахахах
Контролируемая демократами палата представителей Конгресса США может в ближайшее время начать процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
Бе-бе-бе-бе!
так это поздно уже делать. свиньи посчитаны и уже готовятся к шашлыку
оторавть от свиномыролюбца бочину, что может быть лучше для народа?
Как говорят что народу Украины хорошо то свиновальцманам смерть.
Дефолт в Аргентині
Дефолт в Мексиці
https://www.obozrevatel.com/crime/vremya-poshlo-sestra-shariya-obvinila-ego-v-pedofilii.htm
когда все крысы убежали - корабль перестал тонуть
нарешті все стало на свої місця
Це взагалі для неадекватів.
Дякули, дякуйте мерщій бо не встигнете))
А вообще нас хотят *******, если вы не поняли. Самые грязные дружбаны ПеПо идут не в списках его партии а как мажоры на прикормленных округах. Со стороны это выглядит как очистка рядов, но мы то знаем что они по прежнему одна кодла.
наприклад ,абсолютно безпринципні,без жодних політичних поглядів Брати Дубневичі з "прикормленими" округами -їх немає змісту виключати з партії -однаково попробують залишитись у Владі.
Міні-серіал розповідає реальну історію перших хвилин, годин і днів після аварії на Чорнобильській АЕС, історію людей, які брали участь у ліквідації наслідків і намагається дати відповідь на запитання, що ж все-таки сталося.
депутата без шансів.
хм, а що в бєпєпє є патріоти ? чи він мав на увазі панамських ?
депутат у зеркала застыл.
осмотрел себя суровым взглядом
а потом цинично пошутил - "так народу этому и надо!"
Далі тезисно вся картинка чорнушних маніпуляцій.Інформаційна війна проти Петра Порошенка розгорталась навколо таких основних меседжів - «колосальне збагачення за рахунок президентства» і «спроба зірвати вибори». Це не повний перелік, але саме з цими тезами пов'язані інші напрями розкручуавання фейків і маніпуляцій.
Проти Порошенка окремі сайти поширювали відверті фейки, звинувачення у фальсифікаціях чи підготовці зриву виборчого процесу взагалі, миттєвому збагаченні та створенні ще одного "Межигір'я". Негатив проти Петра Порошенка сконцентрований на певних сайтах - Politeka.net (26,07 % від усіх текстів із негативною тональністю, де згадується Порошенко), Znaj.ua (22,2 %) та Strana.ua (18,8 %). Проти Володимира Зеленського найбільше текстів із негативною тональністю зустрічалися на сайтах Gazeta.ua (16,42 %) та Obozrevatel.com (13,43 %)» - йдеться у статті аналітиків ІМІ за результатами медіамоніторингу.Ось кілька прикладів фейків від згаданих сайтів:https://forpost.media/novosti/strong-jak-ce-zrobili-chornij-piar-proti-poroshenka-doslidzhennja-detektor-media-strong.html?fbclid=IwAR1nZ8PGwEd-xBjozR-DLRb4_Z5KvayVLuG6lJZq2eZgLlnw7pexJydzrxk
«Проти Порошенка окремі сайти поширювали відверті фейки, звинувачення у фальсифікаціях чи підготовці зриву виборчого процесу взагалі, миттєвому збагаченні та створенні ще одного "Межигір'я". Негатив проти Петра Порошенка сконцентрований на певних сайтах - Politeka.net (26,07 % від усіх текстів із негативною тональністю, де згадується Порошенко), Znaj.ua (22,2 %) та Strana.ua (18,8 %). Проти Володимира Зеленського найбільше текстів із негативною тональністю зустрічалися на сайтах Gazeta.ua (16,42 %) та Obozrevatel.com (13,43 %)» - йдеться у статті аналітиків ІМІ за результатами медіамоніторингу.