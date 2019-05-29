 Гройсман дав 10 днів на розслідування причин аварії на шахті "Лісова" на Львівщині

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Відповідне доручення глава уряду підписав сьогодні, 29 травня. Він також висловив співчуття у зв'язку з трагедією.
Термін подання результатів розслідування - 10 днів.
Нагадуємо, 29 травня у Львівській області стався обвал породи на шахті "Лісова" держпідприємства "Львіввугілля", внаслідок чого загинуло двоє гірників. Особи загиблих встановлено. Ними виявилися двоє жителів Сокальського району 1971 і 1997 років народження.
Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.
Методичку мона смело назвать ПАРТИТУРОЙ!
🤣
Грося в ентом пррофффесиОнал...
😁
Правда согласно Положению о расследованию несчастных случаев на это дается 10 рабочих дней, но видно он до этого места не дочитал.
Аде зебілам - аби лиш провонятись.
😁
😁
2.Нарушаются паспорта креплений подготовительных и очистных забоев.
3.Допускаются нарушения в эксплуатации пускового электрооборудования (так называемый кол).
4.Не соблюдается пылегазовый режим выработок.
5.Нарушается технология выемки угля и прохождение горных выработок.
6.Нарушаются правила доставки людей к рабочему месту и обратно.
7.Нарушаются правила ведения буровзрывных работ.
8.Нарушаются правила доставки материалов и грузов внутри шахтным транспортом.
9.Грубо игнорируются правила комплектации звеньев и бригад согласно технологического паспорта.
И это все с ведома начальников участков и выше вплоть до директора шахты. Потому что остался главный принцип производства: давай, давай!
А посадят того или тех ...чти подписи будут стоять под тем что все было зашибись....