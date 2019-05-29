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Все про:Єгипет (111) моряки (595) танкер (8) Кирилич Василь (35)

 Друга частина команди затриманого в Єгипті танкера Sea Shark повертається в Україну, - Кирилич

Всі українські моряки з вантажного танкера з нафтою Sea Shark, затриманого в Єгипті, повернуться в Україну.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter заступника директора департаменту - начальника управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василя Кирилича.

"День закінчується відповіддю на запитання, коли повернуться додому решта 9 українських моряків Sea Shark: виліт 29 травня. Працюємо, щоб отримати такі ж відповіді у справах усіх українських моряків, затриманих за кордоном", - написав він.

Друга частина команди затриманого в Єгипті танкера Sea Shark повертається в Україну, - Кирилич 01

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Нагадаємо, танкер Sea Shark, на борту якого в тому числі було 17 громадян України, в грудні 2018 року був затриманий у внутрішніх водах Єгипту за нібито незаконний захід у територіальні води цієї країни. Екіпаж стверджує, що в територіальні води Єгипту танкер зайшов випадково.

18 травня 2019 капітан судна Віталій Нестеренко повідомив, що життя екіпажу під загрозою, моряків фактично взяли в заручники представники єгипетського флоту, які наполягають на незаконному розвантаженні танкера.

Після цього Україна направила Єгипту через затримання танкера ноту протесту.

21 травня стало відомо, що єгипетські військові дозволили п'ятьом з сімнадцяти затриманих українських моряків зійти з танкера. 26 травня фонд допомоги морякам "Ассоль" заявив, що затримані українці повертаються на батьківщину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129632
 
 
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это конечно хорошо. но стоит спросить у мореманов, - в чем дело?
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Думали морячки детишкам на молочишко немного заработать, а оно вон как вышло. Небось, еще и свои пришлось доплачивать. Не повезло...
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Всего неделю каденции и такие шикарные результаты!!! Да еще Вова цены на продукты существенно снизил: на огурцы, на клубнику, на капусту... Скоро победит олигархов и на лук с морковкой цены снизит! Слава ЗЕЛЕНСКОМУ!!!
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