 Друга частина команди затриманого в Єгипті танкера Sea Shark повертається в Україну, - Кирилич

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter заступника директора департаменту - начальника управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василя Кирилича.

"День закінчується відповіддю на запитання, коли повернуться додому решта 9 українських моряків Sea Shark: виліт 29 травня. Працюємо, щоб отримати такі ж відповіді у справах усіх українських моряків, затриманих за кордоном", - написав він.

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Нагадаємо, танкер Sea Shark, на борту якого в тому числі було 17 громадян України, в грудні 2018 року був затриманий у внутрішніх водах Єгипту за нібито незаконний захід у територіальні води цієї країни. Екіпаж стверджує, що в територіальні води Єгипту танкер зайшов випадково.

18 травня 2019 капітан судна Віталій Нестеренко повідомив, що життя екіпажу під загрозою, моряків фактично взяли в заручники представники єгипетського флоту, які наполягають на незаконному розвантаженні танкера.

Після цього Україна направила Єгипту через затримання танкера ноту протесту.

21 травня стало відомо, що єгипетські військові дозволили п'ятьом з сімнадцяти затриманих українських моряків зійти з танкера. 26 травня фонд допомоги морякам "Ассоль" заявив, що затримані українці повертаються на батьківщину.