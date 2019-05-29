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Все про:розслідування (1497) шахта (153) шахтарі (104) Гройсман (3376)

 Гройсман дав 10 днів на розслідування причин аварії на шахті "Лісова" на Львівщині

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив главам Міністерства енергетики та вугільної промисловості, ДСНС, Національної поліції та інших відповідальних відомств провести спеціальне розслідування причин нещасного випадку на шахті "Лісова" об'єднання "Львіввугілля" та опрацювати питання надання допомоги сім'ям загиблих шахтарів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Відповідне доручення глава уряду підписав сьогодні, 29 травня. Він також висловив співчуття у зв'язку з трагедією.

Термін подання результатів розслідування - 10 днів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Львівщині Зеленський поспілкувався з шахтарями і сім'ями загиблих гірників на шахті "Лісова". ФОТОрепортаж

Нагадуємо, 29 травня у Львівській області стався обвал породи на шахті "Лісова" держпідприємства "Львіввугілля", внаслідок чого загинуло двоє гірників. Особи загиблих встановлено. Ними виявилися двоє жителів Сокальського району 1971 і 1997 років народження.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129633
 
 
 Топ коментарі
 
Только проснулся? Президент уже на месте ,разгребает ваше разгильдяйство .
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ну не так как зелебеня с шавермой конечно...
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Нюю,нє с ШаКАЛадной кожаной флєйтой...
Методичку мона смело назвать ПАРТИТУРОЙ!
🤣
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и наверное брови (театрально) нахмурил! Гройсман дал 10 дней на расследование причин аварии на шахте "Лесная" на Львовщине - Цензор.НЕТ 3362
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И ПУК зачетно-знатно!
Грося в ентом пррофффесиОнал...
😁
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Только проснулся? Президент уже на месте ,разгребает ваше разгильдяйство .
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100% урод! Люди погибли а зебил поехал шаурму жрать!
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Когда погидли люди нормальный человек не делает фото с шаурмой и ржащей физиономией!!! Как минимум это мерзко!!!
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Авакову некогда, он почему то военных награждает, мин МВД награждает военных, еще раз)
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на канале зик хайль Илькович Хмара рвет на лоскуты мерзейшую свиномразь андрушу полтаву.
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Какой хороший Додик, дал указание. А как же, без этого никак.
Правда согласно Положению о расследованию несчастных случаев на это дается 10 рабочих дней, но видно он до этого места не дочитал.
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Не..это .без визита чувака с ксивой презЕдента было никак.....
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Так зеля уже все порешал...уже даже сумму озвучил по 100000 грн... помощи....
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тебя жаба задавила? иди убейся - твоя родня может что и получит, но порохоботам не положено!
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Жаба..? За 100 штук..?7 Я же не зебеня....я в год больше зарабатываю....
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Які ви всі богаті.Хто при кориті сидить))Де ти заробляєш,якщо цілими днями на Цензорі пасквілі пишеш?
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А зебени кроме как корыто другие способы зарабатывать деньги не знают..не..??
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Предприниматель....владелец и директор частного предприятия.... удовлетворен..?? Плюс пенсионер....
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Згідно чинних норм розслідування нещасних випадків, саме 10 діб - якщо кому невідомо. Тим, хто займався проблемами техніки безпеки на підприємстві - просто нагадую.
Аде зебілам - аби лиш провонятись.
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Ента 24.35 Ылита уже бистро 🍫⤵🚽..
😁
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1.Блокируются датчики контроля рудничного воздуха.
2.Нарушаются паспорта креплений подготовительных и очистных забоев.
3.Допускаются нарушения в эксплуатации пускового электрооборудования (так называемый кол).
4.Не соблюдается пылегазовый режим выработок.
5.Нарушается технология выемки угля и прохождение горных выработок.
6.Нарушаются правила доставки людей к рабочему месту и обратно.
7.Нарушаются правила ведения буровзрывных работ.
8.Нарушаются правила доставки материалов и грузов внутри шахтным транспортом.
9.Грубо игнорируются правила комплектации звеньев и бригад согласно технологического паспорта.
И это все с ведома начальников участков и выше вплоть до директора шахты. Потому что остался главный принцип производства: давай, давай!
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І як завжди винним буде гірничий майстер.Якби хоть раз посадили директора,то майже всі такі випадки пішли б у небуття.
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Посадят горного мастера и поделом.....не нужно идти на поводу у начальника участка..директора....нужно соблюдать ПБ....нужно останавливать работы при нарушениях ПБ....а не остановил..отвечай....
А посадят того или тех ...чти подписи будут стоять под тем что все было зашибись....
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То зрозуміло,Петро не винен,винна прибиральниця баба Галя.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГройсман дав 10 днів на розслідування причин аварії на шахті "Лісова" на Львівщині
 
 
 
 
 
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